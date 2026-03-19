Даже сказать нечего - мама замарашка какая-то! Даже в тяжёлые безденежные времена разрезала старые полотенца на несколько кусочков, и этими небольшими тряпочками вытирала кухонный стол. Никогда даже и в голову не могло такое прийти - вытереть стол трусами!!!
15+ историй от тех, кому довелось заглянуть в мир большого достатка и увидеть его изнутри
Согласитесь, каждый из нас хоть раз задавался вопросом: а как оно там, на «верхних этажах» достатка? Кажется, что жизнь миллионеров — это сплошной блеск софитов и завтраки с видом на океан, но реальность часто подкидывает куда более причудливые сюжеты. Бывает, что человек может просто забыть, что купил квартиру за 50 миллионов, а жена спортсмена с мировым именем крошки со стола вытирает старыми трусами.
В детстве я пришла в гости к однокласснице из обеспеченной семьи. Заграничные сапоги и шампуни, импортные пластинки, кожаные плащи, ювелирка и деньги, лежащие в свободном доступе в вазочке на столе в зале. Папа был профессиональным спортсменом, много ездил. Мама — домохозяйка. Так вот, кухонный стол мама подруги вытирала старыми детскими трусами. Как говорится, экономь на мелочах!
Училась на дизайнера, и у нас была куча богатеньких студентов. Когда они уезжали домой, многие вещи оставляли. Я летом осталась поработать уборщицей, и мне велели разобрать тумбочки с теми вещами. Найденное — в мусор. Я была ошарашена, когда открыла, а там несколько дорогущих наборов по 96 карандашей, куча новых маркеров, хорошая гуашь и даже пара электроинструментов. Один день такой «уборки» обеспечил меня всем необходимым на оставшиеся три года учебы.
На каждом курсе в первую неделю нам выдавали список того, что нужно купить. Преподаватели обычно требовали минимум, но богатые ребята брали сразу большие наборы. Вещи им лень было с собой увозить. Когда возвращались, просто покупали все заново.
Учусь в Италии. Мой одноклассник недавно рассказал мне занятную историю. Далее с его слов. Есть у нас приятель Николас. Он из очень богатой семьи (дом с дворецким, виллы в Австрии, 3 машины и так далее). И есть у него девушка из бедной семьи. И мы подбили его проверить, не из-за денег ли она с ним. Поехали к ней, и Николас говорит: «Тут такое дело. Отец решил лишить меня наследства. Через месяц перееду в общагу». А девушка ему и отвечает: «Ты что, серьезно? Блин, наконец-то! Какой же молодец твой отец! Больше не придется ездить на этих пафосных машинах и носить дорогущие шарфы, и никто больше не будет думать, что я с тобой из-за денег!»
«Как мой богатый друг отметил 15-летие своей собаки»
Давным-давно работала в парикмахерском салоне на Арбате, и пришел мой любимый семилетний малыш на стрижку. В этот день был сильный снегопад, и он говорит: «Как дела? Сегодня так много снега! Правда, здорово?» Я со смехом отвечаю, мол, нет, целый час откапывала машину из сугроба. А он: «Какой ужас, а водитель твой что в это время делал?!»
У нас дом в селе со всеми удобствами внутри, но есть туалет и на улице. Пару лет назад мои сыновья копали новый. В это время у нас гостила сестра с семьей — двое детей 4 и 7 лет, живут в Стамбуле. Старшенький спросил, что делают Игорь с Валентином. На мой ответ: «Туалет копают», — он глаза выпучил и спросил: «А как мы туда спускаться будем??»
Я живу в поселке городского типа в провинции. В нашем доме живет одна пафосная парочка. На фоне остальных жителей они реальные богачи. Год назад сделали в квартире какой-то невероятный ремонт. К ним приезжали мастера из города на заказ. И вот вчера пишут в домовом чате: «Помогите найти грамотного сантехника, у нас потек унитаз-инсталляция, а сантехник из ЖЭКа сказал, что такое чинить не умеет».
«Жена унаследовала сейф от очень богатой бабушки. 9 лет его за собой везде таскали в надежде, что однажды откроем, а внутри будут несметные богатства. Ну, вот и открыли»
Классическая дырка от бублика! И мастеру за открывание пришлось прилично заплатить.
Работала в отеле класса люкс. Так наши богатые клиенты выбрасывали деньги. Буквально. Помню одну семейку, которая выкидывала евро в урну — не банкноты, а монетки. А могли бы чаевые оставлять — просто на стол хоть положить.
Лет 30 назад работала у мамы в отделе с шубами. Заходит как то пара — дородная женщина и мужик в сандалиях и трико с вытянутыми коленями. Мужик говорит: «Моей жене нужна норковая шуба». Отвечаю: «Та, что вы смотрите, стоит $4,500, и нужного размера нет». Он с металлом в голосе отвечает: «Я что, про цену спросил? Я сказал, что моей жене нужна шуба». Ну, я дала ему номер мамы.
