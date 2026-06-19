19 теплых историй о бабушкиных квартирах и домах, в которых каждая полочка хранит светлое воспоминание
Запах свежеиспеченных пирожков и горячего сладкого чая, кружевные салфетки на комоде, негромкое бормотание радио и уютная кровать с горой подушек. Все эти теплые воспоминания и маленькие радости неизменно связаны с ним — с домом любимой бабушки, в котором даже стены согревают и дарят спокойствие.
- Бабушка очень любила свой сервиз, который неизменно красовался в комоде за стеклом и ни разу не доставался. Он достался мне, и я решила его продать. Вечером выставила его за символическую цену и пошла спать. А утром включаю телефон и замираю: у меня чуть не сотня сообщений, все так и рвутся сервиз забрать. И я чуть не разревелась: ну как же я его отдам? Он же бабулин любимый. Она с него пылинки сдувала, она мне его в наследство оставила. И пусть у меня для него и места-то нет, и в интерьер он не вписывается. Объявление закрыла, оставляю себе.
- У моей бабулечки была кровать с никелированными шишечками, белоснежное покрывало и белоснежные же кружевные накидки на пуховые подушки! Да, днем прикасаться к этому великолепию запрещалось. Да и вообще, нечего днем бока отлеживать. Но вот вечером, когда укладывались спать, можно было с разбегу плюхнуться в воздушное облако перины. Это непередаваемые ощущения! Такие сладкие сны, как у бабушки, больше нигде не снились. И да, над кроватью висел ковер «Мишки в лесу»!
- Вспомнил, когда я, будучи маленьким, жил у бабушки летом. И, уходя на работу, бабушка пекла всякие вкусности на завтрак, наливала стакан молока и накрывала завтрак простынкой. Я просыпался, когда уже вовсю светило солнышко, времени я не считал, помню, петухи кричали. Конечно, у меня были маленькие обязанности: выгулять на реке уток, съездить за травой и покормить маленького бычка. И потом я бежал гулять с ребятами. Сегодня у меня праздник — мне 44 года. И я бы хотел проснуться с утра тем маленьким счастливым мальчишкой.
«Дом бабушки — это отдельный вид красоты».
- Моей бабушке 89 лет, она еле-еле ходит, ей сложно, но она продолжает быть самой лучшей бабушкой во всем мире! Прихожу к ней в гости иногда, она, бывает, лежит, телевизор смотрит, но видит меня и тут же вскакивает с кровати, чтобы пойти на кухню и быстро замесить тесто. Все ради того, чтобы порадовать любимого внука своими фирменными пирожками. В последний раз у меня аж слезы потекли, не смог сдержаться. Смотрю за тем, как она старается, как руки уже не слушаются, но она готовит для меня и отказывается отдохнуть. Хочу приезжать к ней чаще, но боюсь напрягать, ведь она вечно для меня что-то готовит.
- Дом бабушки Дуси — это классика жанра. Дверь на входе в ее половинку дома пела на петлях длиннющую песню во весь раствор двери. Этот звук даже скрипом не назвать! Он не раздражал, он был мягким. Его волнистое вибрато четко давало понять, что в дом вошли и надо встречать человека. Плетеные круглые коврики разбросаны от прихожей до спаленки. Кровать застелена, подушки аккуратно и фигурно уложены друг на друга и накрыты тюлем. В другой комнатке стоит полумрак. На стенах висит панно с классическими оленями. Сквозь маленькие окошки едва пробивается свет. Солнце даже в зените туда едва заглядывает. В углу телевизор, тоже накрыт тюлем. В кухонке потрескивает печь, и всю эту тишину мерно, по секундам, качают настольные часы.
«Всего 2 года назад еще можно было прийти на эту кухню и сообщить, что хочешь пирогов. Останется только немного подождать. А сегодня сам берешь скалку, которая старше тебя, и жаришь на такой же сковороде любимые пироги с картошкой. Пустой дом наполняется ароматом детства. Становится немного грустно оттого, что не вернуться в те дни, но при этом также тепло и уютно».
- Недавно приезжал в поселок Прибрежный, где жила бабушка. Что-то екнуло в груди, решил подъехать к ее дому. Старенький многоквартирный трехэтажный дом на 4 подъезда. Подхожу к крыльцу первого подъезда и вижу на бетонном крыльце след. Этот след в бетоне я оставил, когда мне было лет 6. Как сейчас помню, как залили крыльцо и положили доски, чтобы люди ходили, а я промахнулся и наступил на бетон. Нет уже бабушки, продана ее квартира на третьем этаже, а след этот до сих пор там, хотя прошло уже 27 лет. И сразу вспомнились эти дни, когда я оставался на все лето у бабушки, походы на дачу, как я просыпался от запаха каких-либо вкуснях, которые ждали меня на кухне.
- У бабушки была очень высокая кровать: на железной сетке, мягкая и скрипучая. Я обожала на нее забираться и всегда представляла себя принцессой на горошине. Еще у нее было много подушек, которые она накрывала кружевной накидкой, а перед этим красиво укладывала: все стопочкой, а верхнюю — уголком, и сверху эта накидка. А в шкафу слева у нее висела ее обстриженная коса в руку толщиной — всю жизнь бабушка ее хранила.
