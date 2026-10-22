15 историй о бане, пропитанных березовым паром и теплом душевных разговоров

У одних дача начинается с грядок, у других — с бани, которую начинают топить еще до того, как разобраны сумки. Именно там гость из Италии узнает, что прыгать в сугроб после парилки в порядке вещей, а городская подруга пытается понять, почему бабушкин скраб пахнет кофе. В общем, банька — это не только про тепло и про пар, но и про душевные встречи и долгие разговоры.