19 историй о том, как разбор дачного чердака обернулся самым тёплым путешествием в детство

Старые машинки, школьный дневник с детскими тайнами, фишки-сотки из картона и даже обычная ветка — все это кажется хламом, но на самом деле это якоря нашей памяти. В мире, который мчится со все возрастающей скоростью, нам всем необходимо иногда замедлиться, посмотреть на светящиеся звездочки на старых фотообоях и вспомнить, откуда мы родом.



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