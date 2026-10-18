Это что-то новенькое. Значит, теперь нельзя жить в своей квартире - вот это да, вот это поворот!
12 раз, когда люди просто пришли на собеседование, а получили историю, о которой невозможно молчать
Поиск работы процесс сам по себе нелегкий, а бесконечные собеседования могут сделать его еще утомительнее. Чаще всего они проходят по одному сценарию и не слишком запоминаются. Но порой обычное интервью оборачивается историей, которую можно рассказывать в дружеской компании вместо байки.
- Сходила как-то на собеседование. Эйчар спрашивает: «Снимаете жилье с кем-то или одна?» Я ответила, что живу в своей квартире. И тут она сняла очки и начала возмущаться, что вообще-то я должна была выйти замуж и съехать к мужчине, а не обзаводиться жилплощадью. Я спросила, какое отношение это вообще имеет к работе, а мне сказали, что у меня в таком случае не будет мотивации работать.
- Мне однажды позвонил нанимающий менеджер, предложил вакансию и сказал размер зарплаты. Это было существенно меньше, чем на месте, где я работала в тот момент. Естественно я ему сразу это сказала. От его ответа я просто опешила. Он на голубом глазу заявил: «Вы же женщина, зачем вам вообще деньги?» На том разговор и был закончен.
- Пришла недавно на собеседование на удаленную работу, откуда бежала, сверкая тапками. Беседу проводила женщина с выражением лица завуча школы с многолетним стажем. Спросила есть ли муж, дети. Я сказала, что да. И тут она выдает: «Вы должны будете каждый час присылать мне видеоотчет о проделанной работе, чтобы я видела, что вы действительно работали, а не занимались какими-то своими делами и не отвлекались на семью». Я даже дослушивать ее не стала, молча встала и ушла. С такими замашками и контролем сотрудников они долго еще будут искать кандидата.
Ну зачем такой тотальный контроль? Люди ищут удаленку, потому что это удобно в том числе, из-за того, что можно работать, совмещая это с семейными делами. Если план выполняется, то в чем проблема вообще? По-моему запись видеоотчета будет гораздо сильнее отвлекать и мешать работе, чем все остальные факторы.
- Проходила собеседование онлайн. Меня собеседовала молоденькая девушка, задавала странные вопросы. Спросила, сколько я уже не работаю. Я сказала, что 4 месяца. Она спросила, почему так долго? Я ответила, что не была в полноценном отпуске два года, что хотела выдохнуть. Съездила на море, сделала дома ремонт и готова с новыми силами работать. Она стала расспрашивать, на что я жила, а я сказала, что есть дополнительный доход в виде квартиры, которую я сдаю. Потом она спросила есть ли у меня ипотека, и когда узнала, что нет, то быстро свернула собеседование и попрощалась. Я выключила камеру и звук, а она забыла выйти из созвона и начала записывать голосовое шефу: «Нет, Максим Александрович, она не подходит. У нее нет ни кредита, ни ипотеки, еще и богатая нашлась, с двумя квартирами. На нее не надавишь в случае чего, сразу видно, что за место держаться не будет». Я включила камеру и микрофон и сказала, что не такая уж я и богатая, раз работу ищу. У девушки этой аж лицо вытянулось.
"Не надавишь в случае чего"... мдаа... заставлять человека что-то делать таким способом низко.
- Мне один раз HR на собеседовании рассказывала, как она хочет, что бы все ее сотрудники были женаты между собой, и как она будет мне искать жену на этом заводе. Это было очень странно. Я списал это на локацию — до ближайшей цивилизации оттуда 5 часов езды по грунтовке, или полтора часа на самолете. Весь город — это два завода, заправка, и три супермаркета.
У нас (час от границы города) и без пяти часов на самолёт семейных и просто пар хватало :) И да. это в принципе было как бы запрещено, ну, не запрещено, но не приветствовалось. Но когда ты с такой работой и так почти ни с кем вне работы не общаешься...
- Недавно меня повеселил один диалог во время собеседования. HR спрашивает:
— Ищите ли вы сейчас работу еще где-то?
— Да, конечно.
— Хм... (пауза с деловитым закатом глаз)... то есть вы собеседуетесь к нам, но параллельно ищите работу? Странный подход... получается, что вы не сильно в нас заинтересованы и у вас нет фокуса на нашей фирме?
— А у вас есть кандидаты на данную вакансию помимо меня? Вы с ними провели или проведете собеседование?
— Да, в настоящий момент мы рассматриваем нескольких кандидатов...
— Хм... Какой странный подход... то есть вы параллельно рассматриваете и меня, и еще нескольких кандидатов? То есть фокуса на мне у фирмы нет?
