8 идей маникюра на ноябрь 2026, которые так и хочется повторить в ближайшем салоне
В ноябре маникюр становится частью осеннего гардероба: его оттенок то выглядывает из-под рукава пальто, то оказывается рядом с мягким шарфом или чашкой горячего кофе. Поэтому хочется выбрать цвет, который будет одинаково хорошо смотреться и с теплым трикотажем, и с нарядом для предновогодней встречи.
В осенне-зимнем сезоне 2026 года привычный бордовый становится почти черно-вишневым, шоколадный приобретает глянцевый блеск, а сливовый — полупрозрачную глубину. Тем, кому хочется не только нового оттенка, но и необычного дизайна, могут понравиться черепаховый френч, бархатное сияние и тонкая клетка. Здесь восемь вариантов: от самых спокойных до заметных.
А в конце покажем, что получилось, когда в одном маникюре встретились сразу два заметных тренда этой осени.
Черно-вишневый глянец — если привычный бордовый уже наскучил
Что выбрать, если бордовый нравится, но кажется слишком предсказуемым? При дневном свете в черно-вишневом оттенке заметны глубокие красные переливы, а в полумраке он кажется почти черным. Who What Wear включил черно-вишневый в число главных зимних оттенков 2026 года. Эксперты особенно советуют носить его с глянцевым покрытием: такой блеск делает темный цвет более объемным.
Черно-вишневый маникюр хорошо смотрится рядом с бежевым, серым, коричневым и черным пальто. А еще ему необязательно нужны длинные ногти — на короткой округлой форме он выглядит не менее элегантно.
- Чтобы повторить этот вариант дома, нанесите два тонких слоя темно-винного лака, дождитесь полного высыхания и добавьте глянцевый топ. В салоне можно попросить оттенок «черная вишня» — глубокий красный, который кажется почти черным.
Горький шоколад: классика, которая смотрится дорого
Горький шоколад — более мягкая альтернатива черному лаку. Он достаточно темный, чтобы выглядеть выразительно, но при этом не создает слишком резкого контраста с кожей. ELLE сравнивает шоколадный маникюр с любимым кашемировым свитером: такой же уютный, универсальный и спокойный.
Этот оттенок особенно красиво смотрится с молочным, верблюжьим, бордовым и клетчатым пальто. Для теплого образа можно выбрать шоколад с красноватым подтоном, а для более строгого — холодный цвет какао или эспрессо.
- Шоколадному маникюру необязательно добавлять рисунок. Достаточно аккуратной короткой формы и глянцевого покрытия. Если хочется немного сияния, можно нанести поверх коричневого лака тонкий слой жемчужного топа.
Дымчатая слива — полупрозрачное покрытие придает оттенку глубину
Не всякий фиолетовый лак выглядит ярко. Дымчатая слива уходит в серый и бордовый, поэтому легко вписывается в осенний гардероб. По данным Bustle, осенью 2026 года темные цвета становятся интереснее благодаря желейному и магнитному покрытиям, которые добавляют им глубину и движение.
Для ноября подойдет полупрозрачный сливовый маникюр: цвет остается темным, но на свету в нем видны несколько слоев. Он хорошо сочетается с серым, черным, темно-зеленым и бежевым пальто.
- Чтобы получить желейный эффект, наносите полупрозрачный сливовый лак тонкими слоями. Двух будет достаточно для легкого покрытия, а три сделают оттенок глубже. Завершите маникюр глянцевым топом, чтобы сохранить эффект «цветного стекла».
- Задержалась на маникюре, а мы с мужем собирались в гости к свекрам. Примчалась запыхавшаяся, они уже вовсю чаевничают. Села за стол, потянулась за чашкой, и тут свекровь как уставится на мои руки! Молча вскочила и шмыгнула в другую комнату. А через пару минут смотрю — тащит роскошные кожаные перчатки. Цвет точь-в-точь как мой сливовый маникюр! Протягивает: «Представляешь, купила сто лет назад, ни разу не надела. А они, оказывается, тебя ждали!» Вот такая у меня свекровь. Золотая женщина!
У меня тоже была такая свекровь. Я боялась лишний раз похвалить какую-то вещь.. Она тут же доставала такую же, но только лучше и новее, и дарила мне. 💖💖
Приглушенная олива может заменить привычный коричневый
На ногтях его припыленная версия оливкового ведет себя почти как нейтральный оттенок и неплохо сочетается с коричневым, бежевым, денимом и верблюжьей шерстью. Интерес к оливковому маникюру заметно вырос, а Allure называет его одним из возвращающихся трендов холодного сезона.
