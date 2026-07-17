17 душевных историй со свадеб, где гуляла вся деревня, а столы ломились от румяных пирогов
Если вы хоть раз бывали на сельской свадьбе, то наверняка знаете, что это светлый и яркий праздник не только для молодоженов и их родственников, но и для всей деревни. Друзья жениха тащат во двор скамейки, соседки расставляют на столах салаты и теплые пироги, от аромата которых щекочет в носу. Ну а само торжество получается шумным, щедрым и невероятно душевным.
- История этой фотографии уходит корнями в далекий 2005 год. В уральской глубинке готовились к радостному событию — свадьбе счастливой пары. У невесты была маленькая дочка Ольга от предыдущего брака. Она была очень холодна в отношениях со своим будущим отчимом и его родными. Как ни пытались все наладить отношения с ней, ничего не получалось. На фото — день свадьбы и первое знакомство с собакой, которая досталась по наследству мужу от его родных. Здесь мы первый раз видим радость и улыбку Оли, которую так долго все ждали. После праздника они с собакой стали настоящими друзьями, а со временем и со всеми остальными тоже. Здорово, когда получается сохранить такие моменты, как этот.
- Собрался наш сын жениться. Свадьба деревенская. Мы позвали родню, друзей и народ с работы. Уточняю у коллег, кто будет. Одна говорит: «А Зина не пойдет, у тебя там будет то ли токарь, то ли сварщик». Не пойму, что за сварщик. А потом аж расхохоталась. Это наши сваты позвали со своей стороны ее бывшего по фамилии Слесарь. Они встречались когда-то давно. На праздник так и не пришла, несмотря на мои уговоры.
Не понимаю я этого. Какой смысл отказывать себе в веселье только потому что бывший тоже приглашён?
- В конце 80-х моя тетя выходила замуж. Обычный деревенский праздник: молодые за столом сидят в углу дома, остальные рядом. И ее отец встает, чтобы поздравить молодоженов и подарить огромный скрученный ковер, который вертикально стоял рядом с ним. «Дорогие мои Миша и Людочка», — произносит, запинаясь, папаня и кланяется им, а ковер «кланяется» следом за ним и «благословляет» Мишу по голове. В этом году тридцать лет как Миша и Людочка в счастливом браке живут.
В этом году тридцать лет как Миша бегает и смеётся, как в том анекдоте про каску
«Я на свадьбе своей тети и на моей собственной»
- У знакомого дочка замуж выходила. Бюджет на праздник скромненький. Банкетный зал сняли далеко от цивилизации. Экономили даже на еде, часть блюд дома готовили. Мы варили холодец — 50 литров. Сели с этой бадьей в автобус, еле впихнулись. Автобус трогается. Едем. И тут замираем: на повороте автобус подпрыгивает на кочке, и весь холодец оказывается на стенках и потолке салона, а еще на пассажирах и кондукторе. Понимаем, что мы совсем не закрепили крышку. Кондуктор медленно осознает произошедшее. Потолок в автобусе теперь не потолок, а пещера со сталактитами из холодца. Мы понимаем, что оставаться тут нельзя. Выбегаем из автобуса. За нами выскакивает водитель, бежит метров двадцать, потом останавливается и идет обратно. Прошло больше десяти лет, но я больше никогда не ездил на этом автобусе.
- Была у меня в университете подружка. Потом учиться закончили, общаться стали не так часто, но вроде как дружили. И вот я зову ее свидетельницей на свадьбу. Она мнется — ни да ни нет. Я в непонятках — ну не хочешь, откажись, буду думать, кого позвать. И тут она выпаливает: «Я просто посуду мыть не люблю!» Я зависаю. Вообще не понимаю логику.
Оказывается, она буквально за несколько месяцев до этого была на деревенской свадьбе. Ну там много приколов, в том числе и пустые конверты. А когда торжество закончилось, городской свидетельнице сказали, что она должна теперь мыть всю посуду. Мол, это обязанность свидетелей. И она до утра намывала, там даже водопровода в доме не было.
«Десять лет вместе. Столько всего произошло, столько сделано и предстоит сделать! Мы вместе построили дом, посадили сад, растим наших детей, путешествуем»
- Подруга пригласила на свадьбу. Вот как снег на голову — через месяц праздник. И я, конечно, задалась главным вопросом: что же дарить? Ответ очевиден: деньги. В моем понимании, 5 тысяч с человека для нашего региона — нормально. Но если подумать, то это очень мало. Даже расходы на одного человека за банкет не закрыть. А с другой стороны, мое ли это дело? У нас с мужем свадьбы не было совсем. Своих родителей, которые приехали поздравить с регистрацией, тоже просила ничего не дарить — ведь мы не отмечаем. Но в итоге все равно отец вручил деньги, а мать привезла огромный букет роз.
И вот так всегда... Легче вообще не ходить на такие мероприятия. А то вон другая подруга рассказывала, что она на свадьбу своей приятельнице 50 тысяч подарила.
Раньше на свадьбу дарили сервизы, постельное белье и другие полезные вещи для семейного быта, а теперь только деньги в основном.
