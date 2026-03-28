Бабушка рассказала, как они влюблялись без «свайпов», и я наконец поняла, в чем главная беда нашего поколения
После очередного неудачного свидания я вернулась домой и в сердцах удалила анкету с сайта знакомств. «Что я делаю не так?» — крутилось в голове. Вдруг звонок: «Внуча, ты приедешь сегодня? Я пирог испекла, с вишней, твой любимый». Тепло разлилось по телу, я натянула шапку, накинула ветровку и помчалась к бабуле. По дороге накупила фруктов, поднялась к ней. Встретила она меня радостная, сразу чай, пирог, как положено. Дедушка как раз ушел на прогулку, так что идеальное время для разговора по душам.
— Ну, как дела, внученька? Мужчинка-то появился какой? А то дед уже третий раз за неделю про внуков намекает, а спрашивать нам как-то неудобно.
— Нет, бабуль, все не те, так и останусь я, наверное одна, — тяжело вздохнув, я посмотрела бабуле в глаза и вдруг спросила, — расскажи, а вы как раньше знакомились?
И вдруг бабуля как давай смеяться. И, будто не слыша моего вопроса, говорит:
— Ох, все у вас наперекосяк выходит! Где вы только мужиков таких находите, а? Сами себе жизнь усложняете. Сидишь там в своем телефоне весь день. В месяц со сколькими на свидания ходишь? Чуть не каждый день! Так ты же за этой чехардой толком и человека узнать не успеваешь.
— Ну бабуль, сейчас времена другие. Где знакомиться-то с людьми?
— Вот в этом и вся ваша беда! Человека в глаза не видела, а уже на свидание бежишь. В наше время мы все в одной компании росли: дружили, общались, годами друг друга знали. Вот тогда и чувства настоящие прорастали, из жизни, а не из картинки. Я когда бухгалтером на заводе была, знаешь, сколько ко мне парней клеились? У-у-у, не знала кого выбрать. С кем-то пару раз погуляли — не мое, разошлись. С другими дружили долго, присматривались. А с дедом твоим нас общий друг познакомил. Он мне сначала вообще не приглянулся. А потом пару раз прошлись, поговорили. Гляжу: умный какой, университет окончил, родителям своим помогал,
— Что же?
— Глаза у него такие ярко-голубые были, и куртка кожаная, эх, красавец!
Мы обе рассмеялись. Ну как же без этого.
— Вот через неделю он мне и предложил замуж. Долго не раздумывала, влюбилась-то я в него по уши.
— Эх, как повезло. Сразу своего человека встретила.
— Повезло? Да что ты говоришь, внученька! Думаешь, мы все сорок лет только за ручки держались? Сложности были, еще какие. А у кого их нет? Только мы не бежали в разные стороны при первой же ссоре. Дед дом строил, я помогала, чем могла, обустраивались вместе с нуля, с одной ложки и табуретки. Папу твоего на ноги ставили в непростые годы. Вы, молодежь, все хотите получать готовеньким. Чтобы и квартирка у него сразу была, и работа хорошая, да еще и по головке вас гладил после каждой ссоры. А мы ко всему этому шли сами: уют создавали вместе, договаривались, где-то и неприятное терпели. Деваться-то нам было особо некуда, вот и вкладывали все силы в то, чтобы отношения наладить.
Я мечтательно уставилась в окно на голубое небо, солнце, которое топило последние сосульки, знаменуя приход весны, и в сердце поселилась надежда, что и я однажды встречу его — своего человека. Бабушка прервала мои мысли:
— Ты на деда-то посмотри. Думаешь, он всегда такой покладистый был? Да он у меня жуткий молчун по молодости был, слова не вытянешь! Чуть что не по его, обидится и ходит сычом целыми днями, в себя уйдет и молчит. Другая бы уже давно чемоданы собрала, а я думала: «Ну характер такой, тяжело отпускает обиду». Видел он, как я ради него стараюсь, как за дом переживаю, вот и оттаял с годами. Сейчас вон, погляди, и не замолчит порой! Я ведь знаю, что ему уют важен. У меня в доме всегда чистота должна быть, порядок. Каждое утро ему на стол чашечку кофе горячего ставлю, это уж как закон. А он ведь знает, что я неспокойная. Как что не по плану пойдет, у меня сердце не на месте. Так он теперь первый бежит, за плечи обнимет: «Не гоношись, все решим».
