12 раз, когда люди просто пришли на собеседование, а получили историю, о которой невозможно молчать

У нас (час от границы города) и без пяти часов на самолёт семейных и просто пар хватало :) И да. это в принципе было как бы запрещено, ну, не запрещено, но не приветствовалось. Но когда ты с такой работой и так почти ни с кем вне работы не общаешься...