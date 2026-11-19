Мы вместе посмеялись и попробовали угадать, чего ожидать от Тишки в следующий раз. Этот полосатый — как посланник с другой планеты, которому наши человеческие законы по боку. Вот он по-человечески сидит на диване, уставившись в одну точку, а потом с таким же комфортом устраивается на столе рядом со свежим пирогом. А если не уследить, то и на самом пироге. С абсолютно невозмутимым видом.