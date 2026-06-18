17 простых историй о семейной жизни, где каждый день — маленький экспромт
Принято считать, что дом — это место спокойствия, тепла и уюта. Но всегда ли это так? В некоторых семья все с точностью наоборот. Веселые тещи с нестандартной логикой, мужья с особым чувством юмора, забавные ситуации с детьми — чего только не происходит в обычной семье.
- Сын у нас хорошо в детском саду себя проявлял, старался, поведение отличное было. Его воспитательница однажды похвалила и мне тоже рассказала, что он умничка. Я тогда забрала его из садика, повела домой, а там уже и говорю: «Димочка, тебя Жанна Олеговна похвалила, ты у меня умничка получается!» На что ребенок засмущался и ответил: «Ну нет, мам, я не умничка... Только шикарный ребенок, да и все!»
- Папа освоил голосовые сообщения. Это стало событием в жизни всей семьи. Теперь вместо «окей» присылает голосовое на сорок секунд, где первые двадцать — тишина и шуршание, потом «алло» (хотя это не звонок), потом по делу три слова, потом снова тишина. Однажды прислал голосовое, я слушаю — восемь минут. Восемь! Первые пять он едет в машине и поет вполголоса, не подозревая, что запись идет. Потом говорит: «Дочь, ты картошку купила?» Я ответила: «Да». Голосовым. Три секунды. Он обиделся, что коротко.
Мой папа - так уж вышло - не всегда грамотно пишет. Поэтому очень любит голосовые)) часто я пишу ему текстом, он мне голосовое, и так часами))
- Муж перестал одаривать меня комплиментами и приятными словами. В ходе обсуждения наших отношений я высказала ему свое недовольство по этому поводу. Он согласился со мной и начал делать комплименты. Причем так часто, что у него начала заканчиваться фантазия... Вчера после ужина он, как обычно, подошел ко мне. Я уже знала, что он собирается сделать комплимент. Взяв меня за руки, он произнес: «Маша, ты такая восхитительная! Прямо как... прямо как соус Сацебели!» Ну... Тоже неплохо, я люблю Сацебели.
- Выдался у меня очень суматошный день — работа, уборка дома, детей из садика забрать... К концу дня уже совсем плохо соображала, готовлю ужин и замечаю, что закончился хлеб. Пишу мужу смс: «Купи хлеба, пожалуйста», тут дети отвлекли, помогла им, смотрю на телефон — смс: «Купи хлеба, пожалуйста», ну, думаю, совсем уже, и за хлебом с работы зайти не может. Ответила: «Ладно, сейчас схожу». В общем, теперь у нас две буханки хлеба.
Ну, хорошо, что хоть не четыре, а то некоторые сразу черный и белый покупают
- Все дети со двора начали меня как-то внезапно побаиваться, и вообще частенько замечаю, что они приникают и наблюдают за мной, если я куда-то выхожу или прохожу мимо них. Только недавно выяснила причину — доченька похвасталась среди друзей, что ее мама такая красавица — с червяками в ушах ходит! Дети тут же испытали «фу», начали высматривать, где у меня там черви в ушах. А это она говорила про мои серьги в форме змеек. Ну что же... Теперь я угрожающая Баба-яга. Не скажу, что меня сильно расстраивает мое положение — скорее веселит.
- У дочки в школе девочки раздают анкеты для друзей. Дочь тоже решила завести такую, но дала сначала нам с мужем заполнить. Получаю анкету и уж больно интересно, что там муж ответил. В графе «кого любишь» написано: «Аню» (меня). В графе «лучший друг» — «жена». Приятно.
- Ребенку у меня шесть лет, невероятно умная девочка для своего возраста. Учит английский, уже знает его лучше, чем мы с женой. Не так давно начала ходить на немецкий язык еще, будет полиглотом у нас. Гуляли с ней в прошлую пятницу во дворе, а там горка ледяная, много детей на санках съезжает, на коробках, на шинах, в общем, на всем, что найдут. И моя захотела прокатиться. Пару раз удачно спустилась, а потом зацепилась за мальчика и упала на коленку. Вместо крика и плача у нас были какие-то немецкие фразы. Со стороны выглядело ужасно устрашающе, я даже подумал, что это маты какие-то... Дома загуглил, оказалось, детский стишок...
- Ужасно сильно люблю варенье. Приезжал в деревню к моей маме, она мне дала несколько банок, я не удержался, по дороге домой слупил одну полулитровую. Дорога долгая, а я почти на каждой заправке останавливался и ел хлеб с вареньем. Привез детям и жене 5 банок вместо шести. Мама позвонила сразу же, как только я приехал, спрашивает у моей жены: «Как там Рома? Сколько банок варенья вам привез? 4 или 3?» Любимая ответила, что 5, а мама посмеялась и сказала: «Сдает позиции уже сынуля. Раньше мог парочку не довезти, по дороге съедал».
- Работаю кондитером, делаю торты на заказ. Однажды звонит мужик, говорит, хочу торт для жены на годовщину, она любит розы и шоколад. Я говорю, окей, сделаем. Он говорит: «И напишите, пожалуйста: Машенька, прости, что я дурак». Я говорю: «Прямо так написать?» Он говорит: «Прямо так. Она поймет». Я написала. Через неделю он звонит снова. Говорит, торт был отличный. Я говорю: «Помогло?» Он говорит: «С тортом — да. Теперь надо, чтобы вы написали кое-что на пироге для тещи». Я говорю: «Что написать?» Пауза. «И кто теперь остолоп, Тамара Степановна?»
