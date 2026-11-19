Знаменитостей мы видим только на экране, и они кажутся жителями другой планеты. Но порой они оказываются рядом: в вагоне метро или за соседним столиком в ресторане. И вдруг выясняется, что они могут и подмигнуть, и пошутить, и сказать несколько слов, которые помнятся потом десятилетиями.