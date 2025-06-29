20+ случайных фото, при взгляде на которые так и хочется спросить: "Как они это сделали?
Фотоподборки
1 час назад
Иногда случайный кадр, сделанный на телефон при тусклом свете, цепляет сильнее результатов студийной фотосессии. В мире, полном технического совершенства, любительские портреты все чаще становятся отражением настоящих эмоций и живого взгляда.
«Жена после душа проверяет почту»
«Жадины-говядины»
«Я сфоткал друга, крутившего свой бас»
«Сфоткал брата, когда он читал меню»
«Пелена сна»
- У меня от этого прям приступ умиления — аж детей захотелось! © Chemical_Case_1851 / Reddit
«Сфотографировал сына»
- Очень долго пытался понять настоящее ли это фото! © Frequent-Network8479 / Reddit
«Мое селфи»
- Феноменальное фото! Минимализм, а будто все бурлит! © MisterSneakSneak / Reddit
«Улыбающаяся дама в Таиланде»
Это что сейчас, комплимент - лицо как нейросеть сгенерировала?
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Ответить
- Отличное фото — лицо прямо как будто нейросеть сгенерировала! © ed_ostmann / Reddit
«Папа смотрит, как мама подъезжает к дому»
- Мне нравится, когда собаки похожи на своих хозяев! © Unknown author / Reddit
«Портрет моей мамы»
«Сфоткал отца за рулем»
- Тот самый взгляд отца, задумавшегося о жизни! © nhdw / Reddit
«Поймал папу за чтением газеты»
«День рождения подруги»
- Это самая унылая вечеринка, которую я когда-либо видел. © gi-spot / Reddit
«Я сфоткал подругу в магазине винила»
«Подруга сидит в стиральной машине»
- Круто, но это сушилка, а не стиральная машина! © CCBRChris / Reddit
«Время кошачих обнимашек»
«Вид в ресторане»
«Телефонный разговор»
«Отчаяние»
- То, что он хочет, почти у него, но все еще далеко! © Bocote / Reddit
«Розовый фламинго»
«Королевская охрана»
«Братан, где ты»
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Фото на превью Accomplished_Love921 / Reddit
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