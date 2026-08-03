20+ светлых историй о людях, которым взрослая жизнь вдруг подарила теплый привет из детства
Детство пролетает незаметно, а вспоминается всю жизнь. Даже во взрослом возрасте мы находим отголоски того времени на каждом шагу. Летние каникулы у бабушки на даче, свежеиспеченные блинчики, вечера во дворе, игры с ребятами во дворе и детские журналы. Вы же тоже вспоминаете, как лежа на диване, обводили пальцем узоры, когда видите ковер на стене? Тогда вы точно по адресу. В нашей сегодняшней статье вас ждут жизненные истории и фото о том, как что-то напомнило людям о маленьких радостях детства. Ведь то тепло и счастье до сих пор с нами.
- Приехали с дочкой к маме. Пока мы готовили, она прибежала с вопросом: «А что это, мам?» Показывает мне старый потрепанный билет из автобуса. Я так удивилась: «Ты откуда его взяла?» Она принесла мне шкатулку с кучей таких бумажек. Там и билеты из кино, записки, валентинки, всякая мелочь. Разбирали вместе, вспоминали. А тот билетик из автобуса номер 32. Я на нем в музыкальную школу ездила, как сейчас помню. Впервые за пару лет села за пианино.
- Работаю курьером. Вчера был заказ в старую пятиэтажку без лифта. Поднимаюсь на последний этаж, звоню. Открывает бабушка, лет 80, в фартуке, а из квартиры пахнет выпечкой. Говорит: «Внучок, я тут пирожков напекла, а угостить некого.
Дети далеко, внуки занятые. Думаю, закажу что-нибудь по интернету, курьер придет — угощу хоть его». Стою в ступоре. То есть она специально заказала пакет сока, чтобы просто с кем-то поделиться пирожками? Присел на кухне, попил чаю. Пирожки с капустой — таких вкусных я с детства не ел. Баба Галя рассказала, как внук научил ее пользоваться телефоном, как заказывать доставку. Так она частенько заказывает по мелочи, чтобы с кем-то поговорить. «Хорошо, когда есть с кем чайку попить», — сказала она, собирая мне пирожки с собой. Ушел с контейнером пирожков и улыбкой. А ведь сначала подумал: «Вот невезуха, на пятый этаж и ради пакета сока». В общем, теперь по пятницам захожу к ней на чай. Она печет, я приношу продукты.
Мне кажется, нигде нельзя сделать заказ на один пакет сока - везде же есть минимальная сумма для заказа, это просто нерентабельно было бы. Какаято сомнительная история
- Недавно муж забирал дочь из садика. У нее там есть лучшая подруга. Она подошла к мужу, и у них состоялся такой разговор:
— Здравствуйте! Вы же папа Лены?
— Здравствуй! Да?
— Папа, иди сюда! Познакомься с папой моей подружки! Возьми у него телефон, общаться будете.
Двое мужчин под сорок стояли в ступоре. Я давно так не смеялась! Что интересно, я вспомнила, как точно так же «познакомила» свою маму с мамой подруги из соседнего двора, потому что хотела ходить к ней в гости, а к незнакомым, конечно, было нельзя. Наши мамы были вынуждены дружить.
А обязательно прям дружить мамам? Я так тоже познакомила свою с мамой моей подруги (нам лет по 15 было) - та потом у моей увела мужчину, вот такая петрушка. Больше не знакомила
«Одно из моих любимых фото — ковровое»
Мне кажется у всех есть фото на фоне ковра)) я на такой фотке держу бабушкиного кота на руках...
- Сижу недавно, бабочек из бисера делаю и смотрю видео. Попалось одно про садоводов — разблокировало воспоминания из детства. У отца частный дом, я как пошла, так сразу в сторону земли. Мне годика 4-6. Нашла я у отца половину засохшего перца огонька, а я люблю в земле копаться. Выделили мне грядочку, я и посадила. Вырос вдоль забора джунглями. Они были как маяки на огороде. Их видно было от соседей, как яркие огни на горизонте. Этим перцем кормили всех родственников, соседей, и несколько лет еще не сажали ничего острого. Потом пару раз отец проводил эксперимент, давал мне семена, даже не замачивая, и я их с удовольствием сажала. Все выросло! И сейчас сижу пару перчиков вот проращиваю на балконе. Уговариваю на частный дом мужа.
