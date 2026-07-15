12 простых способов устроить отдых от летней жары, даже если в родных стенах нет кондиционера

Сделай сам
15.07.2026
12 простых способов устроить отдых от летней жары, даже если в родных стенах нет кондиционера

За окном лето, на улице жаркая погода, командировка не светит, отпуск далеко — а так хочется устроить отдых хотя бы в выходной. Но когда кондиционера нет, ощущение, что вы не дома, а в сауне. Кажется, что вентилятор просто гоняет по комнате раскаленный ветер. Вот тут поможет и выручит знание некоторых приемчиков. Эта статья о том, как спастись от жары, плюс пара жизненных советов из личного опыта и проверенные временем простые хитрости, которые помогут создать в ваших стенах оазис прохлады и маленькой радости, даже если за окном натуральное пекло.

1. Используйте плотные шторы и пейте горячий зеленый чай

Iosi Merson
только что

Узбеки сидят в чайхане в ватных стёганных халатах и пьют горячий чай. Работает принцип термоса. Повышается внутренняя температура, а халат не даёт телу нагрется до температуры окружающей среды!!! Одно но - желательно весь этот пот смыть водой с мылом, в противном случае "благоухание" гарантировано !!! 🤣🤣🤣

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Первое правило — не впускать солнце в дом. Закрывайте окна и занавешивайте их плотными шторами «блэкаут» еще ранним утром, до того как воздух успеет прогреться. При этом важно выбирать шторы светлых оттенков или со специальным белым термопокрытием с изнаночной стороны. Темная ткань, наоборот, активно поглощает солнечные лучи, нагревается сама и начинает работать в комнате как батарея. А вместо ледяной газировки выпейте горячий зеленый чай. Это не шутка: на Востоке так веками спасаются от зноя.

Elenaki Kavardaki
только что

У нас окна-двери закрываются снаружи ставнями. Да у всех такое практически. Солнце тут злое.

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2. Закрывайте дверь на кухню, когда готовите, и пересмотрите меню

ADME
  • Приготовила холодник. В жару заходит на ура. Готовить — пара пустяков.
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Кухонная плита и духовка во время готовки летом превращают кухню в сауну, а тепло быстро расходится по всем комнатам. Если нужно что-то приготовить, обязательно закрывайте дверь на кухню и включайте вытяжку на максимум. Хотя в особо жаркие дни от готовки блюд можно и отдохнуть, заказав доставку. А если решите перейти на холодные супы вроде окрошки или гаспачо — они и насытят, и освежат, про легкие салаты и фрукты тоже не забываем. В жаркую погоду такая пища куда приятнее «зимней».

Iosi Merson
только что

Ладно тепло расходится! Вот с запахами труднее! Особенно морковка обжаренная с луком на пару дней въедается во всё...Может это у нас лук такой злой??? 🤣🤣🤣

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3. Мойте полы холодной водой и установите форточный вентилятор

Iosi Merson
только что

По четвергам мою полы обычной тёплой водой с мылом для пола с лимонным запахом! Полы каменные и так прохладные, только это фиг помогает! Без кондиционера ( у нас его называют мазган) жить почти невозможно...🤣🤣🤣

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Простая влажная уборка снизит температуру в комнате на пару градусов и заметно освежит воздух. Наберите в ведро ледяную воду и протрите полы. Если у вас есть вентилятор, попробуйте установить его в форточку или открытое окно, но только когда жара уйдет, вечером, направив его наружу. Он будет выталкивать нагретый за день воздух из квартиры, уступая место ночной прохладе.

Руконожка Ай-Ай
только что

Это если ночная прохлада есть)
А если в 9 вечера снаружи +28... выталкивай, не выталкивай, а кондей лучше справится 😒

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4. Используйте «японский кондиционер»

A_n_s_y
только что

А вот уже месяц так делаю, реально помогает. Еще можно использовать охлаждающие пакеты, но класть тоже в район шеи, где проходят крупные сосуды.

