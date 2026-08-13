А ведь администратору не меньше посетителя хотелось , чтобы "тёпленькая пошла."
20+ ярких историй от работников отелей, которые знают, что в летний сезон без чувства юмора никуда
Многие люди месяцами мечтают о летнем отпуске, поэтому сотрудники отелей стараются сделать их отдых максимально комфортным и уютным. Но эта задача не всегда бывает простой. Порой чудят сами работники гостиниц, да и постояльцы частенько отчебучивают. Кто-то умудряется затеять в номере ремонт, другие используют чайник не по назначению, а некоторые вообще приезжают за месяц до даты заселения. В любом случае, работу в отеле сложно назвать скучной, и некоторые истории оставляют у сотрудников гостиниц впечатления на годы вперёд.
- Работаю в гостинице. Ночью звонит гость администратору и говорит: «Нет горячей воды!» Администратор пошёл в бойлерную, всё проверил и перезапустил что-то. Набирает гостя и просит проверить — теперь должно заработать. Через 10 минут снова звонок — не работает. Администратор снова идёт в бойлерную, проверяет. Всё в порядке. Идёт в свободный номер — проверяет. Всё в порядке. Звонит гостю и говорит: «Вы знаете, я всё проверил, горячая вода есть!» Гость возмущается, зовёт проверить лично. Администратор спрашивает: «Какой у вас номер?» В ответ: «15». А у нас нет такого номера. В итоге выяснилось, что товарищ вообще у нас не жил. Ему не ответили по стационарному телефону в его отеле, и он как-то отыскал в сети наш номер.
«Тружусь в гостинице для кошек и ни на что не променяю свою работу»
- По молодости лет работала администратором в отеле, причём в весьма пафосном. Начальство требовало, чтобы мы за стойкой всегда стояли. Потом руководителем отдела стала наша бывшая коллега. В первую же неделю нам поставили высокие стулья и пригнали откуда-то специального человека, который научил нас сидеть и вставать со стульев так, чтобы входящие гости вообще этого не замечали.
- Гостиничные управленцы бывают на редкость своеобразными товарищами. Наш директор был озабочен чем угодно, кроме улучшения условий работы. Однажды он мне позвонил в нерабочее время, чтобы выяснить, почему меня не было 10 минут на рабочем месте. Я ходила есть на кухню для персонала, и в случае появления гостей охрана бы связалась со мной по рации. Говорю ему об этом, он в ответ: «А вот если бы кто-то по телефону позвонил?» Предложила приобрести переносную трубку. «Работайте с тем, что есть!» Ну ок, говорю, тогда, наверное, администратору не стоит есть на смене. «Нет, есть надо, конечно. Ну ладно, пока».
Закралось подозрение, судя по финальному "пока", что этот эффективный менеджер под видом корпоративной разборки просто устроил сцену ревности.
Этот котик весьма недвусмысленно показывает гостям, где именно нужно оставлять ключи от номера
- Заехал в наш отель постоянный гость с дамой. Он всегда выбирал самый дорогой номер, оставлял чаевые, заказывал самые изысканные блюда, а потом пропал на пару лет. Ночной портье был так рад его возвращению, что даже не обратил внимания на девушку рядом. Быстро оформил проживание, взял оплату и выдал ключ. В нашем отеле гости могли заказывать еду и напитки в номер, а оплачивать это всё уже при выселении. Днём выяснилось, что девушка гостя пригласила в люкс подружек: они отмечают девичник, и долг уже достиг всех мыслимых размеров. Долго думали, что делать. Вдруг это супруга нашего любимого гостя? Обижать не хочется. Наконец решили ему позвонить. Оказалось, что эта барышня не его жена, она просто попросила остаться в номере до выселения, а гость уехал той же ночью. И общаться с ней он больше не желает. В общем, дамам пришлось выехать, долг они смогли оплатить только частично, а та дева ещё месяц к нам ездила и отдавала сумму по частям. После этого мы серьёзно ограничили лимит долга на номер.
