19 примеров женской солидарности, которые согревают сердце лучше чашечки какао
Женская солидарность часто прячется в малозаметных мелочах: в тихом «я тебя понимаю», в поддержке без лишних вопросов, в умении быть рядом именно тогда, когда это нужно. Такие моменты не попадают в выпуски новостей, но именно из них и складывается чувство опоры и спокойствия. Мы собрали истории о женской взаимовыручке и поддержке, от которых на душе становится тепло, как от какао с зефирками.
- Муж позвонил и сказал, что едет домой с мамой. А у меня, как назло, к чаю даже ничего нет. У ребенка зубы режутся — не до этого. Сварганила пудинг. Пришли они, муж бурчит: «Могла бы и пирожков нажарить — все равно дома сидишь!» И тут свекровь выдала: «Действительно, сынок, пирожки были бы очень кстати. Вот иди и нажарь! Я пока за малышом посмотрю, а Леночка пусть отдохнет немного!» Я еле сдержалась, чтобы не броситься ей на шею. Муж после этого помалкивал.
- Когда я очень долго лежала в больнице, сдружилась с санитаркой. Молодая, активная, позитивная девушка. Много болтали, я ее поддерживала, когда ее доводили другие пациенты, и она меня очень поддерживала. Все это долгое время меня никто не навещал. Я не сразу поняла, что значат ее слова: «Ой, я слишком много кусков пирога взяла. Можно я тебе их отдам, чтоб домой не тащить?» или «Что-то я много плова взяла. Давай тебе отложу». Пусть у санитарки Оли все будет хорошо! © user10327112 / Pikabu
- Как-то на улице ко мне пристал бывший. Я не знала, что делать, но тут ко мне подошла совершенно незнакомая девушка и такая: «Привет! Как ты? Давно не виделись!» Она обняла меня и прошептала на ухо: «Пошли отсюда!» А бывший, осознав, что его поведение видят люди, отступил и уехал. Смелость этой незнакомой девушки очень мне помогла в тот момент! Дорогая, если ты это читаешь, спасибо тебе от всего сердца! © callmerockycallmebelle
- У меня был случай, во время перелета: я была с дочкой 5 лет, а рядом сидела девушка с крохой месяцев четырех. Лететь было часов 5, спать сие чудо не хотело. Через некоторое время я говорю: «Давайте я с ней поиграю?» Мне радостно вручили малышку. Потом принесли еду, мама хотела забрать ребенка, но я сказала: «Поешьте спокойно, а потом я поем». Надо было видеть глаза этой мамы! Женщина женщине должна быть другом, а не врагом, я считаю. © taro_lenorman_obereg
- Познакомилась с парнем, он пригласил меня в ресторан. Атмосфера приятная, я уже даже мысленно успела сыграть с ним свадьбу. Но как только он отлучился, официантка, которая нас обслуживала, наклонилась ко мне и тихонько прошептала: «Ты уже третья девушка за неделю, которую он сюда приводит». И вот вроде бы неприятно, что так получилось, но в то же время я рада, что женская солидарность все-таки существует. © Палата № 6 / VK
- Зашли с подружкой в женский туалет в ТЦ. Она заныла: «Блин, так хочу написать своему бывшему» — и вдруг из кабинок раздалось несколько громких женских возгласов: «Даже не смей!»
- Случилось со мной то, что случается с каждой женщиной раз в месяц. В связи с чем по пути домой забежала в супермаркет. Стою в очереди на кассе с одной большой пачкой прокладок и тихо психую, потому как все болит, все бесит, хочется лечь и не вставать прямо тут на полу. И еще очень раздражает, что кассир каждому покупателю предлагает товары по акции, даже если покупаешь один хлеб. А хочется поскорее уже расплатиться и пойти домой в кроватку. Подходит моя очередь, кассир (могучая женщина из тех, что «не пущает» и с которой вообще страшно спорить) кидает взгляд на ленту, где лежит одинокая пачка прокладок, молча пробивает, молча проводит оплату и выдает чек. Отойдя от кассы слышу, как мужику, стоящему за мной в очереди она уже опять предлагает купить товары по акции. На его вопрос, почему у меня она не спросила, а у него спрашивает, кассирша ответила: «У нее особый случай!» © unojuno / Pikabu
- Сдала на права, за рулем себя чувствовала неуютно, как-то вернулась домой, а воткнуться негде. Вечер, устала как собака, вышла из машины и разрыдалась. Вдруг рядом тормозит машинка, из нее выходит этакая фея — каблуки, юбка узенькая, вся при макияже — и говорит: «Чего ревешь-то?» Я, всхлипывая, показала, в чем проблема. Так она не только припарковала мою ласточку тютелька в тютельку на крохотном пятачке между двумя джипами, так еще и телефон свой оставила, говорит: «Звони с утра, если не выехать будет».
