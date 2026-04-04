Как же задолбали комментарии вроде:"Рыло в пушку" и т.п.
Вот из-за таких, ... гениев, и начинают во всём искать подвох, и во всём сомневаться
17 занятных историй, которые произошли просто потому, что кто-то затеял уборку
Хочешь узнать человека — загляни в его шкаф. Или под кровать. Герои нашей подборки убедились: неважно, наводите вы лоск в своей квартире или приводите в порядок люкс в отеле — генеральная уборка всегда превращается в квест. Мы собрали 17 честных историй о том, как клининг помог найти семейные реликвии, проучить капризных постояльцев и наконец раскрыть тайну исчезающих носков.
- Заметила, что мой парень весь на нервах: суетится, глаза бегают, а машину вылизывает каждый день чуть ли не с лупой. Вызвала его на разговор и обомлела. Оказывается, он стал находить на сиденьях длинные светлые волосы, но таких знакомых ни у него, ни у меня нет, откуда волосы, непонятно. Вот он и заморочился, чтобы я ничего не подумала, решил экстренно замести следы. А потом мы вспомнили про мою новую пушистую водолазку из бежевого кашемира. Она линяла так неистово, что парень чуть не поседел раньше времени, пытаясь спасти наши отношения от воображаемой разлучницы.
- Стали мне дома попадаться длинные черные волосы. А у нас в семье все светловолосые. Потом эта брюнетка добралась и до нашей машины: оставила свои волосы на сиденье. Спрашиваю у мужа, он отпирается. Правда всплыла наружу случайно: это были волосы дочкиной куклы — точь-в-точь как натуральные. Дочь привезла ее от бабушки, а я и не в курсе была.
Там пользователь в видео очень длинно и пространно рассказывает про свои находки, а потом показывает куколку.
- Помню, лет 12 назад, мы с мамой взялись чистить ковер. Вытащили его на улицу, выбили пыль, а потом хорошенько промыли водой и оставили на пару часов на турнике на солнцепеке, чтобы просох. На следующий день проснулись, за окном солнышко, настроение замечательное. Пьем с мамой чай, и тут она замечает на турнике чей-то ковер. С усмешкой говорит мне: «Смотри, какие-то чудаки ковер на турнике забыли». И тут как будто мозги включились, она поняла, что это наш. Мы с криком: «Это ж наш!» бросились его снимать. С тех пор ковры мы так не чистим. И до сих пор удивляемся, как его никто не утащил до утра.
- Наша горничная обнаружила в номере кур! Они бегали по номеру, а ванна была полна корма. Когда я позвонила клиентке, чтобы объяснить, что животных в отель привозить нельзя, и поговорить об ущербе, она заныла: «Это выставочные куры. Ночью на улице было слишком холодно, чтобы оставлять их в машине». Да, но почему же вы не оставили их в клетках? Вынудила ее выехать и взяла 900 долларов за ущерб.
- Не первый год работаю в отеле. Вчера стала прибираться в номере, пока гость отсутствовал — таблички «Не беспокоить» на двери не было. Уже почти закончила, как вдруг дверь открылась, и зашел клиент. Подбежал к столу и за голову схватился:
— Что вы наделали? Я же всю ночь их раскладывал!
Оказалось, он профессор, а я «навела порядок» в его разложенных по темам сотнях экзаменационных билетов. Он готовил их к завтрашнему дню, а я, решив помочь, сложила все в одну идеальную стопку. Но в итоге профессор нашел положительный момент в этой истории, мол, это отличный повод проверить память.
То есть никого не смутило:
"Сотни экзаменационных билетов, на завтра..."
- Я маленькая, родители были на работе, а бабушка готовила обед. Я решила не сидеть без дела и помыть окна. Сама еще ни разу этого не делала, только смотрела и помнила, что чтобы помыть окна, нужно чем-то брызгать на стекло и тереть тряпочкой. Нашла тряпочку и принялась искать, чем можно брызгать. Ну и не нашла ничего лучше, чем мамины дорогущие духи. В общем, весь флакон ушел на мытье окон. Я ведь старалась и мыла тщательно.
Кажется писака даже в гостинце ни разу нк был. Горничная не личная прислуга, она личные вещи гостя не трогает. 😁
- Недавно после прогулки с друзьями я пришла домой. Захожу в ванную комнату, а там шампуни разбросаны, шкаф открыт, зубная щетка сломана. Я привела все в порядок, хотя на душе было неспокойно. На следующий день все повторилось, только уже в спальне: все, что было на верхних полках, упало, шкатулки с драгоценностями свалены, но ничего не пропало. И так еще два раза. Так как я живу одна, стала серьезно задумываться. Я взяла у соседа камеру, поставила на высокую полку в коридоре. Вечером прихожу домой, быстрей бегу к камере и обнаруживаю на записи кота. Да, да кота! Как оказалось потом, кот соседа выходил из их окна и по карнизу залезал в мое окно.
- Я всегда старалась складывать носки мужа попарно, но все равно какие-то из них пропадали. Пересчитывала их до стирки и после, делала генеральную уборку в нашей однокомнатной квартире. Но результат был всегда один — носки исчезали. В итоге выяснилось, что мой муж, если находил на носке дырку, просто выкидывал его в мусор, а его пару отправлял в стирку. И все это время молчал о своих действиях!
- Делала уборку дома. В кладовке, под кучей тряпок и прочего хлама, нашла коробку, на которой почерком моего мужа было написано: «Денежные запасы». У меня аж сердце заколотилось. Вся в предвкушении открываю, а там обыкновенные листья деревьев. Выяснилось, это наш трехлетний сын готовился к «черному дню», а папа ему в этом помогал.
