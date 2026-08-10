15+ добрых историй с летних шашлыков, пропитанных ароматом дымка и луговых цветов
Жаркий загородный отдых и любимая дача немыслимы без уютных посиделок у костра. В знойном воздухе витает сладкий запах луговых цветов, а аппетитный аромат дымка и сочного мяса так и дразнит обещанием потрясающего вкуса. И каждая такая история, случившаяся у мангала, служит теплым воспоминанием о лете и еще долго поднимает настроение.
- Решили мы поехать на шашлыки с компанией из города в деревню. Уже приехали туда, я заехала подзаправиться и заодно купить на АЗС бревен для костра. И тут рядом заправляется мой друг из деревни, Нестор, я его видела последний раз еще в детстве. Я с улыбкой поздоровалась, рассказала, что очень рада его видеть и позвала с нами на шашлыки. Он немного засмущался, но согласился. Ехал он за нашей машиной. Хорошо посидели, пожарили шашлык, посмеялись от души — все как полагается на пикнике. И только в конце прозвучала фраза:
— А почему ты меня позвала с вами? Мы же даже не знакомы...
И так я узнала, что это вовсе не Нестор. Обозналась я тогда на заправке.
- На мой день рождения все время выпадает сезон дождей — льет, пасмурно, прохладно и неприятно. Обычно собирались с друзьями у меня дома или шли в какое-то заведение праздновать. Позавчера мне исполнилось 22, и я загадал желание — чтобы на выходных была хорошая погода. Впервые за все время, что я себя помню, отмечал день рождения с друзьями на природе. Выбрались на пикник в лес, дурачились, купались в реке, жарили шашлыки — и это все под лучами ласкового и теплого солнышка. Получил массу позитивных эмоций. Такое маленькое и, казалось бы, незначительное желание подарило мне лучший день в моей жизни.
прекрати в дальнейшем так издеваться над природой, ей и так тяжело....
- Я довольно много путешествовал по стране, от Балтийского моря до берегов Камчатки. И очень часто на природе, в тех местах, где бывают люди, наблюдается одна и та же удручающая картина: мусор. Много мусора.
Есть недалеко от моего дома малоизвестное озеро. Там ловятся на спиннинг хорошие окуньки. Приятно туда и просто приезжать с друзьями, посидеть на природе с шашлычком. Лично мы после себя всегда убираем. Более того, всегда приходится убирать чужой мусор перед посиделками.
Я решил попытаться достучаться до сознания и совести незнакомых мне людей. Начать с малого, с этого красивого участка земли. Сделал табличку. Вывез мусор.
Приехать в это место получилось только через месяц. Честно говоря, думал, что опять будет намусорено. Табличку свою увидеть целой и невредимой не ожидал. Но был приятно удивлен! Мусор, правда, был. Но в гораздо меньших количествах.
Надежда, мне кажется, есть.
Мы тоже, всегда забираем мусор с собой, будь то охота или просто работа в лесу. Приятно возвращаться туда, где порядок. Среди знакомых даже примета есть: если стояли Хабаровы — значит, будет чисто. Радует, что и внуки приучены: никакой бумажки не оставят, всё в карман
Не понимаю, как можно после себя мусор не убрать, ну возьмите пакет с собой и закиньте в багажник, неужели так сложно..
- Ранняя весна, снег еще полностью не сошел, темнеет рано, открываем шашлычный сезон. Первая партия пожарена и съедена. Повеселело, шутки уже вызывают искреннюю улыбку, а не ее имитацию. Время второй партии, проверил — готово. Снимаю по одному шампуру, скидываю мясо по кусочку, отдаю пустой шампур, беру следующий, дальше скидываю мясо, и приговариваю, мол, насаживайте следующую партию, насаживайте.
И вдруг по затянувшейся тишине понимаю: что-то не так. Смотрю, а я в угли мясо скидываю. И все молчат. Смотрят, забирают шампура и молчат!
— Вы чего молчите-то? Видите же, что туплю!
— А мы думали, ты прикалываешься...
Ну хоть не один я затупил.
