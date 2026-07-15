Узбеки сидят в чайхане в ватных стёганных халатах и пьют горячий чай. Работает принцип термоса. Повышается внутренняя температура, а халат не даёт телу нагрется до температуры окружающей среды!!! Одно но - желательно весь этот пот смыть водой с мылом, в противном случае "благоухание" гарантировано !!! 🤣🤣🤣
12 простых способов устроить отдых от летней жары, даже если в родных стенах нет кондиционера
За окном лето, на улице жаркая погода, командировка не светит, отпуск далеко — а так хочется устроить отдых хотя бы в выходной. Но когда кондиционера нет, ощущение, что вы не дома, а в сауне. Кажется, что вентилятор просто гоняет по комнате раскаленный ветер. Вот тут поможет и выручит знание некоторых приемчиков. Эта статья о том, как спастись от жары, плюс пара жизненных советов из личного опыта и проверенные временем простые хитрости, которые помогут создать в ваших стенах оазис прохлады и маленькой радости, даже если за окном натуральное пекло.
1. Используйте плотные шторы и пейте горячий зеленый чай
Первое правило — не впускать солнце в дом. Закрывайте окна и занавешивайте их плотными шторами «блэкаут» еще ранним утром, до того как воздух успеет прогреться. При этом важно выбирать шторы светлых оттенков или со специальным белым термопокрытием с изнаночной стороны. Темная ткань, наоборот, активно поглощает солнечные лучи, нагревается сама и начинает работать в комнате как батарея. А вместо ледяной газировки выпейте горячий зеленый чай. Это не шутка: на Востоке так веками спасаются от зноя.
У нас окна-двери закрываются снаружи ставнями. Да у всех такое практически. Солнце тут злое.
2. Закрывайте дверь на кухню, когда готовите, и пересмотрите меню
- Приготовила холодник. В жару заходит на ура. Готовить — пара пустяков.
Кухонная плита и духовка во время готовки летом превращают кухню в сауну, а тепло быстро расходится по всем комнатам. Если нужно что-то приготовить, обязательно закрывайте дверь на кухню и включайте вытяжку на максимум. Хотя в особо жаркие дни от готовки блюд можно и отдохнуть, заказав доставку. А если решите перейти на холодные супы вроде окрошки или гаспачо — они и насытят, и освежат, про легкие салаты и фрукты тоже не забываем. В жаркую погоду такая пища куда приятнее «зимней».
Ладно тепло расходится! Вот с запахами труднее! Особенно морковка обжаренная с луком на пару дней въедается во всё...Может это у нас лук такой злой??? 🤣🤣🤣
3. Мойте полы холодной водой и установите форточный вентилятор
По четвергам мою полы обычной тёплой водой с мылом для пола с лимонным запахом! Полы каменные и так прохладные, только это фиг помогает! Без кондиционера ( у нас его называют мазган) жить почти невозможно...🤣🤣🤣
Простая влажная уборка снизит температуру в комнате на пару градусов и заметно освежит воздух. Наберите в ведро ледяную воду и протрите полы. Если у вас есть вентилятор, попробуйте установить его в форточку или открытое окно, но только когда жара уйдет, вечером, направив его наружу. Он будет выталкивать нагретый за день воздух из квартиры, уступая место ночной прохладе.
Это если ночная прохлада есть)
А если в 9 вечера снаружи +28... выталкивай, не выталкивай, а кондей лучше справится 😒
4. Используйте «японский кондиционер»
А вот уже месяц так делаю, реально помогает. Еще можно использовать охлаждающие пакеты, но класть тоже в район шеи, где проходят крупные сосуды.
Этим простым способом охладиться до сих пор пользуются в азиатских странах. «Японский кондиционер» — это обычная чистая косынка, кусок марли или тонкая хлопчатобумажная ткань, смоченная в прохладной воде и повязанная на шею. Как только в жаркий день она подсыхает, нужно просто смочить ее в прохладной воде снова.
Ну, народ! Не знаете вы, что такое хронический фарингит. Будете так охлаждаться - узнаете!
5. Поставьте бутылку со льдом позади вентилятора
В сильную жару заморозьте пару литровых пластиковых бутылок, в которые налита вода с добавлением обычной соли. Соль нужна потому, что соленый лед забирает из воздуха больше тепла. Когда вода замерзнет, доставайте, ставьте в глубокую тарелку (чтобы стекал конденсат) прямо позади настольного вентилятора, а сам поток воздуха направьте на себя. В таком прохладном «микроклимате» можно спокойно поработать или поужинать. Кстати, еще одну такую бутылку можно обернуть полотенцем и положить ее вашему домашнему питомцу в домик. Только плотно закрутите крышку и убедитесь, что питомец не сможет разгрызть пластик.
Бедные мои пушистики!!! По камням под домом прямо растекаются, жарко им! Я их иногда поливаю, но им это явно не нравится...🤣🤣🤣
6. Тазик с прохладной водой — лайфхак для удаленщиков
Хотя можно проделывать такое и на работе — если позволяет начальство (и условия). Возьмите самый обыкновенный тазик и налейте в него прохладной воды. Поставьте под стол и опускайте туда ноги. По мере того как вода в тазике нагревается, подливайте прохладной, например, из кувшина рядом. Такие сеансы по 15-20 минут в течение дня помогут в жаркий сезон . Главное, чтоб вокруг не было проводов и сетевых фильтров.
