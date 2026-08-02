15 жизненных историй о том, как много в нас от родных — простого счастья, теплоты и уютных привычек

Говорят, что от осинки не бывают апельсинки. Да, нам по наследству передаются порой такие удивительные качества, что остается только диву даваться. Будь то упрямый характер, поразительное внешнее сходство через поколения или мастерство иронии — связь с семьей видна сразу. Здесь жизненные и простые истории, пропитанные вкусом маминого борща и запахом папиной куртки. Они напомнят о том, как сильно мы похожи на своих близких — и как много хорошего в нас от тех, кто всегда ждет нас дома с горячим чаем и добрым словом даже в самые пасмурные дни.