15+ курьезных историй о ремонте, которые можно пересказывать вместо анекдотов

Истории
1 час назад

Герои этих историй на своем примере поняли, что нельзя так просто взять и починить сломавшуюся вещь или без последствий затеять ремонт в квартире. На этом пути практически всех ждут незабываемые приключения. Радует лишь то, что со временем о них начинаешь вспоминать со смехом и даже с легкой ностальгией.

  • Клеили с сестрой обои. Дошли до стены, у которой шкаф. Вытащили из него все, шкаф не двигается. Говорю: "Может, мужей дождемся?" Сестра ржет: "Я сейчас под низ налью шампунь, я где-то об этом читала". Ладно, налили. И тут вдруг сестра говорит: "О! Применим рычаг". Берет швабру, втискивает ее в щель. Хрясь! Шкаф сдвигается прилично, но криво. Подлили еще шампунь, зашли со стенки и уперлись - шкаф очень прилично отъехал. Сестра начинает смывать шампунь. Пошла поменять воду, подскользнулась, говорит: "Все, приехали". Я тоже пару раз на шампуне поскользнулась, хряпнулась рукой о шкаф. Оставшуюся стену доклеили наши мужья. © Светлана С. / Dzen
  • Делали ремонт в прихожей. Мастер неприлично долго ковырялся, пока менял деревянные рейки на стенах. Никак не уходит, уже устали от него. Потом слышу его разговор по телефону: "Я тут еще долго буду. Хозяйка мне готовит и кормит меня отлично". Сразу прекратила кормить. Быстро закончил. © Елена Колос / Dzen
  • Родители делали ремонт. Папа купил линолеум и, конечно же, решил сэкономить и самостоятельно уложить его. В итоге пол пошел волнами. Мама: «Это что?!» Батя: «Ой, да ладно, сойдет». Но мама не унималась. Пришлось старый линолеум выкинуть и купить новый. Потом мама нашла по объявлению парня, который за $ 10 (еще извинялся, что дорого берет) его уложил. Все идеально.
  • С мужем уже не единожды делали ремонт, но при этом ни разу не поссорились. На цвет обоев мужу чихать, лишь бы не лютый треш, но такое я точно не выберу. В плане выполнения работ я доверяю ему и в точности выполняю все его указания. А он доверяет моему глазомеру. Если я сказала, что розетка криво прикручена, значит, он переделает. © SON5SON / ADME
  • В моей семье было принято долго пользоваться испорченной вещью, сетовать на неисправность, а потом все же покупать новую. А муж умеет починить что угодно. Если техника выходит из строя, то к вечеру она уже работает лучше прежнего. Но как же, блин, хочется просто новый чайник купить! Подружка посоветовала приобрести дачу, чтобы обновить квартиру. Муж согласился. Говорит, в гараже полно исправной техники его дедов. © Подслушано / Ideer
  • Я девушка, мне 20 лет. Умею шпаклевать, клеить обои, класть и затирать плитку, чинить сантехнику. А все потому, что папа брал меня с собой на работу с 13 лет (мне это было только в радость). И как же бесят мужики, которые ничего по дому делать сами не умеют, но при этом скептически посмеиваются, когда я говорю о своих умениях! © Подслушано / Ideer
  • Сломалась ручка на балконной двери. Уже полгода прошу своего мужика починить. И тут прихожу с работы, а он мне кричит: «Ничего не замечаешь?» Подводит меня к балконной двери и говорит: «Открой». Ну я открыла, а ручка, как обычно, осталась у меня в руке. Я: "И-и-и?" Видели бы вы выражение его лица... Он только и смог, что пробормотать себе под нос: «Да как, как так? Я только сделал, а ты опять сломала». © Подслушано / Ideer
  • В нашей семье есть старые настенные часы с кукушкой. Однажды часы сломались, дед решил починить их сам. С тех пор часы показывают точное время, но кукушка кукует не каждый час, а абсолютно бестолково. Притом это всегда предшествует какому-то приятному сюрпризу: приходу гостей, посылке, хорошей новости, подарку, долгожданному звонку. Я всегда очень радуюсь, когда в гостях у деда слышу эту кукушку. Ощущение, будто к волшебству прикасаюсь. И день всегда складывается очень удачно. © Подслушано / Ideer
  • Мой бывший муж думал, что сможет починить все, но своим «ремонтом» он делал только хуже. Как-то у нас протекла крыша, и надо было просмолить ее гудроном. Муж не стал искать дыры, а просто решил вылить расплавленный гудрон сверху, да побольше. Ладно, кое-как доделал крышу. Жизнь шла своим чередом, а потом мы развелись. И вот наступило лето, началась жара. Выхожу я на крыльцо и вижу, что весь потолок провис, а из щелей капает расплавленная смола. Крыша вот-вот рухнет. Пришлось вызывать специалистов, снимать всю крышу, класть новую и делать новый потолок. Это обошлось мне в кругленькую сумму. © Alison Hartough / Quora
  • Мой телефон весь день пролежал на 40-градусной жаре. Как следствие, он сломался, ничего удивительного. 4 раза я относила его в ремонт, и везде говорили, что телефон невозможно починить, проще новый купить. Придя домой после очередной неудачи, я на нервах кинула мобильник в морозилку со словами: «Перегрелся, значит? Ну тогда охладись!» И что же в итоге? Он заработал. © Подслушано / Ideer
  • Унитаз сломался, муж пошел разбираться. В итоге доломал унитаз, разбил в ванной комнате зеркало, ничего не убрал и пошел играть в приставку. На днях его отец приедет из соседнего города все это дело ремонтировать. Нет слов. © Подслушано / Ideer
  • Мы тогда были подростками. Родители спросили, что купить — посудомоечную машину или снегоочиститель. Я, будучи девочкой, все время мыла посуду, так что, конечно, проголосовала за первый вариант. Обязанность расчищать снег была на брате — естественно, он был за второй. Родители решили, что снегоочиститель нужен только зимой, поэтому лучше купить посудомойку. Но однажды что-то в ней забарахлило, и брат заявил: «Я могу починить!» Не спрашивайте меня, почему мама ему разрешила. Брат разобрал весь прибор и говорит: «Ага, вот в чем проблема!» Да только забыл, как собрать все обратно. Я всегда подозревала, что он сделал это из вредности. © Barbara Verry / Quora
  • Мне уже 50 лет, и лишь сейчас я понимаю, что некоторые вещи должны делать только профессионалы. А по молодости пытался играть в электрика, и меня дважды било током. Мораль этой истории: нанимайте экспертов. © Steve Sewell / Quora
  • Родители купили старый дом. Батя поднялся на крышу, чтобы починить дымоход. А его друг захотел помочь и отправился на чердак. Только вот парень этот ничего не смыслил в ремонте. Следующее, что мы увидели, — это его нога, торчащая с потолка кухни! Чувак не знал, что на недостроенном чердаке можно наступать только на обрешетку пола. © Arthur Renner / Quora
Babay
3 дня назад