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Этим простым способом охладиться до сих пор пользуются в азиатских странах. «Японский кондиционер» — это обычная чистая косынка, кусок марли или тонкая хлопчатобумажная ткань, смоченная в прохладной воде и повязанная на шею. Как только в жаркий день она подсыхает, нужно просто смочить ее в прохладной воде снова.

Курага
только что

Ну, народ! Не знаете вы, что такое хронический фарингит. Будете так охлаждаться - узнаете!

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5. Поставьте бутылку со льдом позади вентилятора

В сильную жару заморозьте пару литровых пластиковых бутылок, в которые налита вода с добавлением обычной соли. Соль нужна потому, что соленый лед забирает из воздуха больше тепла. Когда вода замерзнет, доставайте, ставьте в глубокую тарелку (чтобы стекал конденсат) прямо позади настольного вентилятора, а сам поток воздуха направьте на себя. В таком прохладном «микроклимате» можно спокойно поработать или поужинать. Кстати, еще одну такую бутылку можно обернуть полотенцем и положить ее вашему домашнему питомцу в домик. Только плотно закрутите крышку и убедитесь, что питомец не сможет разгрызть пластик.

Iosi Merson
только что

Бедные мои пушистики!!! По камням под домом прямо растекаются, жарко им! Я их иногда поливаю, но им это явно не нравится...🤣🤣🤣

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6. Тазик с прохладной водой — лайфхак для удаленщиков

Хотя можно проделывать такое и на работе — если позволяет начальство (и условия). Возьмите самый обыкновенный тазик и налейте в него прохладной воды. Поставьте под стол и опускайте туда ноги. По мере того как вода в тазике нагревается, подливайте прохладной, например, из кувшина рядом. Такие сеансы по 15-20 минут в течение дня помогут в жаркий сезон . Главное, чтоб вокруг не было проводов и сетевых фильтров.

7. Пульверизатор с минералкой — средство с собой

Стоять в жару на остановке или ехать в автобусе без кондиционера? Врагу не пожелаешь! Стоит завести себе освежающий спрей для лица (им может стать любой флакон с распылителем). На маркетплейсах (и не только) их полно. Наливаем немного минералки из холодильника. И на улицу по своим делам! Как только начинает припекать, пшикаем пару раз и наслаждаемся прохладой.

Зловредный дед
только что

Ждал автобус на остановке, + 32 и душно. Рядом села бабуля с веером. Заодно с собой обмахивала и меня.

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8. Простынь и наволочки — в морозилку

Простыня, на которой вы собираетесь поспать сегодня, — обычная или на резинке — должна быть заморожена. Да-да! Возьмите герметичный пакет на застежке и положите туда простыню, а затем отправьте это все в морозильник. Минут на 15, не меньше. А затем постелите и почувствуете разницу. В такой потрясающей прохладе уснуть удастся легко и быстро.

Iosi Merson
только что

Спорный способ! Ткань быстро нагревается и дальше уже - ночной заплыв в собственном поту !!! 🤣🤣🤣

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9. Повесьте мокрые простыни на окна

Если открыть окна настежь в разгар дня, в квартиру хлынет лишь раскаленный воздух с улицы. Переверните игру: смочите большие простыни в холодной воде, слегка отожмите и закрепите их на оконных проемах или гардинах. Проходящий сквозь мокрую ткань воздух будет мгновенно охлаждаться за счет испарения влаги, создавая в комнате приятный эффект легкого морского бриза.

