Обожаю красивую посуду. Но обычно дома ем из простой. А на праздник достаю красивые сервизы. И когда подруги приходят на чай, тоже ставлю на стол красивые чашки с блюдцами.
Я сравнила бабушкину посуду с купленной за последние 5 лет — все решила обычная котлета с пюрешкой
Пришла я как-то к подружке чай пить. Смотрю, а она какие-то странные чашки на стол ставит. Я еще рассмеялась: «Кать, ты что, бабушкин сервиз из серванта погулять выпустила?» А она кивает на полном серьезе. Говорит, что у нее дома теперь почти вся посуда минимум сорокалетней давности. И тут она начинает рассказывать мне такое, что я буквально в слух превратилась.
Все началось с того, что бабушка оставила мне приданое — старый потертый казан. Я убрала его на балкон и забыла. Недавно делали ремонт, нашла. Муж как закричит: «Это же целое состояние!» Я нахмурилась, мол, там все подгорает. Отмахнулся: «Ты просто не умеешь!» Открыл крышку, и мы глазам не поверили — там внутри среди скомканных газет лежала записка с бабушкиными указаниями. Бабуля всегда посуду в газету заворачивала, чтобы ничего не разбилось и не истерлось. Даже если это казан, хотя он, кажется, даже постарше меня будет.
Казан- это моя главная посуда. Всё готовлю в казане. Потом переливаю в кастрюльку эмалированную и убираю в холодильник. Главное, не хранить в казане еду, а готовить в нём удобно.
Записку я тогда не заметила. Да и возиться со старым казаном, когда есть новые красивые сковородки с антипригарным покрытием, тоже не особо хотелось. Впрочем, те сковородки меня быстро разочаровали: долго не держатся, покрытие облезает. А казаном надо просто уметь пользоваться, правильно его нагревать, об этом бабуля и рассказала в своей записке. Муж в восторге — готовит в нем плов, сам же нахваливает. Хочет купить казан побольше, хотя, конечно, с бабушкиным ничто не сравнится.
Да, готовить в казане надо приноровиться. Но потом, любое блюдо в казане получается вкуснее, на мой взгляд.
Это не очень хороший казан с большим плоским дном. А у казана должно быть дно круглое. Но в таком, как на картинке хорошо жарить котлеты, жир и масло не будут разбрызгиваться на плиту.
Еще одной полезной штукой из моего приданого была медная турка со стальным покрытием внутри. Ну или джезва — называй как хочешь. Знаешь, какой кофе в ней получается! Раньше я пыталась варить его в обычной турке, которую купила в хозтоварах. Так он у меня там умудрялся внизу пригореть и вообще какой-то чересчур горький выходил. Ну и пенку сверху никак не получалось нормальную сделать.
Я так жалею, что бабушкину турку потеряла. Купила новую, но в ней кофе вообще не такой
Бабушкина турка оказалась настоящим сокровищем. Это уже потом я узнала, что из-за низкой теплоемкости медь моментально реагирует на снятие с огня, процесс нагрева прекращается, и кофе не успевает убежать. А тогда я просто каждое утро варила себе просто идеальный кофе. Еще и на работе хвасталась. Помню, коллега еще говорила, что тоже такую хочет, но у нее дома индукционная плита, медь на такой не нагреется. Поэтому она все собирается купить специальный диск-адаптер для турки, но пока, видимо, руки не доходят.
Вспоминаю избитый сюжет в фильмах, когда кофе убегает из турки и заливает всю плиту. Вообще, когда что-то варишь, нельзя отвлекаться, всё будет убегать или пригорать.(Капитан очевидность)
Красивая. Такую даже язык не поворачивается назвать туркой. Вот это джезва! Классная посудина!
И вот тут я подумала: «А не протестировать ли нам на кухне и другую старую посуду?» — и засела за ноутбуком. Специально искала в интернете объявления о продаже бабушкиных сковородок и тарелок. Ох, сколько же всего интересного я там нашла! Представляешь, многие реально распродают фамильные сервизы по дешевке и даже не обращают внимания на их ценность. Но я никого не осуждаю. Может, у некоторых с этой посудой не особо приятные воспоминания связаны или просто нужно переехать и не хочется с собой много коробок тащить.
