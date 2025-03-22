20+ случаев, когда люди просто вышли из дома, а наткнулись на настоящее чудо природы
Фотоподборки
50 минут назад
Надеемся, что вы еще не устали восхищаться чудесами природы, ведь она вряд ли перестанет нас удивлять. Иногда даже представители фауны заглядывают на нашу территорию. Но чаще мы удивляемся, когда сами находим что-то необычное. И неважно, где: близлежащий парк или пляж в заморской стране — природа везде чудесна и непредсказуема.
«Это самая крутая вещь, которую я находил на пляже! Кстати, ее жевал краб»
- Вообще-то незаконно забирать домой губки или кораллы с пляжей Флориды: они могут быть еще живы! Верните их в океан. © telegram1945 / Reddit
- Скорее всего возвращать губку в океан уже бессмысленно. Если ее выбросило на берег, то она уже мертва. Конечно, можно попробовать. И да, с крабом все будет хорошо. © Hillphen / Reddit
Нашла этот самоцветик и узнала его прекрасное
название — Chrysolina cerealis (Листоед радужный)
«Каждый день гуляем у водоема. Это бобры сделали за ночь»
«Встретила эту птичку в походе»
- Это кустарниковая сойка Вудхауза. © CardiologistAny1423 / Reddit
«Капли на крыше этого автомобиля стали разноцветными только в районе люка»
«Нашел под большим грибом дремлющего слизняка»
- Кажется, вы оказались в Стране чудес? Или перенеслись на машине времени в мезозойскую эру? © alwaysfatigued8787 / Reddit
«Сфотографировал дерево в тумане»
- Такое чувство, что это дерево участвует в постановке Шекспира. © gpRYme / Reddit
- Точно, это же ГамлЭнт. © dalvean88 / Reddit
«Дерево замерзло так и не сбросив свои листья»
«Встретил рака-богомола на Мальдивах»
«Просто вышли с собакой утром на прогулку. Кажется,
в нашем лесу побывали инопланетяне»
«Это гривистый голубь, один из самых больших и красивых видов»
«По-моему, каждый день во время заката происходит чудо. И да, здесь нет фильтров»
«Что это за волшебный жучок?»
- Это — Sphenarium mexicanum, разновидность кузнечика. © SmokeMoreWorryLess / Reddit
«На город надвигается сильный ливень»
«Пожалуй, лучшая фотография из всех, которые я делал»
«Нашел такую штуковину после отлива»
- Это конская актиния. Просто сейчас она спрятала свои щупальца. © Sea-Bat / Reddit
«Нашел на пляже яйцо Калифорнийской бычьей акулы»
«Парусница или велела»
«Нашли это с дочкой на пляже. Моя ладонь стала фиолетовой»
- Это самый большой брюхоногий моллюск, которого я видел в своей жизни. © Punkrexx / Reddit
- Положи на место, эта штука тебе не навредит: моллюски безопасны. Но не нужно брать в руки то, чего не знаешь. Будь это улитка-конус, например, дела были бы плохи. © 1GrouchyCat / Reddit
«Идеальный осенний градиент на кроне этого дерева»
«Наверное самая большая бабочка из всех, что я видел»
- Сначала я подумал, что это маскарадная маска лисы. © neril_7 / Reddit
«Нашел вдоль дороги, пожалуй, самый необычный цветок на свете»
- Это страстоцвет мясо-красный. Они весьма своеобразны. © Tropicalgia / Reddit
«Кто-нибудь может опознать это странное мохнатое растение»
- Это плод магнолии. © MischievousSquid / Reddit
«Нашли это на пляже в Нормандии. Интересно, чей это скелет?»
- Скорее всего, это брюшная часть краба, отделенная от панциря © Neyface / Reddit
Фото на превью rachal222 / Reddit
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