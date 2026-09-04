Совершенно кошмарное чтиво, бросила на середине.
Худшие традиции санта-барбары, воплощенные почему-то на францусзком кладбище.
Все домогаются всех, включая покойников, за право навещать которых разгораются нешуточные битвы между престарелыми любовницами)
11 душевных книг, которые читаются так же легко, как листья на ветру кружат
Есть книги, у которых просто переворачиваешь первую страницу и незаметно оказываешься внутри истории. Они душевные и теплые, как разговор со старым другом, с которым можно смеяться, грустить и молчать без неловкости. Такие истории читаются легко и оставляют после себя приятное послевкусие — примерно как ароматный цитрусовый чай в погожий осенний день.
«Книга извечных ценностей» — Анчал Малхотра
Как-то январским утром в парфюмерном магазине встречаются юный наследник семьи парфюмеров и дочь мастера-каллиграфа, — двое людей из разных миров, которых связывает неожиданное и сильное чувство. Их история любви разворачивается на фоне раздела Британской Индии, который навсегда меняет судьбы миллионов людей. «Книга извечных ценностей» — это семейная сага о любви, разлуке и памяти, в которой личная история переплетается с историей целого народа.
- Книга очень понравилась, читала с превеликим удовольствием, выкраивая хотя бы часик после работы. Ну так хотелось насладиться этими событиями! История хоть и оставляет грустное светлое послевкусие, но заставляет задуматься о человеческой хрупкости и силе духа.
«Поменяй воду цветам» — Валери Перрен
Совершенно кошмарное чтиво, бросила на середине.
Виолетта становится смотрительницей кладбища, надеясь спрятаться от прошлого. Там она постепенно обживается, знакомится с людьми, которые приходят к ней со своими историями, и неожиданно начинает возвращаться к жизни. Но однажды на кладбище появляется полицейский Жюльен. Его появление заставляет Виолетту вспомнить о собственном прошлом.
- Скажу честно — купилась на обложку, описание тоже заинтересовало, и никаких завышенных ожиданий не было. Но то, что я получила — потрясающе! Книга невероятная, необычная, тема не избитая. Мой читательский стаж 43 года, поэтому — просто поверьте.
«Случайный турист» — Энн Тайлер
Главный герой Мэйкон пишет путеводители для людей, которые не любят путешествовать, и сам старается устроить жизнь так, чтобы в ней было как можно меньше неожиданностей. После трагедии жена уходит от него, и Мэйкон остается один на один со своей привычной, тщательно организованной жизнью. Но вскоре в ней появляется шумная, эксцентричная и совершенно не похожая на него женщина, которая просит его помочь с собакой.
- Есть у меня одна коллега — ну прямо роковая женщина. Все подрядчики, кто в офис приходит, ей вслед головы сворачивают, букетами заваливают. А она даже бровью не поведет. В общем, богиня. Как-то обедала в столовой, смотрю, а эта тигрица на столике книгу забыла. Подскакиваю, переворачиваю обложку, а там какой-то незнакомый мне роман под названием «Случайный турист». Когда подошла вернуть книгу, разговорились. Оказалась очень начитанной и умной женщиной. Тоже прочитала по ее совету, теперь всем разведенным подругам рекомендую.
«Итальянская партия» — Антуан Шоплен
Молодой французский скульптор Гаспар приезжает в Рим на несколько дней, но вместо работы проводит время за шахматами на террасе ресторана, играя со всеми желающими. Там он знакомится с Марией — загадочной девушкой, которая оказывается сильной шахматисткой.
- Благодаря книге я на пару часов я вернулась в Рим, мой самый любимый город! Благодарна автору именно за это.
«Крис идет домой» — Ребекка Уэст
Крис Болдри возвращается домой после ранения, но обнаруживается, что он потерял память о последних пятнадцати годах жизни. Он не узнает ни жену Китти, ни свой дом и уверен, что ему все еще двадцать лет и он по-прежнему любит Маргарет — свою давнюю возлюбленную. Маргарет, уже замужняя женщина, приезжает к нему, и их прежнее чувство неожиданно оживает.
- Уже на одном предисловии к книге у меня слегка увлажнились глаза, а уж сам роман показался мне после одним большим глотком свежего воздуха, текстом высокой мелодики и одухотворенной глубины. Ребекка Уэст, уже мне немножко знакомая, на этот раз вовсе положила меня на лопатки емкой и цельной историей о мужчине, вернувшемся домой с ощущением, что ему не 36, а снова 21.
