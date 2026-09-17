16 жизненных историй от торопыг, которые поднимут настроение лучше яблочного пирога
Истории
17.09.2026
Люди в спешке способны на многое: сделать ремонт в чужой квартире, прийти на работу в разных туфлях или промахнуться с заказом парфюма в интернете. Именно из таких моментов рождаются ироничные истории, которые потом вспоминаешь с радостью.
- Купили новую кухню. Завтра привозят нашу мечту, а сегодня у меня задача выбросить старую. Позвал на помощь друга. Сказано — сделано. Сидим дома, отдыхаем. Слышу, жена ключом дверь открывает. Я в предвкушении: сейчас любимая хвалить будет, я же без напоминаний сам все сделал, подготовил кухню к приему нового гарнитура. Реальность: где кухня? И глаз дергается. Я не пойму, в чем дело. А потом как понял... Оказывается, мы с друганом так старались, что умудрились выкинуть старую кухню, не проверив содержимое ящиков. Мы так аккуратно выносили старую мебель, что столовое серебро на 12 персон даже не звякнуло, и я оставил свою семью вообще без столовых приборов. Я к контейнерам, а там пусто.
- Сестра рассказала. Ее друзья, довольно обеспеченные молодожены, купили квартиру в новом доме, где только началась черновая отделка. Чтобы не ждать сдачи дома в эксплуатацию, они решили сделать себе крутой евроремонт. Разузнали в БТИ адрес, дали ключи, поменяли двери, сантехнику, потолок натяжной, еще что-то. И та-да, угадайте, что?! Им дали не тот адрес! Настоящие хозяева были рады такому ремонту, но навстречу нашим молодоженам не пошли и ничего не возместили.
- Работаю на удаленке без выходных. На обед лопаю пустую гречку, вокруг не прибрано. Вдруг без звонка заваливается свекровь — любительница идеального порядка. Оглядывает кухню, поджав губы, а потом вдруг берет мою тарелку и как вывалит гречку в ведро! Я готовлюсь к лекции о том, какая я никудышная хозяйка. А она достает из своей необъятной сумки контейнеры с домашними котлетами, пюре и салатом. «Ты работаешь, не спишь почти, тебе силы нужны, а не это варево!» — буркнула она и пошла мыть мою посуду.
ADME
«Никогда не заворачивайте липкое слоеное тесто в салфетку, если спешите. Хотя все равно было вкусно»
- Когда я была в третьем классе, папа часто собирал меня утром в школу, так как маме надо было в 7 часов выезжать на работу, а папе в 8. Так вот, на дворе уже 3 сентября (хорошо запомнила этот день), папа, как обычно, торопится, меня кормит, заплетает, одевает, и я готова на выход. Иду в школу веселая почему-то, еще и смеются вокруг меня. Поднимаюсь уже по лестнице, и тут резко меняется настроение. Я пришла в школу в домашних тапочках!
- Сегодня утром я не услышала будильник и проснулась гораздо позже, чем планировала. На работе у меня был важный брифинг, поэтому, как только я открыла глаза, поняла, что уже надо выходить. В спешке начала одеваться и вызывать такси. Я запрыгнула в машину и очень торопила водителя. В кабинет я зашла последней, но все же успела. Когда пришло мое время выходить к доске и выступать, я встала, посмотрела на свои ноги и обалдела. В спешке надела разные туфли. Со мной такого никогда не было, поэтому я растерялась, но быстро взяла себя в руки и пошла к доске. Коллеги сразу обратили внимание на мою обувь, однако я сделала вид, что так и надо.
У женщин очень много интересных мест, на которые можно смотреть. Решил сейчас вспомнить, какая обувь была хоть на одной из моих 30 коллег. Не помню.
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«Я однажды очень-очень спешила»
anet_poletaeva
Обувь на правой и на левой ноге - для абсолютно разных сезонов.
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- Утром проснулся, понимаю, что проспал и очень опаздываю в универ. Начинаю быстро собираться и тут до меня доходит, что я уже закончил универ и спешить некуда. Вздохнул с облегчением. Прилег на кровать. Только закрываю глаза, как осознаю, что я ж на работу опаздываю! Уже когда вышел из подъезда, понял, что сегодня выходной. Вернулся домой, раздеваюсь, смотрю на календарь и вижу, что сегодня пятница, а не выходной! В итоге лег спать.
- Мы с родителями в спешке собирались на мою линейку в первый класс. Мама гладила форму, подгоняла папу, чтобы быстрее готовил завтрак. Оделись, выбежали из дома. На полпути к школе мама вспомнила, что мы забыли букет учительнице. Отправила меня с папой в школу, а сама побежала в цветочный, сказала, что догонит. Папа привел меня на линейку, начали искать мой класс. И что-то во всем этом было не так. Тут позвонила мама, спросила, где мы. И закричала в трубку: «Валера! Это соседняя школа, наша через дорогу! Быстро сюда, уже линейка началась!»