"Мораль этой истории: нанимайте экспертов"... Может , обойдёмся профессионалами?

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  • Моя мама любила переклеивать обои и двигать мебель. Обои ладно, но только привыкнешь, где что лежит, а оно уже на новом месте. После летнего отдыха возвращалась как не к себе домой. Приезжаешь 31 августа, надо в школу собираться, а счастливая мама мне: "Смотри, как мы красиво твою комнату переделали!" Да, говорю, очень красиво, спасибо, а где теперь лежат колготки? Мама: "Колготки? Ну ты поройся, должны быть, я помню, что куда-то их перекладывала". Бедная мама так радовалась, что я не хотела ее расстраивать и перебирала до ночи разоренное хозяйство. Хоть бы списки составляла, что ли. С тех пор не люблю перестановку мебели. © Татьяна Лобанова / ADME
  • Я решила поменять обои в коридорчике. Дети заляпали. Нарезала, развела клей. Жду мужа, чтобы помог подержать полосу. Приходит с работы: "Надо подготовиться". В общем, год тянул. И вот вожусь я на кухне, ждем гостей. Забегает муж и орет: "Быстрей побежали обои клеить!" Отвечаю: "Не могу. Тут все варится, жарится". Оказалось, что до мужа дошло, что гости, которые к нам придут, были у нас год назад и видели, что мы только готовились к ремонту. Вот мужа и пробрало: "Бросай все. Что я им скажу?! За год не смогли обои наклеить?!" © Galina Dolgikh / ADME
  • Наши "рукастые" ремонтники сами рассчитывали нужное количество обоев. В результате на одну стену не хватило, а на всех других стыки разошлись. Мы наклеили вертикальные полосы на стыки, а стену покрасили краской. Знакомые потом долго выпытывали, кто наш дизайнер. © Дэнэ Эллеро Ахэ / ADME
  • Несколько лет назад купили с мужем трешку. Потихоньку делаем ремонт. У нас реально заморочек куча, особенно с перепланировкой - делаем по помещению в год. В основном своими руками, муж у меня молодец, руки золотые. Так вот, свекровь, как только мы начинаем заниматься ремонтом, тут же затевает его у себя. У нее двушка, она постоянно переклеивает обои, меняет цвет натяжного потолка. И ей необходимо, чтобы ее ремонтом занялся старший сын. Муж бесится, а она обижается: "Своим ремонтом займетесь позже, мне сначала сделайте". Естественно, все за наш счет, и до нее не донести, что лишних денег просто нет. Короче, ругаться с ней устали. © Татьяна Кузнецова / Dzen
  • Клеили обои. Вдруг все захотели мороженого. Послали самого ценного специалиста - младшего сына. Он уходит. Работа спорится, комната почти оклеена. И тут мы вспоминаем про мороженое и про сына Магазин под окном. Куда он пропал? И тут нас осенило. Мы же обесточены. Когда я начала мазать клеем стену, меня дернуло током и муж отключил электричество. А ключей сыну мы не дали. Открываем дверь. Сидит на коврике наше чудо с пакетом растаявшего мороженого. Говорит: "Я звонил, я стучал, я кричал".
    Чтобы добро не пропало, он съел два стаканчика мороженого, остальное плавало в пакете. Мы так хохотали! Да и сейчас, спустя 30 лет, смеемся, как вспомним его лицо. © Екатерина Кузнецова / Dzen
  • Решили с подругой переклеить обои. Замерили высоту стены. Я говорю: "Давай весь рулон нарежем заранее". Начали клеить, но следующий кусок вышел короче, а остальные оказались малы. Стоим, чешем в затылке. А потом ухохотались. Оказалось, что разница в высоте потолка была до 10 сантиметров в пределах одной комнаты! Хорошо, обои купили недорогие и их было много. © Ирина Баронина / Dzen

Комментарии

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Hangover Unicorn
3 дня назад

Мужу просто надо было сделать очередной ремонт криво-косо, свекровь быстро отстала бы)

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