17 поводов для смеха, которые дети подарили своим родителям совершенно бесплатно
Дом, где есть ребенок, — это место, где никогда не бывает тихо и скучно. Мы собрали истории из жизни обычных семей и они доказывают, что дети — главные генераторы хаоса и смеха. Без них жизнь была бы пресной, как вареные макароны без соли.
- Муж мою маму всегда называет тещей. И вот однажды мама пошла забрать сына из сада. Тот, как только видит бабушку, аж светится от радости и кричит во все горло: «Ура, баба Теща пришла!» Воспитательницы давай хохотать, а мама с тех пор у нас всегда «баба Теща». © karinchik_v
- «Жабрами» мы в семье называем мидии. Недавно муж вместе с сыном закупался рыбой и морепродуктами, скумбрию мы с ним съели — дети ее не любят, костлявая. Спустя пару дней сидят муж с сыном в очереди. Ребенок спрашивает: «Папочка, а рыбку вы с мамой съели, да?» Муж: «Да, вы ее не любите». И тут дама напротив чуть не прослезилась — сын горестно вздыхает и выдает: «Папочка, а можно мне хотя бы жабры?» © glafira2011
- Сын дружит с девочкой с садика. Я его подкалываю иногда: «Когда поженитесь?» Он очень возмущается. А недавно сын приходит домой, передает мне открытку и шоколадку от своей подружки. Пишу ей с благодарностями, а она вдруг мне в ответ: «Не за что, вы ведь моя будущая свекровь!» © a__sofi
«Женька, хочешь я тебе ирокез сделаю?» «Да-да-да!» «Вперед, пока мамы нет дома!»
- Гулял с маленькой дочкой на площадке. Рядом в маленькой беседке сидели две девочки постарше. И одна втирала второй, что она волшебница. Собеседница ей не верила. Спор был длинный и, в итоге, потребовалось практическое доказательство.
— Загадай желание, — сказала Волшебница.
— Загадала.
— Шу-шу, му-шу, сим-салабим! Все. Исполнится через два года! © RadiyMagadan / Pikabu
- У моей подчиненной маленькая дочка, очень общительная. Приехали они с папой забирать маму с работы. Малышка вдруг подходит ко мне и выдает: «Знаешь, мама про тебя дома постоянно говорит плохое. А я ей отвечаю, что ты нормальная женщина». © marichaklimova
- Однажды на дачу к нам приехали гости. Сидим все за столом, болтаем. Дочке лет 5 тогда было. Вдруг выдает: «Мамочка, а можно я тоже скажу?» Мы, не ожидая подвоха: «Конечно, говори». Она так приосанивается и выдает: «А знаете, что у нас было? Однажды наш кот Изенька взял и сходил в туалет в песочнице!» © verashklovskaya
«Сыну тут чуть больше года. Сейчас учится в универе на кафедре информационной безопасности и сегодня празднует свое 18-летие»
- Случай был: с мужем тормознули возле магазина, я пошла воды купить. Мы оба на мотоциклах. Муж в кожаных штанах и полной экипировке. К нему подходит маленький мальчик, тыкает пальцем в ногу и искренне и громко кричит: «Мама, он мягкий!» © DonnaBella / Pikabu
- Сын (4 года): «Мама, помассировать тебе плечики?»
«Да, мне будет приятно»
Активно мнет. Говорю: «Спасибо, малыш. Предложи еще папе»
«Папа, хочешь сделать маме массаж?» © shefeeling
- Сын заходит в садик после 2-х недельного отсутствия, зарос. Воспитатель, спокойно: «Принципиально не подстригается?» Отвечаю: «Да, отращивает гриву, как у льва». Воспитатель обращается к мальчикам: «Когда мужчина с короткими волосами, то это красиво выглядит, аккуратно». Сын слушает и после недолгой паузы выдает: «А я и с длинными волосами красивый!» © valerileriiii
«Встретил пацаненка, лет 5. До кассовой ленты еле достает, но такой самостоятельный. Семечки покупал»
«Меня удивила его палка. Смотрю — а там ключ от домофона!»
- Мой внук меня называет баба-мама. У него много бабушек, а еще и прабабушка. И однажды ему надо было обратиться ко мне в присутствии другой бабушки. Он думал, думал и выдал «баба-мама» — потому что я мама его мамы. Как-то прилипло сразу и всем зашло. © safronova.mila
- Когда сын был маленьким, я работал заместителем директора завода. Малыш, как и все мальчишки, зависал при виде техники. Едем куда-нибудь или идем, а я на уровне рефлекса: «Сынок, смотри — экскаватор. Смотри — трактор». И вот еду я с директором на переговоры и в какой-то момент толкаю его в бок: «Смотри, трактор!» © good_leshy
- Старший сын пошел в садик. В первую же неделю: «Ваш ребенок самый активный, вам надо записаться на ЛФК». Хорошо, записались. Сходили на первое занятие, а после него тренер выдает: «Вы знаете, вам не к нам надо, а в профессиональный спорт. Ваш ребенок самый активный. Все устали, а он все еще скачет и ползает по канатам». Вот сижу и думаю — а поможет ли? © alenaolha1
«Ехали по трассе. Обещал сыну показать комбайн, на поле как раз крутился один. Механизатор давай нам махать. Думал, выгоняет. А он нас в кабину позвал!»
