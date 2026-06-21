15 историй о друзьях, которые протянули нам руку помощи, но устроили при этом добрую комедию

Близких друзей отличает от знакомых то, что они готовы помочь нам по первому зову. Правда, иногда их поддержка бывает такой оригинальной, что вместо «спасибо» хочется рассмеяться. И даже если все пошло не по плану, мы все равно будем любить их всем сердцем. Именно за эту живую, искреннюю заботу.