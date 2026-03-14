16 дворовых историй, которые мы будем смаковать, даже когда сами станем бабулями на лавке

У нас двор двор был не очень большой, полностью окружен домами, а арка закрывалась решеткой. Мы катались на этой скрипучей решетке. Или закрывали арку, ставили на ворота вечно пьяного дворника Эдика, который жил в этом же дворе, в служебной квартирке, и начинали забивать ему голы. Когда Эдик в редкие разы был трезв и делал вид, что убирает двор, мы выпрашивали у него веники и мётла и сами все подметали, кроме лестниц. А самое счастье было, когда летом Эдик доставал шланг из большого сундука и начинал поливать сначала скверик, потом двор, а потом и нас. Зимой снег из двора не вывозили, ни один грузовик не заехал бы под арку, поэтому снег Эдик просто сгребал снег в скверик и вдоль одного нежилого флигеля. К концу зимы вырастали сугробы, в которых мы рыли пещеры и прыгали в них из окна лестницы со второго этажа. А из сугроба в скверике получалась отличная горка. Вот мы. Я - слева, в розовом берете.