У меня в детстве даче у дедули так помидоркр вск приживались. Деда смеялся, паоку посадишь, у тебя зацветет. Эх. Дедуля, 27 лет почти тебя нет, а я все, все помню.. и так же скучаю... (мне 41)..
«Просто мама нашла мой читательский дневник из детства. Какой же вайб»
Что за дневники такие, кто подскажет? У меня был читательский дневник только в универе - там надо было особо запоминающиеся цитаты выписывать. А тут что фиксируется? Просто количество прочитанных страниц родитель должен подтвердить для учителя?
- Недавно зашел в гости к родителям, полез на антресоли за старыми лыжами и нашел жестяную банку из-под монпансье. Такую, с рисунком в горошек или с птичками. Потряс — гремит. Думал, мелочь. Открыл — а там не деньги. Там значок, стеклянный шарик с цветным вихрем внутри, вкладыш от жвачки Turbo с Порше 911, пара иностранных монет, которые мы считали сокровищем, и сложенный вчетверо листок с секретным шифром, который мы придумали с другом, чтобы наблюдать за соседским псом. Я просидел над ней полчаса. Вспомнил, как мы строили штаб в кустах за гаражами из досок и найденной клеенки. Конструкция держалась на честном слове и скотче. Там мы занимались всякой ерундой и обсуждали планы на лето. Ни один из этих планов не был выполнен, но сам процесс обсуждения казался важнее. Помню, как собирали вкладыши от жвачек и мерялись ими во дворе. У кого больше всех — тот король дня. А если находился пацан с редким вкладышем, где машина в голографической рамке, — все, легенда района, ходит как босс, ему даже старшаки завидовали. Помню вкус газировки из стеклянной бутылки в автомате на углу. Помню, как бабушка давала на мороженое: надо добежать до киоска, выбрать то самое — в вафельном стаканчике с розочкой из крема, и съесть так медленно, чтобы хватило на весь путь обратно. Не хватало никогда. Сейчас у меня есть машина, квартира и подписка на три стриминга. Но ни одна из этих вещей не вызывает того трепета, который вызывал тот стеклянный шарик с вихрем внутри. Заберу банку домой. Поставлю на видное место.
Вот опять - не помню такого мороженого, чтобы в стаканчике и с розочкой. Это где такое было?
«Как у вас называется эта ягода? Мама нашла вкус детства на маркетплейсе. У нас она называется джигида»
- С мужем вместе делали греческие печенья. Во время приготовления мне вспомнился любимый торт из детства — муравейник. Рассказала про него супругу, нашла и показала фото в интернете. На что мой грек выдал на греческом языке: «Почему у вас сладости с такими странными названиями?» Я в ответ: «Нормальное название, похоже же на муравейник». Муж продолжил: «Наполеон, картошка, шоколадная колбаса, птичье молоко, коровка, ромашка, Аленка». А какая у вас любимая сладость из детства?
Я обожала заварные пирожные - и именно с масляным кремом. Часто продавались в магазине возле дома, и надо было прийти и обязательно спросить, с каким кремом внутри, потому что часто был другой какой-то противный крем. А теперь они называются "эклеры" 😂
«Нашла в подвале кусочек моего детства»
Точно такой красный был. Мы фильмы смотрели с крылечка на стене соседского дома
- Многие (к счастью, не все) считают вязание хобби для людей пенсионного возраста. А я вот вяжу всю жизнь и получаю большое удовольствие. Сначала бабушка научила меня вязанию крючком, когда я была мелкой, потом я подросла и освоила спицы. Сидели вечерами, она показывала петли, я путалась, злилась, распускала. Сейчас сижу, перебираю спицы, петля за петлей, и голова выключается, на многое становится все равно. Можно подумать, послушать подкаст или просто посидеть наедине со своими мыслями. То, чему меня научила моя бабушка, буду передавать из поколения в поколение. Своеобразный разговор сквозь годы и века получится. Греет мне очень душу. Скучаю по ней.