- Разводилась с первым мужем, и он как-то приперся ночью, устроил скандал и вынес в мусорные баки всю технику, которую он купил. Позвонила подруге и, рыдая, все ей рассказала. Через 20 минут она была у меня, еще через 20 минут мы вместе доставали из баков микроволновку, пылесос и кухонный комбайн. Восстановлению ничего не подлежало, он, видимо, еще попрыгал на этих вещах. А утром перед этим всем подруга нарастила себе ногти — долго не могла себе этого позволить, — и в итоге в этих мусорных баках оставила половину из них. Я предложила залезть внутрь и поискать, чтобы приклеить обратно. Она отмахнулась, и мы, хохоча, пошли отмечать мою свободу. © Shpilca / Pikabu
- Я стюардесса. Сегодня на рейсе молодая девушка долго плакала, терпение мое лопнуло, я подошла и спросила, что случилось. Она рассказала, что в городе прилета у нее важная встреча прям в аэропорту, а она забыла дома косметичку. Вид у нее тот еще был (опухшие глаза и все дела); мы с девчонками пожалели ее и накрасили как на передаче про всяких там «Золушек» и другие перевоплощения. В подарок ей еще и косу заплели крутую. Феи, ну! © Подслушано / Ideer
- Пару лет назад мне нужно было запломбировать корневой канал. Насчитали кучу денег, у меня столько просто не было — и я ушла. Но не успела далеко отойти, как мне позвонили из этой же стоматологии. Какая-то женщина в холле все слышала и заплатила за меня. Я честно пыталась узнать, как ее зовут, но это была конфиденциальная информация и мне ее не выдали. © Mareellen / Reddit
- Приехала к нам студентка по обмену из Японии. Смотрю, а у нее, видимо, начались критические дни и испачкались белые брюки. Я аккуратно указала ей на них, а она обернула толстовку вокруг талии, в общем, все поправила. С тех пор мы подружились. © taybo213 / Reddit
- В кафе несколько раз подходил познакомиться парень, я вежливо отказывала. Вышла, иду по улице — он за мной! Я просто в ужасе. Но тут к нам подходит крепкий бородатый парень. Говорит: «Юля, а я тебя ищу, все тебя ждут». Намек был понят. Пошла с ним, а тот тип отстал. Мы подошли к машине, а там нас ждала его девушка. Она-то и заметила, что какой-то странный мужик все не отстает от меня и попросила парня помочь. Сказала, что сама была в такой ситуации и никому подобного не желает. Благодарна им от всего сердца! © Карамель / VK
- Муж отказался от партнерских родов. Ни в какую. Мол, это не мужское дело и вообще ему страшно. Я долго переживала, но потом смирилась. И взяла на роды лучшую подругу! Это было невероятно. Она все время держала меня за ручку, помогала дойти до туалета, успокаивала, дышала вместе со мной. Такой опыт могу смело рекомендовать всем девчонкам! Теперь эта лучшая подружка еще и стала крестной для моей доченьки. © Карамель / VK
- В 8 классе мы бежали марафон с подругой. Иногда останавливались, чтобы отдышаться или попить воды. И вот оставалось совсем немного до финиша, а подруга как втопила вперед, я аж из виду ее потеряла. Я на тот момент совсем выдохлась, еле как доплелась до финиша. Гляжу, а та стоит в пяти шагах от полосы, ждет меня. Как только я подошла, подруга взяла меня за руку, и мы вместе перешагнули финишную прямую. © sleepwithafryingpan / Reddit
- Гуляла по району. Проезжавший мимо мужчина притормозил и начал приставать с вопросами: «Ты замужем? У тебя есть парень?» Мне было неудобно, я думала, как бы его отшить. И тут вдруг с пассажирского сиденья высунулась девочка лет 6 и сказала: «Прекрати доставать эту девушку, она не хочет с тобой знакомиться». Это было потрясающе. © Unknown author / Reddit
- Собиралась на первое в жизни свидание. Ужасно волновалась, пыталась соорудить на голове что-нибудь красивое, а от волнения ничего не получалось. В дверь постучалась соседка, попросила соли — ну и поинтересовалась, чего я такая красная бегаю? Я расплакалась и все ей выложила. Так она мало того, что меня успокоила, еще и сделала шикарный макияж и такую прическу, что я даже не хотела спать ложиться, чтобы красоту не нарушить. Давно оттуда переехали, до сих пор благодарна за помощь, оказанную малознакомой девчонке по соседству. © Палата № 6 / VK
- Весь день провела на каблуках. Ноги болели так жутко, что когда в троллейбусе не оказалось свободных мест, я пристроилась на горизонтальный поручень. Одна милая женщина встала и уступила мне свое место. Я даже пробовала отказаться, но она настояла и усадила меня. © Подслушано / VK
- В тот день на работу пришлось приехать пораньше, а уехать попозже. Уже на пути к дому выбилась из сил, поняла, что так и не ела днем, а готовить уже сил нет. Зашла в какую-то шаверму рядом с домом. За мной — два мужика. Стали какие-то скабрезности говорить, лезть. Кассирша, молоденькая совсем, тихонько спросила у меня: «Они с вами?» Я покачала головой, а она вежливо, но сурово попросила мужчин уйти. Спасибо ей. © HellaB / ADME
