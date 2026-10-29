Странную учительницу не оправдываю. Но вот этой маме хочется пожелать, чтобы к ней в офис тоже приходило побольше специалистов во всех сферах, рассказывающих, как она должна делать свою работу. По их мнению.
Я поправила учителя в школьном чате, и класс поделился на два лагеря
Мой сын перешел в 5 класс к Татьяне Викторовне — 27-летней учительнице математики, для которой это было первое классное руководство. Честно признаться, она мне сразу не понравилась — даже не могу объяснить, почему, — и, видимо, это чувство было взаимным. Она начала придираться по мелочам к Егору, я сначала пыталась убедить себя, что мне это только кажется, но однажды все же не выдержала.
Сначала Татьяне Викторовне не понравилось, что сын пришел на урок в толстовке с капюшоном под форменным пиджаком, потом сделала замечание за обложку с Человеком-пауком на учебнике. А однажды Егор получил замечание за то, что не ровно по центру написал дату. По отдельности это все казалось сущими пустяками, и можно было бы списать на то, что так учительница приучает детей к дисциплине.
Но однажды Егор вернулся из школы совершенно расстроенный. Оказалось, что Татьяна Викторовна снизила ему оценку за неправильно оформленное домашнее задание, хотя само решение было правильным. «Мам, я уже переживаю из-за каждой буквы, — признался сын. — Она все равно найдет ошибку». И тут я решила, что настала пора поговорить с учительницей.
Я написала в родительском чате, что понимаю, конечно, что правильное оформление домашнего задания чрезвычайно важно, однако, по моему мнению, нужно все же оценивать знания, а не количество клеточек от полей. А в конце добавила: «Надеюсь, Татьяна Викторовна, вы меня поймете». И тут началось бурное обсуждение.
Татьяна Викторовна тут же ответила, но вовсе не так, как я ожидала: «Уважаемая Ирина Михайловна, научитесь правильно обращаться к педагогу. В данном случае „Вы“ нужно писать с большой буквы. Надеюсь, Вы меня поймете». Я несколько секунд смотрела на экран открыв рот, пытаясь понять, не шутка ли это, а потом написала, что допустимо написание и с маленькой буквы. Спорить учительница не стала, и отправила мне в ответ нечто вроде «родители должны подавать детям пример».
После этого под сообщением Татьяны Викторовны несколько родителей поставили одобрительные смайлики, а одна мама написала мне в личку «Не обращай внимания, она со всеми так строго держится». Я решила не обострять ситуацию, все-таки Егору еще несколько лет учиться у нее и окончательно портить отношения не хотелось.
После той переписки я старалась лишний раз не вступать в дискуссию. Татьяна Викторовна периодически придиралась, но я узнала, что замечания получает не только мой Егор, а и другие дети. Поэтому я просто стала внимательнее относится к его домашним заданием, следить за соблюдением формальностей и надеяться, что со временем все наладится. Прошел месяц, и как-то в чате появилось вот такое сообщение от Татьяны Викторовны.
Я прочла и усмехнулась — значит, мне за «вы» сделала замечание на глазах у всех, а сама использует дефис вместо тире! Сначала хотела промолчать, а потом подумала «А почему, собственно?!» И быстренько настрочила: «Уважаемая Татьяна Викторовна! После „вы“ должно быть тире, а вы поставили дефис. Думаю, вы тоже должны показывать пример грамотности не только нашим детям, но и нам!» И убрала телефон, весьма довольная собой. Наконец-то!
Первой мне ответила мама одной из девочек, мол, зачем вы так, учительница ведь правильные вещи говорит, а вы к каким-то тире придираетесь. А следом за ним папа одноклассника Егора выдал: «Так, товарищи, я не понял, какой пример мне сыну подавать? С тире или с дефисом?» Сообщение собрало множество веселых смайликов, а потом одна мама написала, что я поступила некрасиво и поставила молодую учительницу в неловкое положение. А другая ей ответила, что в таком случае Татьяна Викторовна тоже не должна себе позволять править ошибки родителей.
Началась дискуссия, изредка перемежающаяся репликами остроумного папы — кто-то соглашался со мной, кто-то был на стороне классной. Наконец в чате появилась Татьяна Викторовна, которая сдержанно поблагодарила меня за замечание, но добавила, что очень надеется на уважительное отношение со стороны родителей. Я было хотела ответить, но тут опять вмешался наш остряк и написал: «Предлагаю завершить этот разговор. Главное, чтобы наши дети тире с дефисом не путали. Или наоборот». После этого учительница тоже попросила закрыть эту тему и спор сошел на нет.
Теперь вот думаю, правильно ли поступила. С одной стороны, не жалею, что ответила на замечание учительницы, а с другой как будто бы поддалась эмоциям. А как вы считаете, права я или нет?
Комментарии
И тут все комментаторы адме (я в их числе) в сегодня лет узнали, что в мобилке есть тире!
Интересно, после этой публикации будут люди друг друга теперь кусять за дефис вместо тире, и добавится ли тревожным за грамматику личностям (типа меня) страх написать дефис, как делал это (если с телефона) всю жизнь, и опозориться?
На самделе я пешу Вы только если не хочу лишний раз сердить высокопоставленного человека на той стороне мессенджера (конформизм), а в неформальном общении пишу с малой. Не потому, что общение неформальное, а потому, что рассуждаю так: если Атос, Арамис и Дартаньян обращались друг к другу на "вы" с маленькой, значит, так правильно, ведь они были гораздо воспитаннее, грамотнее и речь их была более изящна, чем у нас
Нород, а на какие 2 лагеря поделился чат? Я двух лагерей не вижу