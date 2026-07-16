17 ярких поездок, которые зарядили пассажиров позитивом на неделю вперед

Для большинства людей поездки на общественном транспорте — это неотъемлемая часть рутины. Но любая поездка может обернуться маленьким приключением. Заботливые таксисты, ироничные пассажиры в автобусе и курьезные ситуации в метро — все это иногда превращается в добрую кинокомедию. Эти жизненные зарисовки показывают: будничные маленькие путешествия поджидают нас повсюду, главное — вовремя заметить их и разделить эту радость с окружающими.