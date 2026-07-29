20+ простых историй о соседях по даче, которые делятся не только урожаем, но и хорошим настроением

Дача радует своих обывателей пением птиц, ароматом цветов и вкусными ягодами с куста. А еще на ней есть соседи! С ними лето часто наполняется забавными историями, яркими высказываниями и дельными советами. У кого в дачном сообществе нет бабушки с идеальным огородом или местного мужичка, который все про всех знает? Одним словом, с соседями каждый выходной на даче превращается в маленькие радости.

Бабушка моя — женщина веселая. Вместе с дедом они жили в своем большом доме с большим садом-огородом. И пролезла к ним через забор от соседей малина. Бабушка малину эту пересадила на хорошее место, в порядок привела, пошли урожаи. Через пару-тройку лет в августе зашла по каким-то делам соседка и набрела в огороде на грядку с малиной. Увидела, что от ягод все красно, и восхитилась: «Какая у вас малина хорошая! Сортовая небось... Поделитесь по-соседски?» Бабушка ей, конечно же, дала ростков десять. И тут соседка сорт спрашивает, а бабуля отвечает: «Вы — Семеновы, от вас она через забор залезла, стало быть и название — Семеновский сорт». Алексей Завитаев / Dzen Caleb Vivas только что Соседка кипишь не подняла? Что бабуля украла ее малину Ответить

У нашего соседа по участку есть очень симпатичный сын, с которым я все время хотела познакомиться. Так что на дачу я всегда ездила при полном параде. Да вот только никак не могла застать этого красавчика. А сегодня выбегаю из бани, на лице маска болотно-зеленого цвета, волосы убраны кое-как, чтобы не мешали, из одежды только дедушкин халат на три размера больше. Конечно же, он стоял на крыльце! Так и познакомились. © Карамель / VK Дмитрий Скворцов только что А где дежурная концовка? "Женаты 5 лет, двое детей" Ответить

«Мои соседи 5 лет назад засадили 10 соток лавандой. Теперь каждый год меня угощают лавандовым чаем, выдают свежесрезанный букет и приглашают моего песика на фотосессии»

ADME Эллина Илясова только что Мне б таких соседей, я б к ним каждый день бегала, обожаю лаванду и всё что с ней связано, единственное всякие свечи, духи и пр отдают мылом, а не лавандой, это я не люблю Ответить

У нас на даче есть соседка — тетя Зина. Она к нам часто захаживала, деловито поднимала вверх палец и выдавала: «Ешь редиску, редьку, хрен — будешь как Софи Лорен». Каждый раз вспоминаю и смеюсь до упада. camomile_fields Lisenok22 только что А что, хороший совет)) Полезно и калорий по минимуму. Ответить

Соседи продавали дачу. Приезжает пара — девушка все на телефон снимает, мужик под два метра ростом, в татухах. С мужем напряглись. Мужик осмотрел все, глянул на нас и говорит: «Соседи — атас! Надо брать». У нас глаза по пять копеек. А девушка к нам подходит и выдает: «Не пугайтесь, просто Кирилл в восторге, что у вас газон и небольшая клумба. Мы все дачи смотрели — вокруг одни огородники». Дачу эта парочка купила. Лучшие соседи в мире — вместе шашлыки жарим, газоны косим по расписанию, а так тишиной наслаждаемся. ADME Яна только что песня есть " у соседа мотоблок". там дамочка жалуется на соседа, маньяка огородных работ-то сеет, то копает, и забор чинит, и мотоблок ревет . а в конце сама с лопатой вышла, сказала, что только одну грядку вскопает . и после у нее там и сельдерей и укроп и петрушка и клубника. вот, говорит, огородный вирус и меня поразил Ответить

«Кто-нибудь может объяснить, что знает мой сосед, если делает забор из морских контейнеров?»

У меня прекрасные соседи. Недавно готовила обед. Тут соседка звонит: газ у нее закончился, а пельмени не доварились. Хотела со мной съездить за баллоном. Но я тоже не могла отойти от плиты. В итоге передала ей через забор электроплитку нашу. Все обедали по расписанию, а потом отправились вместе за газом. © TikTok Caleb Vivas только что Пельмени аль денте не захотели есть Ответить