HR в ответ молчит и перелистывает мое резюме...
- Лет 15 назад, подруга устраивалась в какой-то сетевой магазин одежды на должность мерчандайзера. Так ей на собеседовании заявили, что кто-то из отдела HR должен приехать к ней домой, посмотреть как она живет. Она обалдела от такой подачи и конечно же отказала. Хотя, возможно, это был какой то новомодный стресс-тест, но она не оценила.
Знаю, что раньше учителя начальной школы ходили в гости к семьям первоклассников - смотрели как живут дети в семье, если у них условия для приготовления домашних заданий. А теперь, значит, и к кандидатам на работу в магазинах будут в гости ходить - смотреть как они живут. Это что-то новенькое 🤣
- Должно было быть онлайн-собеседование. Захожу по ссылке, а там вместо женщины-эйчара сидит какой-то парень, Владимир. Я думаю: «Ну, может замена, ладно». Поздоровались. Он такой: «А мне вас долго ждать?» Я слегка оторопела: «В смысле? Я вообще-то уже давно готова». Владимир, видимо, решил не тянуть: «Ну, давайте я тогда представлюсь сначала...» И начинает рассказывать, где работал, какой у него опыт. Я сижу, слушаю, киваю, как важный босс. Потом очередь доходит до меня. Я максимально кратко рассказываю про себя, про свой опыт в сервисе. Заканчиваю, повисает пауза. И тут он выдает: «А разве это не ВЫ проводите собеседование?» Я просто выпала. Оказывается, мы — два кандидата, которых по ошибке кинули в одну конференцию по старой ссылке и мы полчаса проводили собеседование друг другу!
- Это был 4-й этап собеседования на руководящую должность. Опыт релевантный есть, значительно выше, чем предполагает вакансия. Захожу в кабинет, там три человека со стороны компании: региональный директор, директор HR и директор филиала. Начинаю рассказывать заранее подготовленную презентацию (за несколько дней дали задание) и вижу, что регионал откровенно начал флиртовать с HR, а директор филиала в этот момент что-то ела и громко хрустела. Я закончила презентацию и не дождавшись обратной связи ушла.
- Я помню, как долгое время не могла найти работу. На собеседованиях себя расхваливала, говорила, что быстро всему учусь, то умею, это знаю... Никуда не брали. На последнем собеседовании мне уже все надоело, а тут главбух еще устроила тестирование. Я ей возвращаю ее бумажку с тестами со словами: «В общем так, этого не знаю, того делать не умею, тестирование ваше тоже, как решить не знаю», — причем с таким тоном, мол, хотите берите на работу, не хотите — не берите! Вечером она мне позвонила и позвала работать. Конечно, причина была в другом, как сказала главбух: просто, на такую зарплату больше никто кроме меня не согласился! Со временем я многому научилась, главбух уволилась, зарплату повысили и я до сих пор уже много лет там работаю.
Салтанат - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 Вот как бывает - повезло Вам!
- Пришла на собеседование на архитектора-чертежника, а оно оказалось массовым: там было еще человек 10 таких же студенток. Начальница нам выдала тестовое задание — сделать от руки перепланировку офиса по всем нормам и правилам со страшно ветхих полустертых ксерокопий-перепечаток годов 80-х. Она вышла на секунду в соседний кабинет, а меня в этот момент как сквозняком сдуло.
Это старый развод.
Они таким образом бесплатно восстанавливают архивные чертежи, восстановление которых вообще-то денег стоит.
А потом всем объявляют "Вы не подошли".
А у самих на руках остаются свежие хорошо нарисованные чертежи.
Тоже самое могут сделать с рукописными текстами, которые на тестовом задании заставляют напечатать на компьютере.
- Я как-то была на собеседовании, все вроде хорошо. Пока в самом конце хозяин компании не выдал: «А теперь рассказывай честно, где работала и сколько лет стажа? Не верю что в 26 лет с трехлетним ребенком у тебя беспрерывный девятилетний стаж». Дело в том, что я в 6 лет пошла в школу, перепрыгнула через один класс и в 14 после 9-го класса поступила в техникум. На 3 курсе была на практике в одной компании и они позвали к себе после получения диплома. И в 17 лет я уже официально начала работать. В декрет не уходила, так получилось, продолжала работать... Не думала, что на собеседование надо копию трудовой носить.
Валентина К - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 Да, на собеседование нужно носить копию трудовой книжки, и другие документы, включая паспорт и диплом.
А у вас были какие-то запоминающиеся собеседования, о которых вам бы хотелось рассказать? Если да, то поделитесь ими в комментариях и мы с удовольствием почитаем.
А еще милости просим и в другие наши подборки, которые несомненно скрасят ваш день: