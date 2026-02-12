Красиво жить не запретишь. А вот электроприборы в школу приносить - вполне запрещают.
14 детей, чья непосредственность превратила школьные будни в улетный стендап
В школе нас учили писать сочинения, решать уравнения и виртуозно придумывать оправдания о домашнем задании. Но куда лучше самих уроков запомнились истории про одноклассников, чья непосредственность и железная логика регулярно превращали уроки и простые будни в нечто запоминающееся.
- В школе закрыли столовую на ремонт, поэтому теперь каждый носит еду из дома. Я, например, таскаю бутерброды. Кто-то приносит контейнеры с супом, кто-то — печенье, фрукты или крекеры. И тут один товарищ притараканил в школу самый настоящий тостер. На перемене спокойно включил его, поджарил хлеб, намазал масло, положил сыр, колбасу, сверху еще помидоры и соль. Сидел и ел, как в кафе. Мы просто молча смотрели и уважительно кивали. Что тут скажешь — красиво жить не запретишь. © ШКогвартс / VK
- Звонят мне из школы. Жалуются на младшего. Он вступил в конфликт с советником по воспитанию.
У них была подготовка к концерту, советник сказала ему:
— Ваня! Иди танцевать.
Мой ей говорит:
— Я Максим.
Советник по воспитанию говорит:
— Мне плевать, как тебя зовут!
Мой ей говорит:
— Обоюдно.
Советник по воспитанию заявила, что весь класс не будет танцевать вальс, пока мой не извинится. Мой встал и ушел. © eto_daria
- В 10 классе я мечтал не ходить на физкультуру. И вдруг вижу на столбе возле школы: «Справки для освобождения от физ-ры». Вот он, выход! Написал по номеру, но смутила фраза: «На месте договоримся». Прихожу — а навстречу выходит мой физрук. Смотрит на меня и говорит: «Ничего, мы тебя вылечим. У меня на уроке». Так я понял, что схемы бывают с двойным дном. © ШКогвартс / VK
- Я терпеть не могу домашние задания. В школе еще можно кое-как отсидеть свои шесть—семь уроков, но потом тащить это все домой и снова учиться — это уже перебор. Долго ломал голову, как бы выкрутиться и не убивать на домашку свое время. Забить совсем — не вариант, родители быстро поставят на место. В итоге нашел для себя не самый идеальный, но рабочий способ: делаю задания на переменах, а то, что не успел, доделываю уже после уроков. Спокойно могу остаться в школе еще минут на тридцать, зато домой прихожу свободным человеком. Просто не хочу превращать дом, место отдыха и жизни, в филиал школы. Пусть лучше так. © ШКогвартс / VK
- У меня младший брат с детства читал очень много энциклопедий, и на одном из уроков в начальной школе он поправил учителя в каком-то факте. Учителю не понравилось, что он умничает, и он сказал: «Если хочешь умничать — пошли к директору». Мой брат подумал до конца урока и на перемене подошел к учителю и сказал: «Я тут подумал — пойдемте к директору, он-то поумнее вас будет, он нас и рассудит». © illona.lgvk
- В 11 классе у меня был одноклассник, которому пообещали купить машину, если он хорошо сдаст экзамены. Он сдал все на самый минимальный балл и все равно получил машину. Потом он поступил и отчислился, а сейчас уехал в другую страну и занимается музыкой. © b****badbye / Х
Моя история. Я тоже на уроке слушала в оба уха и смотрела в оба глаза, чтобы все понять и запомнить. Исключительно для того, чтобы дома уроки не делать. Дома я книжки интересные читала.
- У меня в началке был одноклассник, который употреблял выражение «не нытьем, так аканьем» (вместо «не мытьем, так катаньем»), думал, оно значит, что если достаточно долго ныть и рыдать, то тебе все дадут. В общем-то, в чем он не прав? © volnoe_oblako / X
- Помню одну забавную школьную историю. Учительница по литературе задала выучить огромный стих. Часть класса, как и я, не готовились. Решили заболтать училку в начале урока, чтобы потянуть время. Но Татьяна Михална оказалась не промах. Накричала, чтобы не заговаривали зубы. «Если не готовились, так и скажите. Кто поднимет руку и признается, получит пятерку». А я вот взял и рискнул. Единственный из класса, пока другие опустили головы. Училка взяла ручку и нарисовала мне в журнал пятерку. А остальных спросила стих и влепила лебедей. © ШКогвартс / VK
- В школе у нас был одноклассник, который каждый раз выходил к доске со словами «я не готов», но выходил уверенно. Он начинал рассуждать вслух, путался, задавал встречные вопросы учителю, делал вид, что вот-вот дойдет до истины. Урок заканчивался, учитель уставал и ставил ему тройку со вздохом: «Ладно, хоть не молчал». Мы тогда смеялись, а сейчас уверены, что из него выйдет отличный менеджер. © ШКогвартс / VK
Про нытиков. Работала у меня одна такая. Все плакалась и прибеднялась, любимая ее фраза была: - Да-а, тебе хорошо, а я вот.. - и дальше следовала очередная жалоба на то, как ей плохо. Достала всех неимоверно! И вот однажды, когда она в очередной раз собралась завести свою обычную песню и уже открыла рот, я с ее любимой интонацией произношу: - Да-а, мне хорошо... Немая сцена. И хохот всей лаборатории! Больше я этой фразы не слышала.
