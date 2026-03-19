15+ историй от тех, кому довелось заглянуть в мир большого достатка и увидеть его изнутри

Учусь в Италии. Мой одноклассник недавно рассказал мне занятную историю. Далее с его слов. Есть у нас приятель Николас. Он из очень богатой семьи (дом с дворецким, виллы в Австрии, 3 машины и так далее). И есть у него девушка из бедной семьи. И мы подбили его проверить, не из-за денег ли она с ним. Поехали к ней, и Николас говорит: «Тут такое дело. Отец решил лишить меня наследства. Через месяц перееду в общагу». А девушка ему и отвечает: «Ты что, серьезно? Блин, наконец-то! Какой же молодец твой отец! Больше не придется ездить на этих пафосных машинах и носить дорогущие шарфы, и никто больше не будет думать, что я с тобой из-за денег!»