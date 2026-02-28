«Положил в суши майонез»: 15 историй о людях, чья попытка сделать все своими руками закончилась очень смешно

В жизни порой хочется все сделать самому — и получается либо результат, которым гордишься, либо полный хаос. Главное, что за каждой такой историей стоит смех, опыт и масса забавных воспоминаний. Если вам понравилось наблюдать за курьезами домашних мастеров, обязательно загляните в нашу другую подборку, где вы найдете больше забавных историй и кадров.