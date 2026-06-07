15 теплых историй со вкусом свежего лимонада, которые могли произойти в любом летнем кафе

Ах, лето! Долгие прогулки по городу и паркам. И везде — уютные столики, на которых стоят соль и перец. Рядом яркие цветы в кашпо и зонтики вместо крыши. Тихая музыка на фоне. В одних кафе пахнет шашлыком и сахарной ватой, в других — мятным чаем и свежей выпечкой. И на душе становится тепло совсем не от яркого солнышка, а от согревающей атмосферы летних террас. Именно там зачастую происходят такие добрые и смешные истории, которые сразу же хочется рассказать лучшей подруге, мужу или родителям.