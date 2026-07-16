17 ярких поездок, которые зарядили пассажиров позитивом на неделю вперед
Истории
16.07.2026
Для большинства людей поездки на общественном транспорте — это неотъемлемая часть рутины. Но любая поездка может обернуться маленьким приключением. Заботливые таксисты, ироничные пассажиры в автобусе и курьезные ситуации в метро — все это иногда превращается в добрую кинокомедию. Эти жизненные зарисовки показывают: будничные маленькие путешествия поджидают нас повсюду, главное — вовремя заметить их и разделить эту радость с окружающими.
- Уступила пожилой женщине место в автобусе, а она не садится. Я в наушниках, она машет руками, мол, не сяду. Я вернулась, она опять что-то говорит. Снимаю наушники, а она: «Молодежь у нас такая — сидят все». Я отвечаю: «Так я же вам уступила!» И тут она как выдаст: «Сидите, есть помоложе».
anna.dalchanina
- Еду в автобусе, застряли в пробке. Заходят две бабульки. Одна начинает причитать над каким-то парнем: «Вот, мол, сидит и место мне не уступает!» А другая ей спокойно так отвечает: «Да никто нам не обязан место уступать. Может, у него на учебе проблемы или со здоровьем что-то, едет вот, спит. А мы, старики, и так дома сидим весь день. Нам автобус как зарядка.» В общем, парень встал и уступил место этой бабушке. Все просто в шоке были.
- Недавно понадобилось проехать где-то 450 км. Но так как поезда в нужном направлении ходят исключительно с девяти вечера до утра, да еще и сидячие, пришлось искать альтернативу. Нашел в приложении водителя — простой мужик, который часто ездит между городами и потому подвозит людей. О машине он деловито умолчал, а ей оказалась полностью груженая огромная фура. Ехали вдвоем, места там — вагон, у мужика своя кофеварка, музыку лишний раз не включал. Минус был один — ехали ночью, а так как дальнобойщики вечно хотят спать, мы всю ночь разговаривали, чтобы он не уснул. Собеседник из него, кстати, отличный! Я ради эксперимента под утро уже специально менял темы, но он действительно мог говорить обо всем.
Из забавного рассказал, как однажды попалась ему нижегородская актриса, которая недалеко от города разложила на огромном столе между сиденьями весь свой грим и начала краситься, радуясь, что столько места.
Поезда в нужном направлении ходят с 9 вечера и до утра, ехать нужно сидя.
Это автору не подходило.
Поэтому он поехал ночью и сидя в грузовике.
Логика?
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- Наблюдал сегодня чудесную картину по дороге на работу. Автобус почти полный, сиденья все заняты. Сидит молодой парень с плотным портфелем. Постоянно соскальзывает, потому что сиденье пластиковое, а одна из мягких накладок оторвалась и просто лежит сверху. Спустя некоторое время психует и достает из портфеля чемоданчик, а из чемоданчика — шуруповерт и восемь саморезов. И намертво прикручивает нижнюю подушечку к пластику. Спокойно все убрал на место, сел и, проехав еще две остановки, растворился в утренних сумерках...
- Возвращалась из командировки домой на поезде. На одной станции стояли полчаса. Глазела в окно — а там местные мальчишки резвились. Заметили, что я за ними наблюдаю, и тут же оживились. Пацанам лет по 11–13. Жестами показали, что предлагают сыграть в «камень, ножницы, бумагу». Следующие десять минут они сначала играли между собой, а потом победителя подсаживали так, чтобы он оказался на уровне вагонного окна, и он играл со мной. И так до тех пор, пока поезд не тронулся. Мальчишки еще какое-то время бежали следом и махали мне рукой. Какое же хорошее настроение они мне подарили!
- Ехала на днях в такси — настроение на нуле, расплакалась. Таксист это заметил. Сначала неловко поерзал, потом предложил включить что-нибудь бодрящее. Я промолчала. Он поставил телефон на держатель и включил караоке-версию песни из мультфильма «Шрек». Сперва подпевал сам — довольно приятным голосом, поглядывая то на дорогу, то на меня через зеркало. С припева я к нему подключилась, и песню мы допели уже вместе. Вышло как-то душевно, и мне правда немного полегчало. Поставила пять звезд.
- Приехала в село к родителям. У автостанции стоят таксисты, села к одному. Едем. Таксист протягивает мне визитку и говорит:
— Вы впервые ездите со мной?
— Да.
— Вот, возьмите визитку. Если забьете номер в свой телефон прямо сейчас — сделаю 10% скидку.
Забираю «визитку» — одна шестая листа А4, на каком-то принтере напечатаны цифры и крупными буквами имя — АБИК. Переписала в телефон. Таксист:
— Знаешь, а меня вообще Юра зовут.
— А тут написано Абик.
— Так это я сам придумал. Понимаешь, вот понадобится тебе такси. Берешь телефон, открываешь адресную книгу — и какое там первое имя? Правильно! Абик! А и Б — понимаешь? Первые буквы. А то пока до Юры доберутся — кого-нибудь другого вызовут.
Клубничное полнолуние 30 июня 2026
- В 1986 году ехала в общем вагоне. Было много молодежи, и все зависали в нашем отсеке: болтали, рассказывали анекдоты. Потом все пошли смотреть фильм в отдельный вагон (тогда это была новинка), сдружились. Я даже переписывалась с одной девчонкой несколько лет после.