Да, сейчас молодёжь не пользуется бабушкиными сервизами, потому что их нельзя греть в микроволновке. А другие предпочитают простой стиль посуды.
Как-то раз я увидела объявление: «Продам три чугунные сковородки. Дешево». Связалась с хозяином и уже на следующий день опробовала эти чугунины в деле. У меня впервые в жизни не пригорела яичница! Вот что значит — проверенная временем посуда. С современными все может быть гораздо сложнее. У меня знакомая купила недавно новенькую чугунную сковородку и не сумела ее правильно прокалить. Да и весит современная сковорода значительно больше, старенькие — легче и готовить в них одно удовольствие.
На Тефальевской даже голой то же не пригорает, да и на современной чугунной то же.
А еще я буквально влюбилась в тарелки, которые выставляли на стол еще наши мамы и бабушки. Все началось с банальной истории. Муж позвонил: «Накрывай на стол, я уже у подъезда». Я положила ему в тарелку котлету с картофельным пюре и побежала открывать дверь. А его все нет. Потом выяснилось, что он заболтался с соседом. Пюрешка, естественно, моментально остыла.
К тому времени я уже знала, что во времена наших бабушек тарелки делали более массивными. Иначе говоря — многие из них толще, чем современная посуда, и из-за этого лучше сохраняют тепло. Думаю, дай-ка проведу эксперимент. На следующий день сбегала на блошиный рынок недалеко от дома и купила там несколько расписных тарелок. Дедушка, который продавал их, утверждал, что это остатки сервиза 50-х годов. Дома сделала такую же картошку с котлетой и положила их в купленную тарелку. И правда — еда в ней остывала гораздо медленнее, чем в модной тарелочке из набора, который я год назад заказала на маркетплейсе.
И только физика тихо плакала в уголке, прижимая к груди второе начало термодинамики, законы теплопередачи и формулу зависимости теплоёмкости от массы...
Единственное, что у нас на кухне не прижилось — это старая сковородка-блинница. Я хорошо помню, как моя мама примерно на такой же играючи пекла кружевные блинчики. И у нее на плите стояла не одна сковорода, а сразу три — на разных конфорках. Мама будто жонглировала ими, и гора блинов на большой тарелке росла с каждой минутой. Поэтому, как только я увидела похожую сковороду на сайте объявлений, сразу же сообщила, что беру ее.
Я пеку блины только на двух старинных сковородках сразу, как Ваша мама , они у меня уже 53 года, их нам на свадьбу подарили. Есть всякие и тяжёлые и блинницы специальные, но блины кружевные очень вкусные получаются только на старых сковородах. Тоже передам по наследству.
Ну что сказать... Первый блин был комом, второй тоже, третий вообще отказался расставаться со сковородой. То ли эта покупка оказалась с браком, то ли я все-таки привыкла к своей погружной блиннице. А что? Удобно же — опустил ее на секунду в тесто, оно само тонким слоем к поверхности прилипло и потом превратилось в блин. Муж тоже купил себе современную игрушку — сковородку, на которой можно жарить сразу четыре крошечных блинчика. Теперь по утрам мне иногда сюрпризы делает.
Пробовала на погружной, не понравилось. Во-первых, блин жарится только с одной стороны, такие блинчики лучше подходят для начинки, чтобы можно было пожарить со всех сторон. Во-вторых, надо иметь такую скорость, как жонглёру в цирке, чтобы успеть вовремя вынуть сковороду из теста. У меня получилось не сразу. Но вкус блинчиков мне тоже не понравился.
Это уже не блинчики, а оладьи по размеру получатся. Но всё же приятно, встать утром под вкусный запах с кухни и полакомиться готовым завтраком.
Со временем я понемножку начала разбираться, какая старая посуда будет хорошей, а какая — не особо. Выучила названия заводов-производителей. А однажды даже зачиталась историей знаменитого дулевского фарфора. Оказывается, его до сих пор производят. Так что я уже засматриваюсь на коллекционные сервизы — будет, что лет через 30 передать своим внукам. Они сначала, наверное, тоже поворчат на бабушку, которая зачем-то впихивает им древнюю посуду, а потом как поймут!