Правильно ли я поняла, что щедрый клиент потому больше не хочет видеть ту барышню, что она ему сказала, что замуж выходит ? Ну, судя по тому, что она устроила девичник. )
- Вспомнился один случай, когда работала в отеле. Вышла в ночь, и в мою смену не было гостей. В три часа ночи звонит телефон, мол, хотят забронировать номер. Пошла его проверить: всё ли там есть, убран ли он. Открываю дверь и вижу краем глаза, что включён телевизор. Думаю, вдруг ошиблась и здесь люди живут. Спустилась к компьютеру и проверила ещё раз базу — там пусто. Звоню своей коллеге и спрашиваю, проверяла ли она номер перед тем, как смену сдать. Та ответила положительно. Я уж подумала, что в гостинице какой-то чужак завёлся. Опять вернулась в номер, включила свет, а там никого. Ну, кроме включённого телека и меня. Телек я выключила, встретила гостей, и всё было нормально, но я так до сих пор и не поняла, что это было.
у меня в квартире двухкомнатной 2 телека и вот один включается сам по себе и ночью
Загадочная история заселения в гостиницу в одном фото
- Я работала в отеле на Мальдивах. Приехал к нам мужчина с дочерью от первого брака и новой женой и заказал свадебную церемонию. Моя задача была просто появиться на бракосочетании и прочитать речь. В детали я особо не вникала и с этими гостями не общалась. А уже на самой свадьбе выяснилось, что менеджер везде, где можно, вместо имени жены указала имя дочери. И даже на торте они написали имя дочери. Незабываемая церемония получилась.
- Дежурю на стойке регистрации, подбегает ко мне возмущённая гостья с чайником и заявляет: «Он не работает! Срочно поменяйте!» Странно, я только вчера все чайники проверяла. Думаю, может, макароны сварили, но пахнет точно не едой. Заглядываю в чайник и столбенею. Там в мыльной воде футболка плавает. Оказывается, барышня решила в чайнике вещи «постирать». Мягко объяснила, что техника для этого не предназначена, предложила гостье нашей прачечной воспользоваться, а чайник в номере заменила.
А как можно стирать вещи в чайнике, когда он закипает и сразу отключается?)
- Работала в отеле волонтёром на спортивном мероприятии. Там в каждом номере был мини-сейф. Приводили мы номер в порядок после отъезда одного гостя и обнаружили, что сейф полностью забит карамельными конфетами. Было мило.
«Жила в гостинице в Мексике и повстречала там этого замечательного пса. Он каждое утро ждал меня у двери, а потом сопровождал к бассейну»
- Работаю в гостинице, и чаевые — это отдельная песня. Моим коллегам однажды посетители оставили чаевые рыбой. Да, дорогой, но рыбой. А ещё как-то на чай оставили чай. Помню, один постоянный гость попросил меня рассчитаться за него в ресторане при гостинице. Сказал, что не помнит, оплатил счёт или нет, а поскольку ресторан уже был закрыт, он оставил мне 20 000 рублей. Я утром связался с рестораном, узнал, что незакрытых счетов нет. Решил эти деньги на всякий случай припрятать до возвращения гостя. Через месяц он приехал, я вернул ему деньги, и он оставил мне ровно половину!
- Работаю в отеле, и вот моя любимая история. Лето, сезон, у нас полная загрузка. Приходит пара, хочет заехать. Бронь у них оплачена, но есть один нюанс. Они забронировали номер на сентябрь, а сейчас август. Мало того, что свободных номеров нет, так ещё и цены не совпадают. Требуют их заселить, ведь у них отпуск. В результате я искала им свободную комнату в других гостиницах, а гости были недовольны, потому что им ещё раз нужно платить.