Раньше моя мама активно соревновалась с нашими соседями, у кого участок будет красивее. Каждую весну мама порхала там, как бабочка! Сажала цветы, облагораживала все, украшала, вырывала лишнюю траву. Я всячески от этого отмахивалась. А тут мама просто в один момент перестала щебетать об этом неофициальном соревновании. Спрашиваю, мол, чего она так резко угомонилась. Выяснилось, что у соседей проходы между грядками и клумбами засыпаны морскими ракушками, сосновой корой и искусственными разноцветными камушками. А у мамы была только кирпичная крошка. Так что она больше не старалась угнаться за соседским участком, зато огород у нас всегда был самым лучшим! © Палата №6 / VK Gelmut только что Ну кто как со скукой борется...Когда Здоровье есть.... Ответить

Иногда на дачах к нам заходят весьма необычные соседи. Этот товарищ с гордостью носит кличку Сохатый

Был у меня бультерьер — самая добрая и классная псина на свете. Ромашкой называли ее. Привезли собаку на дачу, а там наш огород и огород соседей отделяет совершенно прозрачная сетка. Я как-то утром вышла во двор и слышу голоса. Четверо соседских детей, стоят со своей стороны сетки и общаются с моей собакой, которая стоит с нашей стороны. Они так до обеда на огородах все и просидели. Потом мама этих детей спросила кличку нашей звезды. И дальнейшие дни начинались с того, что дети хором звали через сетку Ромашку, а потом весь день вели с ней светские беседы. © Не все поймут / VK Ирина Своднина только что Вот собачке повезло. Ответить

Купили дачу заброшенную — даже забора не было. Позвонили в кадастр, приехал мужик колышки забивать. Не успели одну сторону отмерить, бежит сосед в трусах с лопатой. Ну, думаем, приплыли. И тут землемер как заорет: «Ребята! Это Михалыч, дружите с ним, он все про всех в СНТ знает и всегда поможет». Михалыч действительно просто прибежал познакомиться прямо из огорода, а заодно рассказал пару баек про предыдущих хозяев участка. ADME

«Поехали на дачу заниматься агро-фитнесом, а у нас тут прям на участке новые соседи: на скворечнике свил гнездо дрозд-рябинник. Скорее всего, уже на кладке сидит»

В детстве дедушка втихую от бабушки отсыпал нам сахар, и мы шли к соседу по даче. Он делал нам леденцы на палочке и сахарную вату... Вату съедали по дороге домой, а вот конфеты ели ночью, чтобы бабушка не засекла. © Не все поймут / VK Лиза Мочалкина только что Какая добрая бабушка... Ответить

У нас на дачах все соседи замечали приезд бабы Нины. Не из-за того, что она раздавала цветы или пекла пироги для всех, а благодаря ее неугасаемому жизненному заряду. Громкий и заразительный смех оживлял окрестности и поднимал настроение. Баба Нина всегда была готова помочь. Главное — не словом, а делом. Она критиковала молодежь, просиживающую все солнечные дни за гаджетами, и сетовала, что она в их возрасте поле картошки полола.

Некоторые думали, что Нина чересчур строга, но на самом деле она просто убеждена была, что труд спасет мир. В свои 75 она не знала усталости. Ее подружки уже за телевизор усаживались, а она строила беседку и высаживала новые деревья. «Нин, ты не устаешь?» — удивлялись соседи. А она просто отвечала: «Устают те, кто без дела сидит! А я — как раз в самом расцвете сил!» © СИТУАЦИЯ / VK Лиза Мочалкина только что И нахрена, спрашивается, стоять раком над картошкой, если можно её купить, не убиваясь на грядках? Ответить

Была летом на даче, а там участок в джунгли превратился. Все заросло дикой малиной, которую я в детстве обожала. И самое печальное — муравьи ее захватили. Выйти оттуда с ягодами и без этих букашек было просто невозможно! А тут соседи мои по даче посоветовали пшена насыпать под кусты, мол, помогает хорошо. Не стала вдаваться в детали, так и сделала. Давно известно, что муравьи интеллектуальные высокоорганизованные существа. Скорее всего, они быстро сообразили, что вскоре прилетят птицы и склюют их вместе с пшеном, и просто сбежали. В общем, отличный соседский совет. © Палата №6 / VK Raisa Lenfer только что Нет,золотые мои, каша манная, работает на ура,купили дом,доходило,до того, что следили, чтобы дома не было разведчиков мурашей. Как это работает: должно быть тепло,не должно быть влаги или дождя, вечером, засыпаете некоторое количество в гнездо сухой манки. Всё. Попробуйте. С уважением. Польша. Этим спасли участок от гнезд. Ответить

«Вот такие у нас милые соседи на даче: в теплице живет семейство ящериц. Этот товарищ длиной в 20 см с удовольствием позировал для фото»