- В четвертом классе я был по уши влюблен в одноклассницу Марину. Настолько, что краснел даже от мысли подойти к ней. Проблема была в том, что Марина всегда ходила вместе со своей лучшей подругой. Подкатить тет-а-тет не получалось вообще. Я действовал издалека. То бутерброд свой ей незаметно отдам, то точилку подарю, то место уступлю. И вот однажды я решил, что все, пора быть мужиком. Подошел и предложил донести ее рюкзак до дома. Не успел я договорить, как подружка ехидно засмеялась и начала подкалывать: «Что, Маринка тебе нравится, да?» Я растерялся, струхнул и ляпнул: «Да не, просто помочь хотел, тяжелый же». Подружка тут же, не моргнув глазом, всучила мне и свой рюкзак. Сказала, что у нее вообще-то не легче. В итоге мы втроем вышли из школы. Я шел, согнувшись в три погибели под двумя неподъемными ранцами, а они рядом хихикали и обсуждали что-то свое. Спина ныла так, что к вечеру от великой любви не осталось вообще ничего. © ШКогвартс / VK
- Когда я училась в школе, у моих одноклассниц были альбомы с наклейками. Они часто приносили их в школу и постоянно ими менялись. Я тоже очень хотела такой, но у меня его не было. Я грустила, смотрела на них со стороны и не вливалась в эту компашку девчонок с наклейками «Винкс». И вот однажды мне купили огромный блокнот с наклейками — прикиньте! Я все выходные его разглядывала, представляла, как буду меняться, как все будут в восторге от моих наклеек, захотят такие же. И вот он, день Х. Понедельник. Я иду в школу, предвкушая... И что вы думаете? С того дня они перестали меняться наклейками. Просто перестали. Ну вы вообще адекватные люди? И где здесь справедливость? Короче, наклейки — отстой. © kpt_lubov
- Однажды в начальной школе к нам приехала делегация японских студентов, и во время собрания я спросил: «Какой сейчас год в Японии?» Когда мои одноклассники начали высмеивать меня, говоря, что это, очевидно, тот же год, что и у нас, один из японских студентов спокойно ответил, что сейчас «Император 6». («Император 6» — год по японской императорской системе летоисчисления. — Прим. ред.) © pashkouski_a
Вспомнилось...Мы в пробки играли! Загибали кончики в лепёшку на подобие монеток . Ранжир тоже был, импортные из под чешского пива 1 к 10, а от ямайского рома вообще по 20, может и больше не помню. Игроки ставили их в стопочку и битком ( тоже пробкой) пытались перевернуть! Перевернул - забираешь себе!!! Ну не было у нас покемонов всяких, время то советское было...
- В 1999 году мы с одноклассниками собрались на шашлыки у Кати — девочки, в которую был тайно влюблен весь класс. Я тогда единственный догадался принести с собой влажные салфетки. Через час все перемазались в соусе и мясном жире, а я, как заботливая мамочка, раздавал салфетки — в том числе и Кате. В итоге весь вечер она просидела рядом со мной — единственным чистым парнем. Потом я понял, что забота важнее понтов. © alex.rexby
- В третьем классе задали написать сочинение: «Кем я хочу стать, когда вырасту». Все писали про космонавтов и юристов. Потом выяснилось, что тихая девочка Маша написала нечто такое, из-за чего родителей вызвали в школу. Она просто честно объяснила, что хочет стать «котом у богатой хозяйки», потому что это единственная карьера, где можно спать 20 часов в день и получать еду за то, что ты просто существуешь.
Забота всегда важнее. Именно в поступках выражается истинное отношение. А понты, действительно ничего не стоят, ведь это фальш.
А мы в горы ходили в восьмом классе! Как настоящие туристы! Консервы с собой брали, суп гороховый в брикетах! Забирались высоко, костёр разжигали, в котелке суп варили...Олежку клещ укусил, так мы на костре ножик нагрели и пытались его прижечь, что-бы вылез! А орал Олег почему-то, но у него шансов не было, держали крепко!!! Вот было время, а они - шашлыки....🤣🤣🤣