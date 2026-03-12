А если бы сказала, что имела в виду этой работой, экспертные эксперты припечатали бы: "молчали бы, право слово!.."
15+ забавных историй от людей творческих профессий, чьи рабочие будни ярче любого кино
Мир искусства и творчества часто кажется нам со стороны возвышенным и безупречным, но за кулисами каждого шедевра скрывается множество живых, а порой и по-настоящему комичных моментов. Пока зрители восхищаются игрой актеров или точностью линий на холсте, сами творцы справляются с курьезными правками коллег, неожиданными вопросами заказчиков и капризами погоды на съемочной площадке. Эти простые бытовые зарисовки доказывают: даже в самой серьезной работе всегда есть место для доброй иронии и искренней улыбки.
- Тетя и дядя моего мужа очень творческие люди. Дядя художник, тетя архитектор. С ними постоянно случаются забавные истории. Однажды, дядя рисовал картину на заказ, летящие чайки над морем, закончил ночью. Тетя решила подкорректировать его работу и немного четче сформировать чайкам клювы... На утро обнаружили, что у чаек клювы и сзади, и спереди. Помогла, блин! © Подслушано / Ideer
- Моя бабушка за жизнь написала более 50 детективных романов, большая часть которых была опубликована. Она, конечно, была не самой популярной писательницей, но из-за того, что она писала много, то могла жить только на доходы от книг. Я прочитала все ее книги, а вот дедушка не смог осилить ни одной. Раньше они с бабушкой часто ссорились из-за этого, но привить ему любовь к чтению все равно не удалось. Я приходила ему на помощь. Когда выходила новая книга, я рассказывала ему, о чем роман, где происходят события, кто главный злодей, и чем все закончилось. Из-за того, что бабушка писала ну очень много, иногда я и сама читала в интернете краткий пересказ... © Не все поймут / VK
- Я фотограф. В друзья добавляется милая девушка, мы начинаем приятно общаться, и я уже начинаю подкатывать к ней, как вдруг она пишет: «У меня свадьба скоро, сколько будет стоить съемка?» © Подслушано / Ideer
- Я художник. Звонит мне парень и говорит: «Портрет девушки карандашом, надо срочно». Я: «Три дня и готово». В ответ: «Не, слишком долго, я с ней расстаться хочу и вручить ее портрет, а за три дня я в нее снова влюблюсь, так дело не пойдет. До свидания». © Подслушано / Ideer
- Познакомилась как-то с мужчиной в кафе, обменялись телефонами. Обмолвилась, что я художник и показала пару фотографий работ, а он при деньгах. На следующий день он написал и попросил показать больше работ. Я решила, что понравилась ему. А оказалось, что он работает с психикой и я для него — «интересный экземпляр». © Подслушано / Ideer
- Я вспомнила, как на сьемках в Мексике ночью сбежал баран, который по сценарию был задействован в сцене с шаманами. Как же мы смеялись, когда все дружно бегали в перьях и костюмах за ним по джунглям. Барашка догнали, после сьемок вернули хозяину. © nastia.g
- Я пишу детские книги, для своих детей и друзей семьи: пишу и иллюстрирую самостоятельно, у меня художественное образование. Издаю по несколько экземпляров, за свои деньги. Недавно мы с дочерью гуляли на территории нашего жилого комплекса, читали одну из моих книг, которую взяли с собой. К нам подошел мужчина, сказал, что ему очень понравилась книга (он ее даже не читал) и он бы хотел узнать, где такую можно приобрести. Я ответила, что у меня есть лишний экземпляр. И мужчина предложил мне за него тысячу долларов! Я была в таком шоке, что чуть заикаться не стала. Сказала, что могу продать книгу за две тысячи рублей. Мы с дочерью зашли за книгой, я отдала ее мужчине, он положил деньги мне в руки, быстро сел в свою машину и уехал. В руке у меня лежала тысяча долларов... Деньги настоящие, мы с мужем проверили. Я до сих пор в шоке с этой ситуации. Но мне очень приятно, что кто-то так высоко оценил мой труд. © Не все поймут / VK
- Осознала, что очень одинока, когда во время спектакля в театре, где я работаю, я должна была обняться с мужчиной по сценарию. И тут на меня будто что-то нашло. Мы обнялись, а мне очень не хотелось его отпускать. Не отпускала на несколько секунд дольше. Потом заплакала. А играли мы, вообще-то, комедию. Но он не растерялся, подыграл мне: играли мужа и жену, он уходил встретить сестру с поезда. И вот, я его обняла, держу, а он: «Дорогая, ты сильно драматизируешь. Я же только до поезда и назад. Ну, может, хлеба еще куплю, но колбасу не буду, обещаю — за ней большие очереди». Короче, спас он мою шкуру. © Не все поймут / VK
- В свое время мне довелось работать с крутым художественным руководителем. В театре тогда был ремонт, и на открытие мне дали задание сделать накладные усы для всех зрителей, итого 1500 усов. На все про все у меня был день-полтора. Я, недолго думая, решила заказать ткань и порезать ее лазером, по форме усов. Нашла фирму, которая это сделает быстро. Когда я приехала забирать свои усы, вонь от паленой ткани стояла на всю округу. Поехала я со своими вонючими усами и думаю что же мне делать. Таксист сильно ругался, когда меня вез, дышать реально было нечем. Поздний вечер, открытие завтра. Всю ночь и их замачивала, стирала, сушила. Ну а чем еще девочки ночью занимаются? Усы стирают. Я была вымотана в хлам, но все получилось. Открытие было чудесным. © lyalya.chudo
- Работаю в кино. Зима, холодрыга, а мы снимаем лето. Между дублями актеры в пледах, но как только «Мотор», то сразу в рубашечках. И вот снимаем, по сценарию парень целует девушку и наклоняет на камеру. И тут мы видим , что у нее на спине приклеена какая-то белая штука. Кричим «Стоп», подбегаем к актрисе, а это самонагревающаяся наклейка. Дубль запороли, но как же мы тогда хохотали.