Елена Луценко / Dzen
- Возвращаюсь из театра на метро. Сажусь и замечаю напротив спящего молодого парня. На куртке булавкой прикреплен листок: «Разбудить на Войковской». Никто не обращает на него внимания, народ заходит и выходит. И тут мы подъехали к «Войковской»... Полвагона вскакивает и начинает его будить. Он не просыпается, двери уже открылись. И тут два божьих одуванчика со словами: «Маша, давай!» подхватывают его под руки и буквально выпихивают на платформу. Двери закрываются, а парень стоит ошарашенный и смотрит нам вслед. Какой все-таки у нас отзывчивый народ.
Марина Соло / Dzen
«Вот такого красавца встретил на Невском»
- Подъезжает маршрутка. И тут бабуля несется впереди меня, отталкивает и победно садится на единственное свободное место. Ну ладно. Мы уже прилично проехали, как она вдруг как заорет на весь салон: «Моя тележка осталась на остановке! Едьте назад!» Водитель ругается, что это уже перебор и он не будет таким заниматься. А я тихонько себе улыбаюсь.
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- Утро, метро. Толпа вносит меня в вагон и прижимает к женщине, стоящей у противоположной двери. Она слегка отталкивает меня рукой и приятным голосом, капризно так: «Нежнее надо, здесь все-таки женщины!» Отвечаю на автомате: «Нежность — мое второе имя!» Переглянулись, засмеялись и вышли на следующей остановке. Остановились, с симпатией глядя друг на друга... Она вздохнула: «Извини, я замужем». И быстро-быстро ушла. Много лет вспоминаю этот случай!
Eugenius Yak / Dzen
- История со слов мужа: ехал в автобусе после работы. Вымотался крайне. Ну и задремал в автобусе. Автобус удобный, сиденья высокие, водитель его просто не заметил. И поехал в гараж. Гараж далеко за городом. Супруг проснулся — едут. Автобус пустой, темно. Пошел к водителю. Спросил, как можно выйти и где они едут. Фраза о том, что водитель чуть в кювет не свернул с перепугу, ни разу не преувеличение.
Анна Щекина / Dzen
- Много лет назад. Еду в маршрутке, полупустой. Пассажиры, естественно, периодически кричат, чтобы остановили на какой-нибудь остановке. И вот один пассажир: «На Макаронке остановите!» Через минуту другой: «На Макаронке остановите!» И так раза четыре или пять разные пассажиры просили остановить на Макаронке. И вот уже почти Макаронка, водитель с очень красноречивой интонацией: «На Макаронке выходят?!» Мой смех было не остановить.
Дончанкины мысли / Dzen
Вот так с комфортом люди ездят в электричке
- Я недавно закончила медицинский институт. Работала врачом-стоматологом в районной поликлинике. Приемы были огромные, уставала страшно. И вот еду в троллейбусе после вечерней смены. От усталости и круговерти уже ничего не соображаю. А тогда в транспорте кондукторов не было, были компостеры. Передаю я талончик, чтобы его прокомпостировали, и говорю: «Сплюньте, пожалуйста...»
Беляночка / Dzen
- Как обычно, после работы сажусь на конечной в автобус и еду с промзоны через жилой район. К первой остановке подъезжаем — никто не выходит и не заходит. Ну ок, едем дальше. На второй людей не было, водитель даже останавливаться не стал (видит по камерам, что у дверей никто выходить не собирается). На третьей и четвертой остановках людей немало, но никто садиться не стал — летим дальше. Лишь на пятой ларчик открылся. В переднюю дверь зашел мужик и спросил водителя: «Маршрут какой?! У тебя табло не горит!»
- Сажусь в маршрутку. Проезд стоит 50. Передо мной женщина возится с соткой. То ли сдачи нет, то ли сама хочет набрать ровно 50 монетами — непонятно. Я ей говорю: «Извините, давайте я вам 50 дам, а вы заплатите сто за нас двоих». В ответ она смотрит круглыми глазами: «В каком таком смысле я должна платить за двоих?! Сама за себя плати, ишь чего удумала».
Слышавшие это пожали плечами, мол, ну всякие бывают. Маршрутка в пути. Смотрю в окно, слушаю музыку. Вдруг трогают за плечо. Оборачиваюсь — стоит та самая женщина. Я ожидала чего угодно, но только не того, что она сказала: «Девушка, извините, пожалуйста. Я только сейчас поняла, что вы имели в виду. Неделя тяжелая была, на выходных не отдохнула, вот и затупила. Простите. Я не хотела все это устраивать». Вот так забавная, в общем-то, история закончилась историей про уставшего человека, который не забывает отвечать за свое поведение.
- Ехала в троллейбусе в час пик. Он забит битком. И вдруг чувствую, как кто-то все время пытается залезть ко мне в сумку. Резко поворачиваю голову и мой грозный взгляд падает на парня сзади меня. Я набираю воздуха, чтобы как следует повозмущаться, как он, тут же бледнея, мне скороговоркой выдает: «Девушка, извините, пожалуйста! Просто рядом с вами из сумки котик выглядывает. И я не удержался и пытался его погладить». Женщина, чей кот стал поводом для недоразумение, тут же захихикала и обстановка разрядилась сама собой.
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А вот еще подборка историй и фото из общественного транспорта, где одна поездка зарядила позитивом на неделю вперед.
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