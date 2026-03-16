Что в голове у таких людей? Желчь кипит, раз сидят и думают, как внимание привлечь и насолить, а потом "Ага! Придумал! Пусть вернёт деньги за розочку!". Так что ли? Или реально крохоборы? В любом случае, это кем надо быть, чтобы так унизиться.
20+ кавалеров из прошлого, чье внезапное появление заставило женщин и смеяться, и краснеть одновременно
Знакомая ситуация — выскочили вы в трениках и растянутом свитере в магазин за хлебом, и у прилавка неожиданно сталкиваетесь с бывшим. А он, конечно, одет с иголочки и смотрит на вас с недоумением. И смешно, и неловко. Впрочем, не всегда встреча с прежним кавалером оборачивается короткой и ни к чему необязательной беседой. Мы решили собрать истории женщин, у которых встреча с бывшими оставила впечатления, на годы вперед.
- Бывший вчера потребовал вернуть ему пятнадцать тысяч. На мой вопрос «За что?» последовал ответ «за все». А конкретно: за одну розочку на первом свидании, за букет, за кофе и один чай, за термокружку плюс шарф (подарок на Новый год). И это все за полгода отношений. Я посмеялась, заблокировала его и задумалась, зачем же я так переживала, когда мы разошлись. © Ольга
- Бежала я на вокзал, нужно было купить билет и увидела свадебное гуляние — они фотографировались. Притормозила посмотреть, вижу, невеста букет собралась кидать. Пригляделась к жениху — мать честная, это мой бывший! Сразу начала бочком-бочком отступать, а букет невесты прямо в меня летит. Ну что делать, я его отбила в руки другой барышне и рванула оттуда галопом. Слава богу, меня не узнали. © Lubahahaha / Pikabu
- Мой бывший кавалер, как-то спросил, сможет ли моя мама сшить платье его невесте. Я сказала, что это не проблема, и озвучила цену. А потом наслаждалась тем, как поменялось выражение его лица. © una.dziva
- Стояла на улице в очереди. Вдруг прямо рядом со мной тормозит такси, и из него вываливается мой бывший. Не придумала ничего умнее, как быстро спрятаться за парня, который передо мной стоял. А чтобы было еще надежнее, в телефон уткнулась. До сих пор не знаю, заметил ли он меня. © WantsBreakfast / Reddit
- Мне бывший написал через 25 лет и спустя 6 детей. Я говорю: «Это откуда к нам такого красивого дяденьку занесло?» А он в ответ: «Не могу забыть!» © irina_deder
- Училась во Франции в универе, и за мной одно время ухаживал парень — романтичный начинающий актер с грезами о том, как станет богатым и знаменитым. Я ему ничего не говорила, но про себя посмеивалась: таких пруд пруди. И вот, недавно смотрели фильм с мужем, а там он, мой бывший кавалер! Играет одну из главных ролей. Рассказала мужу, а он мне не поверил. © Подслушано / Ideer
Почему не поверил? Актёры, это такие же люди. Они тоже влюбляются, встречаются с кем-то, вступают в брак. И необязательно, что их избранники, это медийные личности.
- Лет десять назад встречалась недолгое время с парнишкой. Зашла тут в приложение для знакомств, смотрю — лицо знакомое. Совпало, пообщались, позвал на чашку кофе. Уже на встрече узнала, что он женился, с работой у него плохо, долги, а вот если бы мы тогда не расстались, возможно, все было бы иначе. Мне было любопытно, когда у меня начнут просить деньги в долг. И это не заставило себя долго ждать. Примерно через месяц он все-таки попытался занять у меня полтинник. Сказала, что дам под проценты с распиской, а он обиделся и обвинил меня во всех своих бедах. © ZoyKuzoi / Pikabu
- Заскочила в ресторан за едой навынос, смотрю, а там мой бывший работает. Притворилась, что не заметила его, быстро схватила свой заказ и сбежала. Надо признать, не лучший момент в моей жизни. А потом он прислал мне сообщение: «Какого лешего?» После этого снова стали общаться, и сейчас мы лучшие друзья. © Unknown author / Reddit
Будучи женатым, сидит в приложении для знакомств и ходит на свидания? Так попытки занять денег, это ещё меньшее из зол.
