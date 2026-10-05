6 вещей на кухне, которые делают ее неуютной, и как это исправить

Ручка духовки словно специально придумана для кухонного полотенца: повесил — и оно всегда под рукой. Но вот когда рядом оказываются сразу два или три полотенца, причем одно в цветочек, другое в клетку, а третье вообще когда-то шло в комплекте с прихваткой, то даже на аккуратной кухне такая коллекция сразу перетягивает на себя внимание.

Ради эксперимента можно хотя бы на день снять их все и посмотреть, как изменится кухня. Скорее всего, окажется, что без пестрого ряда полотенец фасады выглядят гораздо спокойнее. Совсем отказываться от привычного места необязательно — одно или два однотонных полотенца, подходящих к кухне по цвету, не будут выглядеть аляповато.