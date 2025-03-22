20+ пушистиков, которым повезло встретить своих людей (людям повезло не меньше)
Коты-найденыши умеют появляться в жизни людей самым неожиданным образом — то спрыгнут с дерева прямо в руки, то вдруг объявятся на пороге, глядя в душу своими огромными глазами. Кажется, что это они ищут теплый дом, но если послушать их хозяев, становится ясно: судьба сделала подарок обоим.
«4 года назад в подброшенной к зоомагазину коробке мы нашли вот эти 300 граммов. Сейчас это почти семикилограммовый котяра, которого в семье очень любят»
А за ним бежали тридцать три его кошки
- Брату 36 лет. Огромный, под два метра, детина. Шарит в компах, разбирает «железо» — технарь до мозга костей. Живет один. Ну, как один - с котами. Сначала их было два, потом 8. Брат стерилизовал кошку. Плодиться она прекратила, а котов прибавилось. Непонятно, откуда взялся рыженький, потом пестренький. А вчера узнала, что он, оказывается, еще трех желто-рыже-белых котят взял. "Подкинул кто-то. Не выбрасывать же! А разноцветные к счастью", — объяснил брат. Боюсь, он с этими котами так никогда и не женится. © Подслушано / VK
"Синдром случайно заведенного кота настиг и наш дом. Знакомьтесь – Морковка – бывшая бездомная жительница стройки. Мой жених не смог пройти мимо, а я – тем более"
Порой перемены к лучшему буквально сваливаются нам на голову
- Утро не задалось, проспала семь будильников и жутко опаздывала на работу, на важное совещание. Вылетаю на бешеной скорости из подъезда, а мне на голову падает кот! Огромный черный кот! Испугалась ужасно. Кот тоже испугался, поэтому сильно расцарапал мне лицо и шею. Понятное дело, что на работу я уже не пошла. Взяла кота и давай ходить по подъезду в поисках хозяина пушистого хулигана.
Не нашла, но соседка рассказала, что знает, чей он. И что котяра часто огребает от "хозяина". Ну и не в первый раз эвакуируется через окно. Привела кота к себе домой, обработала, накормила. И так жалко его стало, что решила забрать себе. Ну и, конечно, переехать, чтобы "добрый" бывший владелец нас не нашел, если что. Позвонила на работу, сказала, что увольняюсь. Сняла нам с котиком квартиру в Питере, давно мечтала там пожить, благо, накопления позволяют. Завтра вечером у нас со Счастливчиком поезд.
© Палата №6 / VK
"Нашел 4-недельного котенка возле продуктового магазина. Мой кот услышал, как малыш плачет в нашей ванной и решил его "усыновить"
Подвальная находка, ставшая частью семьи
- На втором курсе нашла в подвальном холоде крошечного котенка — глазки гноятся, сам дрожащий комочек, похожий на больную летучую мышь. Три дня бегала его кормить и лечить, но пристроить не вышло — у волонтеров мест нет, а в приют не хотелось. В итоге забрала домой. С парнем отмыли, выходили — вырос в лучшего кота на свете. Назвали Триптих, но чаще зовем Малой. © Подслушано / VK
"Год назад я пошла в продуктовый, и женщина у входа попросила меня взять котенка"
«Я потащила малышку с собой в магазин и купила ей одеялко, чтобы закутать. Ее зовут Нала Берри, и она милая, но пугливая девочка».
