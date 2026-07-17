17 душевных историй со свадеб, где гуляла вся деревня, а столы ломились от румяных пирогов

Если вы хоть раз бывали на сельской свадьбе, то наверняка знаете, что это светлый и яркий праздник не только для молодоженов и их родственников, но и для всей деревни. Друзья жениха тащат во двор скамейки, соседки расставляют на столах салаты и теплые пироги, от аромата которых щекочет в носу. Ну а само торжество получается шумным, щедрым и невероятно душевным.