15+ добрых историй с летних шашлыков, пропитанных ароматом дымка и луговых цветов

Хех, мы однажды поехали на шашлыки, а шампуры не взяли. Ну пацаны наточили ольховых веточек. А у меня привычка есть мясо прям с шампура, мне с тарелки невкусно. Так я свою палочку им и не отдала. А там порции на 3-4 подхода. Пришлось еще одну вырезать. Палочка та потом как "трофей" еще года три дома стояла, как одушевленное воспоминание.

Надо будет попрбовать повторить... Благо в округе орешника море