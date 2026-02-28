Не практически каждый. Многим "представителям старшего поколения" это банально дорого.
9 вещей, которые раньше считались верхом престижа, а сегодня стали повседневностью или вовсе исчезли
Еще каких-то двадцать лет назад забытый ныне DVD-проигрыватель считался мечтой, порой недостижимой, а походы в ресторан — событием исключительным. Сегодня же первый стал раритетом, который можно найти только у коллекционеров, а второе — явлением обыденным. В этой статье мы собрали 9 вещей и явлений, которые либо исчезли из нашей жизни, либо стали повседневностью.
Помощники по хозяйству
До сих пор у некоторых представителей старшего поколения мысль пригласить в дом человека, который наведет порядок и приготовит еду, вызывает если не страх, то непонимание. Раньше это считалось признаком своего рода барства, а женщины взваливали на себя всю работу по дому. Сегодня же клининг стал явлением повседневным, и практически каждый может позволить себе вызвать человека, который снимет с нас груз бытовых обязанностей.
Пластиковые окна
Сегодня пластиковые окна — дело привычное, и увидеть деревянное можно значительно реже, а в новых домах по умолчанию устанавливают рамы из ПВХ. А вот всего двадцать лет назад они были огромной редкостью, и стоили очень дорого — именно по ним можно было понять, где живут состоятельные люди. Сегодня же наоборот — деревянные окна стоят заметно дороже пластиковых и увидеть их на фасадах домов можно гораздо реже, чем уже ставшие недорогими пластиковые.
Душевая кабина
Сегодня выбор в пользу душевой кабины, а не ванны, чаще всего обусловлен небольшой площадью санузла. А пару десятков лет назад люди избавлялись от чугунных емкостей, меняя их на пластиковые душевые кабины. Особым шиком были модели со встроенными радиоприемниками и разнообразными режимами подачи воды. Сейчас же душевые кабины с высоким подъемом и пластиковыми дверьми уходят в прошлое — им на смену пришли выложенные плиткой и отделенные от остальной ванной перегородками «отсеки» с установленным душем.
Норковая шапка
В наше время все заботятся об экологии и стараются бережнее относиться как к живой, так и к неживой природе. Сейчас практически никто не носит натуральный мех — ему на замену пришли синтетические материалы, достоверно имитирующие шерстинки, да и современные утеплители делают «экозаментели» гораздо более теплосберегающими. А вот всего несколько десятков лет назад мех считался признаком материального достатка, а женщины не снимали меховые шапки даже в ресторанах или театрах.
Многослойная туалетная бумага
Сейчас это уже кажется забавным, но всего каких-то 20 лет назад подобное «благо цивилизации» было чуть ли не одним из главных признаков благосостояния. Если мы приходили к однокласснику и видели двух- или трехслойную бумагу, автоматически причисляли его семью к богачам. Сегодня же на рынке есть не только четырехслойная бумага, но и варианты с разнообразными тиснениями и даже ароматами.
Золотые украшения
Еще одним индикатором богатства несколько десятилетий назад были ювелирные изделия из золота. Украшения из этого металла не носили каждый день, а надевали только в особенных случаях. Сегодня же аксессуары из золота стали вещью повседневной, не требующей отдельного повода, чтобы украсить себя ими. Да и современная бижутерия смотрится ничуть не хуже изделий из драгоценных металлов.
DVD-проигрыватель
Сегодня, в эпоху онлайн-кинотеатров, любой фильм доступен всего по паре кликов, а в не такие далекие нулевые, чтобы посмотреть его, необходим был DVD-проигрыватель. Когда они только появились, стоили довольно дорого, да и каждый фильм нужно было покупать отдельно. Если у кого-то из одноклассников дома было это чудо техники, он считался счастливчиком и те, кого он звал в гости на кино, были на седьмом небе от счастья.
Походы в ресторан
Меня мама (1947г.р.) как-то спросила "то есть вы ходите в ресторан просто поесть?" Они ходили в ресторан поесть и потанцевать, развлечься. А сейчас еда отдельно, а какая-то танцевальная тема отдельно.
Сегодня даже в небольших городах есть рестораны на любой вкус и кошелек — от сетевых до эксклюзивных с необычной кухней, и поход туда стал уже делом повседневным и не требующим никаких приготовлений. Раньше же это было настоящим событием — вся семья наряжалась, а сам поход приурочивался к каким-либо событиям, например, юбилею, повышению или даже получению долгожданной премии.
Поездки на такси
Не только 15 лет назад, а уже в 90-ых такси стали редкостью. "Таксовали" все подряд, без каких-либо документов. Часто это было опасно как для пассажиров, так и для таксистов.
А вот в 80-ых мама всегда вызывала такси, когда нам надо было в аэропорт или на вокзал. Это было само собой разумеющимся.
Еще каких-то лет 15 назад поездка на такси была чем-то из ряда вон выходящим — позволить себе ее мы могли только в исключительных случаях. Да и вызвать его было той еще проблемой: надо было позвонить, рассказать диспетчеру о своем маршруте, а потом ждать, не имея возможности отследить местонахождение автомобиля. Кстати, и состояние машины было той еще лотереей. Сегодня же всего за пару кликов мы можем вызвать такси и, если что-то не устраивает, так же быстро отказаться от неприглянувшегося автомобиля и найти новый. Да и стоимость мы можем выбирать самостоятельно, в зависимости от возможностей или потребностей.
А какие еще вещи или явления были редкостью еще недавно, а теперь — часть повседневности? Поделитесь своими мыслями в комментариях.
