19 историй о том, как разбор дачного чердака обернулся самым тёплым путешествием в детство
Сокровищница может выглядеть совсем не как сундук пиратов, а как запыленный чердак на даче, где пахнет сушеными травами и нагретым деревом, или темная кладовка в родительской квартире, доверху забитая коробками и банками всех мастей. Можно годами, а то и десятилетиями не заглядывать туда, но стоит лишь однажды взяться за генеральную уборку, как это оборачивается эмоциональным путешествием в детство: игрушки, легендарная приставка, старые аудиокассеты и затертые школьные дневники с первыми валентинками.
- Живем с мужем в частном доме. Недавно решила разобрать вещи на чердаке и нашла старый фотоальбом мужа. Открываю и узнаю поселок, где я проводила лето в детстве. И тут меня накрыло! Мой муж — это тот самый мальчик, который спас меня от дикой собаки, когда мне было 9 лет. Я тогда подарила ему коробку конфет, и больше мы не виделись. Пока не познакомились на свадьбе подруги. Теперь я замужем за своим спасителем. Что это, если не судьба?
- А мне недавно счастье привалило. Соседка-пенсионерка продала свой старый дом и выгребала весь хлам с чердака. Предложила мне заглянуть на досуге и «забрать то, что не слишком страшное» для дочки. Пришли мы с моей двухгодовалой дочкой, а там не хлам, а настоящие сокровища — игрушки, железные машинки, конструктор, большой железный самосвал, и все в хорошем состоянии, конечно, мы все сгребли — получилось пакета три. А на прошлых выходных приехала я к родителям в гости, а соседка опять меня зовет. «Я, — говорит, — дальний угол чердака наконец разобрала». И показывает еще море пакетов! А в них... Настольный хоккей, разные головоломки, значки, спичечные этикетки (сын собирал), морской бой, баскетбол настольный, какая-то игра с колечками и колышками, елочные игрушки и маленькая сборная елка, гирлянда, кукла метровая, железная дорога, и даже «Sega», которую когда-то еще мой отец привозил соседке по ее заказу из Новосибирска. Святые ежики, всего не описать. Короче, сейчас на пару с дочкой во все это играем, она в диком восторге, как, собственно, и я.
- Ребята, знали бы вы, как я люблю эту обезьяну. Я нашла ее у своей бабули на чердаке сарая лет в 10–11. С тех пор она со мной. Это подставка под соль-перец, только баночки потерялись. Дом, в котором жили дедуля с бабулей, давно не наш, его продали. А у меня остался этот кусочек воспоминаний.
- Да мне 22, но это все равно. Я сегодня в кладовке нашла своих любимых кукол! Я думала, что моих игрушек детства давно нет. Не видела их где-то 8–9 лет. Они были в ужасном состоянии, но я привела их в порядок и теперь аккуратно уберу в коробочку на память. Столько воспоминаний с ними связано!
- Нашли на чердаке дачи деревянный стульчик для кормления. Скорее всего, это стульчик, за которым в детстве кормили мужа. У меня точно такой же в детстве был. Как рассказывала моя мама, стульчик был не очень дорогой, но его сложно было добыть. Он сделан из чистого дерева, в нем нет ни пластика, ни клеенок. Такие стульчики «ходили» от одного малыша к другому. Раньше редко продавали детские вещи, а отдавали.
- Прибирались сегодня в кладовке. Нашла свои вещи со времен школы. Дневник за 6-й класс, пособия, открытки, валентинки, которые 14-го февраля отправляли по школьной почте, и старшеклассники разносили их по классам, фотографии, книги. Ностальгия проступила, воспоминания нахлынули.
- Испытал настоящий кайф миллениала: купил старую дачу, нашел на чердаке проигрыватель 1971 года и пластинки 50–60-х годов. Починил его и слушаю дома.
«Может, кто-нибудь еще вспомнит детство»
Продаем дом родителей, и в кладовке на самом верху нашла корзинку с елочными игрушками. Каждую игрушечку помню, как сейчас. Я пока их перебирала, у меня щеки заболели от улыбки. Прикольные чувства.
- Прошлым летом разбирала я хлам на дачном чердаке и нашла коробку, замотанную скотчем. На крышке значится: «Открыть, когда выйдешь замуж», я вообще не помню, откуда это. Сижу, отдираю скотч, гадаю, что я туда в десять лет напихала. А там фантики, колечко из «киндера» и записка мне будущей. Разворачиваю, думаю, сейчас будет про принца, а там одна строчка: «Надеюсь, ты выбрала его сама, а не потому, что все говорили, что пора». И сижу я с этим колечком и понимаю, что в десять лет соображала получше всех тетушек с их «ну когда уже замуж».