- Не так давно ездили с детьми в дом, где мой муж родился и вырос. Там сейчас никто не живет, а мы хотели убраться, сделать косметический ремонт и выкинуть старый хлам. Дети нашли на чердаке коробку с тетрадями и дневниками их отца, который не очень-то хорошо учился. Все его дневники были испещрены красными замечаниями. У детей возник вопрос: ну ты же вырос нормальным, зачем нам тогда хорошо учиться? Тетради выкинули, посмеялись и забыли, но только не муж. Он взял у детей учебники по математике, выбрал себе 30 разных задач и в течение недели по-честному, не подглядывая в интернет, все их решил. Горжусь им!
Я школьные тетради мужа храню, чтобы напоминать самой себе, когда хочется отругать детей за успеваемость, что не в оценках смысл)) Он, имея 2 и 3 по отдельным предметам, вырос эрудированным человеком, грамотным специалистом и руководителем. А я со сплошными пятерками - невротиком и хорошим исполнителем с синдромом отличника))))
- В первый год свекровь обожала приходить к нам с проверками. И решила я это прекратить: начала генеральную уборку, а когда она пришла, встретила ее с пылесосом и списком дел на холодильнике.
— Анна Петровна, как вовремя! — просияла я, вручая ей тряпку. — Вы любите порядок, я тоже, вдвоем мы справимся в два раза быстрее.
Свекровь замерла и внезапно вспомнила про срочное дело в банке. С тех пор — никаких инспекций.
- В воскресенье мужа вызвали на работу, а я решила уборку замутить. Отодвинула шкаф, а там коробочка с кольцом! Золотое, я такие не ношу. Поставила коробочку на стол, чтобы устроить мужу допрос. Он приходит, видит ее и бледнеет: «Ты меня опередила!» Оказалось, это кольцо его бабушки, которое он хотел вручить мне на годовщину нашей встречи. А я совсем о ней забыла. Кольцо лежит в коробочке, потом дочери подарю или невестке.
- Решила навести порядок в шкафу с обувью и наткнулась на одну-единственную дорогую туфлю на шпильке. Вторую искала два часа: перерыла все антресоли, заглянула за стиралку, даже в морозилку (ну а вдруг?). В итоге нашла ее в корзине с игрушками. Сын решил, что это идеальный черпак для его игрушечного экскаватора. Теперь, когда муж спрашивает, почему я так долго собираюсь, я отвечаю: «Жду, когда тяжелая техника освободит мои туфли!»
- Решила заняться генеральной уборкой. С самого утра начала все перестирывать, отмывать. Потом приготовила обед — и силы закончились. Легла на диван, ноги гудят. Подбегает дочка и просит с ней поиграть. Говорю, что маме нужно 10 минут отдохнуть. И тут звонок в дверь. Открываю, а там свекровь. Спрашивает, как у нас дела. Дочь, ни секунды не думая, выдает: «Никак! Мама отдыхает и играть со мной не хочет». Ну что за подстава? Теперь свекровь думает, что я только и делаю, что валяюсь, а ребенок сам по себе.
Не понимаю, какое может быть дело свекрови до того, чем занята невестка
- Начала я как-то уборку в нашем доме и решила задействовать свою шестилетнюю дочь. Попросила ее пройтись веником и убрать паутину везде, куда она сможет дотянуться. Проходит пару часов, смотрю — паутины нигде нет, кроме одного уголка в кладовке. Говорю ей: «Смотри, здесь ты пропустила. Давай я уберу!» А она мне в ответ: «Не пропустила, просто не захотела. Там два паучка живут. Может, он за ней ухаживал, и вот только сегодня она ему взаимностью ответила. Сидят, радуются, а тут я с веником...»
- Время 12 ночи. Делала закваску и вдруг заметила, что шкаф приоткрыт. Заглядываю, а там разлился глюкозный сироп, растекся по всему шкафу. Начала вытирать, все промыла, почти закончила и, наклонившись, вдруг вижу сережку, которую моя дочка потеряла два месяца назад. И в этот момент понимаю: ничего не происходит зря. Даже разлитый сироп. Радуюсь, что все случилось именно так.
- Свекровь, когда приходит к нам, начинает с проверки. Открывает холодильник, смотрит, что в кастрюлях, спрашивает, почему так мало супа? И дальше: «А где у ребенка теплые носки? Почему ты вообще в халате?» Но тут я решила подготовиться. Накрасилась, бегаю по квартире в фартуке как хозяйка года. Она пришла, огляделась, покивала и выдала: «Что-то ты подозрительно стараешься. Вы что, разводитесь?» Я зависла. Но самое забавное, через неделю она мне сама позвонила и сказала: «Ну ты, конечно, в тот день выглядела шикарно. Прямо как я в молодости».
Не так, так эдак всё равно придерется. "Почему в шапке?! Почему без шапки?!"😁
Визит свекрови — хороший стимул для уборки, но порой даже идеальная чистота не спасает от каверзных вопросов и курьезных ситуаций. Об этом мы писали здесь:
- 14 историй из жизни свекрови и невестки, по которым можно смело сериал снимать
- 20+ добрых историй о свекровях, которые стали вторыми мамами
- 15+ свекровей, которые как отчебучат, что хоть стой, хоть падай
Про свекровей истории неприятные, хоть и хорошо закончились. Вайб какой-то мерзкий.
Моя бывшая свекровь не донимала с бытом, но семейную лодку раскачивала изрядно. Так что я очень рада что она бывшая.