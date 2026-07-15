12 простых способов устроить отдых от летней жары, даже если в родных стенах нет кондиционера

За окном лето, на улице жаркая погода, командировка не светит, отпуск далеко — а так хочется устроить отдых хотя бы в выходной. Но когда кондиционера нет, ощущение, что вы не дома, а в сауне. Кажется, что вентилятор просто гоняет по комнате раскаленный ветер. Вот тут поможет и выручит знание некоторых приемчиков. Эта статья о том, как спастись от жары, плюс пара жизненных советов из личного опыта и проверенные временем простые хитрости, которые помогут создать в ваших стенах оазис прохлады и маленькой радости, даже если за окном натуральное пекло.