На следующий день с утра к нам домой заявляются этот мужик с женой и охраной, на 3 машинах. Снимают с жены мерки, вносят предоплату. Шубу шили на заказ. Из одного пояса от этой шубы вышло бы шапок штук 5-6. Больше по одежке людей я не сужу.
Мне как-то жаловался директор УК, что одна квартира не платит коммуналку, а собственник не выходит на связь. Как-то его в итоге разыскали, и оказалось, что он просто забыл, что купил квартиру. Забыл! Стоимость квартиры, к слову, на тот момент составляла 50 миллионов.
Моя доча 5 лет никогда не ездила на автобусе. Будучи в гостях у моей мамы в провинции, впервые прокатилась с ней на общественном транспорте. Когда мама спросила, понравилась ли ей поездка, моя мадам томно вздохнула и на весь автобус зарядила: «В Дубае все же было поинтереснее». К слову, в Дубае мы ездили на экскурсию на автобусе.
«Пополнил коллекцию новыми часами — чувствую себя таким богачом теперь!»
Вот уж были модные когда-то! У меня был женский вариант. Однажды я попала под сильный дождь, и на моим глазах цифры стали бледнеть, пока не исчезли навсегда
В студенчестве жаловалась как-то, что работу не могу найти, потому что все имеющиеся варианты предполагают машину, а у меня ее нет. Она богатенькая девочка поворачивается и такая: «А чего твои родители просто не купят тебе автомобиль?» 10 лет уж прошло, а я все поражаюсь этому вопросу.
Я родилась в состоятельной семье. Квартира, машина, дача, бизнес. У родителей был сейф. Большой как шкаф. Как правило, он был открыт в течение дня. Там лежали деньги, перевязанные резинками. Если мне хотелось что-то купить, я просто могла подойти и взять, сколько нужно. Еще я почти все лето (каждый год) проводила на море. А когда стала старше, то была буквально увешана золотом, потому что тогда так модно было.
Знакомый из универа спросил, не хочу ли я с ним пойти на футбольный чемпионат. Я ответил, что мне надо за бюджетом следить, потому что на банковском счете денег осталось всего ничего. А он — мне: «А с другого счета взять не можешь?» С какого, блин, другого счета, дружище, у меня счет-то только один.
«Курьеры в нашем городе ездят на „Порше“!»
Я выросла в семье с базовым достатком — все было, но в меру, без излишеств. А вот дети мои... Средняя дочка, когда ей бабушка дала хлеб с маслом, сказала: «А икру сверху забыли?» И бутерброд, который она просит, это не хлеб с колбасой и сыром, а тост с творожным сыром, авокадо и слабосоленой семгой. Ну, и классика — сетовать по утрам, что хочется на Мальдивы, а не в школу.
Жена из богатой семьи, а я всего добивался сам. Теща меня недолюбливала, но вроде смирилась. И вот наступило мое 35-летие. Теща, улыбаясь, дарит мне книгу «Как быть хорошим мужем». Я глаза пучу. Ладно хоть открыть догадался — оказалось, это и не книга вовсе, а такой мини-сейф в виде книги. А внутри — приличная пачка денег. Вот то ли все же приняла меня, то ли не совсем — так и не разобрался.
Мы после свадьбы дочери решили увядшие букеты выбросить. Сидели и рассматривали их напоследок. И разглядели, что один из них был украшен листочками по 500€. А мы еще удивлялись, почему богатый дядя только букет подарил.
«Мой друг при каждом удобном случае похваляется своим богатством»
Жена внезапно «нашла» свой банковский счет с 20 тысячами баксов на нем. Я спрашиваю: «Это что за счет такой? Откуда?» А она: «Да деньги какие-то». — «В смысле, какие-то? Ты что, не знала, что они у тебя есть?» — «Не-а».
Я бы никогда не смог забыть, что у меня есть счет в банке на 20 тысяч долларов!
Я помню ситуацию во 2 классе. У одноклассницы мама работала уборщицей, а папы не было. Мы с ней говорили о полученных подарках на Новый год. Я с восторгом описывала куклу «Барби» и киндер-сюрпризы, что в то время было очень круто. А она мне в ответ сказала с огромной радостью, что ей мама подарила пачку сладкого йогурта, который она так давно мечтала попробовать. Мне было так неловко за свою нетактичность, ведь я не могла представить, что обычный йогурт может быть подарком для кого-то...
После таких историй понимаешь: богатство — это не только счета в банках и пафосные машины, но и совершенно другой способ мыслить. Есть у вас знакомые миллионеры? Расскажите нам в комментариях, как они живут.
У меня подруга вышла замуж. Муж при деньгах, устроил её по знакомству на хорошую должность. И теперь я стал тем самым другом из другого круга)