15 осенних зарисовок, которые пропитаны ароматами шарлотки и пряного облепихового чая

Осень пахнет шарлоткой, тыквенным супом, свежестью после первого дождя и, конечно же, новыми планами. Это идеальное время, чтобы замедлиться: кто-то делает это дома в компании мурчащего кота и сериала, а кто-то — на долгих прогулках с семьей по золотым паркам и аллеям. Вдохновить на приятные осенние хлопоты может помочь эта подборка теплых и уютных комиксов, в которых многие узнают себя.

Уже вот-вот наступит тот самый вечер, когда вы достаете из шкафа тяжелое, пухлое одеяло и впервые засыпаете под ним под стук дождя по карнизу

Анастасия только что У меня уже наступило. Только вместо пухового одеяла у меня пушистый зимний плед. Как раз из бамбукового волокна. Очень тёплый, лёгкий. И тепло от него не жаркое, а такое мягкое, нежное, как от живого существа, например котика. Ответить

Выбирая осеннее одеяло, присмотритесь к моделям из бамбукового волокна или овечьей шерсти — они отлично дышат и при этом словно обнимают вас своим теплом. А если хочется максимального уюта и быстрого засыпания, попробуйте утяжеленное одеяло: под ним чувствуешь себя, как в крепких объятьях.

Шарлотка — самая осенняя выпечка, которую можно печь хоть каждый день, и она не надоест

Анастасия только что Это конечно очень вкусно, но каждый день мне надоела бы. Я яблоки свежими больше люблю. Ответить

Чтобы привычный рецепт заиграл новыми красками, можно добавить в тесто щепотку мускатного ореха, немного корицы или цедру лимона. А есть еще теплый пирог вкуснее всего с шариком сливочного мороженого сверху.

Ну и как же без пряного и теплого тыквенного супа?

Чтобы вкус этого супа стал более насыщенным, лучше не варить тыкву, а предварительно запечь в духовке с дольками чеснока, красным луком, морковью, картофелем и веточкой тимьяна. А когда все будет готово, то непременно стоит запечь в духовке сухарики с небольшим количеством любимых специй, а при подаче добавить в тарелку обжаренные семечки и капельку ароматного оливкового или тыквенного масла.

Заканчиваются последние летние деньки на дачах, длинные теплые вечера сменятся прохладой. Наступает время собирать урожай

Кошачья прислуга только что Классный рисунок. Хочу себе такую безразмерную машинку, в которой от заднего до переднего сидения минимум полметра еще, то же самок с передеими, да машинка при этом сама едет, ника3ие педальки нажимать не надо, пространство под ногами водителя можно заставить баночками с маринадом...

"Вашлебные жигули" Ответить

Уродившийся урожай — это всегда здорово, но порой уже не знаешь куда, его девать. Излишки яблок и томатов всегда можно немного подвялить в духовке или заморозить, предварительно нарезав. Зимой эти заготовки порадуют. Их можно будет добавлять в самые разные блюда. Томаты — в зажарку и супы, а яблоки в компоты и пироги.

Осень у всех разная и заботы тоже, но у каждого она по-своему хороша

Главное правило этой поры — не забывать баловать себя в суете будней. Если нет времени полететь в отпуск на море, можно сходить на пикник, или даже просто прогуляться с семьей или друзьями по осеннему парку или лесу.

Самое время вечерами пересмотреть любимые фильмы под пледом, с горячим кофе и пушистиком под боком

Для таких моментов идеально подойдет кино с осенним настроением: от «Когда Гарри встретил Салли» с Мэг Райан и «Шоколада» с Жюльет Бинош до всех частей «Сумерек». Главное, заранее подготовить кружку с чем-нибудь теплым и пульт положить рядом, чтобы не пришлось тревожить уснувшего на коленях кота.

Еще один уютный осенний свитер никогда не будет лишним

В этом сезоне беспроигрышным вариантом станет объемный свитер крупной вязки, в который можно укутаться до самого носа. Идеальный состав для холодов — смесь мериноса или альпаки с небольшим процентом акрила, чтобы свитер не был колючим.

Какая же осень без грибов? Белые, подберезовики, подосиновики, маслята, рыжики и первые осенние опята ждут в лесу!

Такая прогулка приятна, даже если вы не заядлый грибник и не любите собирать ягоды. Ведь пошуршать листьями и вдохнуть аромат осеннего леса и без всего этого очень приятно. А если случайно все-таки найдется парочка белых грибов, из них уже можно приготовить что-нибудь вкусное и ароматное.

Ну и обязательный элемент осени — поделка в школу. И хорошо, если все нужное найдется дома и вспомнит о ней ребенок не в 10 часов вечера

Собирать красивые шишки, желуди и листья, как показывает опыт, можно хоть каждую прогулку. Поверьте, если у вас дома есть школьники, с вероятностью 99,9% наступит тот самый вечер, когда эти запасы понадобятся.

Всегда приятно надеть осеннее пальто в первый раз после лета и найти в кармане случайно забытые с прошлого года деньги

Надеть пальто в первый раз после лета и найти в кармане прошлогоднюю купюру — бесценно. Эту неожиданную заначку нужно сразу потратить на что-то приятное: большой латте с сиропом, облепиховый чай или забавные теплые носки.

Прекрасная идея — покупка теплых шерстяных носков у милой бабули на стихийной ярмарке, чтобы вечерами уютно и в тепле читать любимые книжки

Носки из натуральной шерсти удобно не только носить дома, но и брать с собой в поездки за город. А если надеть такую пару под резиновые сапоги, то никакие лужи во время осенних прогулок будут не страшны. А еще такая покупка выручит в те дни, когда на улице уже станет прохладно, а отопления в квартирах еще не будет.

И вовсе не только у бабушек осенью, откуда ни возьмись, появляется желание что-нибудь связать, ну или заняться каким-нибудь уютным хобби

Длинные вечера просто созданы для того, чтобы налить себе травяной чай, включить хорошую аудиокнигу или фильм и приняться за вязание. Благо пряжи сейчас огромный выбор: и тонкая, и толстая, и петельками, и букле. Можно связать и одежду, и плед, и даже корзинку для интерьера.

Верная осенняя примета — это играющие в золотой листве дети и братья наши меньшие

Такая прогулка — отличная идея для спонтанной фотосессии. Покидайтесь листьями, подурачьтесь от души и тогда хорошее настроение, яркие фотографии и приятные воспоминания вам обеспечены.

Осенняя погода — штука капризная. Утром освежает, вечером греет. Но лучше уж одеться потеплее, чтобы наверняка не замерзнуть

Осенняя погода обманчива. Утром холодно, днем жарко. Чтобы не замерзнуть и не упреть, спасает многослойность: футболка, сверху фланелевая рубашка или кардиган, а потом уже куртка или плащ.

Ну и как же приятно, попав под первый прохладный дождь, набрать дома горячую ванну или принять горячий душ

Попасть под холодный дождь не так уж обидно, если дома ждет горячая ванна. Добавьте в воду горсть английской соли, чтобы расслабить мышцы, и зажгите свечу или аромалампу. Отличный способ согреться и смыть с себя усталость.