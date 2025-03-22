20+ пушистиков, которым повезло встретить своих людей (людям повезло не меньше)

«Огромный грузовик поворачивал и поехал прямо на нее — к счастью, она проскользнула между колес, и ее не задело. Увидев это, я схватила кроху и срочно отвезла к ветеринару. У нее не было никаких серьезных болячек, и я сразу взяла ее к себе. Пока кроха отсиживалась в карантине, мой большой мальчик Макс торчал у двери 24/7. С того дня, как они наконец-то встретились, они неразлучны и обожают друг друга. Макс следит за кошечкой, ухаживает за ней, и я даже видела, как он „учит“ ее пользоваться лестницей! Магнолия — самая милая малышка на свете и любит поцелуи, а Макс — хороший мальчик, про которого даже ветеринары говорят, какой он воспитанный»