17 жизненных историй о людях, которые пошли в лес да на рыбалку — и не пожалели ни разу
Истории
05.09.2026
Иногда поход в лес за грибами и ягодами или тихая утренняя рыбалка на берегу реки могут обернуться маленьким приключением. От первых успехов юных рыболовов и милых семейных розыгрышей до спасения котят и редчайших лесных находок. Такие истории с ароматом утренней дымки и спелой черники читаешь — и сам хочешь бежать в лес.
- Сестра учится в Англии, приехала к нам с подругой-англичанкой. Мама отправила девочек за черникой. Подружка-иностранка промолчала, когда они взяли ведерки из-под майонеза и пошли в лесополосу. С круглыми глазами стала собирать чернику. Но когда сестра начала есть ее с куста, тут та уже не выдержала и как выдаст: «Да как так можно-то? Что у вас тут за порядки такие?» Оказалось, что в Британии не едят такое с куста. И не собирают ягоды, грибы в лесу, а если и едят, то на специальные фермы приезжают и собирают.
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- Еду на велике, встречаю родственника, а он заядлый рыбак. Ну, слово за слово, с чего-то брякнула: «Когда племянника на рыбалку-то возьмешь?» Поговорили, разъехались. Минут через 15 звонок из дома: «Ты где? Нас на рыбалку зовут прямо сейчас». Ну, я велик на 180 градусов и кручу педали в ускоренном темпе домой. Привез нас родственник на какие-то водоемы, где рыбу разводят для рыбаков.
В одном водоеме лосось, в другом — форель, в третьем — осетры. Выдал моему ребенку удочку. Он вообще в первый раз держал в руках живую удочку, лет 6–7 ему было. Закинул мой удочку и сразу же на нее двух осетров поймал. Один на крючок попал, второй в леске запутался. Сначала даже не поняли, что это за движуха такая. Потом еще все долго рыбачили, но только еще одну рыбину словили. Вот такой был у нас первый опыт ловли рыбы у ребенка.
- Сводил брата за лисичками. Удачно! Поход был с препятствиями: сначала дождь, потом дорога до места, где нужно было забраться по глиняному подъему, перейти ручей по уже еле живому поваленному дереву и, конечно же, отбиваться от комаров, но это того стоило.
lcown_xx
lcown_xx
- В детстве постоянно ездили за грибами всей семьей. Обычно на целый день. И был постоянный закон подлости: если взяли много корзин и ведер под грибы, набрали еды на весь день, то грибов не будет ничего. Если поехали на пару часиков с одной корзинкой, то грибов будет валом: целые, чистые, не переростки и не труха — загляденье, короче. И потом пихаешь их по каким-то пакетам или стелешь куртку в багажник, чтобы на нее высыпать грибы.
star.georg
- Есть дружище у меня — Мишаня. Перфекционист. Предложил я ему съездить за грибами. Так он взял в аренду палатку, спальные мешки. Взял 6 пластиковых коробов для овощей. Купил GPS навигатор, скачал на телефон справочник грибов. А теперь апофеоз. С Мишаней по грибы мы съездили, но грибы он не ест. Вообще. Для него это было просто приключение.
- Недавно вспомнил, как я с сыном Сашкой за грибами ходил. Он совсем маленький был, года четыре. Ну, я, чтобы интереснее тихая охота шла, когда гриб находил, говорил: «Что-то здесь грибами пахнет, надо поискать». И ждал, пока сынок гриб найдет. Сашка от того, что он больше грибов находит, чем папка, был в восторге, а я, умиляясь детской наивности, с высоты своего роста высматривал новую добычу. Так мы с ним по лесу и ходили.
И вскоре Шурка уже сам с серьезным видом принюхивался и повторял мои слова, а что самое странное — находил грибы! Эту историю я ему на прошлой неделе напомнил. И спросил:
— Сына, а как ты тогда грибы находил? Неужели действительно по запаху?
— Пап, ну ты вообще наивный. Как находил? Так же, как и ты: сначала видел гриб, а потом говорил, что здесь ими пахнет. Я же маленький был, а не дундук.
И тут я чувствовал себя немного балбесом...
Карелия — грибной край!
