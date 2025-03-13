Потерпите с сестрой ещё немного, и все богатства родителей перейдут к вам. И вы будете самыми милыми богатыми сёстрами, если не поубиваете друг друга.
15+ человек пообщались с богачами и честно рассказали про их причуды
Истории
1 час назад
Авторы этих историй на своем опыте поняли, что обеспеченные люди нередко могут мыслить совершенно другими категориями. Только представьте суровую бизнес-леди, которая по вечерам шьет памперсы для больных котиков, или девушку, искренне полагающую, что самолет должен подстраиваться под график пассажира. И это еще не все, с чем пришлось столкнуться героям нашей статьи.
- На свадьбу богатый брат моего мужа преподнес нам два золотых перстня. Мой был аж с тремя бриллиантами. Муж долго расхваливал брата, мол, молодец, денег не пожалел! А потом моя мама ради интереса отнесла мой перстень к ювелиру, чтобы оценить стоимость. "Бриллианты" оказались обычным стеклом, а сам перстень активно носился кем-то в течение долгого времени. И стоил копейки. Муж, который к этому времени стал бывшим, до сих пор не в курсе. А я, видимо, не зря сбежала от этой семейки. © Подслушано / Ideer
- Только в свои 16 лет я узнала, что наша семья очень богата. Мы вчетвером: папа, мама, сестра и я, всегда жили в однокомнатной квартире и никогда не имели своей машины. Папа работает государственным юристом, мама - учительница начальных классов. Мы с сестрой в неделю получали 300 рублей карманных денег, а смартфоны нам всегда покупали с рук. Но потом папа признался, что мы богаты, ведь наш дедушка был акционером одной крупной фирмы, а потом его акции перешли к отцу, и он продал их за большие деньги.
Это было семь лет назад. Но родители уверены, что деньги портят людей, поэтому нужно жить скромно. Но неужели мы с сестрой не заслужили хотя бы отдельную от родителей комнату? Не понимаю. Очень злюсь на родителей, ведь мне кажется, что они перегибают палку, ведь мы бы могли путешествовать или брать уроки у репетиторов. И я не верю, что все богатые люди плохие и ужасные! © Карамель / VK
- Дружила я с девочкой из Китая. Пригласила она меня в гости. Это даже не дом был, а настоящий замок. Сидели мы, разговаривали, но тут зашел ее отец и что-то сурово сказал по-китайски. Подруга расхохоталась и ушла на минуту. Вернулась и говорит: "Папа напомнил, чтобы я свет на кухне не забывала выключать - коммуналка не бесплатная. Говорит, пока твой отец ночами в такси работает, ты тут деньгами разбрасываешься". И засмеялась еще раз. До этого мы с ней говорили по душам и она рассказала, что ее отец - очень богатый человек. Но, говорит, поскольку сам он из бедной семьи, то в свободное время на всякий случай подрабатывает таксистом и на всем экономит. © Карамель / VK
- Основательница компании, в которой я работаю, женщина-мультимиллионер, пришла в полное замешательство, когда моя коллега взяла выходные — ее ребенок заболел. "Почему она не могла поручить все няне?" — недоумевала начальница. Для справки: мы с коллегой зарабатывали столько, что иногда приходилось выбирать: оплатить счета или купить еды. © GothWitchOfBrooklyn / Reddit
- Обедал с инвестором как-то раз. Он оторвался от супа и задумчиво произнес: "Дела идут не очень хорошо. Наверное, мне придется продать своих пони для игры в поло". Бедный, бедный человек! И, кстати, нет — ему так и не пришлось продавать дорогих сердцу питомцев. © nobody2u / Reddit
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- По роду деятельности мне иногда доводится общаться с богатыми и знаменитыми. И вот однажды рабочие обязанности привели меня в дом одного мультимиллионера. Общаемся мы, значит, и вдруг он с выражением невероятного отвращения на лице начинает смотреть в окно на собственность соседа. И следующие минут 5 с расстроенными видом рассказывает мне, почему "нувориш" не заслуживает жить в их районе. И что все другие его соседи тоже не рады тому факту, что рядом поселился этот быстро разбогатевший человек.
То есть я, работник со скромной ставкой, должен был проявить сочувствие к такой вот большой беде богачей. И смех и грех. © IntegerX / Reddit
- Когда устроилась няней к состоятельному человеку, не смогла найти холодильник и раковину. В кухне было только четыре здоровенных агрегата из мрамора. Никаких кнопок, никах отверстий — ничего. Пришлось среди ночи звонить рок-звезде (это не фигура речи, папа детей действительно был рок-звездой) и жаловаться, что я не могу добыть еду и воду. Он объяснил, как работают скрытые датчики и дверцы, и лишь после этого я смогла добраться до провизии.
