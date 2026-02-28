«Положил в суши майонез»: 15 историй о людях, чья попытка сделать все своими руками закончилась очень смешно
Казалось бы, простая задача: приготовить завтрак, починить кран или собрать шкаф. Но стоит решиться действовать самому — и вот уже кухня в дыму, маникюр не сохнет, а кран не выдерживает. Мы собрали истории и фотографии, которые точно заставят вас улыбнуться.
Майонез — это всегда вкусно
- Муж выдал: «Я тебе суши сам сделаю!» Думаю, ну ладно, попробуй. Вроде, готовить не умеет. Вечером зовет к столу. Блюдо выглядит так, как будто рыба решила отдохнуть на рисе, а нори от испуга свернулись в трубочку. Откусываю, и тут понимаю, что он туда майонеза намазал! В итоге поужинали пельменями, но я сказала, что было вкусно. И тут он: «На следующей неделе кум придет, я ему тоже приготовлю». Ну думаю, здорово, как раз я его недолюбливаю. © Мамдаринка / VK
«Я просто хотела сама сделать себе маникюр»
Голубцы в разобранном виде
- Решил сам приготовить голубцы, впервые в жизни за такое взялся. Помнил, как их делали мама с бабушкой — я всегда наблюдал со стороны. Ничего сложного вроде бы: берешь лист капусты, заворачиваешь в него побольше мяса, поменьше риса, закручиваешь и в кастрюлю. Короче, часа три с ними провозился — ничего не вышло. В итоге отдельно пожарил котлеты, сварил рис, капусту измельчил на терке. Съел все по отдельности. На голубцы не похоже, но вкусно. © Не все поймут / VK
«Сосед поставил забор на своем участке»
Первый кулинарный подвиг комом
- Муж раньше никогда не готовил, но тут заинтересовался. Сказал, что ужин сделает сам. Ну я доверилась и ушла с детьми на прогулку. Звонит через два часа, говорит все готово и зовет быстрее домой. Заходим домой, сразу на кухню. А там красуется пицца, рядом мужчина в фартуке. Он признался, что пицца на ужин лучше, чем сгоревшая лазанья. Я обняла его и сказала, что он молодец, а в следующий раз попробуем приготовить что-нибудь вместе. © Мамдаринка / VK
«Впервые попробовал испечь пирог»
Сантехник на скорую руку
- На кухне сломался кран. Попросила мужа починить. В ответ он загадочно выдает: «Жди через полчаса», и уезжает. Делать нечего, сижу, жду. Звонок в дверь. Открываю и ахаю — там стоит это чудо в измазанном фартуке, с чемоданчиком инструментов и выдает: «Сантехника вызывала?» Будь моя воля — я бы ему Оскара вручила за такое перевоплощение. © Карамель / VK
«Мама решила испечь булочки с корицей в тостере»
«Домашний маникюр у меня всегда получается криво, лак упорно не желает застывать!»
возможно потгму, что лак для УФ лампы, а она его как обычный, без базы и прогрева, использует?
Первый опыт самостоятельной жизни
- Сдавала квартиру молодому парню, который впервые съехал от родителей и решил жить самостоятельно. Мы пообщались, заключили договор. Пока собирала свои вещи, он решил приготовить еды. Минут через пять из кухни повалил густой черный дым. Я быстро включила вытяжку, открыла окна и увидела на плите кастрюлю с пригоревшей гречкой. Парень виновато смотрит на меня, потом в телефон с инструкцией, как варить гречку, и говорит: «Походу я забыл налить воду. Она же там нужна, да?» На всякий случай оставила ему пару номеров доставки еды. © Палата № 6 / VK
«Мы с девушкой хотели испечь пирожные»
Те, кто все это зажаривает перепекает умственно отсталые?Как взрослые люди могут ничего не уметь???
Готовить нужно по инструкции
- Оставила сына с мужем и ушла по делам. В какой-то момент ребенок попросил кашу. Муж достал коробку с овсяными хлопьями, прочитал «залить кипятком», залил и подал к столу. Потом искренне удивлялся, почему ребенок отказался это есть. На мой вопрос, почему не добавил хотя бы сахар (про молоко и масло уже молчу), ответил, что такого на коробке написано не было. © Мамдаринка / VK
«Иногда просто ничего не выходит. Но на следующей неделе я попробую еще разок»
Все делается к лучшему
- В далеком 2016 году знакомая разбила телефон и искала, где подешевле его починить. Решил выпендриться и заявил, что я великий мастер по телефонам. Когда она отдала мне аппарат, я вообще не знал, с чего начать. Открыл инструкцию и ковырялся с ним два дня. Зато благодаря понтам и прекрасному полу я нашел себя — сейчас я один из лучших мастеров в городе. Телефон тогда все-таки сделал, хоть и угробил немало запчастей. © Подслушано / Ideer
«Друг решил повесить телевизор на стену»
В жизни порой хочется все сделать самому — и получается либо результат, которым гордишься, либо полный хаос. Главное, что за каждой такой историей стоит смех, опыт и масса забавных воспоминаний.