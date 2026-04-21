Мы первый раз вывезли ребенка в лес с палатками в его полгода: сначала недалеко и ненадолго, но быстро поняли, что ничего страшного в этом нет, наоборот, все получают удовольствие от процесса.
В полтора года он у меня уже вовсю рассекал по Главному Кавказскому хребту 🙂
20+ жизненных ситуаций из походов, которые обернулись для туристов морем ярких впечатлений
Поход — это не только тропы, палатки и согревающий чай из металлической кружки. Любой опытный турист знает: чем дальше от цивилизации, тем веселее становятся происходящие с вами истории. То ночью в гости придут еноты, то придется разжигать костер от единственной спички. Да и сами путешественники порой выдают такое, что сложно перестать смеяться. Не поверите, но одна дружная компания даже умудрилась взять с собой в горы настоящий пылесос.
- Пошли мы как-то теплой компанией в горы. К вечеру устали и сразу спать легли. В палатке со мной и мужем была моя подруга Вера. Ночью подскакиваю от того, что муж трясет меня за плечо: «Я тут ни при чем. Она сама!» Я спросонья глаза протерла, а там Верунчик спит в олимпийке моего благоверного. Супруг ночью по нужде встал, заметил и решил меня сразу об этом проинформировать. Вот же перестраховщик! Ну обозналась подруга ночью курткой, не буду же я из-за этого сцену ревности закатывать.
«Два с половиной года человеку у меня за спиной. Начали с ночевками ходить с его года и четырех месяцев. Жалею, что не раньше»
- Моя мама переживала, что мне нечего будет вспомнить о своей свадьбе, так как я не захотела белого платья, кучи гостей и ресторана. Я планировала просто расписаться и отдохнуть на берегу реки с палатками. В итоге в ЗАГС поехали на лимузине и опоздали, муж забыл кольца, а я — паспорт. После «брачной ночи» утром пришли лошади и стали доедать остатки шашлыка, а по дороге сломались обе машины, и меня отправили одну на такси к свекрови домой. Таксист хохотал в голос. Зато точно есть что вспомнить!
- У нас был большой лагерь в степи — палаток на пятнадцать. Посреди ночи слышу из соседней палатки женское бурчанье: «Не пихайся!» В ответ раздается: «Я не пихаюсь». Оказывается, это черепаха ночью под палатку залезть пыталась. Спасибо, что не ежик.
«Вот оно, небо ночное! Когда Млечный Путь руками можно потрогать. И все наверху переливается, будто алмазная россыпь, и дышит, и шевелится»
- Поехали вчетвером на рыбалку. Добрались до острова, развели костер, и вдруг начался ветрище. Мы вспомнили, что рядом пещера. Деваться некуда, побежали туда, а там — куча сухих веток и одна спичка в коробке. Окружили мы это дело и, не дыша, подожгли бумажку. Всю ночь грелись у костра, доедали жареные сосиски, любовались молниями и слушали, как волны бьют по камням. Утром за нами приплыли.
- Как-то мы поставили палатки у озера, где всегда много разных групп останавливается, и пошли в радиальный поход на весь день. Планировали прийти обратно к 11 вечера, но вернулись в 3 ночи. Часть группы, которая осталась в лагере, позаботилась о нас — ребята оставили нам у костра целый котелок каши и тушенку. Мы были настолько голодные, что съели все. Когда рассвело, я понял, что лагерь не наш. Если что, мы потом днем принесли им продукты. Смеялись вместе с ними.
«Местные жители подсказали нам хитрость — купить обычную пленку для парников. Она здорово защищала нас от дождей с ветрами и стоила гораздо дешевле тента»
- Поехали на природу компанией, остановились в магазине в какой-то деревне. Возле магазина сидели кот и собака — оба на вид голодные. Продавщица сказала, что в деревне пару месяцев назад ушла из жизни бабушка, это ее питомцы. Я не выдержала и забрала их с собой. Мы ночевали на берегу реки, собака и кот спали в палатке со мной и моим парнем. Они оказались спокойными, даже робкими, но дружелюбными. Ели все, сидели возле людей, все время были вместе, жались друг к другу. Вернулись в город, отвезли животных на обследование, выяснили, что собаке лет 6-7, коту около 4-5. Живут оба у нас теперь, а мне хочется верить, что та деревенская бабушка была бы рада за своих питомцев.