Помню, как на трудах заставляли учиться вязать, для меня это просто каторга была какая-то: все путалось, я психовала... Бабушка сама не умела вязать, но просила свою подругу мне помочь. В общем, так и не научилась я этой премудрости
- Купили старенькую дачу. Отремонтировали, заселились, заметили, что сосед на нас заинтересованно поглядывает. Недавно застукала его у забора, познакомились, ушел восвояси. Утром заявилась его жена и выдала: «Мне тут муж про тебя рассказал». Я удивилась, а она вдруг давай смеяться и приговаривать: «Я думала ты хоть меня узнаешь!» Я присмотрелась и вдруг поняла: «Настя, это ты?» Та закивала и обняла. Конечно, 20 лет прошло. Моя лучшая подружка со двора! А муж ее — пацаненок на два года старше нас — Толик! Как тесен мир, вот уж не думала, что когда-то их встречу. Теперь мы соседи — просто мечта детства!
Блин ну так не бывает)...вот повезло то,встретится с подругой детства да ещё и соседями стали...повезло)
«Расхламляя старую дачу, нашла эти журналы из моего детства. Интересно, сейчас их выпускают? Я бы подписалась»
Журналы из моего детства - это "Веселые картинки" и "Мурзилка", из юности - "Техника молодёжи" и "Наука и жизнь". То, что на фото, вижу впервые
- В моем детстве была семейная традиция. Каждый раз, когда бабушка или дедушка ездили по делам на работе, они привозили подарки от Зайчика. Целый ритуал был ведь... Они приезжают, я подбегаю к ним, бабушка долго роется в сумке — и вдруг в руках яркое спелое яблоко. Или кулек конфет, или кедровые орешки, или пакет зеленого гороха в стручках. Бабушка начинает рассказ. Вот ехали они по полевым дорогам, ехали. Ох, устали... Остановились на минутку, а тут Зайчик бежит! Спрашивает: «Вы, бабушка маленькой девочки Галинки? Передайте ей подарок!» Как же я верила, как ждала его! Он мог и книжку со сказками передать, и булочки с сахаром. Кушаешь булочку и думаешь, ну надо же! Зайчик меня помнит, подарки передает. Раскрыт Зайчик был внезапно... Мне тогда было лет 9. На антресолях нашла книжку Андерсена. Я очень любила сказки и, видимо, родители купили сюрпризом. Книгу я увидела, но брать ее не стала. Раз спрятали, значит, вручат. На следующий день дедушка приезжает с работы, лезет в авоську и достает... сказки Андерсена от Зайчика.
Через много лет я решила свою дочку с Зайчиком познакомить. Дочке на тот момент 5 лет было. Вручила ей яблоко после поездки, рассказала историю про Зайчика. Дочь яблоко забрала, осмотрела, сказала спасибо и пошла в комнату. Поспрашивала у знакомых, у кого Зайчик, у кого Лисенок был.
Когда я приносила детям своих знакомых гостинчик от зайчика,они так удивлялись когда я говорила,что встретила зайчика,спрашивали:прямо в.городе по улице зайчик скакал?
«В магазине у дома нашла мороженое из детства. Скажите, что я не одна его помню»
- Нашла вчера свои рисунки и поделки из детства. А еще сказки! С 8 до 10 лет я писала сказки! Прямо как настоящие сказки, по
20-30-50страниц А4 с рисунками, обложкой, нумерацией страниц, датой и указанием автора. С разнообразным языком, деепричастными и причастными оборотами, описанием героев и пейзажей, насыщенным сюжетом. Я прочитала и просто офигела. Вдохновилась собственным талантом и тем, какая я была крутая. Мне никто никогда этого не говорил, не замечал и не признавал. Поэтому я теперь говорю себе это сама, обнимаю себя за плечи, мысленно прижимаю крепко ту малышку и хвалю ее до красноты в щеках. Какая я была крутая, и есть!
