12 историй из пансионатов и турбаз, пропитанных запахом сосен и столовских котлет
Пока одни люди ездят в отели, другие открыли для себя санатории и турбазы. Шведский стол, конечно, хорошо, но и столовские котлетки могут быть объедением. Говорят, что в санаториях и на базах отдыха слишком скучно, но есть люди, которым хочется тишины. А как приятно посидеть у костра и поесть шашлычок да запеченную картошку. В бонусе расскажу, чем хороша база отдыха именно на озере.
- В молодости поехали с компанией на турбазу: костер, шашлыки. Утром побрила ноги, но к вечеру отросла легкая щетинка. Был там один парень. Флиртуем, и тут он меня по ноге гладит и так заискивающе: «Что-то ты не подготовилась к поездке». И тут я с юмором отвечаю: «Подготовилась, все утро из тыквы в Золушку превращалась, но ты знаешь, как щетина быстро отрастает, вот ты уже тоже весь колючий». Он: «Ну, мне-то можно, я ж мужчина, а ты девушка — должна всегда быть гладенькой». Я вообще офигела. Ну, представьте картину: вечер, озеро, шашлыки, горит костер, кто-то играет на гитаре. Я в мини-шортах и топе сижу на бревне в обнимку с этим парнем, а он мне начинает втирать, что мои ноги недостаточно гладкие. Встала и ушла!
Если база отдыха расположена в сосновом бору, то спать там будешь как младенец
- Впервые за три года решила провести отпуск не на море. Купила путевку в санаторий. Это были лучшие 14 дней в моей жизни. Я ходила на ЛФК, на массаж, в бассейн, пила минералку и так далее.
Еда шикарная: на каждый прием пищи три блюда на выбор, выбираешь, что хочешь.
На последнем этаже были развлечения: бильярд, дартс, шахматы, библиотека и офигенный балкон с летней террасой, по субботам и воскресеньям — что-то вроде дискотеки.
Сам санаторий на берегу реки, и по вечерам я слушала шум воды или гуляла по парку на заднем дворе. Номер я специально взяла одноместный и после ванны сидела на балконе и просто наслаждалась видом на реку.
Клянусь, я никогда в жизни так не отдыхала морально и физически. А семья и друзья только посмеялись, что я в свои 27 лет, как старая бабка, поперлась в санаторий.
В одно окно моего дома в близком пригороде видна лесистая гора, в другое окно вершины горного хребта, сто метров от ворот речка, озеро, лес с зарослями черемши. До Эльбруса 100 км, до альплагерей 100 км, до ближайшего источника нарзана 5 км. Иногда жена мне предъявляет что мы хотя бы в какой санаторий не съездим.
«Свалился нам на голову гусь. И вот думаем, как с ним сосуществовать»
«Началось все 29 декабря. Мы собрались у соседей в их глэмпинге на новогодний корпоратив. Процесс был успешен, и часам к 3 ночи появился он — гусь Федор. Федор — статный красавец, живет у них, любимец гостей. А я возьми да и ляпни: „Дайте напрокат!“ Посмеялись и забыли, а спустя два месяца хозяева Федора появились у нас с гусем под мышкой. Мол, отдаем на 3 недели. Так Федор стал жить у нас».
«Вообще я хотел опробовать гуся на базе отдыха. Чтобы понять, заводить своего или нет. За неделю набрали такой опыт:
— Гостям гусь откровенно нравится. Его кормят, фотографируют, самые смелые гладят.
— В содержании он неприхотлив и самостоятелен.
— Гусь щипается. Поэтому на свободный выгул отпускать его боязно. Может испугать гостей.
Пока мы раздумывали, стоит ли заводить гуся, история круто повернулась. Утром звонит телефон. Женя, хозяин Федора, говорит: „Мы сейчас его заберем. А вам гусыню дадим. В подарок, навсегда. Безапелляционно“.
Гусыню назвали Мартой. Марту взяли из стада, где гусаки ее хорошенько трепали, поэтому Марта слегка пощипана. Но ничего, за пару недель похорошеет».
- Первая ночь в санатории. Спится хорошо, но почему-то проснулся. Тепло, пахнет соснами, за окном стрекочут сверчки, а рядом мурчит кот... Стоп. Какой кот?! Я шарахнулся. Кот обиженно на меня посмотрел, прыгнул на подоконник, потом в форточку — и был таков. Больше не приходил. А я ждал.
