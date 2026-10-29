15 историй о семьях, которым всегда есть что обсудить с чаем на кухне

Моя соседка по даче накупила кучу разноцветных мотков пряжи — и теплой, и простой хлопчатобумажной. Я увидела ее вечером на крыльце с вязанием и сразу заинтересовалась, что у нее за такой масштабный проект. А это она собралась всем внукам на зиму теплые носки связать. Если что, их у нее семеро — от года и до пятнадцати лет. Думаю: «Ничего себе! Такие носки от бабушки будут греть лучше магазинных. В них столько любви и заботы вложено. Я бы их точно всю зиму носила».