- Опаздывала на самолет в прошлом году. До конца регистрации оставалось минут 10. Запыхавшись, подбегаю к стойке, кладу паспорт. Сотрудница с улыбкой: «Да не переживайте, успеем. Кстати, классный маникюр». Я поблагодарила с улыбкой и сказала, что это в моем селе так классно делают, и ни в одних городских салонах так качественно не работают. И тут она дает мне билет в бизнес-класс! Спасибо тебе на всю жизнь.
vera__zemskova
«Тот самый маникюр»
- На первое свидание с будущим мужем я опаздывала с работы. Мчусь по коридору и пишу ему: «Я опаздываю!» И получаю ответ: «Неспиши». Я тут же останавливаюсь и решаю не идти, так как человек сделал столько ошибок в двух словах. Поделилась этим с коллегой, спросила, что же делать. Отвечает: «Он же тебе сказал не спешить, вот и не спеши». Выпила водички, встретила другую коллегу, которой было по пути мимо места свидания, она меня подвезла. Парень цветы подарил, накормил вкусно, было очень интересное общение. Потом отвез меня домой. Я тогда только развелась и была с ребенком. Парня это не смутило, он забрал нас к себе спустя 2 месяца знакомства. Сейчас мы женаты, 7 лет вместе, у нас общий малыш.
smart__katya
- В детстве я жил с бабушкой. У нее было много старых книг, включая самую большую «Книгу о вкусной и здоровой пище». Чтобы помочь уставшей бабушке после смены, я стал заглядывать в эту книгу и что-то себе готовить. Пища получалась, наверное, здоровой, но невкусной: практически несоленая, какая-то пюреобразная. Через много лет, приехав в свой очередной отпуск, я стал помогать бабушке наводить в доме порядок. Разбирая внутренний отсек дивана, я наткнулся на эту книгу. Вспомнив всю ту жижу, что я периодически ел, все-таки бережно протер ее тряпкой. Перед моим взором проступили буквы, которые я в юношеской спешке толком не рассматривал: «Книга о вкусной и здоровой пище для детей от года до трех лет».
- Захожу в лифт с женщиной, двери уже почти закрываются, и тут вижу, что к нам спешит еще одна попутчица. Тянусь к кнопке открытия дверей, несколько раз успеваю нажать, чтобы их задержать. Женщина благодарит и заходит внутрь. Лифт в этом доме ждать приходится довольно долго. У женщины, что была первой в лифте, на лице ни один мускул не дрогнул, даже показалось, что выражение у нее какое-то презрительное. Только когда выходил из лифта последним, понял, что это презрение было направлено лично на меня. Видимо, она заметила, что я судорожно жму кнопку закрытия дверей, а не открытия.
- Давно хотела себе купить определенные духи. Сегодня увидела скидки в магазине и решила: была не была, куплю. Не зря говорят: поспешишь — людей насмешишь. Не посмотрев, заказала мужскую версию (они очень похожи). Получив в руки, открыла обертку коробочки и поняла, что запах не тот. А возврат не принимают, так как упаковка вскрыта.
umitzhan021
- Вчера собиралась в спешке по магазинам за вещичками для дома и оставила щипчики для ресниц на кухонном столе. Домой пришла поздно и уже как-то не до них было, и я пошла спать. Утром проснулась, вспомнила про них, пошла на кухню, а там брат ими сосиски на сковородке переворачивает. Сказал, что я молодец, такую удобную вещь купила.
Сестра, где щипчики для ресниц?
- Люблю плов готовить, так, чтобы рис рассыпчатый был, моркови побольше, зиры, барбариса. Муж зиру не любит. Я торопилась, мясо в микроволновке размораживала, оно и сварилось наполовину, рис был неважный, круглый. Из приправ только соль. В общем, получилась каша с мясом. Муж: «Я плов не очень люблю, но этот самый лучший на свете. Ел бы и ел, вкусный такой».
Я тоже как кашу люблю. А этот рассыпчатый, какбудто муравьи во рту бегают.
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- Я вообще-то хорошо готовлю. Но легче и быстрее варганить разные блюда, когда делаешь это в тишине и спокойствии. А то недавно парень сказал, что к нам придут знакомиться его друзья, так я сразу засуетилась. Расписала меню, там и утка, и пирог, и салаты с закусками. Так переживала и хотела им понравиться, что все старания прошли даром. От спешки и нервов утка вышла резиновая, а тесто для пирога впервые в жизни не поднялось. Хорошо, что с салатами напортачить сложно. Но вместо основного блюда пришлось пиццу заказать. Я никогда еще так не промахивалась.
- Пару дней назад опаздывала на работу, заказала такси. Подача была через 10 минут. Стою, жду, вдруг вижу: вместо 3 минут ожидания стало 8. Понимаю, что теперь опаздываю еще больше. Звонит водитель: «Девушка, здравствуйте. Извините, я маму на остановке встретил, не смог оставить там, забрал». Говорю: «Давайте отменять, я уже опаздываю». А он: «Мне до вас 3 минуты уже, могу забрать, если вы не против с мамой ехать». В общем, доехали с мамой, меня несколько раз поблагодарили, я их заверила, что все в порядке. 5 звезд поставила. Вроде ничего особенного, но ситуацию до сих пор вспоминаю с теплом.
frantsevaaa
Доброта и поддержка способны свернуть горы — и неважно, от кого они исходят: от коллег, близких или совсем незнакомых людей. Если хотите почитать об этом, то вот наши подборки:
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