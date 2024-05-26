Кажется, она изначально промахнулась - выйти на люди в одном нижнем белье.
15 раз, когда звездам подложила свинью собственная одежда, а они и глазом не моргнули
Обычно для публичных мероприятий знаменитости надевают одежду прямо с иголочки. И как поведет себя новый наряд в носке, никто не знает. Поэтому неудивительно, что со звездными дивами часто случаются разные казусы: то молния сломается, то шов разойдется. Главное при этом сохранять невозмутимый вид и широко улыбаться, как это делают наши героини.
Металлический топ Кэти Перри «сломался» в прямом эфире. Певица быстро среагировала, прикрывшись подушкой, пока к ней на помощь не пришли ассистенты
Адриана Лима выглядела просто роскошно в белом платье Alberta Ferretti. Но оказалось, что модель надела наряд задом наперед. Остается гадать, произошло это случайно или девушка решила похулиганить
Кажется, красотка Джей Ло промахнулась с выбором нижнего белья. А может, так и было задумано?
Облегающий комбинезон Гвинет Пэлтроу выдал небольшой секрет звезды — корректирующие шорты
Терпеть не могу эта бесталанную преступницу. И наряд дебильный
Необычная деталь на платье Деми Мур доставила немало неудобств не только актрисе, но и ее коллегам. Но все отнеслись к ситуации с юмором
— Где находится библиотека?
— Вон там (указывает этой штукой, попутно протыкая чей-то глаз)
Роскошный наряд Киры Найтли не был рассчитан на то, что человек потеет, а антиперспирант может предательски не сработать
Очаровательную Уму Турман подвела капризная шелковая ткань, и актрисе пришлось позировать в изрядно помятом платье. Но эта мелочь не омрачила ее выход
Топ Дакоты Джонсон то и дело норовил сползти вниз, но актриса всеми силами препятствовала этому
Какого размера не туфли? Помню прикол, что Селебы носят большую обувь
Кейт Хадсон тоже пришлось несладко. Актриса позировала перед репортерами параллельно с Леди Гага, и последняя случайно наступила на подол коллеги. В результате звезды сделали несколько совместных снимков
Стэйси Киблер подвела липкая лента. Она попросту не сработала, и платье сползло вниз, выдав главный лайфхак красных дорожек
Молния на платье Дженнифер Лопес разошлась прямо посреди улицы, но певица не подала виду, продолжив свой путь
Ничего там не разошлось на улице, она осознанно влезла в платье на 2 размера меньше и пыталась его стянуть на спине булавками , но " не шмогла"
Блейк Лайвли запуталась в подоле собственного платья, но и не думала смутиться и спокойно распутала его
Выбирая платье, Крис Дженнер не учла вспышки камер и случайно засветила корректирующее белье, но ничуть не расстроилась по этому поводу
В похожей ситуации оказалась прекрасная Кейт Бланшетт. И ни капли не смутившись, продолжила позировать
Платье Ирины Шейк разошлось по швам прямо во время показа. Модель ничуточки не растерялась и достойно завершила дефиле
Такое ощущение, что сшито на живую нитку, да еще на размер меньше...
Можно только позавидовать железной выдержке звезд, ведь такие ситуации для них — обычное дело. И даже проверенные лайфхаки не всегда выручают.