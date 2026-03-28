Бабушка рассказала, как они влюблялись без «свайпов», и я наконец поняла, в чем главная беда нашего поколения

— Ну, как дела, внученька? Мужчинка-то появился какой? А то дед уже третий раз за неделю про внуков намекает, а спрашивать нам как-то неудобно.

— Нет, бабуль, все не те, так и останусь я, наверное одна, — тяжело вздохнув, я посмотрела бабуле в глаза и вдруг спросила, — расскажи, а вы как раньше знакомились?



И вдруг бабуля как давай смеяться. И, будто не слыша моего вопроса, говорит:

— Ох, все у вас наперекосяк выходит! Где вы только мужиков таких находите, а? Сами себе жизнь усложняете. Сидишь там в своем телефоне весь день. В месяц со сколькими на свидания ходишь? Чуть не каждый день! Так ты же за этой чехардой толком и человека узнать не успеваешь.

— Ну бабуль, сейчас времена другие. Где знакомиться-то с людьми?

— Вот в этом и вся ваша беда! Человека в глаза не видела, а уже на свидание бежишь. В наше время мы все в одной компании росли: дружили, общались, годами друг друга знали. Вот тогда и чувства настоящие прорастали, из жизни, а не из картинки. Я когда бухгалтером на заводе была, знаешь, сколько ко мне парней клеились? У-у-у, не знала кого выбрать. С кем-то пару раз погуляли — не мое, разошлись. С другими дружили долго, присматривались. А с дедом твоим нас общий друг познакомил. Он мне сначала вообще не приглянулся. А потом пару раз прошлись, поговорили. Гляжу: умный какой, университет окончил, родителям своим помогал, работал! А самое важное знаешь что?