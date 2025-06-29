20+ случайных фото, при взгляде на которые так и хочется спросить: "Как они это сделали?

Фотоподборки
1 час назад

Иногда случайный кадр, сделанный на телефон при тусклом свете, цепляет сильнее результатов студийной фотосессии. В мире, полном технического совершенства, любительские портреты все чаще становятся отражением настоящих эмоций и живого взгляда.

«Жена после душа проверяет почту»

«Жадины-говядины»

«Я сфоткал друга, крутившего свой бас»

«Сфоткал брата, когда он читал меню»

«Пелена сна»

«Сфотографировал сына»

«Мое селфи»

«Улыбающаяся дама в Таиланде»

  • Отличное фото — лицо прямо как будто нейросеть сгенерировала! © ed_ostmann / Reddit

«Папа смотрит, как мама подъезжает к дому»

«Портрет моей мамы»

«Сфоткал отца за рулем»

  • Тот самый взгляд отца, задумавшегося о жизни! © nhdw / Reddit

«Поймал папу за чтением газеты»

«День рождения подруги»

  • Это самая унылая вечеринка, которую я когда-либо видел. © gi-spot / Reddit

«Я сфоткал подругу в магазине винила»

«Подруга сидит в стиральной машине»

«Время кошачих обнимашек»

«Вид в ресторане»

«Телефонный разговор»

«Отчаяние»

  • То, что он хочет, почти у него, но все еще далеко! © Bocote / Reddit

«Розовый фламинго»

«Королевская охрана»

«Братан, где ты»

Фото на превью Accomplished_Love921 / Reddit

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