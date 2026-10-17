Я сравнила бабушкину посуду с купленной за последние 5 лет — все решила обычная котлета с пюрешкой

К тому времени я уже знала, что во времена наших бабушек тарелки делали более массивными. Иначе говоря — многие из них толще, чем современная посуда, и из-за этого лучше сохраняют тепло. Думаю, дай-ка проведу эксперимент. На следующий день сбегала на блошиный рынок недалеко от дома и купила там несколько расписных тарелок. Дедушка, который продавал их, утверждал, что это остатки сервиза 50-х годов. Дома сделала такую же картошку с котлетой и положила их в купленную тарелку. И правда — еда в ней остывала гораздо медленнее, чем в модной тарелочке из набора, который я год назад заказала на маркетплейсе.