И тут меня осенило. Ведь из-за всех этих интернетных психологов мы стали думать только о себе. То мне это не нравится, то другое терпеть не буду. А ведь мы совсем забываем, что другой человек — такой же, как мы, со своими особенностями, которые нужно просто принять. А мы что делаем? Чуть что не так — сразу убегаем в новые отношения. Нам все кажется, что за углом ждет идеальный принц, но с годами ситуация только хуже. Потому что дело-то не в человеке, а в нашем подходе: хотим ли мы вообще работать над отношениями или так и будем бесконечно предъявлять претензии? А бабушка моя ведь все понимала. Старалась ради деда, поддерживала его. И дед, видя ее старания, тоже не остался в долгу. Если раньше мог вспылить из-за пустяка или замкнуться в себе на весь вечер, то теперь первым подходил, чтобы помириться. Стал внимательнее к ее просьбам и начал замечать те тысячи мелочей, которые бабушка каждый день делала для него.
Вдруг с прогулки вернулся дедушка. Бабушка тут же поднялась, помогла ему снять куртку и упорхнула на кухню готовить кофе. Я пошла за ней. Она стояла у плиты с туркой в руках и продолжила:
— Помнишь Люду, подругу мою? Так она мужа-то своего в автобусе нашла. Ехала на работу, а он всю дорогу с нее глаз не сводил. Как место освободилось, сразу подсел, начал расспрашивать о чем-то. Так и познакомились. Сначала просто общались, как друзья, а потом и сами не поняли, как влюбились по уши. Вот он и пришел к ее родителям руки просить. Все тогда удивлялись: он высокий, а Люда — кнопочка. Но ничего не поделаешь, любовь — такая штука.
— Вот это судьба, конечно, — сказала я, выуживая из вазочки любимые дедушкины конфеты. Сложила их на блюдце, чтобы подать вместе с кофе.
Вдруг раздался бодрый звук уведомления.
— О, Настасья Ефремовна картинку прислала! Ну-ка, что там? — бабушка заглянула в телефон,— ой, с Днем кошек! Моя ж ты хорошая... Сейчас, внуча, подожди, надо ответить обязательно.
И пока бабушка старательно нажимала на кнопки, я стояла и думала: как же сильно мы гонимся за этой любовью, хотя настоящие чувства часто застают людей совсем случайно. Кажется, что сейчас возможностей море, хоть с другого континента мужа выписывай. Но на деле все эти приложения и соцсети лишь создают красивую иллюзию бесконечного выбора. Во времена бабушки люди знали только соседей да друзей по учебе, и каждая встреча была как сюжет из фильма. А мы уж слишком пресыщены этими бесконечными фото, видео, постами. Будто не хватает магии тех лет, чтобы выжать максимум из каждого случайного взгляда незнакомца и превратить его в прекрасную историю.
И тут бабушка прервала мои мысли, осторожно наливая дымящийся ароматный кофе в старую дедушкину чашку:
— А кстати, у Настасьи этой вообще судьба интересная. Была замужем три раза, и все никак не везло: один не работал, на печке лежал, второй у друзей больше время проводил, чем с семьей, а третий вообще в один прекрасный день уехал на север, один. А в пятьдесят лет, представляешь, столкнулась с мужчиной в магазине. Выходила с полными сумками, пакет порвался, и все на пол вывалилось. А он бросился помогать, все собрал. Так и познакомились. До сих пор живут душа в душу.
Мы с бабушкой вернулись уже гостиную и сели пить чай втроем. Дед, отхлебнув кофе, вдруг вспомнил:
— Ой, Танечка, кофе просто прелесть, как ты умудряешься вот уже как миллион лет с каждым днем делать его вкуснее? Что за магия? Кстати, ты не забыла, что сегодня Сережа зайти обещал? У нас на кухне кран капает, попрошу его как раз посмотреть, что там.
Бабушка махнула рукой, успокаивая его, и вдруг замерла. Глаза ее загорелись, она хитро посмотрела на меня и воскликнула:
— А-а-а! А вот Сереже-то нашему как в жизни повезло, ты послушай. Жену свою он нашел, когда ходил холодильник чинить одной даме. Она ему сразу в душу запала, но парень-то он был пугливый, все не решался подойти. Она ведь одна дочку растила, серьезная такая, строгая. А потом смотрим: она его то кран починить зовет, то еще какую поломку найдет. Тут уж и он сообразил. Вот и через год поженились. Только дурак он, потерял такую женщину. Ох, какая хозяйка была — золото! Все у нее в руках спорилось. А он все время ворчал, искал, к чему бы придраться, внимания совсем не уделял. Вот она и упорхнула.
Дед, который до этого молча смаковал последнюю шоколадку с кофе, медленно поднял глаза и посмотрел куда-то вдаль, за окно.
— Хороших женщин ценить надо, — негромко сказал он. И в этом его спокойном взгляде было столько правды, что я на мгновение зависла даже.
