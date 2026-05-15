15 жизненных историй о том, как одна пушистая морда может изменить погоду в доме
Жизнь умеет преподносить трогательные сюрпризы, которых вовсе не ждешь. Живешь себе спокойно, а тут раз и становишься обладателем нежного пушистика с мягкими и теплыми лапками. Некоторые даже верят, что не человек заводит кошку, а наоборот, братья наши меньшие сами выбирают себе хозяев. В этой подборке именно такие истории, которые своей теплотой отогреют даже черствое сердце.
- У нас кот на свободном выгуле. Сначала мы радовались, что животное живет насыщенной жизнью, а потом он начал таскать домой чьи-то носки! Всю «добычу» я выбрасывала, но однажды смотрю: в носке бумажка. Разворачиваю — записка. Крупным шрифтом: «Мой кот куда-то уносит вещи. Если вы их нашли, пожалуйста, свяжитесь!» Позвонила по номеру. Оказалось, у нашего кота есть второй хозяин, который ни сном ни духом, что это наш кот. А я-то думала, почему лохматый все время сытый!
- Был напряженный день, да и настроения с утра не было. Ближе к вечеру, когда я был за рулем, неожиданно зазвонил телефон. Разговор предстоял важный, поэтому, чтобы не отвлекаться, я зарулил с улицы в какой-то тихий дворик и заглушил машину.
Сижу, разговариваю, опустил стекло. Краем глаза замечаю: рядом с машиной гуляет котенок. И тут бац! — пушистый комок запрыгивает на окно, оттуда мне на колени и сразу включает мурчалку.
Пришлось забрать ее к себе домой. Чувствует она себя хорошо, болячек нет: поела, ходит теперь всюду за мной. Сейчас вот сидит рядом и внимательно наблюдает, чтобы я не наделал тут ошибок. И знаете, плохое настроение как рукой сняло. Все-таки кошки — таинственные существа.
- Жила у нас на даче собака, обыкновенная дворняжка. Спустя непродолжительное время после того, как она ушла от нас, летом к нам пришел кот. Просто по-хозяйски прошел во двор и остался, всегда возвращался. Окрас такой же. Характер тоже. Когда копал картошку, вечно ложился только на мешки и никуда больше, как и тот оболтус. Еду выпрашивал так же — просто падал на спину перед человеком, который ел. Даже по форме тела похож был! Пес был пухлой сарделькой с маленькими лапками, кот такой же. Как будто бы к нам вернулся наш Малыш.
- Приехали мы из отпуска и не успели даже вещи разобрать, как в подъезде нас встречает чудо чудное. Когти подстрижены, чист и, как оказалось позже, даже лоток знает. Развесили объявления по подъездам, написали в местные группы ответа нет. День, второй... А у нас дома своя кошка. Благо есть свободная комната, и это чудо жило там.
В итоге поехали к специалисту. Узнали, что это мальчик, примерно полтора года. Яша остался с нами, вторым котом — очень игривым, прожорливым, но невероятно красивым! Непонятно до сих пор, как он на воле очутился.
- Кошка-мать и ее дочка однажды просто появились у нас на крыльце — сидели такие милые и всем своим видом требовали еды, любви и ласки. Дочка «заехала» к нам в дом только после того, как окотилась. А вот ее мать от жизни у нас наотрез отказалась, зато оценила уличный кошачий домик, который мы поставили для нее прямо на крыльце. Теперь у нас, мягко говоря, перебор с кошками. Но мы пристроили всех «лишних» в надежные и любящие руки, а себе оставили пятерых.
Мама с дочкой, конечно, ни в какую не хотят расставаться со своими дикими уличными замашками, так что к специалисту отвести их настоящая проблема, но родившиеся котята их там уже побывали.
Знакомо. Свекровин кот привел себе кошечку. Дикая, дурная, в руки не дается, котится по 2 раза в год. Хорошо хоть, по 1-2 котенка. В последний раз был 1, милая маленькая кошечка, эта уже в руки давалась. Словили, обработали, свозили к вету, потом пристроили. Мамка на это посмотрела, обиделась и свалила в закат. Кот неделю ходил по улице, орал, Маруську свою звал. Полгода отходил морально. Потом заехали новые соседи с 3 кошками, и он про ту первую любовь позабыл.
А свекровь до сих пор как страшный сон вспоминает
- Вчера мы с женихом ездили смотреть нашу свадебную площадку. Что-то я не припомню, чтобы эта милашка была в нашем списке подарков, но она подбежала прямо к нам. Сотрудники рассказали, что она невероятно ласковая и обитает там у них уже пару месяцев, они уже даже кличку ей дали — Чито, но мы решили назвать ее Марго.
Она обожает, когда ей гладят мордочку, и не перестает мурчать с тех самых пор, как мы вчера посадили ее в машину. Она настолько миниатюрная, что, навскидку, весит не больше 3,5 килограммов. Наша собака будет участвовать в свадьбе, так что, похоже, теперь придется взять с собой и эту дамочку пусть повидается со своими бывшими коллегами.
Ну какая хорошенькая! Моя мечта - рыжая кошка или кот)) но наверное несбыточная
- Знакомые, у которых в семье был человек, не любящий кошек, как-то завели кошку. Она сразу почувствовала, что не нравится этому человеку, и стала обхаживать именно его: мурлыкать, тереться о ноги, обнимать хвостиком.
Он не сдавался, отодвигался от нее, поднимал ноги повыше, когда сидел на диване. Но в итоге сдался, когда она научилась гладиться о его ноги в прыжке.
- Шесть лет назад подруга, живущая в частном доме, решила завести двух котят — дети просят. И попросила меня как опытную кошковедку найти их.
У нас в городе есть место под названием «Кошкин дом» — просто игровой комплекс с домиками из дерева под открытым небом. Частично муниципалитет, частично волонтеры регулярно сыплют дешевый сухой корм прямо там. Кроме того, там есть домики для кошек. Вся эта территория огорожена решетчатым забором. Вот туда я и пошла присматривать малышей.
Один мальчик каждый раз, когда меня видел, пытался залезть на решетку, которая нас разделяла. Когда пришло время — забрала.
Котика я решила сначала привести в здоровый вид и приучить к лотку, прежде чем отдавать в семью с маленькими детьми. И... не смогла отдать. Ван-ваныч выбрал меня, и я не представляю жизни без него.
- Муж хотел породистого мейн-куна, даже договорился посмотреть котят. Но вечером, накануне смотрин, пошел, как обычно, гулять с собакой и увидел в луже черный комочек. Естественно, принес домой. Малышка была с редкой шерстью и весила всего 130 граммов. Назвали Марусей. Ей уже 11 лет, и эта дамочка считает себя особой голубых кровей.
- Приехала я выбирать котенка. Специально хотела какого-нибудь беспородного, но душевного кота. Хозяева показали мне коробку, откуда первым на меня выскочило чудо. С мявом и требованием: «Забирай!» Я прониклась.
Хозяева запротестовали: мол, вы же хотели котика, а это девочка. Я пожала плечами: видимо, она лучше знает, что мне нужно.
И ведь была права. Мне досталась гордая фемина с мощным характером. Правда, размером с ладонь. Назвали просто Черепахой, дома зовем Пашкой. Та еще шкода, но очень ласковая.
- Давно хотела завести кота — рыжего полосатого котенка. Даже имя ему придумала: Тиберий. Рассказала на работе коллегам. Утром следующего дня на первом этаже в тамбуре прибился котенок. Орал, как потерпевший. На улице мороз, поэтому выставить его обратно ни у кого не поднималась рука.
Я работаю на втором этаже, спустилась вниз отнести документы. Открываю дверь — сидит. Рыжий, полосатый.
— Ну что, — говорю, — Тиберий, пошли домой.
А на работе расшифровали имя как «Тебе и бери». Вот так под Новый год сбываются кошачьи мечты.
