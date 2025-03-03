15+ курьезных историй о ремонте, которые можно пересказывать вместо анекдотов

"Мораль этой истории: нанимайте экспертов"... Может , обойдёмся профессионалами?
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Герои этих историй на своем примере поняли, что нельзя так просто взять и починить сломавшуюся вещь или без последствий затеять ремонт в квартире. На этом пути практически всех ждут незабываемые приключения. Радует лишь то, что со временем о них начинаешь вспоминать со смехом и даже с легкой ностальгией.
"Мораль этой истории: нанимайте экспертов"... Может , обойдёмся профессионалами?
Почитаем истории обо всем на свете? Ловите небольшую подборку:
Мужу просто надо было сделать очередной ремонт криво-косо, свекровь быстро отстала бы)