- Мы с друзьями поехали на озеро, вышли из электрички — уже был вечер. Подъехала машина, четверо влезли, а я, подруга и один парень — нет. Нам предложили сумки положить в машину. Договорились встретиться возле кафе на турбазе. Мы шагаем налегке, подходим к озеру, а там много турбаз, у каждой по кафе. Короче, мы всю ночь пропрыгали без вещей, без еды. Только утром нашли всю компанию на пляже.
- База отдыха. Я и жена накрыли стол, сидим на террасе. Вдруг к нашему столу подошла девочка лет семи с контейнером чак-чака. Придвинула молча к себе тарелку с фруктами и стала на свой чак-чак сверху укладывать нашу клубнику и абрикосы. Навскидку штук пять клубники и столько же абрикосов. Все происходило быстро, мы с женой успели только прифигеть и переглянуться. С этой пирамидой ушла. Но недалеко. Все посыпалось на землю.
— Какая ты неуклюжая, Софа, — сказала ожидающая ее мама, и они ушли, оставив фрукты с ягодами на земле.
Ни здрасьте, ни до свиданья, ни извините.
Занавес.
Современное воспитание, когда "деткам можно все" (С). вот отхватят, когда жизнь наотмашь зиздюлей наотвешивет в первый раз. Да не раз.
База отдыха, да еще и на море — это здорово
- Отдыхал я в детском санатории. Вожатой была вредная тетка. Каждую ночь она заходила в комнаты, подходила к каждой кровати, наклонялась и вглядывалась в наши лица — проверяла, все ли спят. Если обнаруживала наушники, вырывала их и отбирала вместе с телефоном или плеером. Однажды ночью она, как всегда, вышла в дозор. И вот она наклонилась надо мной. В нос мне ударил крепкий запах ее духов, и я так громко чихнул, что аж кровать подо мной сдвинулась. Соседи не смогли сдержать смех и давай хохотать вовсю. А злобная тетка отпрянула и с воплями выскочила за дверь.
- Я с 30 лет каждый год езжу в санаторий. В Италию. Бассейн, грязь, ванны, массаж. Всегда весной. А в этом году впервые получилось летом. Не ездила по окрестностям, как обычно, а валялась под елкой у бассейна — цикад слушала. И ничего не надо было. Самая счастливая неделя за последние 6 лет!
Ребята открыли свою базу отдыха и взяли котят в новый дом. Назвали Багира и Дарт. Позже у Дарта появились новые клички — Пухлый и Лентяй. А Багира так и осталась
- У племяшки летом был день рождения. Погода хорошая, мы сняли 2 беседки на базе отдыха прямо на берегу озера. Накрыли стол детям и рядом стол для взрослых. Мелкие сами развлекаются, а мы свои беседы ведем, но за ними присматриваем. Пришел аниматор, дети стали играть на поляне. К ним как-то незаметно присоединились детки от соседней компании. Ну, пусть играют, в принципе, нам не жалко. Аниматор программу отвел и ушел. И тут эти детки по науськиванию мамашек стали напрашиваться к нашей имениннице за стол. Мы вежливо отказали, так потом эти мамки возбухали, что мы на халяву их деточек не покормили.
- Моя бабуля поехала отдыхать в санаторий. Через неделю она приезжает к нам без предупреждения, за 80 км. Мы испугались: что же случилось такого? А она, оказывается, приехала лифчик купить, а то негоже на танцы в майках ходить! Женщина, она и в 85 женщина.
- Познакомилась со своим мужем, когда мы были детьми. Мы тогда с родителями отдыхали в санатории, и он тоже. Я помню, начался сильный ливень, и, так как это было лето, юг, дождь был очень теплый. Я тогда выпросила у родителей пойти побегать под дождем. Через несколько минут из соседнего домика выбежал мальчик. Мы познакомились и стали резвиться вместе. В какой-то момент родители успели нас сфотографировать. Спустя много-много лет, когда я привела своего молодого человека домой и родители по классике показывали старые фото, он узнал себя на той фотке под дождем! Судьба — удивительная штука.
Бонус: больше всего на девичнике запомнилось катание на сапах по озеру
Не видно ка-то сапов. Видна только бедная сорванная кувшинка, которая просто сдохнет после фото
«Я впервые отмечала девичник подруги на базе отдыха. Мы заказали суши и пиццу, был еще торт, но он уже не влезал. Так как база была на озере, там обнаружились сапборды. Их сдавали в аренду за какие-то смешные деньги. Мы часа полтора катались на сапах, вода спокойная, новички быстро освоились. В общем, девочки были в диком восторге. К нам подошел директор базы и, узнав про девичник, сделал комплимент: разрешил бесплатно искупаться в бассейне. Там вода теплая, а был уже вечер, и мы немного замерзли. Отличный вышел девичник. Поедем туда еще!»