Однажды, увидев, как иностранцы используют молочные кувшины, как вазы для цветов, я подумала, а почему бы не применить и для другой посуды. Так мамины хрустальные вазочки и пепельницы превратились в салатницы , соусницы и т д . Крюшонницы- в корщинки для фруктов и овощей. Хрустальные бокалы- в вазы для маленьких букетиков и т.д. Радуют меня каждый день, напоминая о близком родном человеке.
Бонус: три истории о посуде, о которой сохранилась самая теплая память
- Бабушка моя почти всю свою жизнь была поваром — готовила еду в яслях, детском садике и в пионерском лагере. За добросовестный труд ей регулярно вручали грамоты, давали путевки на курорты, а по достижении пенсионного возраста бабуле был подарен сервиз на шесть персон с двумя комплектами блюдец, молочником, сахарницей и двумя чайниками. На большом чайнике была гравировка: «Власкиной Татьяне Николаевне в честь юбилея и выхода на пенсию». На всех остальных предметах красовался вензель с монограммой.
Сервиз бабушка берегла, доставала его только в праздники. Потом он перешел в семью моих родителей. В результате их переездов за сорок с лишним лет от сервиза осталось только несколько предметов. И большого заварника с памятной надписью, увы, давно нет. Остатки от бабушкиного сервиза я берегу. Вот дочка в гости приезжала, достали его на стол. Я показала ей монограммы и рассказала эту историю.
У меня хранится чайный сервиз (неполный уже),который маме подарили коллеги учителя, когда когда я родилась 74 г.назад. Вышла замуж и попыталась "побрить" его у мамы. Не получилось. Но ровно в мои 20 родила дочку и мама подарила мне сервиз из настоящего китайского фарфора (чашечки просвечивают),но донцах иероглифы... Сейчас ему 54 года...
- Готовилась к переезду и пристраивала вещи — отдавала, продавала, выносила. Оказалось, что в доме много винтажной посуды. Не сказать, что вся она в прекрасном состоянии — где-то сколы и трещины, а где-то и вовсе не хватает чашки или тарелки. Был там и столовый сервиз, который достался нам от свекрови. Сервиз этот я любила. Расставаться с ним было непросто. Помню, как в первое наше знакомство будущая свекровь угощала меня голубцами и пирожками именно с этих огромных и красивых тарелок. Потом и я готовила мужу выпечку и котлеты, тоже подавала на этих тарелках.
В общем, для меня было важно, чтобы сервиз попал именно в хорошие руки. Но среди родных и друзей нет поклонников старой посуды. Тогда я выставила сервиз на продажу за адекватную цену, чтобы покупатель брал именно для себя. Через пару дней позвонила женщина. Оказалось, что у нее есть такой же, только неполный. Хотела его дополнить, обновить. Вот так моя посуда ушла к новой хозяйке, которая будет ее любить и беречь.
- Бабушка жила в деревне. Большая печь, все как полагается. Летом я приезжала к ней, и она делала топленое молоко в печи. Ухватом доставала полувековой чугунок и переливала в кувшин... Этот восхитительный вкус, запах и пенки! Да-да, я тот самый человек, кто просто обожает пенки. Бабушки нет уже давно. Недавно я купила кружку, похожую на тот кувшин. Мечтаю снова выпить бабушкиного молока с пенками.
Мне бабушка тоже пенку в печи делала. Пенка у нее получалась коричнево-золотистая , поджареная, толстенькая. Одно из лучших воспоминаний моего детства
Автор нашей следующей статьи стала разбирать коробку, доставшуюся в наследство от бабушки, и получила кое-что более ценное, чем колечки да брошки.
Комментарии
Не любительница сервизов. Привозила в свое время из разных стран оригинальные тарелки, миски, чашки, кружки. Использую постоянно. И красиво, и весело, и воспоминания
Старая посуда приятнее и уютнее, а новая по большей части какая-то безликая.