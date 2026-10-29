12 историй из пансионатов и турбаз, пропитанных запахом сосен и столовских котлет

«Я впервые отмечала девичник подруги на базе отдыха. Мы заказали суши и пиццу, был еще торт, но он уже не влезал. Так как база была на озере, там обнаружились сапборды. Их сдавали в аренду за какие-то смешные деньги. Мы часа полтора катались на сапах, вода спокойная, новички быстро освоились. В общем, девочки были в диком восторге. К нам подошел директор базы и, узнав про девичник, сделал комплимент: разрешил бесплатно искупаться в бассейне. Там вода теплая, а был уже вечер, и мы немного замерзли. Отличный вышел девичник. Поедем туда еще!»