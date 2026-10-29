Молодцы, ребята, придумали, как избежать поножовщины 😄 И два дома смогли потянуть 👍
Телевизор допоздна не разрешает смотреть! А 45 лет разрешала 🤣
15 историй о семьях, которым всегда есть что обсудить с чаем на кухне
Ну что, наливаем чай? Потому что стоит начать читать эту статью и заодно вспоминать свои семейные истории — одной кружкой точно не обойдешься. Пожалуй, в каждой семье есть байки о том, как один из домочадцев умудрился устроить переполох на ровном месте, другой собрал необычную коллекцию, а третий из принципа не выносил елку до июля. Вот именно об этом и пойдет у нас разговор.
Доверие и любовь в семье — это фундамент отношений, который закладывается годами
Я всегда восхищалась семейными парами, которые прожили вместе несколько десятилетий. У нас в районе была церемония, на которой «золотым парам» вручали грамоты и подарки. Ну а я тогда была корреспондентом районной газеты и часто выезжала на такие теплые мероприятия. С какой же гордостью бабушки и дедушки выходили за своей наградой! А рядом с ним стояли их счастливые дети, внуки и иногда даже правнуки.
- Играл я как-то в мобильную стратегию. К нам в клан зашла девушка, в процессе знакомства выяснилось, что она живет в Греции, а я как раз копил деньги на весенний отпуск, но не знал куда поехать. Перешли с ней на общение в личке. Через пару недель мы уже обменялись фотками, выяснилось, что она не замужем. В общем, я все-таки приехал к ней в отпуск. Как же нам сложно было расставаться через две недели! Она собралась переезжать ко мне. «Из жаркой Греции? В Сибирь? Ты что творишь?» — слышала она со всех сторон. Сейчас мы уже три года вместе, у нас растет дочь.
- Я со своей будущей женой в июле 1987 года познакомился, буквально уже на третий день начал ее вкусно кормить, и она переехала ко мне практически через неделю. Я и торты, и пироги ей пек: «Наполеон», «Суфле с черносливом», «Прагу». Но любимый пирог у жены спустя даже 35 лет нашего брака все еще песочный с курагой. На наш свадебный юбилей я именно его и испек. Питаю надежду дотянуть до золотой свадьбы. Если, конечно, у жены терпения хватит.
- Мы с мужем 7 лет вместе. Вдруг к нему в друзья просится бывшая. Муж меня зовет, мол, что делать? Говорю: «Добавляй!» Интересно же. Она сразу пишет: «Не сочиняй! Нет у тебя жены!» Я беру и записываю ей видео. Так она не поверила! А где бы он нашел женщину с ребенком в 12 часов ночи? Она сказала: «Раз не хочешь со мной общаться, тогда пока!» — и удалила все свои СМС. У нас с мужем полное доверие, поэтому я спокойно к этому отношусь.
С улыбкой относиться к милым причудам близких людей? Почему бы и нет?
Знала я одну семейную пару, которая была вместе уже 30 лет, но на отдых муж, жена и их взрослые дети всегда ездили по отдельности. Объясняли они это просто: за эти десять дней они успевали соскучиться друг по другу. А еще они привозили домой всякие милые сувениры. Представляете, за один отпуск дома образовывалась гора безделушек сразу из Турции, Египта и Вьетнама. Как-то раз глава семейства съездил на Алтай и притащил оттуда здоровенную каменюку весом килограмма в четыре. Сказал, что это природная скульптура под названием «Алтайский хомяк». Если что, камень действительно чем-то на хомяка похож.
- Разбирали недавно вещи перед переездом. В процессе опустошения старого шкафа мое внимание привлек небольшой сверток в углу. Извлек его из пакета. Так сразу и не скажешь, что может там находиться. Но я точно не ожидал, что внутри будут деньги — внушительная стопка новеньких десяток. Многие даже с номерами по порядку.
