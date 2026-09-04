11 душевных книг, которые читаются так же легко, как листья на ветру кружат

Главный герой Мэйкон пишет путеводители для людей, которые не любят путешествовать, и сам старается устроить жизнь так, чтобы в ней было как можно меньше неожиданностей. После трагедии жена уходит от него, и Мэйкон остается один на один со своей привычной, тщательно организованной жизнью. Но вскоре в ней появляется шумная, эксцентричная и совершенно не похожая на него женщина, которая просит его помочь с собакой.