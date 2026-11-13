8 идей маникюра на ноябрь 2026, которые так и хочется повторить в ближайшем салоне

В ноябре маникюр становится частью осеннего гардероба: его оттенок то выглядывает из-под рукава пальто, то оказывается рядом с мягким шарфом или чашкой горячего кофе. Поэтому хочется выбрать цвет, который будет одинаково хорошо смотреться и с теплым трикотажем, и с нарядом для предновогодней встречи.

В осенне-зимнем сезоне 2026 года привычный бордовый становится почти черно-вишневым, шоколадный приобретает глянцевый блеск, а сливовый — полупрозрачную глубину. Тем, кому хочется не только нового оттенка, но и необычного дизайна, могут понравиться черепаховый френч, бархатное сияние и тонкая клетка. Здесь восемь вариантов: от самых спокойных до заметных.

А в конце покажем, что получилось, когда в одном маникюре встретились сразу два заметных тренда этой осени.