И все у нас с этой талантливой малышкой впереди, я знаю.
- Разбирала старые вещи у родителей дома, хотим ремонтировать балкон. Нашла папину самодельную мухобойку. Вспомнила, как он ее непременно доставал каждый раз, когда мы ели арбуз на деревянной веранде в саду. Потом туда установили сетки, конечно. Но вот сочный арбуз под аккомпанемент этой мухобойки я не забуду никогда. До сих пор исправно работает, забрала себе на дачу. А что? В хозяйстве все пригодится.
У меня сейчас на съемной квартире нет москитных сеток, и как же мне мухи действуют на нервы... Купила мухобойку, но так и не смогла никого ею шлепнуть
«Мне подарили эту книгу на девять лет, вот с нее и началось все мое волшебство»
У меня была другая, розовая обложка вроде.. Там еще советы такие были, из серии "место женщины на кухне"
- На днях очень захотелось макарон по-флотски, чтобы как в детстве. Поехал к матери, накупил кучу всего — дорогой премиальный фарш, итальянскую пасту из твердых сортов, пармезан, зелень. Приехал, вываливаю на стол, говорю: «Мам, давай сообразим ужин, по- флотски сделаем». Она посмотрела на этот пармезан, пасту, вздохнула, отодвинула мои пакеты в сторону, достала вчерашние слипшиеся рожки, какую-то дешевую вареную колбасу, покрошила ее на сковородку и говорит: «Твои итальянские макароны мы завтра поедим. А сегодня поедим нормально, по-человечески». Это были самые вкусные макароны за последние года три.
- Привезла мужа турка к нам на Урал. Сидим на даче. А мне так захотелось орешков с вареной сгущенкой, как в детстве. Достали с бабулей орешницу. Муж собирался помогать, но куда-то делся. Мы уже закончили, а его все нет. И тут с улицы доносится его клич, бегу, а он радостно крутит пакетом с орехами, показывает мне, мол, смотри, что достал! Помощник мой любимый. Каково было его удивление, когда он узнал, что в десерт орешки не кладут орешки — это надо было видеть. К пирожному «картошка» у него тоже есть вопросы.
«Нахожусь у родителей в гостях. Решила поностальгировать и нашла книги из своего детства. Я их просто обожала, с них началась моя любовь к чтению»
Тоже детективы любила, но уже лет с 12 читала всякие бульварные женские детективы типа Татьяны Поляковой или даже Донцовой) А таких не было у меня
- Пересматривала сегодня старую книгу «Алиса в стране чудес». Ту, с иллюстрациями, которую мне мама в детстве купила на барахолке. Потрепаная, страницы желтые, запах типографской краски. Я могу его вдохнуть и сразу оказаться во временах своего детства, когда забот как таковых и не было. Вот сижу, листаю, и думаю, как я вообще в далеком прошлом это читала? Там же сплошной абсурд, за которым взрослая философия. А еще тот самый перевод, где «собака бывает кусачей», а «все страньше и страньше». Мы его цитировали в школе, даже не зная, откуда. Перечитываю сейчас и нахожу новые смыслы. И улыбаюсь.
"Алиса", собственно - это вообще не для детей. Настолько там все тонко и многозначно. В детстве я ее читала и удивлялась странностям, а повзрослев, прям упивалась игрой слов и всеобщим абсурдом 😂😂😂
- С мужем учились в одной школе, но не общались. Однажды он выдал: «Я тебе такое письмо написал, а ты меня отшила!» У меня глаза по пять копеек. Сказал, что в учебнике биологии оставил. Я рванула на дачу. Открыла с трепетом книгу, там и правда листик. А в нем записка, с предложением после школы погулять.
Возьмите и погуляйте сейчас! Технически вы сейчас и есть ,,после школы,,! 🤣🤣🤣
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