Мама думала, что в доме завелись мыши. Лучше бы это были они
Всю ночь мама не могла уснуть: в коридоре что-то постоянно шуршало, стучало или шелестело. «Наверное, мыши, — подумала она. — Дом уже старый, утром нужно будет подумать, как их поймать». Но ловить никого не пришлось: виновник странных ночных звуков обнаружился сам.
Утром мама позвонила мне намного раньше обычного и рассказала об этом, едва сдерживая смех: «Приезжай посмотреть, у меня в коридоре выпал снег». Я решила, что она шутит, пока не пришло фото. Весь пол белый, сугробы до самой двери, а посреди этого снегопада — ее кот Тишка.
Оказалось, всю ночь он сражался с рулоном туалетной бумаги и таки сумел его усмирить. А пока мама убирала коридор, Тишка наблюдал за процессом, искренне недоумевая, зачем хозяйка сметает плоды его творчества.
Мы вместе посмеялись и попробовали угадать, чего ожидать от Тишки в следующий раз. Этот полосатый — как посланник с другой планеты, которому наши человеческие законы по боку. Вот он по-человечески сидит на диване, уставившись в одну точку, а потом с таким же комфортом устраивается на столе рядом со свежим пирогом. А если не уследить, то и на самом пироге. С абсолютно невозмутимым видом.
Вот он мастерски использует лоток для яиц, стараясь уместиться среди ячеек. Или усердно пытается втиснуться в крохотную коробочку, в которой мама хранит игрушки из-под киндеров для своих внуков.
Вот он после долгого трудового дня отдыхает в дорожной сумке, точно зная, что он и есть тот самый ценный багаж. Или ловит лапой чайный пакетик, чтобы добраться «до самой сути» и эту самую суть зажевать. Каждый день — новое приключение.
Так что мыши по сравнению с этим котоапокалипсисом — сущая ерунда. С ними хотя бы понятно, что делать. А с Тишкой остается только убирать сугробы, прятать пироги и ждать, что он придумает завтра.
А какие приколы устраивали ваши питомцы? Делитесь историями и фото в комментариях.