- Поехали на шашлыки с соседом. Взяли хороший мангал, мясо замариновать не поленились. Приезжаем на природу — лето, красота, вокруг никого. И тут вижу — сосед вместо шампуров привез какие-то деревянные палки. На мои возмущения только пожимает плечами: «Ты что, не знал, что так сочнее?»
Хотел уже ехать назад за нормальными шампурами, но решил посмотреть, что будет. Замечу, мясо так промариновалось, что скользило с этих палок, как по маслу. Зато когда попробовали — вышло нереально вкусно.
Хех, мы однажды поехали на шашлыки, а шампуры не взяли. Ну пацаны наточили ольховых веточек. А у меня привычка есть мясо прям с шампура, мне с тарелки невкусно. Так я свою палочку им и не отдала. А там порции на 3-4 подхода. Пришлось еще одну вырезать. Палочка та потом как "трофей" еще года три дома стояла, как одушевленное воспоминание.
Надо будет попрбовать повторить... Благо в округе орешника море
Посвящается всем тем, кто любит шашлык
- Как-то раз друзьям нужно было быстро замариновать шашлык, и мы им подсказали, что маринад гораздо быстрее схватывается, если залить его газированной минералкой. По итогу они на нас надулись, потому что шашлык оказался просто «никакой».
Стали выяснять у них подробности. Выяснилось, что они просто залили мясо водой и все, даже не солили. Думали, что никакой другой маринад не нужен.
То ли мы так плохо объясняем, но неужели у них даже мысли не возникло, что просто воды недостаточно?
Так ясно же было сказано, что вода нужна, чтобы маринад схватился. Как можно было это интерпретировать иначе?))
- Сейчас я в пути почти две недели и с первого дня принял за правило: после завтрака назначаю время обеда, и в назначенный час останавливаюсь в первой же придорожной харчевне, будь то кафе, столовая, ресторан или бабушка с пирожками — неважно. Это как в известном фильме с Джимом Керри, где герой всегда отвечал «да». И это было весьма интересно и необычно.
Чего только ни довелось мне отведать за это время. И шикарный лагман в национальном кафе, и наваристый борщ из пластиковой тарелки, и самолепные пельмени на бараньем бульоне.
Удивила схема в Удмуртии: стоит на месте для отдыха у дороги легковая машина, рядом мангал и мужик жарит мясо. Вот чудак, думаю, нашел место для пикника. А потом еще один чудак, и еще, и фуры около них останавливаются. Вот такой бизнес. Я тоже остановился, поел вкусного мяса за небольшие деньги.
Все же правильно?
- Когда я был пацаненком, в семье у нас готовил батя. Не то чтобы мама не умела готовить, просто папа обожал это дело, готовил вкусно. И вот как-то пожарил он нам кусочки мяса с луком, а мы с младшим братом носом крутим...
— А шашлык хотите?
— Да-а-а-а!
Батя взял эти кусочки мяса и на тонкие шпажки вперемешку с луком нанизал. В общем, мы подмели все и еще добавку ждали.
- Ездили на шашлыки. На трассе подобрали потерянную домашнюю собаку, бедняга побежала к нам в машину быстрее, чем мы успели открыть ей дверь. У нее на ошейнике перемотанный изолентой GPS-трекер. Ну, думаем, сломался, потеряли собаку. Едем, я ржу, мол, а прикиньте, вдруг хозяин где-то следом в ночи мчит за нами. А он реально мчал...
Собаку-потеряку забрали, все с ней хорошо, посмеялись от души!
Бегун из Казани на марафоне
- На днях ездил к тетушке на шашлыки. У тетушки за забором находится лес, поэтому очень удобно, вышел за забор, и вот тебе место под шашлыки. Причем там даже есть несколько мест с лавками под это дело. Приехал.
Все вынесли на место, поставили мангал, начали делать розжиг. Тетушка посмотрела на кучу пепла, которая накопилась за пару лет, и на палки, сухую траву и ветки вокруг места под шашлыки. Сразу организовала грабли, лопаты и тачку. Мама, тетушка, отчим и подруга матери начали работать граблями и вывозить весь мусор в специально подготовленную яму.
Убираем эту зону, параллельно готовя шашлыки. Пока убирали, подтянулось еще две компании с мангалом, и расположились в двух других местах с лавками. Через некоторое время подошла женщина из одной компании, и попросила одолжить грабли, лопату и тачку. Одолжил.
