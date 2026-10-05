6 вещей на кухне, которые делают ее неуютной, и как это исправить
Все мы много раз читали о том, что разноцветные магниты на холодильнике и открытые полки с разномастными пакетами и коробками — это то, что делает наши кухни захламленными и менее уютными. Однако, как показывает мой опыт, есть и более неочевидные мелочи, которые тоже влияют на то, насколько приятно будет находиться на кухне не только нам, но и гостям.
Разномастные кухонные полотенца на ручке духовки
Ручка духовки словно специально придумана для кухонного полотенца: повесил — и оно всегда под рукой. Но вот когда рядом оказываются сразу два или три полотенца, причем одно в цветочек, другое в клетку, а третье вообще когда-то шло в комплекте с прихваткой, то даже на аккуратной кухне такая коллекция сразу перетягивает на себя внимание.
Ради эксперимента можно хотя бы на день снять их все и посмотреть, как изменится кухня. Скорее всего, окажется, что без пестрого ряда полотенец фасады выглядят гораздо спокойнее. Совсем отказываться от привычного места необязательно — одно или два однотонных полотенца, подходящих к кухне по цвету, не будут выглядеть аляповато.
- Переехали в старую бабушкину квартиру, где ремонта не было с 80-х. Приглашать гостей было стыдно, даже от свекрови месяц отговаривалась, но в итоге сдалась. Она пришла, осмотрела кухню, скривилась, а потом выдала: «Дай мне полчаса и сотку». Убежала в магазин и притащила оттуда одно лишь кухонное полотенце, сняла с ручки духовки три моих разноцветных и повесила его. Я смотрю — и правда, стало намного уютнее. Казалось бы, всего лишь полотенца!
Разделочные пластиковые доски у стены
Не знаю, как у вас, но у меня разделочные доски почему-то имеют привычку перекочевывать на рабочую поверхность. Это, конечно, удобно, только со временем вместо одной доски там появляется целая стопка из тех, что вообще есть в доме. Конечно, места много они не занимают, но создают визуальный шум, который крадет уют даже у самой продуманной или дизайнерской кухни.
Для себя я нашла такой выход — купила две доски, которые не выбиваются из интерьера и используются постоянно: одна для мяса, другая для овощей. А если мне надо разделать, к примеру, рыбу, с которой я не так часто имею дело, то я достаю одну из тех, что лежат в шкафу, а после использования тут же убираю обратно.
Моющие средства и губки вокруг мойки
Не знаю, что это за волшебство, но у мойки всегда собирается целая компания разномастных и разноцветных губок, щеток, тряпок, средств для мытья посуды и чистящих порошков. Я раньше особо этого не замечала, но после того, как сделала ремонт на кухне в бежевых тонах, все это красочное разнообразие начало раздражать.
Конечно, держать под рукой моющее средство и губку очень удобно, и я нашла выход — купила специальный дозатор для жидкого мыла, а губки стала подбирать в тех же цветах, что и моя новая мебель. И красиво и удобно, да и места много не занимает, а лишнее я убрала в шкафчик над раковиной и достаю по мере необходимости.
Стакан, забитый различной утварью
Кажется, что держать кучу утвари в стакане рядом с плитой очень удобно, ведь все необходимое всегда под рукой и не нужно каждый раз открывать ящик в поисках нужной лопатки или венчика. Но проблема в том, что со временем в подставку перемещается практически все, что хранится в кухонном ящике — от чайных ложек до ножниц.
Я не стала отказываться от привычного удобного хранения, однако разобрала все, что хранилось в подставке, и оставила только то, чем пользуюсь каждый день. А если для вас, как и для меня, важна еще и эстетика, то купите набор предметов, и тогда разномастные приборы не будут выбиваться из общей цветовой гаммы интерьера.
Бумажные полотенца на стойке
А вот рулон бумажных полотенец я долго вообще не воспринимала как что-то, что загромождает кухню — ну стоит себе и стоит. Однако на моей, и без того небольшой кухне, где каждый сантиметр на счету, он выглядел довольно громоздким.
Правда, отказываться от удобства — ведь полотенца на подставке всегда под рукой, — мне не хотелось, и поэтому я выбрала другой вариант и приобрела приспособление, которое подвешивается под кухонный шкаф. Если же у вас съемная квартира и вы не хотите делать отверстия в мебели, присмотритесь к держателям, которые вешаются на дно подвесной полки.
Массивная подставка с ножами
Еще буквально пять лет назад деревянные подставки под разномастные ножи были на каждой современной кухне — считалось, что они прекрасно дополняют интерьер и буквально сообщают, что на этой кухне хозяйничает настоящий кулинар. На самом же деле эта штука довольно громоздкая, занимает много места, да и, честно признаться, из ее наполнения используется в лучшем случае пара штук.
Ножи можно сложить в отдельный органайзер, где будут лежать только они — это и безопасно, и тупиться о другие приборы не будут. А вот чтобы нужные всегда были под рукой, я купила специальную магнитную планку и теперь храню самые используемые ножи на ней — так они всегда в зоне доступа и долго остаются острыми. Но не забывайте — если в доме есть дети, держатель нужно закрепить так, чтобы они не могли до него дотянуться.
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