- Приехала на дачу к родителям, решила покопаться на чердаке в баулах со своими старыми шмотками. Обнаружила некогда безумно любимый комбинезон, который я купила в 2016 году, и в который я перестала влезать в 2017 году. Так вот, я влезла! Ай да я!
«Нашел тут недавно на даче. И ведь 90 % выиграл в баталиях с пацанами во дворах. Эх, ностальжи...»
- Сделали косметический ремонт на даче, но старые выцветшие фотообои с лесом и березками не тронули. За 30 лет 3 сестры в разные годы обводили пальчиком тропинки перед сном, бабушка приклеила на просветы крон светящиеся звездочки и придумывала истории. Мы их продолжали и выдумывали сказочных существ, которые жили в этом лесу. И минимум пять ремонтов бабушка не меняла эти обои, ведь они напоминали о нас. В моменты, когда она скучала, то ночевала в этой комнате, и ей казалось, что мы снова рядом. А сейчас мы ночуем в этой комнате, смотрим на звездочки, и кажется, что она снова рядом.
- В моем детстве у бабули на антресолях лежала красная жестяная коробка. Я все спрашивала, что там, а та, хитро улыбаясь, говорила: «Сокровища». Когда бабушки не стало, мы с мамой разбирали вещи и нашли эту коробку. Открыли: внутри просто пуговицы. И тут вдруг мама аж поменялась в лице и как выдаст: «Так вот куда они делись!» Оказалось, это были не просто пуговицы. Каждая из них была срезана с одежды, которая знаменовала какой-то важный, поворотный момент в жизни нашей семьи. Бабуля, как заправский архивариус, вела тайную хронику нашей жизни: одна была со свадебного платья самой мамы, еще одна — с моего первого детского комбинезона, в котором меня забирали из роддома. Мама перебирала этот ворох, и за каждой пуговкой стояла история, которую мы уже начали забывать. Бабушка не обманула: в этой жестянке от печенья действительно хранились сокровища.
Автор нашел эти старые металлические машинки на чердаке. И так впечатлился, что начал реставрировать!
- Однажды на старой родительской даче я нашла потрепанный дневник. В нем мама писала, как влюбилась в соседа — он каждое лето приезжал, молчал, читал на лавке. А под конец: «Сегодня он уехал, но оставил мне цветок в открытке». Открываю потрепанную картонку — там не цветок, а ключ от шкатулки. Покопалась еще, нашла и шкатулку. А внутри — билет на поезд в Париж. И записка: «Приезжай. Я жду». Все. Ни имени, ни адреса. До сих пор думаю, как бы сложилась эта история, будь у мамы паспорт в то время.
«Мама нашла в кладовке мои детские столовые приборы с зайчиками, у меня аж слезы навернулись от этой фотки»
- Сгоняла на пару дней в родной город, познакомила дочку с прабабушками, а у родителей на чердаке откопала свои старые кассеты. Чтобы вы понимали, какая дичь в плане разброса по стилистике была у меня в аудиозаписях. Среди кассет были Кирпичи, Papa Roach, ЧайФ, Nautilus Pompilius и Руки Вверх. Особенно мило смотрятся на одной полке Aqua и Rammstein.
«Разбиралась в кладовке и такой раритет нашла. Жалко, что потеряны провода. А то бы вспомнила детство, поиграла в Марио или Соника»
- На чердаке съемной квартиры обнаружил старый фотоаппарат Polaroid и коробку с 36 снимками — закатами со всего мира, каждый с датой и координатами. В коробке записка: «Собирал закаты 10 лет, но так и не успел поймать рассвет над Фудзиямой. Если найдешь — заверши альбом». Этой весной я сидел у подножия священной горы, дрожащими руками наводя видоискатель на розовеющее небо. Теперь в коробке 37 снимков.
Старые машинки, школьный дневник с детскими тайнами, фишки-сотки из картона и даже обычная ветка — все это кажется хламом, но на самом деле это якоря нашей памяти. В мире, который мчится со все возрастающей скоростью, нам всем необходимо иногда замедлиться, посмотреть на светящиеся звездочки на старых фотообоях и вспомнить, откуда мы родом.
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