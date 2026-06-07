15 теплых историй со вкусом свежего лимонада, которые могли произойти в любом летнем кафе
Ах, лето! Долгие прогулки по городу и паркам. И везде — уютные столики, на которых стоят соль и перец. Рядом яркие цветы в кашпо и зонтики вместо крыши. Тихая музыка на фоне. В одних кафе пахнет шашлыком и сахарной ватой, в других — мятным чаем и свежей выпечкой. И на душе становится тепло совсем не от яркого солнышка, а от согревающей атмосферы летних террас. Именно там зачастую происходят такие добрые и смешные истории, которые сразу же хочется рассказать лучшей подруге, мужу или родителям.
- Иногда, когда мы сидим в кафе или ресторане, а приготовление еды занимает слишком много времени, мой муж начинает подшучивать в духе «не ловить ли рыбу пошел шеф-повар» или «кажется, наш заказ везут из другого ресторана». И вот отправились мы поужинать в кафе. Спустя время после нашего заказа я вижу, как один из официантов несет в руках пакет из продуктового магазина, и шепчу мужу: «Смотри, смотри, чего-то и правда не хватило на кухне!» Через 5 минут выясняется, что он ходил за авокадо для меня, потому что на кухне оказалось незрелое. Наверное, такое происходит регулярно в общепите, но на моих глазах впервые.
- Когда мне было семь лет, к папе на выходные приехал его давний друг с сыном моего возраста. Это были одни из лучших выходных в моей жизни, поэтому я до сих пор очень хорошо помню даже некоторые фразы, сказанные мною или кем-то из них. Мы сидели на террасе ресторана, откуда открывался прекрасный вид на широкую реку, и друг папы в шутку сказал, что здесь-то я однажды и выйду замуж за его сына. Я была возмущена и ответила, что никогда в жизни этого не будет! И что бы вы думали? Это случится в следующую субботу, только ресторан будет другим, тот уже давно снесли.
Все мы знаем, что места на уютных террасах кафешек обычно заняты. Этот котик решил занять место заранее
- Мы в Марбелье живем, недавно сижу обедаю в кафе на террасе, и рядом проносится самоед. Я смотрю на официантку, она смотрит на меня и как стартанет за собакой. Возвращаются вдвоем, спрашиваю: «Это ваша?» А она на чиле отвечает, что нет и что надо найти хозяев. Я предложила написать в группы (у нас обычно так делали), но официантка сказала, что сейчас позвонит в полицию, они приедут, заберут и найдут хозяев.
- Однажды утром мне пришла идея. Я пошла в магазин, купила воздушных шариков, палочек, на которые их крепят, и отправилась на Невский проспект. Там я села на уличной террасе одного кафе и принялась их старательно надувать. А потом раздавала проходящим мимо меня детям или печальным на вид прохожим со словами: «Никто не может грустить, когда у него есть воздушный шарик! Возьмите». Это было так классно — наблюдать за лицами людей , которые расплываются в улыбке.
Летние кафе иногда бывают очень простыми: пластиковый стол, магазин с цветами рядом, шумящий кондиционер
- Была как-то на дне рождения. Мужу подруги исполнилось 35 лет. Все успешные, молодые, состоявшиеся, но такая тоска была за нашим столом. Рядом с нами за столиком летнего кафе сидели несколько человек возрастом слегка за 60, или около того. Мужчины, женщины, человек 10. Ну как сидели... Хохотали, танцевали под все, что играло. Оказалось, одноклассники! Отмечали круглую дату со дня окончания школы. Разучились мы веселиться. Забыли про простые человеческие радости.
- Работала в летнем кафе. Начался сильный ливень. Многие спрятались внутрь, а мне кричат, чтобы я пол вытерла срочно вдоль окон. Вылетаю на третьей космической, поскальзываюсь на мокром полу, падаю плашмя и просто пингвинчиком влетаю под столик для двоих, где сидели мужчина и женщина. У парочки глаза по пять копеек, мужчина спрашивает, все ли со мной хорошо. А я лежу под столом и ржу: «Все нормально. Сейчас вылезу, подотру, будет сухо».
В Японии есть чудесное кафе с уютной террасой. Это единственное место, где вам подадут чай с вареньем
- Гулял я по городу. Пришло время обеда, заглянул в летнее кафе. Пока ожидал заказ, заметил, что за одним столиком горячо спорили женщина лет 45 и бабуля лет 70. Наблюдая за ними, пришел к выводу, что это дочь и мама. Дочь решила сделать приятность маме и сводить в кафе попить чаю с вкусностями. Но цены в таком кафе бабуле показались заоблачными, и она начала спорить с дочерью. А ведь женщина просто хотела порадовать маму. «Добро притягивает добро», — подумалось мне. Подозвал официанта и попросил их счет приплюсовать в мой, а дамам сказать, что это за счет заведения. Видели бы вы их улыбки! Они так воодушевленно благодарили свою официантку. А я, пообедав, пошел дальше исследовать город в прекрасном настроении.
