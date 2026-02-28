9 вещей, которые раньше считались верхом престижа, а сегодня стали повседневностью или вовсе исчезли

Еще каких-то лет 15 назад поездка на такси была чем-то из ряда вон выходящим — позволить себе ее мы могли только в исключительных случаях. Да и вызвать его было той еще проблемой: надо было позвонить, рассказать диспетчеру о своем маршруте, а потом ждать, не имея возможности отследить местонахождение автомобиля. Кстати, и состояние машины было той еще лотереей. Сегодня же всего за пару кликов мы можем вызвать такси и, если что-то не устраивает, так же быстро отказаться от неприглянувшегося автомобиля и найти новый. Да и стоимость мы можем выбирать самостоятельно, в зависимости от возможностей или потребностей.