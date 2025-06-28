17 фото, с которых лето сочится через экран
Фотоподборки
2 часа назад
Лето — это время, когда каждый день хочется сохранить в памяти. Свежий ветер, бескрайнее небо, смех друзей, уютные вечера и яркие краски природы — все это делает этот сезон особенным. В нашей подборке фотографий — живые, светлые и теплые кадры, наполненные вдохновением и свободой.
«Моя кошка нежится в тени в жаркий летний день»
- Ее мордочка! Спасибо за заряд серотонина! © StitchInTime88 / Reddit
«Мое любимое утро этого лета»
- Мне потребовалось очень много времени, чтобы понять, что это не лама. © andrewfenn / Reddit
«Держи летнюю вкусняшку!»
- Заблокировать бы тебя за такое фото. © ljvkujfq87ya / Pikabu
«Вид из моей летней швейной мастерской»
- Это просто жизнь моей мечты! © Ihaveacatnamedslim / Reddit
«Скамейка в саду»
- Это так сюрреалистично! © right_Escape_2471 / Reddit
«Подруга наслаждается летом»
- Кажется, что к объективу камеры прилипли маленькие капельки воды. © Sahmwell / Reddit
«Я сделал предложение своей девушке, а потом увидел его. Мы все еще женаты»
- Напоминает риелтора. «А здесь у нас просторный задний дворик...» © januaryemberr / Reddit
«Летние помидоры»
«Люпиновое утро»
«Уютный уголок в саду»
«Мы с сыном в походе прошлым летом»
- Классное фото! Если бы вы не сказали, что это прошлым летом, я бы решил, что ее сняли в 70-е. © Similar-Broccoli / Reddit
«Моя мама — фотограф-любитель. Как я ни старался, у меня так никогда не получалось»
- Великолепное фото! Вашей маме надо на конкурсах выставляться. © Paradisaeidae / Pikabu
«Все лето мой кот проводит именно в этой позе»
- Я тоже. © amudman / Reddit
«Вид из моего окна похож на картину художника»
- Давай поженимся, чтобы я мог унаследовать твой дом? © mirondooo / Reddit
«Утро на даче»
Туман
«Летняя ночь»
Фото на превью svesetasa / Pikabu
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
18 крутых женщин, которым многое по плечу, а остальное — по барабану
Истории
7 месяцев назад
19 раз, когда неадекватность клиентов вышла за все грани разумного
Народное творчество
5 лет назад
18 доказательств того, что «свадьба» и «все идет по плану» — понятия несовместимые
Истории
3 месяца назад
Одна мама придумала простую шифровку для переписок с сыном. И вот почему так стоит сделать всем родителям
Семья
1 год назад
14 человек, розыгрыши которых получили незапланированную развязку
Истории
3 месяца назад
15 случаев, когда наряды подвели звезд на публике, но они сумели сохранить лицо
Знаменитости
1 год назад
16 курьезных историй из кафе, которые рассказали клиенты и официанты
Истории
4 месяца назад
20 звезд, которые хотели всех удивить своими нарядами, но, кажется, немного перегнули палку
Дизайн
8 месяцев назад
14 женщин показали, как на них повлияли уход и забота о себе
Народное творчество
1 год назад
20+ человек, которые умеют быстро и доходчиво ставить хамов на место, и вас научат
Народное творчество
2 года назад
15 историй о том, что беременность — испытание не только для организма, но и для ума
Истории
10 месяцев назад
15 историй о том, что между свекровью и невесткой порой искры летят
Народное творчество
4 месяца назад