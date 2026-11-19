16 фото и историй о встречах со знаменитостями, которые подарили впечатлений на годы вперед
Знаменитости
19.11.2026
Знаменитостей мы видим только на экране, и они кажутся жителями другой планеты. Но порой они оказываются рядом: в вагоне метро или за соседним столиком в ресторане. И вдруг выясняется, что они могут и подмигнуть, и пошутить, и сказать несколько слов, которые помнятся потом десятилетиями.
- Работала в бренде одежды. Умела находить любые контакты знаменитостей, на этом и выезжали. А потом в дискуссию вступила бухгалтер: «У меня, кстати, племянник — актер. Вдруг вам пригодится». Мы снисходительно поинтересовались, кто он. А она и выдала: «Юра Борисов, может, знаете такого». В офисе повисла тишина.
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- Смешная история с показа Miu Miu. Пока я стояла и ждала свое пальто после шоу, мимо проходил очень симпатичный и стильный мужчина и сказал, что у меня отличный образ. Я его с улыбкой поблагодарила. Через минуту подошел его ассистент и попросил сфотографировать нас вместе. Почему бы и нет? Я согласилась, все равно ведь жду свое пальто. Подошел профессиональный фотограф, сделал несколько снимков. Я тоже попросила сделать один кадр на мой телефон. Заодно сказала мужчине, что у него красивые серьги. Они действительно были красивыми. На что он ответил: «Это подарок от моей жены». Я сказала: «Передайте вашей жене, что у нее отличный вкус». Мужчина посмотрел на меня немного чудно, еще раз поблагодарил и ушел. Позже я отправила фотографию своим сыновьям и спросила: «Кто это вообще такой?» Они ответили: «Мам, ну ты даешь. Это же A$AP Rocky — известный модник, рэпер и муж Рианны». Вот так я случайно передала комплимент Рианне, что у нее хороший вкус.
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«Я познакомился с классным парнем во время пятичасового перелета»
- Сейчас поняла, что единственная знаменитость, которую я встречала в обычной жизни, — это Август Диль. Этим летом в отпуске мы ехали в одном вагоне метро. Он заметил, что я его узнала и глазею, улыбнулся и подмигнул.
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- Жил в провинциальном городе, звезды приезжали не так часто, поэтому у нас, подростков, было такое развлечение: собирать автографы. Мы ходили за кулисы, на радиостанции, в гостиницы. Мы не были навязчивыми и всегда вели себя прилично. Перед концертом «КиШ» мы по пути услышали по радио их интервью в прямом эфире и поехали не на площадку, а к радиостанции. После интервью ждали их у выхода из здания. Горшок был не в настроении, так что его особо никто не беспокоил, а вот Князь был прям рубаха-парень: без проблем сфоткались, немного поболтали. Потом он говорит: «А что, вас подбросить, а то концерт через полчаса?» Повел к машинам, но, как выяснилось позже, на всех нас места не хватало. Мы не стали устраивать возню и просто сказали: «Увидимся на концерте».
«Это я с очень невыспавшимся из-за раннего рейса, но всегда клевым, Андреем Князевым»
- Увидела на книжной выставке Дарью Донцову. Удивление, воодушевление. Уже стою в очереди на автограф:
— Добрый день! Могу я попросить вас подписать две книги: мне и маме.
— Да хоть четыре. Как вас зовут?
— Антонина.
— Антонина. У вас редкое имя. Даже у меня нет знакомых с этим именем... Хм, правда нет...
— Назвали в честь бабушки. Сначала сами назвали, а потом охают, что характер такой же.
— Так это же не плохо, когда характер есть, — сказала мне Дарья Донцова.
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- Сегодня в Москве на улице Пятницкой встретила актера Алексея Гуськова. И я, не сдерживая улыбку, смотрела на него по мере того, как он направлялся в мою сторону. Не выдержав, сказала: «Здравствуйте!» с улыбкой до ушей. А он поздоровался в ответ и пожелал прекрасных выходных.
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«Только что встретил Стива Бушеми»
- Сегодня встретила корейского актера Чон Хэина. Так удивительно, что я несколько лет смотрела дорамы с ним, а тут просто раз! — и он перед твоими глазами. Более того, из всех сидящих в зале людей именно мне удалось сделать с ним «сердечко». Все-таки мысли реально материальны. Интересно, что еще удивительного может произойти в жизни?
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- В 90-х работал в магазине на Невском. Разные актеры заходили. Мы для магазина просили автографы на общий плакат. Зашел Ростропович, с удовольствием расписался. Узнал, что у моей жены день рождения, и персонально ей на своей визитке написал поздравление. Боярский, Хиль, Эрнст Романов тоже были простыми, без высокомерия.
«Сегодня мой сын Нео встретил своего тезку. Меня, кстати, зовут Константин»
- Встретился я в 2003 году на одном мероприятии с Николаем Фоменко, решил с ним сфотографироваться. На вопрос: «Дядь Коль, а можно с вами сфоткаться?» услышал в ответ: «Да без проблем, чувак». Жаль, фото не сохранилось. Но ту встречу до сих пор с теплотой вспоминаю, и эту его фразу. А ведь он уставший тогда был, после каких-то соревнований за рубежом, потом на конференции, а потом уже к нам.
- У меня есть фото после спектакля с Глафирой Тархановой: она вообще взяла мой телефон и сама сделала селфи. После спектакля мы зашли в ресторан, туда же пришел весь актерский состав. Так у меня появилась куча фоток с Павлом Майковым, Станиславом Бондаренко, Валентиной Мазуниной из «Реальных пацанов». Никто не отказался с нами фотографироваться, они даже надели шляпы, которые в ресторане специально в фотозоне висят.
«Вчера вечером встретили Джека Блэка! У сына теперь это одно из самых ярких воспоминаний»
- Учился в Москве. Как-то решили с друзьями посидеть в ресторане «Арагви». Дело было под Новый 1983 год. Отстояли очередь. Раньше в такие рестораны очередь была, да еще и перед праздником. Сидим, отдыхаем. Тут мой друг, москвич, и говорит: «Смотри, Сергей Юрский!» Фильм «Любовь и голуби» тогда еще не вышел, кто такой Юрский, я не знал. Поворачиваюсь, смотрю: красивый седовласый мужчина. Я сказал ребятам, что сейчас автограф возьму. Нашелся блокнот с ручкой. Подхожу к мужчине.
— Юрский?
— Нет. Вон Юрский.
Подхожу к Юрскому.
— Дайте автограф.
Он взял ручку и написал: «С Н Г! С. Ю.», типа «С Новым годом, Сергей Юрский». Затерялся тот блокнот с переездами. А отношение артиста мне понравилось. Простой человек.
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