- Встречалась пару лет назад с мужчиной, съехались, и жили вместе. А потом ему предложили работу на севере, так мы и расстались. Мы не общались несколько лет. Я уже и номер телефона сменила. Думаю, как-то, дай наберу, ничего не потеряю. Попили кофе, и он несколько раз к нам в гости приезжал (мой парень к нему совершенно не ревнует). Теперь просто общаемся с ним без намеков на что-то ещё и стали хорошими друзьями. © AnGi889 / Pikabu
- Случайно столкнулась с моим бывшим, лет десять назад. Мы поболтали минут пять, разошлись, но я чувствовала себя не в своей тарелке. Даже из города сбежала на неделю, чтобы голову проветрить. Спустя полгода встретились еще раз, теперь, чтобы проверить, сможем ли снова быть вместе. И у нас все получилось — сейчас мы женаты. © Unknown author / Reddit
- На выходных я словила комбо. В одном ресторане оказались: мой первый муж, мой бывший ухажер, мой бывший парень. Экс-супруг быстро сбежал, а жаль. Я хотела пригласить его на медленный танец по старой памяти. Бывший ухажер сделал вид, что меня не узнал. А с бывшим парнем мы поехали за шавермой. © istorii_zinochki
А что, простите, бывший парень делал в ресторане??? Да и вы тоже. Если вам шаверма понадобилась? Так плохо кормили? 😁
- Было это лет 12–13 назад, к тому моменту я пару лет как была в разводе с мужем. Пошла в парикмахерскую, чтобы навести красоту на свою шевелюру. Погода была поганая, дождило, а я еще и заказ забрала, вешалку для обуви. И вот иду я из парикмахерской, волосы под капюшоном, дождь в лицо, а подмышкой фигня для обуви. На светофоре — тормозит машина, и из нее выскакивает бывший! Весь такой загорелый, улыбчивый и позитивный. Я чуть персональный подземный переход на месте не сделала. © wolfberry72 / Pikabu
- Мы разбежались с парнем, когда мне было 17, и он сразу начал встречаться с другой девушкой. Через пару лет я вышла замуж. Потом бывший увидел меня беременную, и у него в голове что-то перещелкнуло. Начал мне сообщения строчить о том, что я, оказывается, должна была его ждать. Прошло уже 14 лет с тех пор, а я до сих пор в недоумении от тех посланий. © Nata-Izumrud / YouTube
- Бывший парень постоянно слал сообщения, предлагая воссоединиться. Меня это не интересовало, но, чтобы он наконец успокоился, написала: «Хорошо, давай попробуем еще раз. Вот я всегда мечтала получить от тебя доставкой 101 розу». Согласитесь, по молодости любая хотела бы получить такой букет. От его ответа долго хохотала: «Как это я тебе пришлю курьером такой огромный букет? Думаю, ты меня обманываешь!» © kristofor_kolumbus
Так это классика, часто подобное пишут в соцсетях. Если расстались, мужик поскакал как п**да по кочкам (🐼)), типа норм, а вот женщина, должна сидеть у окна, смотреть вдаль и плакать, иначе шл*ха. В реале, так это не работает. Если свободны, то оба, без всяких "жди меня".
- Встретила бывшего с его девушкой (она когда-то была моей подругой, но мы перестали общаться по понятной причине). Сначала было неловко, мы немного поболтали, а потом я неожиданно начала напевать глупую песенку, которую мы вместе с парнем сочинили, еще когда встречались. Он присоединился, мы допели, а потом начали смеяться. А его подружка в это время стояла поодаль, с кислым лицом, претворяясь, что нас не знает. Было весело. © tiptoe_only / Reddit
- Мой бывший никогда особо не парился, будь то учеба или подработка. Постоянно говорил, что-то вроде: «еще успею» или «надо найти нормальную работу с зарплатой побольше, а за копейки вкалывать не хочу». Мне казалось, что он классный, раз ни о чем не переживает. Но недавно была проездом в родном городке и, угадайте, кто был моим таксистом. При этом бывший говорил, что это временная работа, а, так он изменился и стал более ответственным. © kittygang2470 / YouTube
А таксист не может быть ответственным? Если судить именно о работе, то часто они очень даже неплохо зарабатывают, особенно в мегаполисах.