- Как-то поехали мы с палатками на остров. Пока переправились, уже стемнело. Поставили палатки, костерок развели, поужинали. Разошлись спать поздно. Утром слышу возле палатки голоса, понимаю, что там кто-то топчется. Думаю: «Что за дела?» Выглядываю, а там через нашу стоянку топают бабки с ведрами и пробираются какие-то люди с рюкзаками. Оказалось, что мы в темноте поставили палатки прямо на тропе, по которой люди на дачи ходят.
«Пока мы ходили в радиальный поход, суслики похозяйничали в лагере. Вечером нас ждали погрызенные коробки и пакеты. Но в целом они милаши»
- Пошли в поход на два дня вчетвером, но одна туристка была после суток на работе и не успела купить еду. Мы решили, что отдадим ей еду второго дня, а вечером закупимся в единственном магазине в деревушке на берегу озера. И вот мы проходим 33 километра, забредаем в деревню, а там магазин закрыт на ремонт. Сидим, грустно доедаем остатки продуктов. И тут вдоль забора проходит веселая деревенская компания и кричит нам: «Девчонки, а вы не хотите салата поесть? А то у нас целый тазик остался». Мы этот салат перевалили в свои котелки — довольные как слоны были.
- Я с мужем в походе познакомилась. Он решил отпраздновать день рождения на берегу озера с палатками, а я туда попала через знакомых за компанию. И вот присмотрелась я к нему: высокий, красивый, хороший организатор, все продумал. Думаю: «Надо брать!» Подошла и в лоб спросила: «У тебя есть девушка?» Он ответил, что нет. Я возьми и скажи: «Давай тогда встречаться!» Он немного обалдел, но ответил неуверенно: «Давай». На следующий день мы поехали ко мне в гости, да так и не разъехались. Тринадцать лет живем, женаты, дети появились. Не жалею, что проявила инициативу.
«Откопался сам — откопай соседа»
- Приятель позвал отдохнуть. Эти пять дней были самыми насыщенными в моей жизни. Палатка протекла, мы ночевали в машине, до озера нужно было идти через болото. А одна девушка кормила своих той-терьеров из тарелок и ставила их в одну кучу, которую мыли дождевой водой. Но молодой человек именно во время той поездки решил жениться, потому что я на его вопрос, как же я отважилась на это приключение, ответила: «Там же будешь ты, а остальное неважно».
- Мы с женой несколько раз выезжали на озера с ночевкой. Самым веселым оказался последний раз, когда ночью вокруг палатки начал кто-то бродить. Утром по следам лап на машине я сделал вывод, что это были еноты.
«Одна из моих самых необычных ночевок в палатке. Это наш лагерь на пути к вулкану Чимборасо в Эквадоре»
- Честно говоря, я хожу в походы из-за своих собак. У меня две далматинки, которых я завела как раз для того, чтобы побольше гулять. Обычно я говорю: «Я могла бы взять домой английского бульдога, назвать его Картошка, сидеть на диване и смотреть сериалы, но нет — мне же вы понадобились!» После каждого похода я горжусь собой, но в процессе постоянно ною и клянусь, что больше никогда не заведу собаку активной породы.
- Сына беру с собой в походы с пяти лет. Пока пешком, но потом будет велик, яхты и лыжи. На этот раз нас ждал легкий трек — семь километров в одну сторону вдоль реки. Рыбалка не удалась, но практика по палатке, костру и готовке сдана на 4+. Отцы, заботьтесь о своих детях, даже если жена не очень такие вылазки жалует, как у меня. Это того стоит.
