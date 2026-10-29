Я поправила учителя в школьном чате, и класс поделился на два лагеря

Первой мне ответила мама одной из девочек, мол, зачем вы так, учительница ведь правильные вещи говорит, а вы к каким-то тире придираетесь. А следом за ним папа одноклассника Егора выдал: «Так, товарищи, я не понял, какой пример мне сыну подавать? С тире или с дефисом?» Сообщение собрало множество веселых смайликов, а потом одна мама написала, что я поступила некрасиво и поставила молодую учительницу в неловкое положение. А другая ей ответила, что в таком случае Татьяна Викторовна тоже не должна себе позволять править ошибки родителей.