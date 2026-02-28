17 поводов для смеха, которые дети подарили своим родителям совершенно бесплатно

«Постоянно гуляем с ней мимо детской площадки во дворе. Местные дети ее знают и постоянно пытаются вовлечь в свои игры. Сижу дома, работаю и тут звонок в дверь. Открываю, а там ребятня с вопросом: „А Юна выйдет?“ Как-то вычислили, где мы живем. Снаряжаю собаку и отдаю самой старшей с наказом дальше двора не уходить. В итоге дети довольны, собака тоже довольна и валяется дома без сил».