Когда женился друг моего брата, мы дарили сервиз на 12 персон. До сих пор помню, как мы его тащили из магазина втроём.🫢
- Знакомая выходила замуж за деревенского парня. Ей на свадьбе сказали: «Набери два ведра воды в колонке и с коромыслом пройди по улице». Мол, докажи, что ты хозяюшка. А она на высоченных белых каблуках. Жених бросился ей помогать. Но тут бабки на лавочках как начали возмущаться, что невеста какая-то не такая, не может воду донести.
Позже все уселись в машины и из окон кидали конфеты и монеты, а дети их собирали. Кстати, поели гости в доме у свекрови — было довольно сытно, даже слишком. Это чтобы перед кафе желудок был полный.
«Бабушка и дедушка на свадьбе моей сестры»
- Удачно провел мальчишник перед свадьбой. Проспорил другу, и в итоге на свадьбу кольца должен был нести петух. Когда рассказал это будущей жене, она лишь посмеялась и сказала, что привяжет к нему корзинку с кольцами. Но мы не думали, что люди на увиденное так отреагируют. Мы даже в местную газету попали.
Adme, как всегда, в своём духе. В оригинале самый сок именно в последней паре предложений, которые зачем-то выкинули!
- У двоюродной сестры была свадьба. На празднике начали продавать первый кусок торта. Моя мама сразу громко объявила гостям: «Этот торт нужен мне, отвезу мужу. Пожалуйста, цену не завышайте!» И началось: 1000, 2000, 3000... Мама кричит: «Пять пятьсот! Мужчины, ну я же попросила, не накидывайте больше!». А мужчины что? Только рады стараться. В итоге цена за кусочек взлетела до небес и превысила стоимость всего свадебного торта в три раза.
Мама накидывает еще сотку. Один мужик, решив, что это уже чистый прикол, и желая выйти победителем, сверху накидывает 5 рублей. Мама с милой улыбкой произносит: «Уступаю!» — и делает шаг назад. Это изначально был ее план. А вот мужик остался стоять с куском торта по цене крыла самолета. Мама моя, конечно, гений маркетинга.
«Готовили еду для свадебного приема на 35 гостей в деревенском саду. В меню были бургеры, фасоль и картофель, жареный рис с маслом и чесноком»
- Живу в немецком селе недалеко от города — всего семь километров. Обычно подготовка к свадьбе тут начинается с помолвки. Подробностей не знаю, только видела во дворе огромную кованую надпись: «Willst du mich verheiraten» («Выходи за меня замуж»).
За неделю до свадьбы — девичник и мальчишник. Девушки надевают одинаковые футболки, невеста цепляет фату, и сидят в кафе. Парни полдня ездят по селу на тракторе и горланят песни.
Через неделю, в пятницу, у нас тут яблоку не было где упасть. Все нарядные. Загляденье! Праздновали с песнями до глубокой ночи. В субботу колонна из 20-25 авто с сигналами выдвинулась в город на роспись. Машины разные — от новейших моделей до коллекционных. В воскресенье тоже была какая-то движуха, но к обеду все разъехались.
Интересно, какая это земля? В стандартном немецком это было б грамматически неверно
- Меня теща предупредила, что на свадьбах надо конверты подписывать. Она свои тоже подписывает. Говорит, что иногда кто-то пустые конверты дарит, надо, чтобы на нас не подумали. У меня и мысли не было, что так бывает. На нашей свадьбе 12 лет назад вообще 12 человек было самых близких, не вижу смысла в толпах народа. На свадьбе лучшего друга недавно человек 16-18 было. Мы, близкие друзья, дарили по 300 баксов в конверте и на самовар царский скинулись, кто-то к нему еще сапоги притащил и сушки на веревочке. Самовар в отсутствие тамады еще и отличным якорем для шуток стал.
- Мои родители поженились первого мая, так что каждый год в этот день празднуют годовщину. Отмечать они любят, так что каждый год можно сказать, что заново свадьбу играют. Это мой любимый день в году. Мы ставим большой шатер в саду, зовем друзей и родственников. Я уже взрослый, так что родители приглашают еще и моих друзей, чтобы мы все вместе тусили. Жарим шашлыки, мама печет огромный торт.
- Одним из главных развлечений моего детства были поездки на Урал к родственникам. С мамой мы туда ездили в конце лета, к сезону грибов. А бабушка особенно любила поездки зимой, под Новый год. Тогда я, коренная южанка, впервые увидела сугробы, заметающие дом до балконов второго этажа. Но самым ярким впечатлением для меня была деревенская свадьба.
Мне было лет пять, но я до сих пор помню это мероприятие, будто это был бразильский карнавал. Чтоб вы понимали, это маленький поселок посреди тайги, там с новыми впечатлениями не очень, так что народ отмечал две недели. Все несли свои табуретки и кастрюли, ходили по квартирам и пели застольные песни. За это время я все тексты выучила. В общем, если вы когда-то давно ехали в поезде «Свердловск — Алматы» и помните девочку, которая ходила по вагону и пела «Шумел камыш, деревья гнулись», то это была я.
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