15+ курьезных историй о ремонте, которые можно пересказывать вместо анекдотов

Герои этих историй на своем примере поняли, что нельзя так просто взять и починить сломавшуюся вещь или без последствий затеять ремонт в квартире. На этом пути практически всех ждут незабываемые приключения. Радует лишь то, что со временем о них начинаешь вспоминать со смехом и даже с легкой ностальгией.