- Пошли с отцом по грузди. Ходим долго. Вдруг отец замирает около старого пня и прямо руками начинает раскапывать листву. Я подбегаю, думал, там семейство белых грибов. А он вытаскивает какую-то ржавую коробку и смотрит на меня круглыми глазами. Открываем ее, а там лежит старая детская машинка и письмо. Отец ахнул: оказывается, это он сам 40 лет назад закопал тут «клад» со своим дедушкой и благополучно забыл, в каком именно березняке!
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- Как-то папа разговорился с соседом . И он подсказал ему грибное место, куда часто ездит сам. Мы поехали туда. Бродили долго, но так ничего и не нашли. Потом мы увидели людей, продающих грибы на трассе. Отец поинтересовался у них о том месте. Грибники только посмеялись — там уже несколько лет никто ничего не собирает. И тут у отца созрел план мести: он просто взял и купил почти все, что у них было: у нас созрел план мести.
Подъехав к самому дому, мы увидели того соседа, который нас обманул. Мы выходили из машины, а он стоял на подъезде и ехидно улыбался. Улыбка быстро сползла с его лица, когда он увидел, сколько у нас грибов. Как ни в чем не бывало, отец подошел к соседу и поблагодарил его за то, что такое отличное место подсказал. А еще он сказал, что мы мало взяли ведер и много грибов пришлось оставить. Дядя Сережа сильно удивился, а глаза его загорелись.
На следующий день ранним утром мой папа вышел и увидел, что наш соседушка куда-то собирается. Он грузил в багажник ведра, тазики, еще какую-то тару. К вечеру соседский «Форд» въехал во двор. Отец вышел. Дядя Сережа с кислой рожей вышел из машины и молча прошел мимо. Прошло несколько недель, прежде чем он снова начал здороваться с нами.
- Отправилась в лес за лисичками. Забрела в глухой березняк, где грибов почти не было, и уже думала возвращаться с пустой корзиной. Вдруг прямо под развесистым кустом папоротника замечаю странный бугорок из сухих листьев. Думала, огромный белый гриб! Аккуратно разгребаю листву руками, а там лежит грязное, но совершенно целое фарфоровое блюдце с яркими розочками! Дома я промыла находку и на донышке увидела клеймо известного раньше завода. Когда показала его бабушке, она ахнула: точно такое же блюдце из ее свадебного сервиза потерялось на пикнике в этом самом лесу больше полувека назад. Теперь оно снова занимает почетное место на нашей кухне.
ADME
- Дедушка всегда, когда приезжает с рыбалки, угощает одной средней рыбкой из своего улова нашу кошку. Та его ждет больше всех на свете. Встречает у форточки раньше других! Бабушка еще двери не успевает открыть, а кошка уже мяукает у порога. Дедушка ее очень любит, поэтому не раздевается, не снимает обувь, а сразу угощает свою любимицу. Но вот была этой зимой одна неудачная рыбалка у него, вовсе ничего не словил. Дедушка и подумал, что не может вернуться домой без угощения для кошки. Специально ради нее он ехал на мотоцикле в другой поселок, чтобы купить свежей рыбы и не расстроить кошку! Такая вот у них настоящая любовь!
alex_khval
«Поехала я вместе с подругой, ходячей энциклопедией грибов. Инструктаж получила, пошли собирать, на финише выяснилось, что я набрала два ведра подгруздков. А на фото — рядовка тополевая. Пахнет этот гриб мукой»
- Пошла в сосновый бор собирать землянику. Набрела на роскошную солнечную поляну, где было куча ягод. Опустилась на колени, увлеченно собираю землянику в бидончик. Вдруг в густой траве прямо передо мной кто-то начинает громко и ритмично шуршать. Я замерла, думала, ежик или птица, раздвигаю стебли высокой травы, а там сидит упитанный белый кролик! На ошейнике висел медальон с номером телефона. Я позвонила хозяевам, и оказалось, что пушистый беглец удрал с дачного участка недалеко от этой поляны. За спасение любимца меня щедро угостили трехлитровой банкой парного молока и домашним сыром.
