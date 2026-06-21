Свою корзиночку сначала мама, а теперь жена, оберегают от перегруза извилин. Оно и правильно- многия знания умножают печали!
15 историй о друзьях, которые протянули нам руку помощи, но устроили при этом добрую комедию
Близких друзей отличает от знакомых то, что они готовы помочь нам по первому зову. Правда, иногда их поддержка бывает такой оригинальной, что вместо «спасибо» хочется рассмеяться. И даже если все пошло не по плану, мы все равно будем любить их всем сердцем. Именно за эту живую, искреннюю заботу.
- У моего женатого друга дома отключили свет, и он притащил ко мне баул вещей на стирку. Показал ему, куда порошок сыпать, режимы объяснил. Он долго чесал репу, а потом выдал на полном серьезе: «Слушай, а воду-то откуда заливать?» И тут я решаю прикольнуться: «А тебе разве жена не сказала, что нужно было по дороге воду купить?» В итоге он реально пошел в магазин за 5-литровой бутылкой...
- Попросила подругу заказать пару вещей на китайском сайте одежды, так как сама с этим делом не дружу. Оформляла она заказ на имя моей мамы. И все бы хорошо, но в графе «имя» она указала «тетя Галя». В итоге она ржет, а я на нее ругаюсь, так как теперь оплаченную посылку на почте невозможно забрать.
- Еще в студенческие годы снимали с однокурсницей двухкомнатную квартиру. Она жила со своим парнем. И вот однажды попросили мы его открыть стеклянную закатанную банку горошка, чтобы приготовить салат, а сами взялись убирать квартиру. Через минут 15 он пришел к нам и велит такой, мол, чтобы такой горошек не покупали больше. Да и вообще, не мужское это дело — банки открывать! Мы не сразу поняли, почему он так зол. Когда пришли на кухню, то обнаружили практически разорванную крышку прямо на банке. Он пытался ее открыть как железную консервную банку и даже не додумался, что другой стороной открывашки крышку можно просто снять. Ржали мы еще дня два! А он сказал, что этот навык ему не нужен был и не понадобится. 22 года парню было.
- Подруга попросила помочь с переездом. «Там немного, пара коробок всего», — сказала она. Я приехала — а там 22 коробки, три зеркала, разобранный шкаф-купе и кот в переноске, который кричит всю дорогу. Мы грузили это четыре часа. Потом она говорит: «Пойдем кофе выпьем, я угощаю». Мы идем в кафе, садимся, она смотрит в меню и говорит: «Ой, у меня карта не работает, одолжишь до среды?» Я одолжила. Я выпила кофе. И все равно я ее очень люблю.
Истории а этой рубрике adme уже публиковала ранее; админы по кругу пускаю их, чтобы не торопиться с новыми публикациями?
- Когда жил в общаге, меня познакомили с очень крутым пацаном. Нас друг другу представили по кличкам, и мы всегда обращались друг к другу именно так. Общий язык нашли быстро, много раз выручали друг друга, наше общение продолжилось и после общаги. И вот мы уже взрослые дядьки, я свидетель на его свадьбе. И только когда проводилась церемония, я узнал его полное имя. Подошел потом, поржал, поделился ситуацией. Он сначала начал угорать надо мной, а потом вдруг сделал серьезное лицо и заявил: «Подожди, так, а я тоже не знаю, как тебя-то зовут полностью!» И вот кто эти люди, которые дружили 10 лет, даже не зная имен друг друга?! Зато будет что детям рассказать.
- Решила зарегистрироваться на сайте знакомств и позвала помочь подругу заполнить анкету. Выбрали фотку, возраст, все дела. И пришло время написать о себе. Подруга, не долго думая, говорит: «Пиши просто: не дура». На следующий день у меня больше 100 запросов на знакомство. Оказывается, это все, что нужно парням?
- Как-то мама не успевала забрать сестру (5 лет) из кружка и попросила мужа подруги — друга семьи. Дальше с его слов: «Захожу, говорю, я за Алиной. Она спокойно встала, собралась, взяла меня за руку и направилась к выходу. Выходим из ДК. Она останавливается, жестом просит меня к ней наклониться. Я наклоняюсь, а она мне: „А ты кто?“»
- Моя подруга занимается ногтями: и педикюр тебе, и маникюр. У моей мамы день рождения был недавно, я ей перед тем говорю:
— Мам, давай я Ольку попрошу тебе марафет перед праздником навести.
— Мне? Да зачем, не по возрасту уже.
С горем пополам доказала маме, что ей это нужно. Олю же попросила обслужить маму по полной: и ноги, и руки. Но вы бы видели, что Олька наделала: накрасила ногти маме таким ярко-розовым цветом, что хоть глаз вырви! Я обалдела, честно. Я думала, что это нетрудно понять: маникюр и педикюр должны подбираться под вкус и стиль человека. Ну, Оля признала ошибку и бесплатно все исправила.
Чушь собачья- на вкус и цвет..., как говорится, поэтому о боевой женской раскраске договариваться нужно на берегу.