За 6 часов работы мне потом заплатили $ 600. А наутро позвонила мама детей (бывшая жена рокера) и спросила, не встречала ли я его новую подружку. Но так как мне платил он, я, конечно же, "никого не встречала". © Emotional-Walrus-808 / Reddit
- Как-то раз с одногруппниками обсуждали планы на зимние каникулы, и одна девушка похвасталась, что вместе с семьей будет кататься на лыжах в Швейцарии. И добавила, что они вылетают туда сразу после экзамена. Я подумала, что она может опоздать, если вдруг экзамен затянется, потому спросила, в котором часу отбытие самолета. А она посмотрела на меня с недоумением и заявила: "Как только я на него сяду". Оказалось, ее семья владела воздушным судном. Девушка была в шоке, когда узнала, что далеко не все самолеты подстраиваются под график пассажира: она никогда в жизни не летала коммерческим рейсом. © ManyAreMyNames / Reddit
- Работал на жену одного богача, которая владела магазином дорогих безделушек. Назвать это дело серьезным язык не повернется — судя по всему, бизнес купил ей муж, чтобы она не скучала и тешила чувство собственной важности. Никаких реальных клиентов у нее не было, только подружки заходили время от времени. Да и сама хозяйка наведывалась лишь пару раз в неделю. Но она платила мне хорошие деньги лишь за то, что я открываю и закрываю магазин, а также бездельничаю там часами. Из минусов работы — у нее вечно были перепады настроения. Но и с ними можно было жить, если соглашаться с хозяйкой во всем. © Soggy_Sherbet_3246 / Reddit
- Делали с товарищами ремонт в шикарном доме с камином ручной работы из итальянского мрамора. И когда парни взялись за здоровенный до неприличия телик, умудрились уронить его прямо на камин. От мрамора откололся кусок, а экран телевизора треснул... От ужаса я аж зажмурился. И тут хозяйка выдает: "Ой, ничего страшного! Вы же не нарочно!" Она лишь посетовала, что ей придется ждать новый камин несколько месяцев. Все-таки вещи, испорченные богатыми, легко заменяются новыми. © Unknown author / Reddit
- Была у меня клиентка — жена влиятельного человека. Так вот она потрясла мое воображение. Однажды сообщила, что няня-репетитор ворует суп. Путем сложных расспросов удалось выяснить, что она замеряет след от жира внутри кастрюли и сопоставляет с объемом, который может съесть ее ребенок... © n_umnaya
"Ой, ничего страшного! Вы же не нарочно!" Она лишь посетовала, что ей придется ждать новый камин несколько месяцев. За это время каждый продаст свою жилплощадь, чтобы расплатиться.
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- В один период я побывал в разных особняках — занимался дезинсекцией (борьбой с насекомыми). Больше всего меня сбил с толку клиент, который спросил: "А вы уже обработали комнату страха за книжным шкафом?" О боже, что это? Для чего это?
Товарищ априори был со специфическими интересами. У него еще имелись шахматы в человеческий рост на поле из травертина и три бассейна с мостиками прямо в доме. © Unknown author / Reddit
- Году эдак в 2007 я трудился на миллиардера. Тот еще был чудак. Однажды он захотел суши в 3 часа ночи, а его помощники не смогли найти работающую в это время службу доставки. И мужик устроил такой разнос! После этого случая для него заказывали суши на $ 300 каждый божий день. На случай, если ему захочется это блюд в неудобное время суток. И пока я на него работал, съел тонну этих никому не нужных суши. © chicobarkay / Reddit
- Я встречалась с парнем из очень богатой семьи. И как-то раз мы вместе с его родителями катались на частном катере. И вот проплываем мы мимо соседского дома — он был чуток больше их собственного. В этот момент моя потенциальная свекровь тихо вздыхает и выдает перл на миллион: «Интересно, каково это — быть богатым? Наверное, круто...» © memilygiraffily / Reddit
"Я встречалась с парнем из очень богатой семьи." А почему в прошедшем времени, бытовуха достала и разошлись?
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- Родители супруга подарили нам участок в коттеджном поселке недалеко от столицы. Недавно я ходила на собрание жителей, на повестке дня был выкуп водокачки. Нужно скинуться по 120 тысяч рублей. У нас таких денег нет, нам сказали: "Не прибедняйтесь. В нашем поселке живут только богатые люди. Нет денег? Валите жить в соседнюю деревню, там скидываться не надо! Хотите здесь жить — платите". Теперь буду так представляться: "Здравствуйте, я богатый человек из дома с полиэтиленовой крышей!" © Подслушано / Ideer
- Мой знакомый в бизнесе - просто акула. Дочь, она же его заместитель, у него такая же. Но в особняке у него живет больше десятка кошек-инвалидов, которые требуют постоянного ухода. Не породистые, самые обычные подобранцы. Поэтому там нанят с проживанием специальный человек с ветеринарным образованием. А та самая несгибаемая дочь, которую боится весь их офис, сама шьет памперсы коту, мол, не подошли ему покупные. © Injuria Verbalis / ADME
- Моя подруга искала себе богатого мужика, чтобы жить и не тужить. В итоге клюнул на нее такой ухажер. Ей было 24, ему — 57. Ухаживал, дарил подарки, но она потратила на него 12 лет, а он так и не женился. И вот однажды он приезжает и заявляет: "Все, отношения кончились". Да, у нее есть плохонькая квартира и машина старенькая. За плечами статус любовницы, а любви не было. И стоило оно того? © Подслушано / Ideer
У нас есть и другие залипательные подборки с историями обо всем на свете:
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