Они принадлежали моему старшему брату. Когда ему было где-то около 4 лет, на один из праздников родители подарили ему несколько новеньких бумажных десяток. Неделей позже, уже от бабушки прилетел презент в виде еще одного червонца в идеальном состоянии. Брату они невероятно приглянулись. И пошло-поехало. Собирал он их не для определенной цели, а потому что они красивые. В какой-то момент эта пачка была утеряна во время уборки и пролежала в шкафу спокойно до наших дней.
- У моей девушки есть бабушка и дедушка, которые вместе уже 50 лет. Но последние 17 лет они живут раздельно, в разных домах через дорогу. Дед приходит к ней днем, чтобы пообедать и поболтать как обычно. Они не живут вместе потому что... бабушка не разрешает ему смотреть допоздна телевизор. Вот дедушка переехал в дом напротив. Но они все равно любят друг друга.
Молодцы, ребята, придумали, как избежать поножовщины 😄 И два дома смогли потянуть 👍
Каждый в семье проявляет заботу по-своему. И это просто замечательно
Моя соседка по даче накупила кучу разноцветных мотков пряжи — и теплой, и простой хлопчатобумажной. Я увидела ее вечером на крыльце с вязанием и сразу заинтересовалась, что у нее за такой масштабный проект. А это она собралась всем внукам на зиму теплые носки связать. Если что, их у нее семеро — от года и до пятнадцати лет. Думаю: «Ничего себе! Такие носки от бабушки будут греть лучше магазинных. В них столько любви и заботы вложено. Я бы их точно всю зиму носила».
«Мы с родителями живем в разных городах. Сегодня получаю от папы вот такой перевод».
- Если моя мамуля решила кого-то накормить, то спорить бесполезно. У нее язык любви именно такой: чтобы все свои были согреты и накормлены. Собирает нас в дорогу домой, носит втайне от меня гостинцы любимому зятю. Муж не сопротивляется, — они за 24 года уже давно спелись с тещей. Слышу прекрасный диалог: «Олежа, а ты возьмешь с собой в дорогу холодец? Ложечкой аккуратненько поешь, и хорошо тебе будет». Я влезаю: «Мамуль, да не будет он есть в дороге холодец ложечкой». Мама не теряется: «А я ему тогда вилочку с собой положу». Обожаю свою мамулю.
- Сын приехал к моим родителям похвастаться новым мотоциклом. Дед заценил. А бабушкина первая реакция была проверить есть ли куда положить перекус. Сын уже отъезжал от их дома, а она еще вслед ему кричала: «А яблоко возьмешь?» Эта фраза стала у нас семейной шуткой.
Один моет посуду, другой готовит. Нам кажется, что в дружной семье легко договорятся, как разделить между собой бытовые вопросы
Сразу скажу, что я часто живу по принципу «пыль лежит, и я прилягу». Но у моей двоюродной сестры другое мнение по этому поводу. Она из тех людей, которые искренне жалеют об ушедшей моде на накрахмаленные воротнички и белоснежные манжеты. А еще моя сестра всегда гладит постельное белье и никогда не остается ночевать у меня в гостях — я же предлагаю ей спать на мятой простыни. Да, чистой, только что из шкафа, но с еле заметными складочками.
- В нашей семье помимо кота и рыбки, уже год живет он. Я ласково называю его Олегом из семейства плинтусов, который так и не смог обрести свое место. Олег хотел жить рядом с кроватью, там как раз было для него место. Но увы, Олег обречен стоять у стенки. К сожалению, мой горячо любимый супруг уже год не может поставить его на место. На фото — июльское фото Олега со его лучшим другом.
- Я не люблю варить супы. А муж обожает мамин суп. Мне выдали рецепт. Я попробовала приготовить, но в итоге сделала не так. Он повторил рецепт — получилось как у мамы. Теперь суп варит только он, так как это блюдо оказалось «генетическим» кулинарным шедевром.
- Моя бабушка очень любила ходить в гости к своим подругам и знакомым. И была при этом большой чистюлей — в доме всегда все блестело, а в саду она даже землю подметала. Так вот, возвращаясь от очередной знакомой, бабушка могла заняться только одним делом — уборкой по дому.
