19 примеров женской солидарности, которые согревают сердце лучше чашечки какао

Про присутствие мужей на родах.

Ходили с мужем на подготовку к родам. Там акушерка говорила, что если мужчина не хочет сам присутствовать, не надо его тащить. Женщины думают, что присутствие мужа при таком событии укрепит отношения, типа, смотри как я из-за тебя и ради тебя мучаюсь. А на деле, если не подготовленного и не готового отца притащить насильно, его это только отвратит. И к жене, и ребенку. Или жену станет жалко и ребенка ненавидеть может начать. В общем, вариантов куча.