15 раз, когда звездам подложила свинью собственная одежда, а они и глазом не моргнули

Знаменитости
45 минут назад

Обычно для публичных мероприятий знаменитости надевают одежду прямо с иголочки. И как поведет себя новый наряд в носке, никто не знает. Поэтому неудивительно, что со звездными дивами часто случаются разные казусы: то молния сломается, то шов разойдется. Главное при этом сохранять невозмутимый вид и широко улыбаться, как это делают наши героини.

Металлический топ Кэти Перри «сломался» в прямом эфире. Певица быстро среагировала, прикрывшись подушкой, пока к ней на помощь не пришли ассистенты

Адриана Лима выглядела просто роскошно в белом платье Alberta Ferretti. Но оказалось, что модель надела наряд задом наперед. Остается гадать, произошло это случайно или девушка решила похулиганить

Кажется, красотка Джей Ло промахнулась с выбором нижнего белья. А может, так и было задумано?

Elena Marchuk
3 минуты назад

Кажется, она изначально промахнулась - выйти на люди в одном нижнем белье.

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Облегающий комбинезон Гвинет Пэлтроу выдал небольшой секрет звезды — корректирующие шорты

Необычная деталь на платье Деми Мур доставила немало неудобств не только актрисе, но и ее коллегам. Но все отнеслись к ситуации с юмором

AA/ABACA/Abaca/East News, AA/ABACA/Abaca/East News

Роскошный наряд Киры Найтли не был рассчитан на то, что человек потеет, а антиперспирант может предательски не сработать

Genin Nicolas/ABACA/EAST NEWS, Genin Nicolas/ABACA/EAST NEWS

Очаровательную Уму Турман подвела капризная шелковая ткань, и актрисе пришлось позировать в изрядно помятом платье. Но эта мелочь не омрачила ее выход

Joel C Ryan/Invision/East News

Топ Дакоты Джонсон то и дело норовил сползти вниз, но актриса всеми силами препятствовала этому

Admedia, Inc/Sipa USA/East News

Кейт Хадсон тоже пришлось несладко. Актриса позировала перед репортерами параллельно с Леди Гага, и последняя случайно наступила на подол коллеги. В результате звезды сделали несколько совместных снимков

Стэйси Киблер подвела липкая лента. Она попросту не сработала, и платье сползло вниз, выдав главный лайфхак красных дорожек

East News, East News

Молния на платье Дженнифер Лопес разошлась прямо посреди улицы, но певица не подала виду, продолжив свой путь

Капибара в кимоно
3 дня назад

Ничего там не разошлось на улице, она осознанно влезла в платье на 2 размера меньше и пыталась его стянуть на спине булавками , но " не шмогла"

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Блейк Лайвли запуталась в подоле собственного платья, но и не думала смутиться и спокойно распутала его

Выбирая платье, Крис Дженнер не учла вспышки камер и случайно засветила корректирующее белье, но ничуть не расстроилась по этому поводу

PG/Bauergriffin.com/East News, PG/Bauergriffin.com/East News

В похожей ситуации оказалась прекрасная Кейт Бланшетт. И ни капли не смутившись, продолжила позировать

RTNFisher/MediaPunch/EAST NEWS, RTNFisher/MediaPunch/EAST NEWS

Платье Ирины Шейк разошлось по швам прямо во время показа. Модель ничуточки не растерялась и достойно завершила дефиле

AA/ABACA/EAST NEWS, AA/ABACA/EAST NEWS

Можно только позавидовать железной выдержке звезд, ведь такие ситуации для них — обычное дело. И даже проверенные лайфхаки не всегда выручают.

Фото на превью WENN Rights Ltd / Alamy Stock Photo, WENN Rights Ltd / Alamy Stock Photo, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon / Broadway Video and co-producers

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