- У меня с рождения есть родинка над губой. Мама мне только недавно рассказала, что ей когда-то бабушка говорила: «У нас французские корни. Запомни то, что твоя дочь точно родится с родинкой над губой! Это будет ее изюминка, которая только подчеркнет ее красоту!» Всю беременность мама думала об этом. Не знаю, может совпадение это. Но получилось так, что у меня эта родинка есть, и она действительно стала моей изюминкой. Скоро буду играть француженку в нашем городском театре. © Не все поймут / VK
- Работаю в театре. А в школе играла Соню из «Рыжей пьесы». Во время сцены на крыше мой партнер говорит: «Я сейчас вернусь», прыгает со сцены и выбегает из зала. Стою и думаю: ждать его или что делать... Вернулся. В туалет захотел. © Не все поймут / VK
- Я оперная певица. Недавно объясняла знакомому, что мы долгое время, около 10 лет, учимся петь так, чтобы вживую наполнять голосом огромные театры, учимся управлять голосом, чтобы перекрыть им оркестр и как это вообще все сложно. А потом он мне говорит без тени насмешки: «Вы же в курсе, что микрофоны придумали, да?» © zhibek.seit
- Дело было зимой, на улице мороз градусов пятнадцать. Поехала в торговый центр, купила себе дорогую шапку-ушанку. Прям очень теплую. Я тогда работала журналистом в городской газете. Вечером, после работы встретилась с подругой. Выпили кофе, буквально пять минут посидели на лавочке. Вызвала такси. Зазвонил телефон и я, разговаривая, села в такси. Приезжаю домой — шапки нет! Скорее всего, забыла на лавочке. Погоревала и забыла про шапку. Через неделю у нас на работе придумали рубрику «жизнь редакции». Там журналисты писали о том, что с ними недавно произошло. Я вызвалась написать, что потеряла шапку, и фото прикрепила себя в этой шапке. Смешно описала, сделала с этого «трагедию жизни». На следующее утро звонит читатель. Говорит: нашел вашу шапку, верну за чашку кофе. Встретились. Парень-студент, как раз учится на журналиста. Он мне шапку вернул, а я ему помогла устроиться в нашу газету на практику. © Палата № 6 / VK
- Работаем с мужем в театре. В одном из спектаклей мы учувствуем вместе и по иронии судьбы там муж играет моего отца. Он старше меня на 12 лет и я в принципе молодо выгляжу, поэтому смотримся в этой роли довольно гармонично. После спектакля мы с мужем вышли на улицу. Стоим, обнимаемся, целуемся. Видели бы вы лицо ребенка, который хотел к нам подойти в тот момент и сделать совместное фото. © Палата № 6 / VK
- Я художница, рисую на улицах. Не за деньги, просто оставляю небольшие граффити в укромных местах. Подписи нет, ник никто не знает, но в городе уже давно обсуждают эти рисунки. Кто-то говорит, что это тайный художник, кто-то даже придумал мне прозвище — «Тень с баллончиком». Недавно шла по улице, увидела, как парни разглядывают мою последнюю работу и спорят, что это за человек, зачем он это делает, где появится следующий рисунок. Усмехнулась про себя и прошла мимо, не подавая виду. Ощущение — как будто ты герой собственной легенды, но знаешь об этом только ты. © Палата № 6 / VK
- Я уже второй год пишу книгу. А начиналось все это, как личная психотерапия. Мне долго было плохо и одна моя подружка порекомендовала завести дневник. Я завел, и когда начал писать туда что-то, получалось что-то гораздо интереснее, чем обычные записи о настроении и проблемах. Думал, что мне это кажется, пока не дал почитать это друзьям, а они такие: «Тю, так у тебя же талант!» — и после этого мне уже не было так плохо, как раньше. Я подумал, что, может, действительно: через 20 лет люди будут читать мои книги или хоть одну эту книгу, и будут восхищаться, вдохновляться. Теперь вот тружусь над своим дебютным романом, даже издательство, кажется, нашел. Благодарен подруге, что она тогда подкинула мне такую, казалось бы, банальную идею, а оно вон во что переросло! © Палата № 6 / VK
- Девчонки на работе просто донимают вопросами, как я так шикарно выгляжу. Дело в том, что мой сосед по квартире — художник, и у нас договоренность. Я обожаю готовить, так что для меня только в радость его подкормить. А он в ответ каждое утро делает мне идеальные стрелки и губы. Я считаю, у нас идеальный симбиоз. © Палата № 6 / VK
Заглянуть в закулисье творческой работы всегда интересно. Но крутые истории есть везде. А какие комичные ситуации были у вас на работе?
Приятная подборка, некоторые истории очень насмешили. Про клювы чаек очень смешно. На фото летящих птиц иной раз трудно разобрать, где у них что 😀
А оказалось, что он работает с психикой и я для него — «интересный экземпляр». ©
🙃🐟🫢
Знакомо! Муж говорит, что некоторые мои рыбоньки хорошо бы легли в основу диссертации "Изгнание внутренних монстров" у креативного психиатра)
Бывали очень разные заказчики. Однажды заказали нарисовать лошадь , срочно! Нарисовала за день , отдала работу. Через час звонит разъяренная заказчица: почему вы меня не предупредили, что на изготовление багета понадобится времени больше ,чем на рисование картины и что стоить он будет дороже,чем работа художника, найдите мне чтобы срочно и дешево!!!