- Что-то понравилось мне летом носить шляпы. И вот сидим с подругой на веранде одной кафешки. Солнышко, лимонад с базиликом — красота. Вдруг порыв ветра, шляпка улетает, я не знаю, как мне скорее за ней бежать. Тут ее ловит симпатичный парень, подходит к нам и говорит: «Может, на этом же месте завтра выпьем кофе?» А подруга со смехом: «Только в другой шляпе».
Летние террасы хороши даже в непогоду — главное, чтобы дождь не шел. А так можно надеть ветровку и во время прогулки с собакой выпить чашку согревающего чая и перекусить
- В Португалии я очень люблю завтракать на открытой террасе. Кофе с молоком и хлеб с маслом — это уже прям моя утренняя традиция. Так вот, в кафе в одно и то же время, каждый день приходит женщина с собакой, чтобы купить свежий хлеб. Ну приходит и приходит, никогда особо не обращал на нее внимания.. И вот в одно прекрасное утро эта женщина на секунду отвлеклась. Ее собака вырвалась и побежала к моему столику. Она начала со мной заигрывать, но ее цель была ясна — хлеб с маслом. Хозяйка среагировала мгновенно! Женщина долго извинялась, хотя я говорил, что все окей, ничего страшного. В итоге теперь она демонстративно привязывает собаку и только после этого подходит к кафе. Говорит мне: «Доброе утро!» Уходя желает хорошего дня. Сегодня она уже не только поздоровалась, а еще и спросила, как у меня дела. Посмотрим, что будет завтра.
Вечером летние кафе особенно хороши — фонарики, звезды, ароматные блюда и тихая музыка
- На годовщину с трудом выбили открытую террасу в пафосном месте. Сидим с мужем нарядные, и тут начинается ливень! Официант бежит к нам сквозь стену дождя. Думали, несет зонты или пледы. А он вручает нам мусорные пакеты со словами: «Надевайте быстрее, горячее через минуту будет!» Мы с мужем, при полном параде, в вечернем платье и пиджаке, напялили эти черные мешки с дырками под руки и уплетали горячие стейки. Внутрь принципиально не хотели. Самое эпичное свидание за всю историю наших отношений. Фотки есть, но мы их не покажем, сами понимаете.
- Мы с супругом познакомились на отдыхе в Таиланде. Вечером ко мне подошел симпатичный молодой человек, а наутро я уже твердо решила, что вернувшись домой уволюсь с работы и уеду к нему за 3000 км от дома. С его слов, он увидел меня на пляже в огромной шляпе. Хотел подойти, но так и не решился. После купания проследил, в какую сторону я пошла. И долго ходил вдоль террасы, где я сидела. Вместе уже 3,5 года.
Террасы подходят и для встречи с друзьями, и для работы, и даже для того, чтобы побыть наедине с собой
- Однажды очень сильно поссорился с девушкой, нервничал. Зашел в летнее кафе поесть, заказал шашлык и сок. Сижу, ем, подходит официантка и ставит на стол еще один сок. Говорю ей: «Девушка, я не заказывал второй». Она ответила: «Я вижу, что вы сильно переживаете. Это от меня, чтобы вам было лучше», — и улыбнулась. Настроение было на весь день, оставил хорошую сумму чаевых.
- Познакомилась с парнем. Пригласил он меня в шикарное летнее кафе. Уютно, но цены кусались. Заказала салатик и лимонад. Мило беседовали. И вот официант принес счет — парень на меня смотрит. Я уже доставала кошелек, как официант подтолкнул счет парню и сказал: «У нас сегодня, если кавалер платит за даму, скидка 10 процентов». Парень заулыбался, все опатил. Мы с ним теперь друзья и часто вспоминаем эту историю.
Летние террасы всегда привлекают туристов. Еще бы, выпить кофе с видом на море — особый вайб
- Рядом с нашими домами располагалось летнее кафе. Ну как рядом — кафе начиналось в 30 метрах от многоэтажного жилого дома. Конечно, там готовили шашлыки. Запах был такой завораживающий, что у нас аж слюни текли. Периодически я не выдерживал, спускался в кафе и заказывал шашлык. И вот однажды обнаружил, что мангал перенесли в самый дальний угол. Спрашиваю у хозяина о причине. Он говорит, что жильцы жалуются на запах. О как!
- 2015 год. Сидим в летнем кафе, смотрим на Эйфелеву башню... Подходит официантка. Я, не особо разобравшись в меню с кучей непонятных названий, попросил принести какое-нибудь французское блюдо и колу. Проходит 20 минут. И принесла она мне... чечевицу с колбасой.
Так и хочется поскорее надеть свой лучший летний костюм и отправиться пить лимонад на ближайшую террасу. Прохожие будут тебе улыбаться, возможно, даже пожелают приятного аппетита. И, быть может, в копилку историй добавится еще одна.
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