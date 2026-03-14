16 дворовых историй, которые мы будем смаковать, даже когда сами станем бабулями на лавке
В суете повседневности мы волей-неволей возвращаемся мыслями в детство — особенно когда случайно встречаем старых знакомых или приезжаем в родные места. Стоит только пройти по знакомому двору, как внутри будто зажигается костер воспоминаний. Перед глазами снова возникают беззаботные дни, проведенные с друзьями, яркое солнце и простые игры, для которых не нужны были гаджеты.
- Однажды сестра организовала во дворе «Форт Боярд». Нарисовала карту, заныкала секретики, придумала задания. Мы в диком восторге носились, разгадывая загадки. Когда все выполнили, начали кричать: «Что дальше?» И тут сестра сделала серьезное лицо и ляпнула: «А дальше — только за денежки!»
- Всю начальную школу дружила с одним мальчишкой. Ходили из школы вместе, гуляли по выходным, искали приключения. Но если мы находили бездомного щеночка или котенка, то брали его и искали ему хозяев. Мы просто стучали во все двери, предлагали всем прохожим принять в свою семью маленькое чудо. Пристроили так более десяти щенков и столько же котят.
«Мы в „бойсах“, „варенках“ и „адидасах“ позируем школьному фотографу. 1993 год, весна. Впереди целых три месяца долгожданных каникул»
- В начале 1990-х за родительским домом было ПТУ. Забор был с дырами, и мы там бегали постоянно: на стадионе и полосе препятствий. Как-то раз в апреле таял снег, воды было много, но сверху еще был лед. Разумеется, я решил проверить его на прочность. Наступил и тут же лед треснул, и ноги скрылись под водой. Испугался, что мама будет ругаться, если пойду домой. Поэтому сел на бревно и стал ждать, когда апрельское солнце меня высушит. Потом вспомнил, что в подъезде есть батареи. Тут же полетел в подъезд и провел там уйму времени. И только после этого вернулся домой. Но вот что было дальше, вообще не могу вспомнить. Ругали меня или нет, сказать не могу. Но хорошо помню, что боялся огорчить маму, ведь я вымочил почти всю зимнюю одежду, которая у меня была на тот момент.
Меня как-то подруга вытолкнула на лёд. Мы гуляли в Юсуповском саду, зашли на островок по мосту, идём по парапету вдоль берега. Вдруг она меня толкает. Я оказалась на льду, который тут же треснул. Повезло, что в пруду как раз в этом месте была утоплена садовая скамейка, на ее спинку я и встала. Только немного воды в сапоги налилось. Я больше испугалась, чем промокла. Ну, и подругу эту стала опасаться.
- В детстве с подругой часто смотрели видеокассету с индийским фильмом. Знали его наизусть. Однажды играли во дворе с двумя соседскими ребятами. Один говорит: «А Сережа в тебя влюбился!» Сережа тут же дико краснеет, а я, задрав нос, выдаю фразу из фильма: «Да зачем мне нужен этот шакал?» Нам было по 8–9 лет. Очень надеюсь, что этот позор помню только я.
- Во дворе у нас росла огромная ива, по которой мы лазили. Но однажды ее сломал сильный ветер. Дерево лежало поперек двора, и казалось, что на этом его история закончилась. Но папа девочки Вики из параллельного класса взял ножовку, отпилил ветку, покрасил срез зеленой краской и велел мне копать яму, мол, будем «спасать» иву. Я даже не сразу понял, как можно спасти дерево, отпилив от него ветку. А потом понял, но начал сомневаться, приживется ли палка. А папа Вики уверенно сказал, что ива — дерево неприхотливое (с тех пор я знаю значение этого слова), и оно никуда не денется. И ведь действительно — никуда не делось. Сейчас стоит посередине на фото, уже выше моего трехэтажного дома. Прихожу к этому дереву периодически и здороваюсь.
Да-а-а ,дела!
- Муж рассказывал. В детстве он каждое лето ездил в деревню к дедушке и бабушке, их дом упирался в небольшой лесочек. Ему разрешали там собирать грибы и ягоды с условием, что далеко он уходить не будет, чтобы их дом был виден. Приехал он на летние каникулы после первого класса, пошел в лес. Грибы росли хорошо после дождя, он и увлекся — зашел глубже в лес. Когда поднялся и огляделся, дома не увидел. Только хотел возвращаться, как услышал хруст веток, обернулся и остолбенел: из кустов на него смотрел самый настоящий лесной царь! Зеленое лицо, борода, в бороде ветки и трава. Муж бросился бежать, корзинку с грибами бросил. Дома бабушка его отругала, что далеко отошел, но в его рассказ не поверила. А когда, немного осмелев, снова вышел во двор, он увидел, что там его корзинка с грибами стоит. А бабушка смеялась, мол, это его «лесной царь» принес — соседский немой старичок. По-видимому, уснул на мху, потому и был зеленый с ветками в бороде.
- В начальной школе мои четыре одноклассницы распределили себе роли из сериала «Зачарованные» и играли. Я не понимала, почему они всегда странно и косо смотрят на меня. Через несколько лет узнала, что, оказывается, у меня тоже была роль — я была темным монстром, которого нужно было нейтрализовать.
