15 раз, когда звездам подложила свинью собственная одежда, а они и глазом не моргнули

Обычно для публичных мероприятий знаменитости надевают одежду прямо с иголочки. И как поведет себя новый наряд в носке, никто не знает. Поэтому неудивительно, что со звездными дивами часто случаются разные казусы: то молния сломается, то шов разойдется. Главное при этом сохранять невозмутимый вид и широко улыбаться, как это делают наши героини.

Металлический топ Кэти Перри «сломался» в прямом эфире. Певица быстро среагировала, прикрывшись подушкой, пока к ней на помощь не пришли ассистенты

Адриана Лима выглядела просто роскошно в белом платье Alberta Ferretti. Но оказалось, что модель надела наряд задом наперед. Остается гадать, произошло это случайно или девушка решила похулиганить

Кажется, красотка Джей Ло промахнулась с выбором нижнего белья. А может, так и было задумано?

Elena Marchuk 3 минуты назад Кажется, она изначально промахнулась - выйти на люди в одном нижнем белье. - - Ответить

Облегающий комбинезон Гвинет Пэлтроу выдал небольшой секрет звезды — корректирующие шорты

Необычная деталь на платье Деми Мур доставила немало неудобств не только актрисе, но и ее коллегам. Но все отнеслись к ситуации с юмором

AA/ABACA/Abaca/East News , AA/ABACA/Abaca/East News Криптозоолог мамкин 35 минут назад — Где находится библиотека?

— Вон там (указывает этой штукой, попутно протыкая чей-то глаз) - - Ответить

Роскошный наряд Киры Найтли не был рассчитан на то, что человек потеет, а антиперспирант может предательски не сработать

Genin Nicolas/ABACA/EAST NEWS , Genin Nicolas/ABACA/EAST NEWS Криптозоолог мамкин 34 минуты назад И чё? Вспотела и вспотела - - Ответить

Очаровательную Уму Турман подвела капризная шелковая ткань, и актрисе пришлось позировать в изрядно помятом платье. Но эта мелочь не омрачила ее выход

Joel C Ryan/Invision/East News Mirasun 17 минут назад Тут не ткань подвела, а незнание фактов про нее - - Ответить

Топ Дакоты Джонсон то и дело норовил сползти вниз, но актриса всеми силами препятствовала этому

Admedia, Inc/Sipa USA/East News Криптозоолог мамкин 33 минуты назад Какого размера не туфли? Помню прикол, что Селебы носят большую обувь - - Ответить

Кейт Хадсон тоже пришлось несладко. Актриса позировала перед репортерами параллельно с Леди Гага, и последняя случайно наступила на подол коллеги. В результате звезды сделали несколько совместных снимков

Стэйси Киблер подвела липкая лента. Она попросту не сработала, и платье сползло вниз, выдав главный лайфхак красных дорожек

East News , East News Bazzzay.free 3 дня назад Она себе грудь наверх подтягивала...) - - Ответить

Молния на платье Дженнифер Лопес разошлась прямо посреди улицы, но певица не подала виду, продолжив свой путь

Блейк Лайвли запуталась в подоле собственного платья, но и не думала смутиться и спокойно распутала его

Выбирая платье, Крис Дженнер не учла вспышки камер и случайно засветила корректирующее белье, но ничуть не расстроилась по этому поводу

В похожей ситуации оказалась прекрасная Кейт Бланшетт. И ни капли не смутившись, продолжила позировать

RTNFisher/MediaPunch/EAST NEWS , RTNFisher/MediaPunch/EAST NEWS

Платье Ирины Шейк разошлось по швам прямо во время показа. Модель ничуточки не растерялась и достойно завершила дефиле

AA/ABACA/EAST NEWS , AA/ABACA/EAST NEWS Руконожка Ай-Ай 3 дня назад Такое ощущение, что сшито на живую нитку, да еще на размер меньше... - - Ответить