20+ ярких историй от работников отелей, которые знают, что в летний сезон без чувства юмора никуда

Такие изредка попадаются. Стараются вывести на конфликт. Особенно мое любимое- я бабки заплатил и буду делать, что хочу. После чего тыкаешь его носом в пункт правил нахождения в отеле, который он нарушил. Возврат денег и вперед на выселение. И да, за оскорбление персонала, если его вины нет, тоже. Фраза "клиент всегда прав" у меня не всегда работает