«Случилось давным-давно. Подошёл к стойке гость, протянул эту штуку и сообщил, что кто-то её в гостинице потерял»
- Работаю в отеле 5 звёзд. На днях в номер заселилась дама — вся такая фифа. Три раза меняла номер: то ей вид не нравится, то шторы, то душ. Через два дня прибегает: «Девушка, верните деньги! Только взгляните на номер!» Поднялись с ней, смотрю, а там беспорядок. Я спрашиваю, мол, что конкретно вас не устраивает? Она возмущается: «Ну как, у меня ни разу не убрались!» Я отвечаю, давя фирменную улыбку: «У вас же на двери висит карточка „Не беспокоить“, поэтому персонал и не тревожил вас уборкой». Она думала, что они должны были тихо убираться. Занавес.
- Один раз был у нас случай. Гостя из Японии заселили в номер с немного поломанным столом. Неисправность пустяковой была (её даже не было особо видно), но стол значился у технической службы как мебель, которой необходим ремонт. И вот приходит японец на стойку, смеётся и рассказывает: «Что у вас тут происходит? Я возвращаюсь с работы, а у меня в номере нет стола! Звоню операторам, после чего мне через 10 минут приносят стол, а вслед за ними заходит сантехник и, не говоря ни слова, начинает чинить что-то в ванной!» Я, признаться, в этот момент даже потерялся немного. Извинился, конечно, но для гостя это была больше изумительная история, чем проблема.
«Этот пушистик помог мне заселиться в номере в гостинице в Амстердаме. Проявлял бездну дружелюбия»
- Я работаю клинером и иногда выезжаю на заказы в отель. Это не люкс, а 4 звезды. После отъезда гостей мы выносим из номеров вообще всё, что гости там оставили. Если в течение 30 дней никто не пишет, что забыл вещь, мы её забираем насовсем. Так в моём шкафу завелась футболка Dolce&Gabbana.
Как-то в Португалии у нас так "вынесли" кофту мужа. Мы жили в это время в отеле, были на экскурсии, приходим - кофта со стула пропала. Ну я закатила скандал на повышенных тонах, и кофта волшебным образом "нашлась", а взяли ее, мол, "по ошибке". Ну да, ну да... Кофта вообще не фирменная, из масс-маркета. зачем она кому-то понадобилась?
- Заехала к нам в отель группа из Китая, человек 40. Так как они жили всего одну ночь, то решили оставить все чемоданы в багажной комнате. Загрузкой багажа в это помещение пришлось заниматься мне. Багажная комната была очень маленькая, я даже игру в тетрис вспомнил. Только я весь багаж распихал, с трудом закрыл дверь, как ко мне подходит гид группы и говорит, что один из гостей оставил телефон в чемодане. Я попросил показать нужный чемодан, и выяснилось, что он лежит в самом углу, под грудой других. Вздохнул, вытащил всё обратно. Гость достал телефон, я опять распределил чемоданы. Зато гид мне чаевые оставил.
«Эта очаровашка сделала наше проживание незабываемым. Встретила, проверила, всё ли в порядке в комнате, протестировала кровать. А потом навещала нас каждый день. 12 звёзд из 10»
- Я работаю в отеле. И вчера я услышала от гостя самый странный вопрос за всё время: «Этот дождь вы вызвали?»
В некоторых странах есть специальные шаманы. Но по совместительству в отелях они не работают обычно.
- Помню, как-то к нам приехала семья, и бронь у них была на самый дешёвый номер: трёхместную студию. Не успели они заселиться, как им не понравилась мусорка. На мусоре была маленькая чёрная полоска. К слову, я после уборки номеров хожу и проверяю их. В тот момент полоски не было. Потом им не понравилось постельное бельё: оно какое-то серое, а не белоснежное. А у нас всё постельное бельё было серым — это цвет такой, а не результат стирки. Затем им не понравился жук, который залетел к ним ночью. Зачем они открыли окно и сняли москитные сетки при работающем кондиционере — непонятно. Короче говоря, в ту ночь мне не удалось поспать. В результате на следующий день они решили съехать и потребовали вернуть деньги. Люди, которые бронировали люксы или другие дорогие номера, были менее придирчивыми.