Любовь лечит немоту
Принес как-то муж домой кошку с помойки. Кашляла, полуживая была, вшивая. Видно, что с балкона выпала и долго на улице голодала. На следующий день ударил мороз — не выгонишь. И кошка прижилась у нас. Отъелась, похорошела и распушилась. Только молчала всегда. Я полгода учила ее мяукать: "Маруся, скажи мяу-мяу!" Молчит. Наверное, немая, решил муж. Но я продолжала ей мяукать. А в один день я наконец-то в ответ я услышала от кошки тоненькое "миу…" Ура! © Подслушано / VK
«Подруга нашла эту кошку у мусорного контейнера. Теперь она моя. Познакомьтесь с Зираэль»
Там, где неделя, там и вся жизнь
- Сын прибежал с котенком. Я не знаю, где он его взял, но начал просить, чтобы оставили у нас. Я знала, что муж не захочет, но он был в недельной командировке. А потом... ой, ну что потом? Муж приехал раньше, чем планировал. Отругал меня. А когда малыш вернулся из школы и начал рассказывать, как он нашел нового друга и как мы с Томом классно провели эту неделю, мужа как подменили: мне даже не верилось, что этот человек так на меня сердился из-за кота 5 минут назад. Оставили. Живет с нами Том. И неплохо живет, я вам скажу. © Мамдаринка / VK
"Прожила на белом свете без кошки 40 лет, а тут она просто взяла и пришла ко мне во двор"
Когда жадность чуть под монастырь не подвела
- У моего приятеля был такой случай с котом. Он просто подобрал этот пушистый писклявый комочек, а тот превратился в настоящего британского красавца. И живет этот кот в загородном доме. Каждое утро он просыпается, зевает, потягивается, завтракает и уходит по своим котовским дела. Где он бывает весь день — загадка. Но вечером появляется, чтобы воспользоваться своим правом на еду, поудобнее устроиться на хозяйском диване и позволить чесать себе за ухом.
Однажды приятель решил выяснить, что же творится в жизни его пушистого друга в течение дня. Оказалось, что кот отправляется к соседям, у которых есть для него своя миска, лоток и даже домик с матрасом. Там его кормят, гладят, играют с ним, и, о чудо, у него там есть своя кличка, на которую он иногда даже откликается. Но самое смешное в том, что эти замечательные люди планировали отвезти котика к ветеринару на кастрацию, чтобы он не уходил никуда на ночь. © Real Story / VK
«Нашли нашего малыша на дороге, блохастого и в клещах»
«Теперь его зовут Уинстон. Он счастлив и здоров у себя дома»
История про тяжелые испытания, которые заставила ценить то, что имеешь
- У меня жила кошка, я подобрала ее котенком на улице. Она была очень напугана, агрессивна, шипела на всех, на руки не шла. Потом немного оттаяла, но вела себя очень отстраненно - не подходила, не мурчала, не ласкалась, сидела в углах, спала где-то вдалеке, на меня - ноль внимания. Я расстраивалась, потому что мечтала о ласковой кошечке, но нашла эту дикарку. Подумала, что это судьба, но кошка вообще не по душе мне была. Я ее, конечно, не отдала бы, но и восторгов и любви к ней не было. Уж и так ее, и сяк, и играла, и кормила лакомствами, и гладить пыталась — она уворачивалась и все. Смирилась. Жили так больше трех лет. Как-то поехала я на дачу к друзьям на выходные. Кошке оставляла кучу корма, воды много в разных местах, три лоточка.
Уезжали с дачи, попали в аварию. Лежала в больнице, вообще ничего не помнила и не осознавала. Когда пришла в себя, меня как током прошибло — там же кошка в квартире одна больше недели! Упросила, чтобы меня отпустили домой, поехала, открываю дверь, а она там, живая и невредимая, да мурчит как трактор, когда меня увидела. Ласкается, обтирается. Вода была, корм закончился. Я ее покормила, она поела - и ко мне на руки. Трется, мурчит. И с тех пор ручная стала, спит со мной, топчет меня, тарахтит постоянно. Куда я иду, туда и она. Я в душ, она на краю ванной сидит. Я в туалет, она на стиральную машинку прыгает и сидит. Я работаю за столом, она на стул за мою спину садится. Я готовлю, она на табуретке сидит. Ночами спит под боком. © Подслушано / VK
"Моя 12-летняя манчкин-кошечка. Так она выглядела, когда мы ее спасли. Прошло 2.5 месяца, теперь она полностью здорова и вот такой стала!"