- Моей бабушки уже нет, но до сих пор вспоминаю ее домик в деревне. Все лето у нее проводила, домой уезжать не хотелось вообще. Она всегда так обо мне заботилась, я ей все-все рассказывала. Она мне часто снится: как будто я снова у нее, сижу с ней за столом, а на нем чай — кипяток и гора пирогов. Очень по ней скучаю.
«Люблю свою бабушку Маню, с ней связаны прекрасные воспоминания детства. Современные бабули уже платочки не носят, деловые все стали».
- Пирожки и каши из печки пекла бабушка Маша. Пироги у нее были большие: такой сам не съешь, на троих минимум. А каши! Там зажаристая корочка, и ее с кашей перемешивают и с сахарным песком и маслом. Кстати, каши ели тогда все из одного чугунка. Сейчас это кажется негигиеничным, но в детстве никто не заморачивался.
- В детстве просыпаешься с утра у бабушки дома, а она уже чем-то занята. Вслушиваешься в звуки из соседней комнаты и слышишь что-то необычное. Каждый звук таинственен. И ты не понимаешь, что это за звуки. Лежишь, слушаешь. Потом встаешь и понимаешь, что это тихо работающий телевизор, и бабушка венчиком взбивает тесто.
- В детстве я была малоежкой, но у бабули по этому поводу было свое мнение. Правило на улице Гречка гласило: «Пельмешек нужно съедать столько, сколько тебе годиков». Эта чудесная манипуляция с запахом домашних вкусностей перестала на меня работать в районе 14 лет. Время ушло, детство тоже, и сейчас мои лета отражаются цифрами в паспорте, свечками на торте и килограммами на штанге в зале. И я часто скучаю по бабуле. Она тоже ушла.
- У бабули дома все стояло на своих местах, она любила красивые вещицы. Трогать все это было нельзя. В шифоньер вообще запрещала заглядывать, мол, там у нее богатства. Когда ее не стало, я пошла разбирать вещи. Открыла дверцу и не поверила своим глазам: внутри лежало ее серебро и несколько заламинированных листов. Мои рисунки из детства! Мне лет 6 было. Не могу поверить, что она их сохранила.
- Вот он — деревянный синий домик с одной комнаткой и прихожей. То, что он синий, я просто помню, так как дожди и снег давно смыли краску. Домик облез и стал унылого серого цвета. Дорожка от калитки заросла, приходится буквально продираться через заросли, которые когда-то были ухоженным рядом кустов черной смородины. Что меня удивило — многое на месте. Вот на гвоздике висит пакет с пакетами. Бабушка оставляла их, чтобы было куда собрать с собой зелень. На стене зеркало, поделка из бумаги — выцветший цветок. Раньше мне не хватало роста, чтобы посмотреться в него, теперь хватает. Бабушка, я выросла! Очень хотелось найти остатки грядок с клубникой, это была бабушкина гордость! Прошлась по бывшему саду, собрала нехитрый весенний букет из тюльпанов, нарциссов и незабудок, побрела обратно к станции.
«Хорошо в деревне летом».
- Пошла разбирать вещи в бабушкиной квартире. В шкафу висело ее любимое драповое пальто, которое все еще пахло ее духами. Надела его — сидит идеально, только уж больно тяжелое, да и карманы почему-то зашиты. Распорола их и замерла: там и карманов-то не было! Рука сразу попала внутрь подкладки, в которую были засунуты все бабулины сокровища: янтарные бусы, золотые сережки и кольца, немного денег и фотография, где вся наша семья в сборе. Смотрю на нее и оторваться не могу. Столько эмоций сразу нахлынуло.
- Мне 7 лет. Лето. Сплю на железной кровати, эта та, у которой под матрасом сетка пружинящая. Меня укрывает тяжелое одеяло с пододеяльником с ромбовидным отверстием посередине. Голова лежит на подушке, набитой гусиным пухом. Через маленькое окно в деревянном срубе на мое лицо падает первый луч утреннего солнца. Спрыгиваю с кровати, иду на кухню, и с порога в мой нос бьет этот ни с чем не сравнимый аромат свежего белого хлеба из дровяной печи. Бабуля зовет меня умываться и пить чай со свежим хлебом. Я направляюсь к умывальнику, а она уходит в сарай, чтобы надоить парного молока. Я быстро иду к тем самым заветным буханкам, которые спрятаны в серванте и накрыты полотенцем. Откидываю полотенце, а там хрустящий, с золотистой коркой хлеб. Еще горячий. Быстро съедаю свой кусочек хлеба и ставлю чайник на плиту. Тут заходит бабушка с ведром парного молока. Чайник закипает, бабушка достает подаренный когда-то чай. Заваривает, наливает по чашкам, добавляет молока и ставит на стол. Достает из холодильника масло и смородиновое варенье, а потом идет в сторону серванта, где у одной буханки уже нет корки с одной стороны. И, к моему удивлению, со стороны бабушки не последовало никакой реакции. Мы просто сели, попили чай как ни в чем не бывало и все. Эти воспоминания мне до сих пор греют душу, жаль, что бабушку я знал недолго.
И вот еще парочка статей про бабушкины дома: