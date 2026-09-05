17 жизненных историй о людях, которые пошли в лес да на рыбалку — и не пожалели ни разу

Иногда поход в лес за грибами и ягодами или тихая утренняя рыбалка на берегу реки могут обернуться маленьким приключением. От первых успехов юных рыболовов и милых семейных розыгрышей до спасения котят и редчайших лесных находок. Такие истории с ароматом утренней дымки и спелой черники читаешь — и сам хочешь бежать в лес.