- Раньше думала, что эти шутки о мужьях, которые приводят не того ребенка из детского сада, весьма нереалистичные. Недавно послала своего Лешу за дочкой. Вернулся домой с какой-то другой девочкой! У меня аж судочек для еды выпал из рук, когда я их на пороге увидела. Уже хотела было кричать, но потом оказалось, что это просто подруга нашей дочки из детского сада. Сама малышка за папой была, я его не увидела.
Нефиг на папку пинять, что не того забрал, когда мамашка даже с полом ребёнка разобраться не может!
- Подслушала, как муж по телефону говорит: «Как Люда могла так поступить со мной?» А я не Люда! Конечно, накрутила себя, но смолчала. А позже слышу, как он в ванной кому-то жалуется, мол, все время думаю о ней. Не выдержала, влетела, еле сдерживаюсь: «Кто такая Люда?!» И муж от перепуга чуть телефон в ванную не уронил. Оказалось, говорил он с мужиком с работы об их коллеге — Люде. У них всех были хорошие отношения, мужа и Люду поставили на один проект и пообещали премию за него. Они выполнили ту же работу, но Люда что-то наговорила шефу. В итоге ей премию дали, а мужу — нет. Еще и с шефом он теперь на ножах.
Вот реально, как муж вообще посмел жаловаться, что с ним "так поступила" какая-то Люда, а не жена!?
- У моего мужа золотая теща. Каждый раз, когда у нас с ним какие-либо конфликты, она становится на его сторону. Когда я у нее спрашиваю: «Мама, почему такая несправедливость?!» — она мне говорит одну фразу: «Я не уверена, что в этом мире найдется еще один такой супергерой, способный терпеть твой скверный характер!» Поэтому я никогда и не понимаю: кто пишет все эти анекдоты про тещу?
- Работаю экскурсоводом. Там, где я вожу экскурсионные группы, есть место, где нужно кинуть монетку и загадать желание. Была у меня однажды история. Ребенок просил у папы денежку, а папе жалко, но взял и сам кинул. Сын в слезу, к нему подходит его мама, дает ему денежку. Ребенок кидает денежку. Тогда мама спрашивает: «Ну, сынок, что же ты загадал?» Секундная пауза: «Чтобы у папы ничего не сбылось!»
И жили они всю жизнь в бедности, машину не купили, на отдых на Мальдивы не слетали. Спасибо сыночке 😁
- О, моя остановочка! Приехали мы, значит, с мужем и маленьким сыном к бабушке в гости. Ребенок от всех дорожных приключений так перевозбудился, что никак не мог уснуть. Муж не вынес и вырубился, а мы сидим, смотрим Лунтика от безысходности. Лунтик в мультике читает вслух сказку: «Жил-был на свете веселый король...» И тут спящий муж: «Слава тебе, безысходная боль!» (Выразительная пауза.) Это Ахматова.
Да уж... У А. А. Ахматовой: "Умер вчера сероглазый король". Почти одно и то же...))
- Моей маме настолько не нравился мой будущий муж, что она не только мне высказывала свое «фэ» о моем избраннике, но и не скрываясь рассказывала ему о всех моих недостатках и косяках — мол, зачем она тебе нужна, намучаешься с ней, я тебя предупреждаю, смотри, что берешь, и потом не жалуйся. Поэтому в нашей семье при ссорах (не частых, но неизбежных, наверное, в любой семье) классическая фраза: «А ведь мама мне говорила!» звучит не только от жены, но и от мужа. Причем от него это: «А ведь твоя мама мне говорила!» Причем мама теперь считает нас чуть ли не идеальной парой и с зятем у них отличные отношения. И когда мы оба пытаемся ей пожаловаться друг на друга, она отмахивается и тоже говорит: «А мама вам говорила!» И ржет.
- Как-то раз возвращалась с работы уставшая. День не задался, начальник был в плохом настроении, да и погода мрачная, постоянно лил дождь. Мечтала поскорее вернуться домой и улечься в объятия мужа. Хотелось чего-то сказочного и романтичного. Но понимала, что приду домой, нужно будет готовить ужин, убирать и расслабиться не выйдет. Открыла двери, а в квартире тьма, только какой-то тусклый свет с кухни. Разулась, сняла верхнюю одежду, зашла и не поверила своим глазам... На столе стояло несколько свечей, вокруг темнота. Муж за столом, вокруг стояли тарелки с едой. Я так обрадовалась. Неужели мечты сбываются. Устроил мне романтический вечер впервые за долгие годы. Расплылась в улыбке, предвкушала, что все пройдет идеально. Только открыла рот, чтобы сказать, какой он у меня молодец, как двери ванной открылись. Из них вышла свекровь и поздоровалась со мной. Сказала: «Ой, привет. А мне сынок позвонил, сказал, у вас свет пропал. Я принесла свечи, зажгла их. И вот еду запаковала на ужин, ты давай быстренько накрывай на стол, муж голодный».
- Иногда дети умеют так объяснить очевидные вещи, что начинаешь смотреть на них совсем иначе. Я вчера крутилась на кухне с пирогом, устала, присела передохнуть, и тут вбегает пятилетний сын с хитрой улыбкой и спрашивает, знаю ли я, почему папа так сильно храпит. Я, конечно, заинтересовалась и спросила почему. А он с полной серьезностью выдал, что так звери отпугивают хищников во сне, и наш папа просто защищает семью от диких зверей, настоящий охранник, даже ночью следит, чтобы мы спали спокойно. Эх, жаль только, что с такой «защитой» я иногда совсем не сплю спокойно.
Уверены, что и в вашей семье достаточно веселых историй, делитесь ими в комментариях!
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