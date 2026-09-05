У меня уже наступило. Только вместо пухового одеяла у меня пушистый зимний плед. Как раз из бамбукового волокна. Очень тёплый, лёгкий. И тепло от него не жаркое, а такое мягкое, нежное, как от живого существа, например котика.
15 осенних зарисовок, которые пропитаны ароматами шарлотки и пряного облепихового чая
Осень пахнет шарлоткой, тыквенным супом, свежестью после первого дождя и, конечно же, новыми планами. Это идеальное время, чтобы замедлиться: кто-то делает это дома в компании мурчащего кота и сериала, а кто-то — на долгих прогулках с семьей по золотым паркам и аллеям. Вдохновить на приятные осенние хлопоты может помочь эта подборка теплых и уютных комиксов, в которых многие узнают себя.
Уже вот-вот наступит тот самый вечер, когда вы достаете из шкафа тяжелое, пухлое одеяло и впервые засыпаете под ним под стук дождя по карнизу
Выбирая осеннее одеяло, присмотритесь к моделям из бамбукового волокна или овечьей шерсти — они отлично дышат и при этом словно обнимают вас своим теплом. А если хочется максимального уюта и быстрого засыпания, попробуйте утяжеленное одеяло: под ним чувствуешь себя, как в крепких объятьях.
Шарлотка — самая осенняя выпечка, которую можно печь хоть каждый день, и она не надоест
Это конечно очень вкусно, но каждый день мне надоела бы. Я яблоки свежими больше люблю.
Чтобы привычный рецепт заиграл новыми красками, можно добавить в тесто щепотку мускатного ореха, немного корицы или цедру лимона. А есть еще теплый пирог вкуснее всего с шариком сливочного мороженого сверху.
Ну и как же без пряного и теплого тыквенного супа?
Чтобы вкус этого супа стал более насыщенным, лучше не варить тыкву, а предварительно запечь в духовке с дольками чеснока, красным луком, морковью, картофелем и веточкой тимьяна. А когда все будет готово, то непременно стоит запечь в духовке сухарики с небольшим количеством любимых специй, а при подаче добавить в тарелку обжаренные семечки и капельку ароматного оливкового или тыквенного масла.
Заканчиваются последние летние деньки на дачах, длинные теплые вечера сменятся прохладой. Наступает время собирать урожай
Классный рисунок. Хочу себе такую безразмерную машинку, в которой от заднего до переднего сидения минимум полметра еще, то же самок с передеими, да машинка при этом сама едет, ника3ие педальки нажимать не надо, пространство под ногами водителя можно заставить баночками с маринадом...
"Вашлебные жигули"
Уродившийся урожай — это всегда здорово, но порой уже не знаешь куда, его девать. Излишки яблок и томатов всегда можно немного подвялить в духовке или заморозить, предварительно нарезав. Зимой эти заготовки порадуют. Их можно будет добавлять в самые разные блюда. Томаты — в зажарку и супы, а яблоки в компоты и пироги.
Осень у всех разная и заботы тоже, но у каждого она по-своему хороша
Главное правило этой поры — не забывать баловать себя в суете будней. Если нет времени полететь в отпуск на море, можно сходить на пикник, или даже просто прогуляться с семьей или друзьями по осеннему парку или лесу.
Самое время вечерами пересмотреть любимые фильмы под пледом, с горячим кофе и пушистиком под боком
Для таких моментов идеально подойдет кино с осенним настроением: от «Когда Гарри встретил Салли» с Мэг Райан и «Шоколада» с Жюльет Бинош до всех частей «Сумерек». Главное, заранее подготовить кружку с чем-нибудь теплым и пульт положить рядом, чтобы не пришлось тревожить уснувшего на коленях кота.
Еще один уютный осенний свитер никогда не будет лишним
В этом сезоне беспроигрышным вариантом станет объемный свитер крупной вязки, в который можно укутаться до самого носа. Идеальный состав для холодов — смесь мериноса или альпаки с небольшим процентом акрила, чтобы свитер не был колючим.
Какая же осень без грибов? Белые, подберезовики, подосиновики, маслята, рыжики и первые осенние опята ждут в лесу!
Такая прогулка приятна, даже если вы не заядлый грибник и не любите собирать ягоды. Ведь пошуршать листьями и вдохнуть аромат осеннего леса и без всего этого очень приятно. А если случайно все-таки найдется парочка белых грибов, из них уже можно приготовить что-нибудь вкусное и ароматное.
Ну и обязательный элемент осени — поделка в школу. И хорошо, если все нужное найдется дома и вспомнит о ней ребенок не в 10 часов вечера
Собирать красивые шишки, желуди и листья, как показывает опыт, можно хоть каждую прогулку. Поверьте, если у вас дома есть школьники, с вероятностью 99,9% наступит тот самый вечер, когда эти запасы понадобятся.
Всегда приятно надеть осеннее пальто в первый раз после лета и найти в кармане случайно забытые с прошлого года деньги
Надеть пальто в первый раз после лета и найти в кармане прошлогоднюю купюру — бесценно. Эту неожиданную заначку нужно сразу потратить на что-то приятное: большой латте с сиропом, облепиховый чай или забавные теплые носки.
Прекрасная идея — покупка теплых шерстяных носков у милой бабули на стихийной ярмарке, чтобы вечерами уютно и в тепле читать любимые книжки
Носки из натуральной шерсти удобно не только носить дома, но и брать с собой в поездки за город. А если надеть такую пару под резиновые сапоги, то никакие лужи во время осенних прогулок будут не страшны. А еще такая покупка выручит в те дни, когда на улице уже станет прохладно, а отопления в квартирах еще не будет.
И вовсе не только у бабушек осенью, откуда ни возьмись, появляется желание что-нибудь связать, ну или заняться каким-нибудь уютным хобби
Длинные вечера просто созданы для того, чтобы налить себе травяной чай, включить хорошую аудиокнигу или фильм и приняться за вязание. Благо пряжи сейчас огромный выбор: и тонкая, и толстая, и петельками, и букле. Можно связать и одежду, и плед, и даже корзинку для интерьера.
Верная осенняя примета — это играющие в золотой листве дети и братья наши меньшие
Такая прогулка — отличная идея для спонтанной фотосессии. Покидайтесь листьями, подурачьтесь от души и тогда хорошее настроение, яркие фотографии и приятные воспоминания вам обеспечены.
Осенняя погода — штука капризная. Утром освежает, вечером греет. Но лучше уж одеться потеплее, чтобы наверняка не замерзнуть
Осенняя погода обманчива. Утром холодно, днем жарко. Чтобы не замерзнуть и не упреть, спасает многослойность: футболка, сверху фланелевая рубашка или кардиган, а потом уже куртка или плащ.
Ну и как же приятно, попав под первый прохладный дождь, набрать дома горячую ванну или принять горячий душ
Попасть под холодный дождь не так уж обидно, если дома ждет горячая ванна. Добавьте в воду горсть английской соли, чтобы расслабить мышцы, и зажгите свечу или аромалампу. Отличный способ согреться и смыть с себя усталость.
Пусть эта осень принесет и вам как можно больше уютных вечеров, вкусного чая и поводов для искренних улыбок.