«Книжная кухня» — Ким Чжи Хе
В 32 года Ю Чжин бросает успешную жизнь в Сеуле и переезжает в маленькую деревушку у озера, чтобы открыть книжное кафе-пансионат. Постепенно в «Книжную кухню» начинают приезжать самые разные люди — уставшие от работы, запутавшиеся в отношениях или просто не понимающие, куда двигаться дальше. Для каждого Ю Чжин подбирает книгу и место за своим столиком.
- «Книжная кухня» — легкая и уютная книга, которая на первый взгляд простая, но в каждой главе скрыта своя маленькая магия.
«Сентябрьские розы» — Андре Моруа
Гийом Фонтен — знаменитый писатель, уже немолодой и вполне довольный своей устроенной жизнью с заботливой, но ревнивой женой. Однако ему все сильнее хочется пережить настоящую любовь и почувствовать себя молодым — и вскоре в его жизни появляется женщина, способная перевернуть привычный порядок вещей.
- Легкий, расслабляющий французский роман. Читала перед сном, чтобы стряхнуть с себя день и не особо «зачитаться». Ритм книги убаюкивает и обволакивает. И вот в душе уже и ты говоришь по-французски, с легким испанским акцентом. «...Es bonito, no?» Это было, несомненно, приятное чтение.
«Маленький незнакомец» — Сара Уотерс
Доктор Фарадей приезжает в старинное поместье Хандредс-Холл, где когда-то работала его мать, и знакомится с семьей Айрес, которая изо всех сил пытается удержать приходящий в упадок дом. Вскоре в особняке начинают происходить странные вещи: сами собой звонят колокольчики, раздаются шаги и стуки, а привычные предметы оказываются не на своих местах.
- Сюжет держит в напряжении. Порой, читая, тревожно начинаешь прислушиваться к шуму ветра, гулу воды, шагам соседей... И каждую свободную минуту хочется тратить на чтение.
«Подозреваются все» — Иоанна Хмелевская
Главная героиня от скуки придумывает детектив, героями которого становятся ее коллеги — сотрудники архитектурного бюро. Но вот совпадение — в его стенах действительно вскоре происходит настоящее преступление, и теперь под подозрением все, включая саму пани Иоанну.
- Купили старую дачу в августе, взяла отпуск под это дело и приехала разбирать хлам. Так увлеклась, что не заметила, как стемнело. Предупредила мужа, что заночую тут, а сама полезла в чулан за какой-нибудь старой книжкой, оставленной предыдущей хозяйкой. Как же я оторопела, когда увидела, что все полки просто забиты детективами и триллерами. Вот тебе и бабушка-одуванчик! Схватила книгу наугад и не прогадала — читала взахлеб полночи. Теперь думаю, как объяснить мужу, что я остаюсь тут жить на всю осень.
«Вторники с Морри» — Митч Элбом
Спустя шестнадцать лет после выпуска из университета журналист Митч Элбом случайно видит по телевизору своего бывшего преподавателя Морри Шварца и узнает, что тот болен. Митч приезжает навестить его — и решает возвращаться каждую неделю, по вторникам. Их встречи постепенно превращаются в особые разговоры о любви, семье, работе, старении и о том, что действительно важно в жизни.
- Любимая книга. С ней связана история: я за границей и мне подруга прислала эту книгу, а внутри нарисовала сердечки на страницах. Я сначала не поняла, зачем, а потом пришел бокс с подарками — когда я дохожу до конкретной страницы, я открываю подарок. Всем советую ее почитать.
«Аня из Зеленых Мезонинов» — Люси Мод Монтгомери
Одиннадцатилетняя сирота Энн Ширли по ошибке попадает на ферму «Зеленые Мезонины», где семейная пара ждала мальчика-помощника. Несмотря на первое желание отправить ее обратно, хозяева фермы решают оставить Энн, и тихая жизнь быстро меняется. У Энн богатое воображение и настоящий талант попадать в самые невероятные переделки.
- Героиня живет так ярко и насыщенно, что я осознала — где-то в процессе взросления работа стала всей моей жизнью. Если бы я описывала последние несколько лет как цветовую палитру, это была бы в основном унылая серость монотонной рутины. Читая эту книгу, я начала видеть мир глазами Ани, и это произвело на меня такое глубокое впечатление, что трудно описать.
В польской школе это книга для обязательного прочтения в 5 классе.
Иногда для хорошего вечера нужно совсем немного: любимое кресло, тишина и книга, которая тихонько согревает изнутри. Эти истории способны подарить именно такие моменты — простые, но почему-то очень важные.