- Однажды мы с подружкой наловили много майских жуков домой. Я уговорила, хотя у нее очень строгие родители были. Принесла она их вечером, открыла на ночь коробочку, чтобы жучки дышали, а утром проснулась от крика мамы. Жуки были везде: на шторах, стенах, постельном. Даже на маме. Меня она не сдала, но ее мама все равно догадалась, кто был инициатором этой идеи.
«1990 год, нам по 15 лет. Летом, в июне, на байдарках ушли в сплав на 4 дня. Без мам, пап и кредитов»
- Лет в пять я пошла одна гулять во дворе. Подхожу к детской площадке и вижу двух мужиков, которые копаются в опавших листьях. Мне это показалось странным. Вскоре они ушли, и я решила посмотреть, в чем там дело. Разворошила кучу листьев, а там лежит купюра в 25 рублей! Обрадовалась, побежала домой к маме и вручила ей деньги со словами: «Теперь нам точно хватит на конфеты! Много конфет!» По тем временам 25 рублей — это четверть хорошей зарплаты.
- В детстве я всегда играла одну и ту же роль. Я была кошкой, которая могла лазить под кроватями, валяться на проходе и подходить ко всем с требованием погладить и почесать за ушком. Было шикарно.
- Еще до школы мы целыми днями бегали босиком и играли во все подряд — от догонялок до пряток. Но больше всего я любил «дочки-матери»: девочки были мамами, а я играл папу. Моя роль была простой: прийти «с работы», постучать в воображаемую дверь и с серьезным видом сесть за стол, где меня кормили яблоками и печеньем, принесенными из дома. Потом я «читал газету», засыпал и снова уходил «на работу», чтобы через минуту вернуться. За игру я успевал прийти домой раз десять и честно съедал все запасы — образцовый папа с отличным аппетитом.
- Кататься на двухколесном велосипеде я научилась только в 10 лет. И помню, как деревенские мальчишки ржали надо мной из-за этого. Тогда я еще не знала, что умение кататься на велике — обязательный навык во дворе.
«На школьном дворе с друзьями, весна 1993 года»
- В детстве я любил одну странную игру, но мама была другого мнения. Я набирал сухой песок в бутылку, потом брал ее в руки и крутился. И когда песок высыпался из горлышка, получался эффект «дыма», а я в то время представлял, будто я пожарный. А почему мама моя не любила эту игру? Представьте, каким чистюлей я возвращался домой после таких игр.
- Когда мне было 5 лет, мы с ребятами со двора брали с помойки сиденья от машин, тащили через дорогу и на берегу небольшой речки возле нашего дома устраивали лагерь. Там, сидя на этих креслах, разжигали костер, жарили картошку, рассказывали истории, придумывали игры, приносили еще еду и книги. Это были самые счастливые моменты из детства. Искренне рада тому, что застала время, когда дети веселились без всяких планшетов и телефонов.
- В раннем детстве мы с друзьями постоянно делали «секретики» — это когда копаешь небольшую ямку, кладешь туда какую-нибудь мелочь (монетку, цветочек, бусину, иногда что-то поинтереснее), накрываешь все стеклышком сверху и закапываешь. Фишка была в том, чтобы объяснить друг другу, где спрятан секретик. Очень часто мы потом их так и не выкапывали, благополучно забывая. И вдруг мне пришло в голову, что эти секретики до сих пор закопаны в тех старых дворах, и если сильно постараться, то можно найти такой вот крошечный клад из детства.
- В моем детстве был огромный двор между четырьмя пятиэтажками. С горками, бассейном, весь заросший зеленью, фруктовыми деревьями и огородами. И там мы играли с подружками в классики, «лягушки» и десятки других детских игр. Вот это было счастье.
У нас двор двор был не очень большой, полностью окружен домами, а арка закрывалась решеткой. Мы катались на этой скрипучей решетке. Или закрывали арку, ставили на ворота вечно пьяного дворника Эдика, который жил в этом же дворе, в служебной квартирке, и начинали забивать ему голы. Когда Эдик в редкие разы был трезв и делал вид, что убирает двор, мы выпрашивали у него веники и мётла и сами все подметали, кроме лестниц. А самое счастье было, когда летом Эдик доставал шланг из большого сундука и начинал поливать сначала скверик, потом двор, а потом и нас. Зимой снег из двора не вывозили, ни один грузовик не заехал бы под арку, поэтому снег Эдик просто сгребал снег в скверик и вдоль одного нежилого флигеля. К концу зимы вырастали сугробы, в которых мы рыли пещеры и прыгали в них из окна лестницы со второго этажа. А из сугроба в скверике получалась отличная горка. Вот мы. Я - слева, в розовом берете.
Иногда достаточно одного взгляда на знакомые окна или скамейку у подъезда, чтобы в сердце что-то екнуло. И на долю секунды понимаешь, что детство никуда не ушло — оно тихо живет внутри нас, просто хорошо там спряталось. Наверняка и у вас есть классные дворовые истории из детства. Будем рады почитать и вместе обсудить в комментариях.