Такие изредка попадаются. Стараются вывести на конфликт. Особенно мое любимое- я бабки заплатил и буду делать, что хочу. После чего тыкаешь его носом в пункт правил нахождения в отеле, который он нарушил. Возврат денег и вперед на выселение. И да, за оскорбление персонала, если его вины нет, тоже. Фраза "клиент всегда прав" у меня не всегда работает
- Обычная ночная смена, я ожидал заезда по последнему бронированию, и тут к нам приехала семья: родители и ребёнок. Из свободных номеров в гостинице остался только люкс, им это было дороговато. Пока семейство искало другой отель, приехали гости, которых я ждал. Они заметили семью, спросили у меня, что случилось. Объяснил ситуацию, и тогда гость предложил оплатить для них люкс. Только захотел сделать это анонимно. Я тоже решил поучаствовать: немного снизил цену и добавил завтраки. После того как заселил эту добрую парочку, подошёл к семье и протянул им ключи. Объяснил, что они могут идти в номер и хорошенько отдохнуть. Они были так удивлены и не поверили тому, что такое бывает. Убедил их в том, что всё уже улажено, и семья пошла отдыхать.
«Сотрудники отеля оставили для нас сегодня вот такого прикольного пёсика»
Как я уже писала здесь где-то, мне бы не хотелось чтобы из полотенец мне складывали что-либо. Негигиенично, знаете ли...
- Заехала к нам в пятизвёздочную гостиницу богатая дама. Жила в бунгало. На второй день говорит: «Мне овечка нужна! Только белая и пушистая!» Удивились, но овцу нашли. Пошла я проверить, как у нашей гостьи дела. Подхожу к бунгало и начинаю смеяться. Там на лужайке эта дама в элегантной позе сидит, рядом овечка траву щиплет, а фотограф всё это снимает. Выяснилось, что наша гостья решила заказать фотосессию, и ей захотелось, чтобы на заднем плане обязательно паслась овечка.
Напомнило "Десятое королевство")) Не дословно, но близко: "Принеси мне кролика, обязательно с пушистым хвостом, я буду его обнимать..."
- Работала на ресепшене в отеле. И была у нас одна потрясающая начальница. Она умела задавать только два вопроса. Первый вариант: «Почему не улыбаетесь? Вы же на стойке работаете, забыли?» А вот второй: «Почему вы все улыбаетесь? Что-то случилось?» До сих пор не понимаю, что она хотела увидеть.
предположительно она хотела увидеть небо в звёздах, возникающее после удара по голове тяжёлым предметом
Этот котик встречает всех гостей в отеле. Вид у него немного строгий, похоже, с таким менеджером не забалуешь
- Работаю на ресепшене в отеле. У нас общий первый этаж с кофейней, которая открыта до 17:00. В остальное время там пусто, и двери закрыты. Мы открываем двери только, если есть заезды в отель. Приходят люди в семь вечера, я говорю, мол, кафе не работает. Они отвечают: «Да, конечно, мы знаем, без проблем. Мы свою еду с собой захватили!» И, расчехлив свои ноутбуки, садятся за столики. А эти люди у нас в гостинице не живут. Удивлению моему не было предела.
- Заехали к нам в отель гости на пару недель. Милейшая пара, конфеты подарили, всегда улыбались. Через пару дней приходит ко мне на стойку мужчина и скромно шепчет: «Стремяночку можно?» Удивилась, ну ладно. Притащила её, захожу в номер — и застываю. Там на кровати наши шторы лежат, а рядом с окном дядечка с карнизом стоит. Выяснилось, что супруге наши шторы не понравились: они слишком много света пропускали. И гости решили новые шторы в номер купить и поменять. А заодно и карниз.
А вот еще несколько свежих статей о летнем отдыхе:
Комментарии
Вот этот отель в Праге я никому не рекомендую. На картинках все красиво, а по факту жесть...Единственное преимущество - метро, трамвай, центр города.