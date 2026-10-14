Как подобрать колготки на осень, чтобы ноги выглядели длиннее и эффектнее

Колготки с выраженным блеском могут сыграть злую шутку, потому что при искусственном освещении на них появляются светлые блики, особенно в районе коленей и икр. Это придает ногам ненужный объем и переводит внимание с общей линии силуэта на отдельные участки. Матовые же колготы не дают подобного эффекта, а цвет воспринимается более равномерно по всей длине ноги. Впрочем, не все колготки с сатиновым отливом визуально укорачивают ноги, однако в случае с матовой фактурой вы на сто процентов защищены от подобного эффекта. Да и сочетать их с осенней одеждой гораздо проще, чем модели с блеском.