— И то верно, — подхватила бабушка. — Вот Виктор, друг деда, долго не мог себе жену найти. Родные уж кого только не приводили, ото всех отказывался. Однажды соседка их, женщина сообразительная, матери его шепчет: «Этой он отказать не сможет, такую не найти». Затащили они Виктора к одной девушке под каким-то предлогом. Мать как увидела, как у них в доме все блестит, какая чистота — так и сияет от восторга! А девчонка при этом еще и писаная красавица, модница. Вышли они от них, и Виктор вдруг выдает: «Да, прическа у нее красивая, как я люблю». Нашел-таки себе любимую. Вот она и угодила сразу всем: мать ее обожает за хозяйственность, а муж — за спокойный характер и красоту.
— Пойду-ка я в магазин, надо прикупить чего-нибудь к приходу Сережи, — сказал дед и едва слышно скрылся за дверью.
— Ба, вот каждая твоя история — как сценарий из фильма, — вздохнула я. — Везло же вам.
— Ой, внученька, да что ты говоришь! Выбора-то у нас такого, как у вас, не было, вот и ценили каждый случай. Да и люди были другие: больше общались, дружили. Но не всем везло, — бабушка погрустнела. — Вот Люда, сестра моя троюродная, так и не вышла замуж. По молодости влюбилась, парень обещал жениться, да все тянул и тянул. В итоге на другой женился, как родители велели. И Люда так и не оправилась. Ох, сколько парней потом перед ней на колени падали, цветами заваливали, ни в какую. Преданное сердце ничем не вылечишь. Так что дело не в везении, а в том, чтобы ценить блага, которые жизнь дает. Порой сердце выбирает не того человека, и надо уметь отпустить его вовремя, чтобы место для достойного освободилось.
— Да, ба, правильно говоришь. А то так полжизни уйдет, и не заметишь, как осталась одна, — тихо сказала я.
В этот момент я вдруг честно призналась самой себе: ведь я тоже застряла в прошлом. Все эти годы я подсознательно сравнивала каждого нового парня со своей первой любовью. Искала в других хотя бы намек, хотя бы тень того человека, и отворачивалась при малейшем несовпадении. Чуть что не так — сразу в сторону.
Думала я обо всем этом и смотрела, как последние теплые лучи солнца окрашивают небо в густой алый цвет. В комнате стало тихо, и в этой тишине все бабушкины истории перемешались в моей голове. Мы каждое утро просыпаемся с мыслью, что это обычный, ничем не примечательный день. Но ведь один из них обязательно станет тем самым судьбоносным. Главное — его не проглядеть.
И вдруг тишину прервал звук открывающейся двери. Вошел дед с двумя огромными букетами: в одном — охапка алых тюльпанов, которые обожает бабушка, а в другом — пламенно-красные розы для меня.
— Ох, ишь ты, рыцарь! — засияла бабушка. — Знает ведь, что я тюльпаны люблю. Помню, как-то обиделась на него сильно, долго не разговаривала. А утром встаю, а весь порог дома тюльпанами усыпан. Тот еще жук, дед твой, знает, как мое сердце растопить.
— Да, бабуль, — сказала я, вдыхая невероятный аромат роз. — Всем бы нам таких чутких людей в жизни.
Пока бабушка с дедушкой обсуждали, как встретят старого друга, я начала собираться. Попрощалась, пообещала зайти на выходных и, спускаясь по лестнице, раздумывала. А ведь правда, чем сильнее мы гонимся за поиском идеального партнера, тем сильнее от него отдаляемся. Чем чаще видим в каждом встречном того самого «суженого», тем больнее нас бьет разочарование. Порой люди, которые могли бы круто изменить нашу жизнь и стать той самой опорой, находятся совсем рядом. Нужно только заметить это. А не сверять регалии человека с каким-то своим выдуманным в голове чек-листом.
А еще я поняла, что любовь — это не какой-то счастливый билет, который нужно просто найти. Это то, что двое людей строят каждый день, складывая по кирпичику.
По дороге домой я решила заскочить в магазин, чтобы побаловать себя чем-то сладким. Стою перед витриной с тортами и вдруг чувствую на себе чей-то пристальный взгляд. Поворачиваюсь:
— Валера?
— Настя? Сколько лет, сколько зим!
Это был мой одноклассник, тот самый, который когда-то в школе заваливал меня валентинками. Мы разговорились, начали наперебой рассказывать, что произошло у каждого за эти годы. Я уже взяла свой торт и собиралась уходить, но вдруг он меня остановил и, немного виновато улыбнувшись, спросил:
— А номером-то не обменяемся, что ли?
А я слегка смущаясь, выдала:
— А почему бы и нет?
Вот так и началась наша история. Но об этом как-нибудь в другой раз.