Ремонт автомобилей, котов и человеческих душ
- У нас была автомастерская с огромным складом. Однажды утром я услышал, как будто кто-то играет с детским световым мечом. Вжух-вжух. Я подумал, что это один из моих сотрудников-юмористов балуется, и сказал, что не готов к такой фигне в такую рань. Но он сказал, что тут ни при чем, а через две минуты он вошел в мой офис с месячным черным котенком. Истощенным и обезвоженным. Я думал, подлечу его и пристрою. Никогда особо не любил кошек. Четыре дня мне понадобилось на то, чтобы влюбиться в него. Он со мной уже четыре года и помог пережить семейные неурядицы и одиночество. Надеюсь, мы будем вместе еще долго. © treetrunk53 / Reddit
«Мне 36, и это моя первая кошка. В мою жизнь она ворвалась вместе с деревом, которое упало на наш забор»
Кошка с «прицепом»
- Выхожу во двор нашего дома, а мой бойфренд наглаживает грязнющую тощую кошку. «Не уверена, что это хорошая идея», — думаю я. И тут она прыгает к нему на колени. Мне становится понятно, к чему все идет: эта кошка рано или поздно будет жить с нами. Через неделю кошечка тянет нас за собой на прогулку по кварталу и приводит к крыльцу, под которым у нее котеночек. Итак, теперь у нас две домашние счастливые девочки. Вот только маму пришлось стерилизовать, потому что как только та сообразила, что у нее теперь есть дом и еда, решила, что пора рожать еще. © Plastic_Gap_995 / Reddit
«Маленькую Магнолию я нашла на дороге, прямо посреди оживленного перекрестка возле моего дома»
«Огромный грузовик поворачивал и поехал прямо на нее — к счастью, она проскользнула между колес, и ее не задело. Увидев это, я схватила кроху и срочно отвезла к ветеринару. У нее не было никаких серьезных болячек, и я сразу взяла ее к себе. Пока кроха отсиживалась в карантине, мой большой мальчик Макс торчал у двери 24/7. С того дня, как они наконец-то встретились, они неразлучны и обожают друг друга. Макс следит за кошечкой, ухаживает за ней, и я даже видела, как он „учит“ ее пользоваться лестницей! Магнолия — самая милая малышка на свете и любит поцелуи, а Макс — хороший мальчик, про которого даже ветеринары говорят, какой он воспитанный»
Из сарая – в роскошную жизнь
"Знакомьтесь, Том. Она родилась прошлым летом в кошачьей колонии. Том, ее маму и братиков-сестер отловили, стерилизовали и подготовили к пристройству добрые волонтеры. А ко мне Том попала совершенно неожиданно – в тот момент, когда я меньше всего этого ждала. С тех пор она стала самой нежной и ласковой кошечкой."
"Соседи бросили эту милую девочку, когда переезжали. Похоже, у меня теперь новый котик."
Любовь с первого касания
Я живу в крошечном, изолированном городке, где нет приюта для животных. Но мой ветеринар рассказал о женщине, которая спасает кошек, и я решил к ней заглянуть. Мне понравилось несколько пушистых обитателей, но вдруг я увидел грустную рыжебелую мордашку. Открыл клетку — он тут же подошел и потерся о мою руку. Забрал его домой, и уже через пару часов он карабкался на меня за обнимашками. Прошло 7 лет, а он до сих пор делает это каждый день.
© EasyBounce / Reddit
«Я собирался выйти по делам, как вдруг он подошел ко мне, прижался — и все, мы стали неразлучны.»
Как выбрать идеального кота
Я хотел завести котенка, но никогда раньше не держал кошек, поэтому пошел на мероприятие по «усыновлению котов». Ходил, смотрел — понятия не имел, как выбрать. И тут внезапно я нашел отличный лайфхак! Рядом семья присматривалась к черному коту с зелеными глазами. Глава семьи сказал: «О, он идеальный! Может, заберем его после того, как закончим делать покупки?» — и они ушли.
Я подумал, что они, наверное, разбираются в хороших котах, и решил забрать этого кота себе. Назвал его Зеро, и вот уже десять лет мы лучшие друзья. © DisagreeableFool / Reddit
"Она появилась где-то под Рождество — и вот, осталась навсегда. Знакомьтесь — Нора, кошка-коровка."
Если вам так же, как и нам, нравятся истории о найденышах с позитивным финалом, то вот еще несколько таких же добрых подборок: