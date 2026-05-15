15 жизненных историй о том, как одна пушистая морда может изменить погоду в доме

Знакомо. Свекровин кот привел себе кошечку. Дикая, дурная, в руки не дается, котится по 2 раза в год. Хорошо хоть, по 1-2 котенка. В последний раз был 1, милая маленькая кошечка, эта уже в руки давалась. Словили, обработали, свозили к вету, потом пристроили. Мамка на это посмотрела, обиделась и свалила в закат. Кот неделю ходил по улице, орал, Маруську свою звал. Полгода отходил морально. Потом заехали новые соседи с 3 кошками, и он про ту первую любовь позабыл.

А свекровь до сих пор как страшный сон вспоминает