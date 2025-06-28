17 фото, с которых лето сочится через экран

Лето — это время, когда каждый день хочется сохранить в памяти. Свежий ветер, бескрайнее небо, смех друзей, уютные вечера и яркие краски природы — все это делает этот сезон особенным. В нашей подборке фотографий — живые, светлые и теплые кадры, наполненные вдохновением и свободой.