Для повседневного варианта лучше выбрать однотонное покрытие без рисунков. Если хочется сделать цвет наряднее, можно добавить деликатное золотистое сияние или бархатный эффект «кошачьего глаза».
- Главное — найти подходящий подтон. Теплой коже часто подходят оливковые оттенки с желтизной, а холодной — более серые и дымчатые варианты. В паре с бежевым или шоколадным пальто такой маникюр выглядит особенно уютно.
Кашемировый тауп с сиянием — спокойный, но совсем не скучный
Тауп соединяет в себе серый, бежевый и коричневый, поэтому легко подстраивается под разные цвета одежды. Осенью 2026 года внимание привлек так называемый кашемировый тауп — мягкий нейтральный оттенок, который Allure связывает с модой на уютные кремовые и приглушенные лаки.
Но главная деталь здесь не только цвет, а покрытие. По данным профессионального издания Scratch, в конце 2026 года бархатный маникюр становится мягче: вместо четкой магнитной полосы мастера создают «рассеянное» сияние по всему ногтю.
Именно такой оттенок недавно выбрала моя подруга. За неделю у нее несколько раз спросили, как называется лак: издалека маникюр кажется нейтральным, а на свету начинает мягко переливаться.
- Попросите мастера сделать деликатный бархатный эффект без резкого «кошачьего глаза». Домашняя версия проще: выберите тауповый лак с мелким жемчужным шиммером и покройте его глянцевым топом.
Черепаховый френч: смелый вариант
Полностью покрыть ногти черепаховым рисунком решится не каждый. Зато тонкие янтарно-коричневые кончики выглядят заметно, но не перегружают маникюр. Who What Wear отмечает, что полупрозрачный черепаховый рисунок хорошо смотрится даже на коротких ногтях, особенно если использовать его для микрофренча.
- Для основы подойдет молочный, бежевый или почти прозрачный розовый лак. На кончиках нужно соединить медовый, карамельный и темно-коричневый оттенки, оставляя между пятнами полупрозрачные участки. Такой френч особенно удачно смотрится с однотонным коричневым, бежевым или черным пальто. Если рисунок кажется слишком активным, можно оставить его только на двух ногтях, а остальные покрыть теплым карамельным лаком.
Клетчатый рисунок будто повторяет узор любимого шарфа
Почему бы не перенести клетку с пальто или шарфа на ногти? Allure относит тартан и клетку к заметным дизайнам осени 2026 года и предлагает сочетать винные, желтые и темно-красные линии. Главное — не пытаться уместить сложный узор на каждом ногте.
Самый спокойный вариант — молочная или бежевая основа и несколько тонких линий на одном-двух ногтях. Остальные можно покрыть бордовым, шоколадным или кремовым лаком.
В этот раз на клетку решилась и я, но попросила мастера оставить рисунок только на двух ногтях. Оказалось, так он выглядит не пестро, а скорее как небольшая деталь, подобранная к шарфу.
- Если рисуете клетку самостоятельно, сначала проведите тонкие вертикальные линии, а затем добавьте горизонтальные. Два-три близких оттенка, например — шоколадный, кремовый и бордовый — помогут создать впечатление настоящей ткани.
«Миндальное молоко» с золотой линией подойдет тем, кто не любит темные ногти
Ноябрьский маникюр необязательно должен быть бордовым или коричневым. «Миндальное молоко» — полупрозрачный бежевый оттенок, который выглядит мягче плотного нюда и почти сливается с естественным цветом ногтей. ELLE описывает его как нежное кремовое покрытие с легким землистым подтоном.
- Чтобы сделать такой маникюр немного наряднее, добавьте тонкую золотую линию у кончика или основания ногтя. Сдержанные детали под состаренное золото также вошли в число заметных осенних приемов, отмеченных Who What Wear. Этот вариант сочетается практически с любым пальто, но особенно красиво смотрится рядом с темными рукавами. Для аккуратного результата достаточно одного-двух слоев полупрозрачного молочно-бежевого лака и очень тонкой металлической линии.
Бонус: когда клетка встретилась с бархатным сиянием
Похоже, в этом ноябре необязательно выбирать между спокойным и заметным маникюром. Даже клетку и черепаховый рисунок можно оставить только на паре ногтей, а привычный тауп оживить мягким сиянием. Я пока выбираю между черно-вишневым и клеткой. А какой вариант вы бы показали своему мастеру?
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