- Вчера эта малышка запрыгнула ко мне в машину. Я как раз занималась доставкой и там, куда я приехала, вокруг было много кошек. Эта подошла ко мне словно из ниоткуда, требуя внимания. Я немного ее приласкала и направилась к машине. Открываю дверь — она подходит, осматривается и запрыгивает внутрь. Я опешила!
Села в машину, осмотрела кошку: по подушечкам лап видно, что она долго жила на улице. Но в дороге она вела себя спокойно — устроилась у меня на коленях и мурлыкала. Когда я несла ее из машины в дом, она не сопротивлялась, не извивалась — просто приняла меня как свою маму. Я отвела ей целую комнату, и она тут же освоилась.
На следующий день я отвезла ее к специалисту, где выяснилось, что кошка беременна. Было решено, что она останется у меня. Она даже не пытается покинуть выделенную ей комнату. Более того — она зарычала, когда я вынесла ее на улицу, чтобы отвезти на прием.
увидели обьявление - отдаём котенка. кашачинка белая с разноцветными глазками, пока по квартире ее ловили пока пытались в контейне запихуть супруге все руки ободрала, скатиняка. в итоге оставили контейнер уехали и забрали тока на третий день вроде мелкая, типа котёныш, но как оказалося икряная, а так как или потому что молодая получился ток один живой котёнок, отдали его на кошару, до сих пор тама живёт овец пасёт ))))
- В детстве у нас был кот-бобтейл на самовыгуле. Однажды летом кто-то подкинул в подъезд кошечку: видно, просто шли мимо и оставили. Все лето она жила в подъезде, ее все подкармливали. Была она трехцветная, черепахового окраса, и потому все соседи звали ее Черепахой.
А потом мы заметили, что живот у нее все круглеет и растет. Ну, дело ясное — беременная. А гуляющих котов в нашем районе не было видно, кроме нашего. И тогда моя мама, полагая, что отец будущих котят — наш кот, стала ее потихоньку запускать к нам в квартиру (мы жили на первом этаже), чтобы она привыкала, а соседи потом не укоряли, что она бездомышей плодит.
В сентябре она родила и окончательно осталась у нас дома. Назвали Муркой, потому что кот был Мурзиком. Все всегда говорили, что это Мурзик привел жену. И да, дети оказались точно его: такие же, как он — с хвостами-помпонами.
- У меня первый этаж. И вот моя подобрашка сама пришла холодным зимним утром, просто сидела и смотрела в окно. Я ее пустила, конечно, накормила, и она почти сразу ушла. Так и повадилась ходить несколько дней: поест и уходит. Не оставалась на ночь. Кошка ухоженная, видно, что домашняя. По соседям поспрашивала — никто не знает, чья. А потом выяснилось, что кошке нужна помощь, поэтому она, наверное, и оказалась на улице. После этого она и осталась у нас. Вот уже 10 лет прошло, может больше, сейчас уже видно по ней, что она старушка. На улицу редко выходит, в основном на своей лежанке на батарее спит.
- 15 лет назад, жарким августовским днем, сестра сказала, что увидела из окна, как во дворе под машинами бегает маленький черный котенок.
Мы решили выйти покормить его. Сначала пушистик принялся есть, а потом забрался в мою балетку (у меня есть привычка стоять как цапля или фламинго — согнув одну ногу и уперев ее в другую) и почти моментально заснул. Было решено забрать малыша домой, привести в порядок и найти хозяев.
Дома котенок сразу пошел на балкон — там было теплее всего, — лег на нагретый солнцем пакет и заснул, проспав до самого вечера. Вернувшийся с работы папа был очень удивлен, когда мимо него с балкона прошествовал незнакомый субъект.
Сначала мы хотели найти кошечке хозяев, так как папа был категорически против, но в итоге кошка осталась у родителей и живет с ними уже 15 лет.
Комментарии
Хорошие истории. У нас тоже кот-подобранец прожил 17,5 лет. Пришел на даче, пытался жевать сухой инжир. Потом пошел облизывать пустую собакину миску, наплевав на собаку рядом. Покормили его, не уходит. Видно, что домашний, но очень худой. А в деревне уже никого не осталось, все разъехались - осень. Так он и остался у нас. Двух собак пережил.