- Сходила на свидание с парнем, но не заладилось — не понравились друг другу. Полгода спустя я перекрасила волосы и слегка поправилась, и случайно снова столкнулась с ним. Решила пошутить и представилась собственной сестрой-близняшкой. Так он буквально завалил меня звонками, говорил, что я понравилась ему больше. Встречаться с ним я не стала. © Подслушано / Ideer
- Вчера вечером позвонили мне с незнакомого номера, беру трубку, а там мужчина спрашивает: «Как дела?» Как разумная и давно замужняя женщина, задаю логичный вопрос: «А вы вообще кто?» Выяснилось, что это некий Толик, с которым я встречалась 10 лет назад на протяжении 5 месяцев. Бывший кавалер предложил встретиться и поболтать, а мой замужний статус его совсем не смутил. Мы же чисто по-дружески. В общем, Толику я отказала, номер заблокировала, но меня удивил сам факт звонка. Что руководило этим товарищем? Он думал, что я тайно любила его все эти годы? © Strawberryberry / Pikabu
- Как-то мой бывший прислал мне какую-то ерунду в мессенджере, я в это время там же общалась с подругой. Я решила сделать скриншот его сообщений и отправить приятельнице с подписью: «Смотри, какая чушь!» Только по ошибке скинула все это парню. Потом удалила, и написала, что у меня телефон глючит и сам делает скрины. С тех пор, если веду переписки одновременно и один из собеседников, мужчина, я его кидаю в архив, от греха подальше. © noracosmic
Про Толика, в оригинале, она его хорошо отшила. "Вот представь, что мы с тобой женаты. Представил? Молодец. И вот звонит мне какой то ххх с горы и предлагает с ним выпить, как бы ты к этому отнесся?". Вполне разумно. И действительно, что в голове у таких людей? Лезут в чужую семью, просто от скуки? Сразу в пень слать.
- Гуляли мы с парнем и встретили моего бывшего, с которым я плохо рассталась, но все же здоровалась. Подходит этот товарищ и выдает: «О, новый парень у тебя? Поздравляю. Мужик, ты аккуратнее будь, она меня на себе чуть не женила!» На что мой спокойно сказал: «Сочувствую тебе, чувак. Очень сочувствую, что тебя пугают такие вещи, как семейное счастье!», взял меня за руку и увел оттуда. А через полгода мы поженились, и эта была отнюдь не моя инициатива. © Мамдаринка / VK
- Встречалась с парнем, и мы расстались. Я какое-то время по нему скучала. Как-то он мне пишет, и мы с ним мило флиртуем. Я так обрадовалась, что тут же настрочила подруге: «Юлька! Мы опять вместе! Ура!» Но сообщение это случайно отправила бывшему. А парень, похоже, и не собирался со мной отношения строить, но, прочитав послание, обижать не захотел. Правда, нас хватило ненадолго. © morankahanna
- Однажды ко мне пришли два клиента, мужчина и женщина. Товарищ задавал какие-то обычные вопросы, потом неожиданно спросил: «А вы ведь меня не помните?» Смотрю на него — совершенно незнакомый джентльмен. Попыталась понять, откуда он меня может знать, но так и не придумала. А когда пара уже выходила, он наконец сказал, как его зовут. И тут у меня в голове щелкнуло: это же мой первый парень! Он тогда оказался тем еще фруктом, так что эта история меня очень порадовала. © Adorable_Noise_3812 / Reddit
Если человек боится или не хочет женитьбы/замужества, то часто для него парадокс, что кто-то счастлив в браке и семейной жизни. Столько споров в интернете на эту тему, будто у всех всё одинаково, хотя все люди разные.