«Это не комбайн, это просто какой-то космолет. Все напичкано дисплеями и электроникой. Сын рот открыл — не знает куда смотреть! А я довольный, как удав. Как будто в болид Формулы-1 сел. Папа обещал — папа сам не ожидал, что сверх нормы выполнит обещание. Ребенок на всю жизнь запомнит такую технику! Минут 40 еще пищал от радости».
- Сын-подросток нарезал сыр, насыпал орешков и чипсов в вазочку, устроил мне гнездо на диване, включил «Гардемарины, вперед». Я: «Саня, это в честь чего?» Он: «Это мамонейтрализатор. Фильм идет со всеми сериями почти 5 часов. Я успею попробовать научиться готовить мясо по дедушкиному рецепту и потом убрать на кухне последствия. Надеюсь. Если что, буду орать „Мама!“ — не реагируй».
Сын, спустя несколько часов: «Короче, часть мяса я запорол, но остальное скрутил в фарш и сделал шарики... Как их... Забыл. В общем, мужской еды сегодня не будет, но будет паста с этими... Шариками».
Итог: кухню ремонтировать не будем. Минус: полкило говядины. Плюс: паста вкусная, реально. © neva_narratives
- К брату-подростку пришли друзья, стоят в подъезде на лестничной площадке. Решила я посмотреть тихонько в глазок, что они там делают. И тут сзади подходит наша младшая пятилетняя сестра и во весь голос: «И мне дай в глазок посмотреть!» © indezuka
- Мама рассказывала: мне было года 4, мы сняли частный дом. Я в первый раз зашла, встала посреди комнаты, осмотрелась, уперла руки в боки и выдала: «Ну, ничего избенка». Так потом дом и называли. © eka_lyubavina
«Дети постоянно разбрасывали обувь в коридоре. Замечания не помогали. В какой-то момент я не выдержал. Решили — любой, кто бросит обувь, стоит в углу»
«И что вы думаете? Уже неделю дети первым делом ставят обувь на место. Никто из них еще ни разу в угол не вставал. Но знаете, кто уже несколько раз отстоял в исправительном углу? Правильно, я. Зато пока я там стою, они ставят обувь на место».
- Мне было 4 года, когда мы с мамой поехали в дом отдыха. Там мы всегда обедали с одной возрастной парой. Сидели за одним столом. И вот однажды я выдала, глядя на мужчину: «Дяденька, а почему ты всегда в одной и той же рубашке ходишь?» Мама смутилась, а жена его тут же подхватила: «Вот-вот! Сколько ему говорю надевать разные, а он в одну влез и другие не признает! Посмотри, даже ребенок заметил!» С тех пор мужчина стал ходить в разных рубашках. © TheKate / Pikabu
- Ехал вечером в автобусе домой. Уставший, голодный. На передней площадке тусили два пацана, лет по восемь. А дверь там притормаживала относительно остальных, и с каждой остановкой все сильнее. И когда транспорт добрался до нужного ребятам адреса, дверь не открылась совсем.
Парни переглянулись, подпрыгнули и принялись звонко скандировать:
— Свободу попугаям! Сво-бо-ду по-пу-га-ям!
Публика оживилась. На мрачных и усталых лицах неуверенно расцвели улыбки. Дверь зашипела и медленно распахнулась. Пацаны рванули наружу, и уже оттуда донеслось удаляющееся:
— Пусть всегда будет солнце! Пусть всегда будет небо! Пусть всегда будет Вовка, пусть всегда буду я!
Теперь улыбались уже все. Зашевелились, расправили плечи, словно скинули невидимый груз тревог и забот. В салоне даже словно стало немножко светлее, будто и не заметало снаружи апрельской метелью. © Lepenson / Pikabu
«Есть у меня собака, коржик, максимально ласковая и любвеобильная девочка. Людей обожает, особенно детей»
«Постоянно гуляем с ней мимо детской площадки во дворе. Местные дети ее знают и постоянно пытаются вовлечь в свои игры. Сижу дома, работаю и тут звонок в дверь. Открываю, а там ребятня с вопросом: „А Юна выйдет?“ Как-то вычислили, где мы живем. Снаряжаю собаку и отдаю самой старшей с наказом дальше двора не уходить. В итоге дети довольны, собака тоже довольна и валяется дома без сил».
А ваши дети отчебучивали что-то подобное? Не стесняйтесь поделиться в комментариях!