Да-да, а потом вспоминаем семью с ребёнком и собакой, которые в прошлом году пропали и пока не нашлись
- В походе по Грузии я увидел, как по дороге бредут коровы. Я остановился примерно в 100 метрах от них, чтобы пропустить стадо. Одна корова увидела меня, запыхтела и с трудом пошла вниз по склону. Я спрятался за деревьями, а она подошла ко мне и начала лизать мои руки. Думаю: «Ладно, она просто со мной подружиться решила», — и иду дальше. А она следует за мной, как на веревочке. В общем, мы так шли минут тридцать, потом добрались до луга с пастушьей хижиной. Я забежал в нее, закрыл дверь и стал ждать. Корова обошла хижину два или три раза, а потом все-таки ушла.
- Как-то мы собрались на однодневное восхождение на гору. Вечером приехали в лагерь, смотрим — рядом тусит достаточно большая компания молодежи, человек 30. Утром нас ждал ранний подъем, потому что позже мог наползти туман. Наши соседи тоже выбираются из палаток и достают... пы-ле-сос! Оказалось, это был тимбилдинг продавцов бытовой техники. И они по очереди волокли в рюкзаке на высоту три тысячи метров этот тяжеленный агрегат, чтобы с ним красиво сфоткаться.
«Самый классный отдых»
- Я в походе постирала белую одежду в горной речке. Вещи набрали песок и пожелтели. Потом мы решили испечь блинчики на новой сковородке, а они почему-то получились бирюзовые, и мы выбросили их в кусты. Ночью нас навестили ежи — топали, как лошади. Как-то в палатку забралась ящерица и прошлась ночью по подруге. Конечно, палатку нам ставили мальчики, а мы помогали собирать хворост и готовить. Опыта у нас не было никакого, но более-менее получалось. Но я бы не назвала тот поход серьезным, просто ребятам нравилось бродить по красивым местам, все было довольно расслабленно, без сроков и маршрутов.
- Мы с другом отправились в поход по Австралии и выбрали не особо простой маршрут. Спустя пару часов мы услышали барабаны. Пробрались сквозь лианы и увидели, как примерно 25 парней танцуют вокруг костра. Наступила тишина, и все уставились на нас. И вдруг подбежал режиссер, крикнул: «Стоп!» — и спросил, что мы тут делаем. Выяснилось, что мы случайно попали на съемочную площадку рекламного ролика.
Бонус: подготовка к походу — дело ответственное
- Вчера мужчина прямо в пункте выдачи поставил палатку. Даже попросил другого человека, который тоже пришел за заказом, залезть к нему, чтобы посмотреть вместятся ли они оба. Они еще песню внутри спели. Потом мужчина сказал: «Хорошая палатка, надо брать». Как говорится, проверяйте товар, не отходя от кассы.
Наверняка вы хотя бы раз в жизни были в походе и набрались там незабываемых впечатлений. А может, это был школьный туристический слет или поездка на рыбалку с веселой компанией друзей?
Комментарии
Давно это было...После выпускного поехали с палатками на море дня на три. Весело проводили время. Готовили всё на костре - романтика! И вкусно! Однажды с вечера сварили в ведре кофе с молоком, чтобы утром не ждать. На свежем воздухе спалось замечательно! Утром просыпаемся, а ведро почти пустое... А невдалеке гуляет симпатичная довольная корова, видимо, ей кофе с утра хорошо зашел.
Поехали-то мы на три дня, а отдыхали целую неделю, пока деньги не кончились, остались только на дорогу домой. Наш пригородный поезд только после обеда. На последние деньги купили две бутылки молока и две булочки на 12 человек. Подкрепились, сдали бутылки, купили ещё что-то. Голодные сели в поезд, а ехать почти шесть часов. Девчонки присмотрели простоватого на вид парнишку, пошли его "охмурять", выпросили целый рубль и на какой-то станции купили огромную булку хлеба и две банки кильки в томате. Ох, до чего же это вкусно было!!!
Сотовых тогда ещё и в помине не было, родители наши уже собирались подавать в розыск... А нам просто было очень хорошо.