И вот уже на двух местах убирают траву, палки и мусор. Еще спустя некоторое время подошел мужик из другой компании и спросил: «А это у вас тут так принято, порядок наводить?» Тетушка ответила утвердительно. Мужик попросил грабли и лопату, а потом и тележку.
И вот уже три компании людей на шашлыках убирают всякий мусор и увозят его в яму. Буквально за полтора часа на всех трех местах было идеально чисто. А я глазам своим не верил. Даже ущипнул себя. После шашлыков все убрали за собой мусор в пакеты и начали расходиться.
- Будучи еще ребенком, гуляла с папой летом. Нас приманил запах шашлычной. Не знаю, что это была за детская блажь, но я решила, что шашлык есть не буду. Решила попробовать ребрышки. Их принесли огромным куском, и мне пришлось варварски пилить их тупым ножом и грызть, держа маленькими детскими ладошками. От папиной помощи и салфеток я отмахнулась. Он спокойно наблюдал за мной, а когда я закончила, он сказал следующее:
— Знаешь, через несколько лет ты станешь взрослой девушкой, мальчики начнут звать тебя на свиданки... И вот, когда тебя позовут в ресторан... Ты просто... Ну, знаешь... Короче, ребрышки не заказывай.
Папа - мизогин. Какое кому дело, как девочка ест рёбрышки? Главное, ей вкусно, кому не нравится, идите лесом, в том числе и ухажёры
Лучший кадр года
- Таксую, ночь, заказ в пригороде. Подъехал на точку, сижу, жду с открытым окном. Мимо идет группа ребят. Один предложил шашлык, два шампура. Я немного опешил, но согласился — чего отказываться-то? И мне еще к шашлыку вручили пачку сока и салфетки.
Парень с шашлыком оказался как раз тем, кто заказывал такси. Поехали, и тут он спрашивает:
— Наверное, такое с вами редко бывает?
— Такого в принципе не бывает!
— В Буграх — бывает.
- Последние 8 лет живу в окружении мужчин. У меня 2 сына и муж. Готовка, уборка, стирка, глажка... Голова кругом порой. Еще и работа. Недавно у меня был день рождения. Отмечать его не было никакого настроения. Конец недели, как раз самый пик усталости. Как представлю — наготовить гостям, потом убрать это все, помыть. Короче, решила я, что не хочу никакого праздника, устрою себе другой праздник — день ничегонеделания. Это самый лучший праздник!
Но мои мальчики решили по-другому. Утром на кухне меня ждали шарики, букет цветов, оладушки и горячий кофе. Вы бы знали, как это приятно. Это было очень неожиданно. Но на этом сюрпризы не закончились. Мы поехали за город, где нас уже ждали наши друзья и готовый шашлык с накрытым столом. Мальчики позаботились. И хочу сказать, что за мои 34 года жизни это был самый лучший день рождения!
Кот соседей любит приходить на шашлыки: его первый визит и недавний
- Собрались на шашлыки у моих родителей. Муж жарил шашлык. Все похвалили, а моя мама вдруг как выдаст: «Вкусно, но у Анькиного первого лучше был». Я аж покраснела, мама прикусила язык. А мой муж, и ухом не поведя, хлебнул сока и вдруг как выдаст: «Конечно, он просто усилители вкуса добавлял. В кафе же работал. А я для вас, дорогая теща, все натуральное готовлю!» Все посмеялись. Мама долго потом извинялась, нахваливала шашлык. А муж над ней периодически подшучивает.
- Приехали на шашлыки, там полно народу. У соседей симпатичная девчонка играла на гитаре. Гляжу: мой парень с нее глаз не сводит. А потом вообще встает и идет к ней! Я вся красная, рванула собирать вещи и уезжать домой. И тут внезапно вижу, как мой берет у соседки гитару и возвращается к нашему костру. Встает на одно колено и начинает играть песню, которую сам написал про нас! Оказалось, это его знакомые, и он специально договорился с той компанией, чтобы они привезли инструмент, но пару часов сидел, набирался смелости. Пришлось сказать: «Да!» под аплодисменты двух лагерей.
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