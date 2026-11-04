Как выбрать пуховик, который прослужит не один сезон и не подведет в мороз

На этикетке пуховика можно встретить надпись «fill power» и рядом с ней число, например, 500, 600 или 800 — можно подумать, что чем больше значение, тем теплее будет куртка. На деле все немного сложнее — fill power показывает, какой объем занимает определенное количество пуха после расправления, и чем цифра выше, тем он объемнее и лучше удерживает воздух, который помогает сохранить тепло.

Однако это вовсе не значит, что пуховик с упругостью пуха 900 будет теплее модели с показателем 600. Здесь нужно обратить внимание на еще одну характеристику — вес наполнителя (fill weight). Например, в куртке с fill power 900 может быть всего 50 г пуха, а в другой, с fill power 600, — целых 150 г. Да, в первом случае пух лучше распушается и удерживает больше воздуха на каждый грамм, но во второй куртке самого пуха втрое больше, поэтому общий объем утеплителя может оказаться значительно больше. А значит, и греть она может лучше.