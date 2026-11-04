Как выбрать пуховик, который прослужит не один сезон и не подведет в мороз
Еще совсем немного, и в небе закружатся хороводы снежинок, а лужицы покроются тонкой корочкой льда. А это значит, что пришло время утепляться — и лучше всего для этого подойдут пуховики. Сегодня можно найти множество разнообразных моделей, как с натуральным, так и с синтетическим наполнителем, и выбрать какой-либо бывает ой как непросто. В этой статье мы собрали основные моменты, на которые нужно обратить внимание при выборе куртки, которая будет согревать вас даже в самые студеные дни.
Выберите подходящий наполнитель
Внутри пуховика может быть как натуральный, так и синтетический утеплитель, и отличить один от другого на первый взгляд бывает непросто, поэтому обратите внимание на этикетку. Натуральный пух позволяет сделать куртку очень теплой, но при этом не слишком тяжелой и объемной. Такие модели легко сжимаются и возвращают форму, поэтому их удобно складывать и брать с собой. Но у натурального пуха есть одно слабое место — влага, потому что при сильном намокании пушинки слипаются, наполнитель теряет объем и начинает хуже сохранять тепло. Да и высушить такую куртку бывает довольно сложно.
А вот синтетические наполнители, хоть и уступают качественному пуху по соотношению тепла и веса, лучше справляются с сыростью — даже если они намокают, то сохраняют больше теплоизоляционных свойств, да и сохнут быстрее. Поэтому тут решающим фактором становится погода: если в вашем регионе зимы сухие и морозные, выбирайте натуральный утеплитель, а если вы живете там, где часты оттепели и осадки, присмотритесь к синтетике. Впрочем, тут большую роль играет и материал верха и его водонепроницаемость.
Проверьте, из чего сделан верх пуховика
Чаще всего для пуховиков используют два вида тканей — полиэстер и нейлон. Но само по себе это еще ничего не значит, например, один пуховик из полиэстера может хорошо защищать от ветра и влаги, а другой — гораздо хуже, поэтому нужно смотреть на другие параметры. Например, на этикетке можно встретить обозначение DWR (Durable Water Repellent), обозначающее специальную водоотталкивающую обработку, благодаря которой капли воды собираются на поверхности ткани и скатываются с нее.
Однако это не означает, что ткань полностью защищена от воды — при обильных осадках капельки воды все же могут просачиваться сквозь ткань, поэтому, если вы живете там, где зимой нередки сильные осадки, выбирайте именно ту модель, где заявлена водонепроницаемость. И, кстати, не стоит забывать, что водоотталкивающая обработка со временем изнашивается, поэтому со временем может понадобиться восстановление.
- У нас со свекровью пуховики с натуральным пухом, но мой за одну зиму превратился в мятый мешок, а ее как новенький. Не выдержав, я спросила, в чем секрет, а свекровь хитро прищурилась: «Деточка, я же всегда смотрю, чтобы сверху была водоотталкивающая ткань, ведь пух боится не мороза, а мокрого снега!» А я свой выбирала чисто за красивый цвет и нежную ткань, которая намокает от одного намека на влажность.
Если выбираете куртку с натуральным утеплителем, не гонитесь за самым высоким показателем упругости пуха (fill power)
На этикетке пуховика можно встретить надпись «fill power» и рядом с ней число, например, 500, 600 или 800 — можно подумать, что чем больше значение, тем теплее будет куртка. На деле все немного сложнее — fill power показывает, какой объем занимает определенное количество пуха после расправления, и чем цифра выше, тем он объемнее и лучше удерживает воздух, который помогает сохранить тепло.
Однако это вовсе не значит, что пуховик с упругостью пуха 900 будет теплее модели с показателем 600. Здесь нужно обратить внимание на еще одну характеристику — вес наполнителя (fill weight). Например, в куртке с fill power 900 может быть всего 50 г пуха, а в другой, с fill power 600, — целых 150 г. Да, в первом случае пух лучше распушается и удерживает больше воздуха на каждый грамм, но во второй куртке самого пуха втрое больше, поэтому общий объем утеплителя может оказаться значительно больше. А значит, и греть она может лучше.
Поэтому при выборе куртки нужно смотреть на оба показателя. Первый помогает понять, насколько эффективно пух сохраняет тепло при небольшом весе, а второй — сколько всего пуха находится в модели в граммах. А еще обратите внимание на соотношение пуха и пера. Например, маркировка 90/10 на этикетке означает, что внутри 90% пуха и 10% пера, причем чем больше доля пуха, тем легче получить хорошую теплоизоляцию при небольшом весе наполнителя.
Узнайте, что скрывается под простежкой
Два пуховика могут выглядеть практически одинаково, но один будет лучше защищать от холода, чем другой. Дело в том, что простежка нужна не только для красоты: она разделяет пух на отдельные секции, не позволяя ему сбиваться в кучу. Кроме того, от устройства этих секций зависит, насколько теплой окажется куртка. В некоторых пуховиках наружную ткань и подкладку прошивают насквозь, в местах строчек они соприкасаются и места для пуха почти не остается. А в других моделях между наружным и внутренним слоем вшивают небольшие перегородки, благодаря которым пух сохраняет толщину возле швов, а значит, потери тепла через эти участки уменьшаются.
Однако определить на глаз, как устроены пуховые секции, бывает сложно. Поэтому, если вы выбираете куртку для сильных морозов, посмотрите характеристики модели на сайте производителя. Ищите обозначения box baffle или box-wall construction, которые указывают на наличие перегородок, а sewn-through или stitched-through на то, что пуховик простеган насквозь. Впрочем, для обычной городской зимы второй вариант тоже вполне подойдет, если пуховик хорошо защищает от ветра.
Устройте пуховику небольшую проверку в примерочной
Даже если вас устраивает, как пуховик сидит на вас перед зеркалом, не спешите с покупкой. Попробуйте поднять руки, вытянуть их вперед, наклониться и присесть: проверьте, не задирается ли низ, не тянет ли в плечах и не оголяется ли поясница. Особенно обратите внимание на длину рукавов — запястья должны оставаться прикрытыми даже во время движения. При выборе длинного пуховика попробуйте в нем сесть: если низ сильно натягивается на бедрах, поищите модель посвободнее или с двусторонней молнией, которую можно немного расстегнуть снизу. И еще проверьте, насколько плотно куртка прилегает снизу — хорошо, если там есть регулируемая утяжка, которая поможет защититься от ветра. И обратите внимание на молнию — если за ней есть тканевая планка, то такая модель будет менее продуваемой в этой части куртки.
Обратите внимание и на капюшон: он не должен спадать на глаза, закрывать боковой обзор и слетать при движении. Кроме того, проверьте, не упирается ли горловина в подбородок и не мешает ли свободно поворачивать голову. И, наконец, засуньте руки в карманы и проверьте, удобно ли они расположены? Уместится ли в них рука в перчатке или даже варежке? Кроме того, обратите внимание, есть ли в них флисовая подкладка, которая будет приятна для озябших ладоней. Ну и функциональность тоже важна: карманы с клапанами хорошо защищают содержимое от дождя и ветра, а молния гарантирует сохранность ключей и телефона.
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