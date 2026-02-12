14 детей, чья непосредственность превратила школьные будни в улетный стендап

Про нытиков. Работала у меня одна такая. Все плакалась и прибеднялась, любимая ее фраза была: - Да-а, тебе хорошо, а я вот.. - и дальше следовала очередная жалоба на то, как ей плохо. Достала всех неимоверно! И вот однажды, когда она в очередной раз собралась завести свою обычную песню и уже открыла рот, я с ее любимой интонацией произношу: - Да-а, мне хорошо... Немая сцена. И хохот всей лаборатории! Больше я этой фразы не слышала.