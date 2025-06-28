17 фото, с которых лето сочится через экран

Фотоподборки
2 часа назад

Лето — это время, когда каждый день хочется сохранить в памяти. Свежий ветер, бескрайнее небо, смех друзей, уютные вечера и яркие краски природы — все это делает этот сезон особенным. В нашей подборке фотографий — живые, светлые и теплые кадры, наполненные вдохновением и свободой.

«Моя кошка нежится в тени в жаркий летний день»

«Мое любимое утро этого лета»

  • Мне потребовалось очень много времени, чтобы понять, что это не лама. © andrewfenn / Reddit

«Держи летнюю вкусняшку!»

«Вид из моей летней швейной мастерской»

«Скамейка в саду»

«Подруга наслаждается летом»

  • Кажется, что к объективу камеры прилипли маленькие капельки воды. © Sahmwell / Reddit

«Я сделал предложение своей девушке, а потом увидел его. Мы все еще женаты»

  • Напоминает риелтора. «А здесь у нас просторный задний дворик...» © januaryemberr / Reddit

«Летние помидоры»

«Люпиновое утро»

«Уютный уголок в саду»

«Мы с сыном в походе прошлым летом»

  • Классное фото! Если бы вы не сказали, что это прошлым летом, я бы решил, что ее сняли в 70-е. © Similar-Broccoli / Reddit

«Моя мама — фотограф-любитель. Как я ни старался, у меня так никогда не получалось»

  • Великолепное фото! Вашей маме надо на конкурсах выставляться. © Paradisaeidae / Pikabu

«Все лето мой кот проводит именно в этой позе»

«Вид из моего окна похож на картину художника»

  • Давай поженимся, чтобы я мог унаследовать твой дом? © mirondooo / Reddit

«Утро на даче»

Туман

«Летняя ночь»

Фото на превью svesetasa / Pikabu

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее

tptp