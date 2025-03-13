15+ человек пообщались с богачами и честно рассказали про их причуды

Авторы этих историй на своем опыте поняли, что обеспеченные люди нередко могут мыслить совершенно другими категориями. Только представьте суровую бизнес-леди, которая по вечерам шьет памперсы для больных котиков, или девушку, искренне полагающую, что самолет должен подстраиваться под график пассажира. И это еще не все, с чем пришлось столкнуться героям нашей статьи.