Обычно она говорила деду: «Была у Марии. Вот женщина! В доме чистота и порядок, ни пылинки. А у нас?! Доставай пылесос». Была и вторая версия: «Сходила к Марии. Вот как так люди живут? Окна немытые, подоконник пыльный, на ковре крошки... И у нас не лучше. Доставай пылесос».
Дед к этому относился очень спокойно и участвовал в уборке, ибо тоже любил порядок. Он однажды даже подшутить над ней хотел. Бабушка ушла в гости, а дед, предвосхищая события, отмыл все дома до блеска. Но все произошло, как и должно: «Была у Елены. Вот насколько у нее чистый дом! Все в порядке, полы блестят, стены и потолки — снежно-белые. Иди покупай краску — будем делать ремонт!»
И конечно, куда же мелких недоразумений. Иногда они даже становятся проверкой семейных отношений на прочность
Моя подруга однажды решила сделать сюрприз мужу, которого начальство отправило в командировку как раз на его день рождения. Она собралась лично поздравить его, специально купила билет в Новосибирск и поехала к нему с подарком. Естественно, планировался сюрприз. Муж, в свою очередь, тоже придумал, как выкрутиться из этой ситуации. Он закончил все рабочие дела пораньше, договорился с руководством и вылетел домой — в Красноярск. В общем, его день рождения они отмечали в разных городах. Зато сюрприз обоим запомнился.
«Заглядываю как-то в морозилку, а там... Оказывается, мама так подписала мясо для котлет».
- Готовимся к свадьбе. Моя мама носится с идеей сделать пышное торжество с кучей дальних родственников, половину из которых я видела только в раннем детстве. Сразу заявила, что оплачивает все сама, потому что это ее подарок нам на свадьбу. Мы с парнем копим на первоначальный взнос по ипотеке. Смотреть, как куча денег улетает за один вечер на ресторан и еду для посторонних людей, нам не особо радостно.
В итоге ситуацию за одну минуту разрешил мой парень. Он очень спокойно объяснил маме простую вещь: если эти деньги даются на то, что нужно нам, то это подарок, и мы будем всю жизнь за него благодарны. А если деньги даются строго на банкет, то это не подарок нам, а финансирование маминого личного праздника. Мама молчала три дня. А вчера сама принесла деньги на взнос. Правда, уже успела обзвонить всех родственников и рассказать, как она лично покупает молодым жилье.
- Сыну было 10 лет. Мой бывший муж звонит: «Я еду с женой и дочкой в Египет. Лешу тоже возьмем с собой». Говорю: «Давай скажем ему, что вы едете в деревню». Поддержал. Отец делает Леше загранник, я собираю-докупаю вещи, приговариваю, как хорошо будет в деревне — воздух, тишина.
За день до вылета тихонько передаю чемодан отцу. В день отъезда официально вручаю сыну рюкзак с теплыми вещами, которые будут лежать в машине десять дней, никому не нужные. В аэропорту Леша думает, что они сейчас кого-то встретят и поедут в деревню.
Досмотр. Посадка. Все ведут себя максимально спокойно и естественно. Леша из последних сил держится за деревенскую версию. И тут голос пилота: «Рейс следует в Хургаду». Леша не выдерживает: «А в чем я купаться буду? А мама-то не знает!» Сейчас он вспоминает это со смехом, и все те живые эмоции никуда не делись.
- Мы с женой вместе 11 лет, у нас двое детей. Сидим в кафе всей семьей. Официантка подошла с ее стороны. Мне неудобно было выбирать блюда, так как я был занят с младшим, поэтому я попросил заказать жену. Вместо этого она встала и вышла ничего не сказав. Я в непонятках, сделал заказ, жена через пару минут вернулась. Спрашиваю, что случилось. Отвечает: «В ресторанах и кафе всегда должен заказывать мужчина, а не его спутница». Даже не знаю, почему ее переклинило. К счастью, больше подобного не повторялось.
Кстати, во многих семьях хранится немало памятных вещей. Это могут быть даже обычные тарелки из серванта. В нашей следующей статье автор сравнила бабушкину посуду с купленной за последние 5 лет и совершила несколько занятных открытий.