ADME
- Когда мне было лет 10–11, мы всей семьей поехали на рыбалку на озеро с ночевкой. Взяли все как полагается: палатку, удочки, еду, маму, которая не хотела ехать, отца-организатора, младшую сестру, которой вообще все равно где быть, лишь бы не дома, и меня. В целом рыбалка как рыбалка, ничего увлекательного. Наступает вечер, мы все ложимся спать, отец говорит, что пошел еще порыбачить. Час нет его. Выглядываю и вижу, как он грустно сидит с фонариком у озера.
Не передать словами, как мне, ребенку, стало его жалко. И как одиноко ему сидеть без всей семьи. Пошла к нему, давай развлекать его разговорами. Что-то, думаю, не сильно он общительный: вручил мне фонарик и говорит, что надо тихо сидеть, а то рыбу распугаешь. Я подумала, что он так сильно обиделся, что мы с ним не пошли рыбачить, и теперь не хочет разговаривать.
Успокоилась ли я? Нет, я продолжила уже шепотом задавать кучу вопросов и рассказывать истории. Я уже и сама хотела спать, но не могла уйти: мне было жалко оставлять отца одного. И вот сейчас, будучи взрослой и имея ребенка, я смотрю на это по-другому. Отец хотел молча посидеть один, просто смотреть на этот поплавок и ни с кем не разговаривать. И «ночная рыбалка» была единственным шансом это воплотить. Но как хорошо, когда есть дети, которые не дадут загрустить в одиночку!
viktoriiia_lan
- Пошли с дочкой в сосновый бор набрать красивых сухих шишек для школьных поделок. Ходим, выбираем самые крупные. Вдруг дочка кричит: «Папа, смотри, тут шишка из чистого золота!» Я улыбнулся, подхожу посмотреть на ее «золото», нагибаюсь к земле, а в корнях старой сосны действительно что-то ярко блестит под солнечным лучом и это оказалась не шишка, а идеально сохранившаяся подарочная елочная игрушка в виде стеклянной шишки, покрытой золотистой амальгамой! Кто-то, видимо, наряжал лесную елочку на Новый год много лет назад и забыл игрушку на нижней ветке. Дочка была в полном восторге от такой «сказочной» находки.
ADME
- Сегодня, находясь на рыбалке, услышал истошный кошачий мяв, но никак не мог понять, откуда он раздается, пока не увидел на воде небольшие колебания воды вдоль бетонного парапета. Вытащил такое вот маленькое чудо, завернул в запасную майку, и он сразу заурчал. Всем неравнодушным докладываю: кошечка обрела новый дом и будет жить в любви и заботе.
alexby86
- Решили с друзьями поехать на речку с ночевкой — порыбачить и посидеть у костра. Ночь выдалась невероятно теплой. Поклевок не было вообще, наживку никто не трогал, и мы уже начали слегка досадовать, что зря тащили тяжелые палатки и снасти. А после полуночи небо над рекой стало совершенно чистым, и прямо над нашими головами начался невероятной красоты поток персеид — настоящий пик августовского звездопада! Падающие звезды отражались в зеркальной глади воды так отчетливо, будто мы находились в самом центре открытого космоса. Про рыбу мы забыли до самого утра: пролежали на траве, загадывая желания, и этот вечер стал лучшим воспоминанием за все лето.
ADME
- Жена уговорила нас с другом взять ее с собой на рыбалку. Приехали, разложились. И я замечаю, что женушка все время торчит рядом с Коляном. Перешептываются они о чем-то и хихикают. Я начинаю закипать, отвел ее подальше, чтобы расставить точки над «ё», а она вдруг взволнованно меня спрашивает: «Дим, ты что, все услышал, да? Ну, вот, теперь сюрприз не удастся!» Оказывается, она поехала с нами, чтобы спокойно выведать у Кольки, чего же моя душа желает на мой день рождения. А то я все отмахивался от вопросов о подарке. А она хотела точно все узнать и сделать мне сюрприз. Эх, люблю эту коварную женщину.
ADME
Можно, кстати, прямо спросить, что душа желает на ДР. И сразу нет проблем и разочарований
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А вот еще подборка радостных историй о вылазках за грибами, ягодами и рыбой, где утренний туман смешан с ароматом костра и хвои.
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