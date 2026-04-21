20+ жизненных ситуаций из походов, которые обернулись для туристов морем ярких впечатлений

Давно это было...После выпускного поехали с палатками на море дня на три. Весело проводили время. Готовили всё на костре - романтика! И вкусно! Однажды с вечера сварили в ведре кофе с молоком, чтобы утром не ждать. На свежем воздухе спалось замечательно! Утром просыпаемся, а ведро почти пустое... А невдалеке гуляет симпатичная довольная корова, видимо, ей кофе с утра хорошо зашел.

Поехали-то мы на три дня, а отдыхали целую неделю, пока деньги не кончились, остались только на дорогу домой. Наш пригородный поезд только после обеда. На последние деньги купили две бутылки молока и две булочки на 12 человек. Подкрепились, сдали бутылки, купили ещё что-то. Голодные сели в поезд, а ехать почти шесть часов. Девчонки присмотрели простоватого на вид парнишку, пошли его "охмурять", выпросили целый рубль и на какой-то станции купили огромную булку хлеба и две банки кильки в томате. Ох, до чего же это вкусно было!!!

Сотовых тогда ещё и в помине не было, родители наши уже собирались подавать в розыск... А нам просто было очень хорошо.