Iosi Merson
только что

Вот заморочки!!! Поставте кондиционер! Может и дорого, но поверьте окупается сполна! А зимой ещё и греть будет!!! Чем заниматься эквилибристикой с мокрыми простынями!!! 🤣🤣🤣

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10. Уберите ковры и лишние подушки

Отправьте все ковры, пушистые покрывала и лишний текстиль в долгосрочный отпуск — на антресоль или в шкаф до осени. Голый ламинат, линолеум или плитка сами по себе отдают приятной прохладой, а ходить по ним босиком в жару — отдельное удовольствие. К тому же если вы — счастливый обладатель пушистого домашнего питомца, то знаете, как много шерсти плавает по квартире. Бонусом вам станет гораздо проще и быстрее делать влажную уборку. Уберите ковры до осени на антресоль и пользуйтесь советом из пункта 3.

11. Наклейте на окна светоотражающую зеркальную пленку

Спастись от жары и сохранить естественный свет поможет зеркальная солнцезащитная пленка. Это тонкий материал, который наклеивается прямо на стекло (обычно с помощью обычной воды из пульверизатора) и работает как одностороннее зеркало. Она отражает до 80% инфракрасных и ультрафиолетовых лучей, не давая комнате превратиться в парник, но при этом прекрасно пропускает дневной свет. К тому же, снаружи никто не увидит, что происходит в стенах вашего дома.

A_n_s_y
только что

Только выбирайте пленку аккуратно. Плохие варианты намертво припаиваются и портят оконные стекла.

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  • Совет: Используйте в пульверизаторе мыльный раствор (на литр воды можно добавить 2-3 капли жидкого мыла). А еще наносите пленку на хорошо вымытое стекло. © Miemie101 / Pikabu

Важно: Покупайте именно съемную (статическую) пленку или шторы-жалюзи из фольги на присосках. Дешевая строительная фольга на скотче за лето прикипает к стеклу под воздействием солнца — осенью вы потратите много сил, пытаясь отскрести ее остатки. Кроме того, такая фольга сильно нагревается и может испортить оконный пластик.

A_n_s_y
только что

Статическая пленка точно так же может прикипеть

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12. Ошибка: вешать мокрое полотенце на вентилятор

Кажется логичным набросить влажное махровое полотенце на работающий вентилятор, чтобы в жаркую погоду летом он дул прохладой. Никогда так не делайте! Во-первых, тяжелая мокрая ткань перекрывает доступ воздуха к лопастям, из-за чего мотор прибора начинает работать на пределе возможностей, перегревается и может попросту сгореть (или устроить короткое замыкание). Во-вторых, ткань быстро высыхает, а влажность в комнате резко повышается. В итоге вы получаете эффект тропического болота — в комнате станет не просто жарко, а невыносимо душно и липко. Лучше вешайте мокрую ткань рядом или используйте способ с бутылками со льдом из пункта 5.

Iosi Merson
только что

Ну логично же - накрыть вентилятор воздухонепроницаемым материалом!!! Лучше уже полиэтиленовой плёнкой...🤣🤣🤣

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Бонус: история про житейскую смекалку и золотые руки

  • Дедушка у меня всегда был с золотыми руками. Починить проводку, закрутить кран или исправить неисправность в машине — это раз плюнуть для него. Но еще он обожает заниматься своими изобретениями. Вот как закроется в гараже утром, может там и пару дней просидеть, зависит от того, сколько взял с собой воды и еды. Так вот летом приезжаю к нему в гости, жара ужасная, весь мокрый, захожу в гостиную, а там прохлада... Думал, дедушка кондиционер поставил, а он огромную люстру сделал из трех вентиляторов! Непризнанный гений человечества.
Iosi Merson
только что

Не пробовал китайский потолчный вентилятор купить??? Они сейчас заметно подешевели!!! И с пультом ещё...🤣🤣🤣

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Борьба с летним зноем в замкнутом пространстве — это не просто. Но народ предприимчив и горазд на выдумки. И поэтому теперь мы знаем, что даже без дорогостоящей техники можно создать комфортный микроклимат в доме. Главное — комбинировать эти простые хитрости, следить за питьевым режимом и не совершать ошибок с бытовыми приборами. Пусть ваше лето будет теплым, ярким и живым, но в родных стенах остается комфортным.

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