Купили дачу у одной бабуси. Сразу решили забор менять. Старый снесли, так соседский джек-рассел то и дело к нам заглядывал. И вот стою поливаю огурцы, а мохнатый под крыльцом нашим начинает подкоп делать. Думаю, крота ловит. Подхожу ближе, а в яме торчит стебель. Присмотрелась, это моя эустома, которая, по словам мужа, на солнце сгорела. А это мой супруг просто ее скосил и закопал, чтобы я не заметила. Посмеялись вместе с соседкой — ее дорогой и вовсе кустик жимолости скосить умудрился. ADME Дарья только что Купили дачу сразу со своей эустомой? Ответить

У соседей офигенно вкусный крыжовник. Сорт они не помнят. На мой участок не свисает, потому я просто периодически захожу к ним на участок с небольшой посудиной за ягодами. Соседи не против. Вообще крыжовник не собирают сами, так что его я подъедаю. lbmslil Александр только что что мешает попросить черенок или отводок? Ответить

У знакомого соседка по даче купила спаниеля. Он огненно-рыжего окраса. Назвала она его Пожаром. И вот представьте, когда этот сорванец выбегал со двора, соседка выходила с криком: «Пожар! Пожар!» Местные тут же попросили сменить кличку песика. occulteprofi Lisenok22 только что Соседей легко понять. Ответить

«Нашей соседке уже 97 лет, а ее сад с каждым годом цветет все краше и краше. Очень активная бабушка»

Пошла на даче в лес за грибами. Слегонца заблудилась в наших буреломах. Слышу, сквозь чащу ломится кто-то большой, ветки трещат. А у нас, на минуточку, кабаны и медведи водятся. Решила пошуметь, чтоб спугнуть: включаю на полную громкость «Рамштайн» — не помогает. Тогда начинаю орать песни и сигналить дуделкой от велика. Хоть бы что! Я уже не знаю, что делать. И тут выходит мой сосед. Даже знать не хочу, что он про меня подумал. flowelen Lisenok22 только что Подумал: лучше не подходить близко, мало ли что. 🤣🤭 Ответить

Купили дом, заборов между соседями не было. То соседка через наш огород ходит к другой соседке, то собака отцепится и прибежит к нам на участок. Поставили забор. И вот соседушки как увидели, сразу вздохнули: «Ну вот, заборы поставили, поздороваться не с кем теперь». Маруся Иванова / Dzen Lisenok22 только что Как же раздражает это хождение по чужим участкам, когда наглецы без спроса шастают. Когда была дача в СНТ, постоянно кто-то лез, чего только не творили, никакого спокойствия и безопасности, потому выбешивало. Ответить

У меня сосед пчел разводит. Говорю ему: «Дядя Толя! Все ваши пчелы уже давно забыли про границы и сидят на моей лаванде и липах. А он отвечает: «Нет, соседка! Главные еще на фацелии моей сидят!» © Золушка / TikTok

Соседская помощь — она такая: даже если вы не дружите домами, всегда придете на выручку. Перенести дрова, выровнять забор, поесть вместе шашлык

Отдыхаем на даче. На участок забежал сосед и радостно выдал: «Я только что нашел на дороге 1000 рублей! Я самый везучий человек на свете!» И тут он споткнулся о шланг, полетел в ежевику, пытаясь встать с нее, влез одной ногой в крапиву. Теперь сидим и утешаем нашего везунчика. © Палата №6 / VK Lisenok22 только что У него же целая тысяча! Что? Разве на бинт с лейкопластырем не хватит? Ещё и останется) Ответить

Заезжал в одно садоводство. Так там был один явно недешевый участок с огромным панорамным окном. Вот только окно это выходило аккурат на соседей. Они, видно, не особо были рады и отгородились здоровой бытовкой. И с чувством юмора у них, кажись, все хорошо, потому что на стене, которая как раз выходила на соседское панорамное окошко, они нарисовали всем известный бабушкин ковер с оленем. © duplet / Pikabu Lisenok22 только что "Недешёвый добротный дом размером с участок", а в доме - панорамное окно. Но версия про участок с окном звучит забавно, что-то мистическое) Ответить

Лето, жара. Поехали с соседкой по даче на великах в магазин за мороженым и квасом. Тут с нами поравнялся мужичок на «Жигулях» и с улыбкой предложил: «Цепляйтесь, подвезу». А Наташа не задумываясь выдала: «Ах, оставьте это глупости, честное слово!». Мужик так и заглох посреди дороги. А мы дальше молча поехали. И тут обе смеяться начинаем. Соседка заявляет: «Ну вот теперь я осознала, что мне 40 с хвостиком». ADME