7. Пульверизатор с минералкой — средство с собой
Стоять в жару на остановке или ехать в автобусе без кондиционера? Врагу не пожелаешь! Стоит завести себе освежающий спрей для лица (им может стать любой флакон с распылителем). На маркетплейсах (и не только) их полно. Наливаем немного минералки из холодильника. И на улицу по своим делам! Как только начинает припекать, пшикаем пару раз и наслаждаемся прохладой.
Ждал автобус на остановке, + 32 и душно. Рядом села бабуля с веером. Заодно с собой обмахивала и меня.
8. Простынь и наволочки — в морозилку
Простыня, на которой вы собираетесь поспать сегодня, — обычная или на резинке — должна быть заморожена. Да-да! Возьмите герметичный пакет на застежке и положите туда простыню, а затем отправьте это все в морозильник. Минут на 15, не меньше. А затем постелите и почувствуете разницу. В такой потрясающей прохладе уснуть удастся легко и быстро.
Спорный способ! Ткань быстро нагревается и дальше уже - ночной заплыв в собственном поту !!! 🤣🤣🤣
9. Повесьте мокрые простыни на окна
Если открыть окна настежь в разгар дня, в квартиру хлынет лишь раскаленный воздух с улицы. Переверните игру: смочите большие простыни в холодной воде, слегка отожмите и закрепите их на оконных проемах или гардинах. Проходящий сквозь мокрую ткань воздух будет мгновенно охлаждаться за счет испарения влаги, создавая в комнате приятный эффект легкого морского бриза.
Вот заморочки!!! Поставте кондиционер! Может и дорого, но поверьте окупается сполна! А зимой ещё и греть будет!!! Чем заниматься эквилибристикой с мокрыми простынями!!! 🤣🤣🤣
10. Уберите ковры и лишние подушки
Отправьте все ковры, пушистые покрывала и лишний текстиль в долгосрочный отпуск — на антресоль или в шкаф до осени. Голый ламинат, линолеум или плитка сами по себе отдают приятной прохладой, а ходить по ним босиком в жару — отдельное удовольствие. К тому же если вы — счастливый обладатель пушистого домашнего питомца, то знаете, как много шерсти плавает по квартире. Бонусом вам станет гораздо проще и быстрее делать влажную уборку. Уберите ковры до осени на антресоль и пользуйтесь советом из пункта 3.
11. Наклейте на окна светоотражающую зеркальную пленку
Спастись от жары и сохранить естественный свет поможет зеркальная солнцезащитная пленка. Это тонкий материал, который наклеивается прямо на стекло (обычно с помощью обычной воды из пульверизатора) и работает как одностороннее зеркало. Она отражает до 80% инфракрасных и ультрафиолетовых лучей, не давая комнате превратиться в парник, но при этом прекрасно пропускает дневной свет. К тому же, снаружи никто не увидит, что происходит в стенах вашего дома.
Только выбирайте пленку аккуратно. Плохие варианты намертво припаиваются и портят оконные стекла.
- Совет: Используйте в пульверизаторе мыльный раствор (на литр воды можно добавить 2-3 капли жидкого мыла). А еще наносите пленку на хорошо вымытое стекло. © Miemie101 / Pikabu
Важно: Покупайте именно съемную (статическую) пленку или шторы-жалюзи из фольги на присосках. Дешевая строительная фольга на скотче за лето прикипает к стеклу под воздействием солнца — осенью вы потратите много сил, пытаясь отскрести ее остатки. Кроме того, такая фольга сильно нагревается и может испортить оконный пластик.
12. Ошибка: вешать мокрое полотенце на вентилятор
Кажется логичным набросить влажное махровое полотенце на работающий вентилятор, чтобы в жаркую погоду летом он дул прохладой. Никогда так не делайте! Во-первых, тяжелая мокрая ткань перекрывает доступ воздуха к лопастям, из-за чего мотор прибора начинает работать на пределе возможностей, перегревается и может попросту сгореть (или устроить короткое замыкание). Во-вторых, ткань быстро высыхает, а влажность в комнате резко повышается. В итоге вы получаете эффект тропического болота — в комнате станет не просто жарко, а невыносимо душно и липко. Лучше вешайте мокрую ткань рядом или используйте способ с бутылками со льдом из пункта 5.
Ну логично же - накрыть вентилятор воздухонепроницаемым материалом!!! Лучше уже полиэтиленовой плёнкой...🤣🤣🤣
Бонус: история про житейскую смекалку и золотые руки
- Дедушка у меня всегда был с золотыми руками. Починить проводку, закрутить кран или исправить неисправность в машине — это раз плюнуть для него. Но еще он обожает заниматься своими изобретениями. Вот как закроется в гараже утром, может там и пару дней просидеть, зависит от того, сколько взял с собой воды и еды. Так вот летом приезжаю к нему в гости, жара ужасная, весь мокрый, захожу в гостиную, а там прохлада... Думал, дедушка кондиционер поставил, а он огромную люстру сделал из трех вентиляторов! Непризнанный гений человечества.
Не пробовал китайский потолчный вентилятор купить??? Они сейчас заметно подешевели!!! И с пультом ещё...🤣🤣🤣
Борьба с летним зноем в замкнутом пространстве — это не просто. Но народ предприимчив и горазд на выдумки. И поэтому теперь мы знаем, что даже без дорогостоящей техники можно создать комфортный микроклимат в доме. Главное — комбинировать эти простые хитрости, следить за питьевым режимом и не совершать ошибок с бытовыми приборами. Пусть ваше лето будет теплым, ярким и живым, но в родных стенах остается комфортным.
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