Клиентка сказала, что не хочет розовые ногти, а хочет ногти «как у Барби»
- После уроков мы с подругой спустились в гардероб и стали оживленно обсуждать что-то. И вдруг я заметила, что моей куртки нет на месте. В большом гардеробе кому-то приглянулась именно моя куртка. Мы с подругой около получаса искали ее по всему гардеробу, но так и не нашли. В итоге пошли к училке за помощью. Ворвались в кабинет нашей классной руководительницы с громкими криками, требуя помочь нам найти куртку. Но в ответ мы получили лишь недоуменный взгляд. Именно этот взгляд заставил меня осознать, что куртка все это время была на мне... Такими глупыми мы с подругой ещё себя не чувствовали.
Эффект Даннинга- Крюгера - дурак не понимает, что он дурак, потому что дурак.
- Подруга захотела испечь бенто-торт с сырным кремом для своего парня. Поскольку она вообще не умеет ничего готовить, попросила меня ей помочь. Я подозревала, что сейчас буду все делать за нее. Но она клялась, что ей нужны только мои подсказки, а все остальное — она сама. Когда я пришла, подруга сразу же сказала, что покупать ничего не нужно — все ингредиенты уже куплены. «Только крем-сыра в магазине не было, но я взяла обычный плавленый, должен подойти, вроде». И тут я поняла, что этот вечер будет тяжелым.
Бенто-пирожные от начинающего пекаря
Вполне милые (если покупать не надо). Есть подозрение, что крем нужно было чуточку охладить
- В годы юности мой товарищ Артем начал ходить вместе со мной в спортзал. Был он худощав, и мышцы у него совсем не росли. И он любил над собой иронизировать: ходил, широко расставив руки — мол, «крылья» мешают, или позировал, показывая грудные мышцы, как можно сильнее сдвигая плечи. Ну и в его день рождения мы решили ему помочь с его спортивными достижениями. Для начала мы купили два крыла от велосипеда. Чтобы у него уж точно были могучие крылья. Потом пошли дальше и купили тазик. Наполнили его с горой капустой — от капусты же растет грудь, всем известно. Купили спортивное питание — корм для хомяков. Все это упаковали красивенько в цветочном. Артем, может, и был немного расстроен подарками, но зато распаковка их — одно из самых веселых воспоминаний юности.
- День свадьбы. Выяснилось, что кондитер перепутал заказы и вместо роскошного торта привез детский с надписью «Диме 5 годиков». У меня тушь потекла, все на ушах стоят. Тут вмешался друг детства Серега: «Спокойно, сейчас будет эксклюзив». Надо было видеть лица гостей, когда под торжественную музыку Серега выкатил в зал торт, где было пририсовано к имени жениха: «...а Диме уже 35, и сегодня он наконец-то женится!» Все гости легли. В итоге этот дурацкий десерт стал главной фишкой вечера — все фоткались только с ним.
А я сама испекла торт на свою свадьбу!
- После развода решилась на свидание. Уговорила подругу Настю тоже пойти для подстраховки. Кавалер оказался «подарком»: битый час без умолку хвастался, а потом заявил, что забыл кошелек в машине. Внутри все закипело. И тут Настя эффектно поднимается и громко кричит на весь зал: «Ленка, шеф рвет и мечет! Наш сервер упал, без тебя годовая отчетность летит в тартарары! Такси у входа, бежим!» Настя хватает меня за руку, а кавалеру сочувственно бросает: «Вы уж извините, спасаем компанию. А кошелек у вас в заднем кармане джинс, не благодарите!» Кавалер раскраснелся, хотел уже было что-то пробурчать, но нас уже как ветром сдуло.
Ленка, не иначе, как профайлер по жизни или по профессии. Каждому бы такую подругу/друга!
- У моего друга уже два года не складывается с девушками. Он зарегистрировался на сайте знакомств, но никто из девушек на него не «клюет». Недавно он попросил меня познакомить его с кем-то. У меня на работе есть девушка, которая также в активном поиске, поэтому я решил их познакомить. Устроил для них встречу, а все остальное оставил за другом. Он выбрал ресторан и написал девушке время и день. На следующий день после их встречи я спросил у коллеги, как все прошло, а она ответила, что мой друг не пришел. Когда я спросил у товарища, что произошло, то он сказал, что долго не мог выбрать, в чем пойти, не рассчитал время и опоздал на два часа. А когда пришел, то девушки уже не было.
- Живу с другом в съемной квартире, с нами еще живет семья: муж, жена и маленький ребенок, которому еще и 3 годиков нет. Так вот, этот малыш, только проснувшись с утра, идет будить меня, чтобы я не опоздал на работу. Вчера они переехали в другую квартиру. Стало как-то грустно, и я взял выходной, чтобы выспаться. Просыпаюсь от того, что ребенок стягивает с меня одеяло и кричит: «Вставай, на работу опоздаешь». Оказывается, что он доставал родителей тем, что ему нужно будить меня, чтобы меня не уволили с работы, и они с другого конца города приехали с утра к нам.
И родители бросили все дела и поперлись на другой конец города, будить)
Даже не сомневаюсь 🤫
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