Ну то есть можно насильно человека в родком включить, а потом ещё и так бесчестно поступить?
15 историй с родительских собраний, читать которые на летних каникулах — сплошное удовольствие
Опытные родители знают, что каждый поход на собрание — непредсказуем. Никогда не знаешь, чем обернется очередной визит в школу или детский сад: долгим монологом учителя, внезапными финансовыми сборами или первоклассной комедией, сценарий которой нарочно не придумаешь. Можно получить как повод для гордости, так и порцию отборного испанского стыда. Мы собрали потрясающе забавные и яркие зарисовки о том, что на родительских собраниях взрослые умеют удивлять ничуть не меньше, чем иные непредсказуемые школьники.
- Дочь пошла в первый класс. Первое родительское собрание, учитель сообщает, что нужно выбрать родительский комитет, а поскольку никто не хочет, она предлагает следующее: в первый год работают 6 человек, первые по алфавиту, второй год — следующие 6 человек, и так далее. Все проголосовали, я попала в первый список. Второй класс, учительница та же, радостно рапортует, что так замечательно работал родительский комитет, что нечего его менять, состав остается прежний. На голосовании 6 человек из родкома были против... Но остальные-то, большинство, — за!
- Как-то на собрании классный руководитель жаловалась на детей, но потом пришла педагог по географии и химии и сказала, что наши детки очень хорошие и умненькие, она очень рада их обучать. Сказать, что мы обалдели, — это ничего не сказать. Попросили приходить чаще, так как только что нам полчаса рассказывали обратное. Она была очень удивлена и повторила, что у нас замечательные дети.
- Сын перед собранием вечером написал: «Мам, а давай ты не пойдешь? Ничего нового там не услышишь, но в любом случае твои нервы воспалятся, а потом дома ты их воспалишь мне. Кому нужны эти все конфликты и недопонимания? Давай жить дружно». А по факту на собрании только один учитель высказал свои «фи». Я быстро разобралась с этим, и мы с сыном поехали ужинать в кафе и обсуждать, что очень нам друг с другом повезло.
«На стене школы, где учится ребенок, появился мурал».
- На одном из родительских собраний учительница русского языка спросила у моей мамы: «А вы заметили, что я вашу Наташу стала чаще вызывать к доске на уроках русского и литературы?» Мама ответила: «Да, мне показалось, что чаще, чем обычно... А что? Оценки вроде хорошие приносит». «Она у вас, когда дома, постоянно у окна сидит. Как ни посмотрю — она у окна. Когда успевает уроки делать?» Учительница жила в доме напротив. Мама спокойно ответила: «Вот на подоконнике она уроки и делает». Был период, когда мне понравилось делать уроки на подоконнике: он широкий, как стол, удобно. Что там за окном происходило, меня даже не интересовало. А за мной, оказывается, наблюдали.
- Помню, сижу на собрании в 10-м классе. Передо мной стол учителя. За столом классный руководитель, рядом стоит учитель математики. Смотрит на меня и ругает какого-то Сережу Кинева. Такой-сякой. И двойки, и ведет себя плохо... И смотрит мне в глаза и отчитывает меня, будто я этот Сережа, мне абсолютно неведомый. Тут классная поняла, что что-то не то происходит. Трогает математичку за руку и шепчет: «Это мама Оксаны...» — «Что?!» И полилось другое: золотая девочка, отличница, умница... И почему вы на собрания не ходите, я вас впервые вижу!
Никогда на родительских собраниях учителя-предметники при всех не обсуждали поведение и успеваемость какого-либо ученика. Только индивидуально с родителем этого ученика, с глазу на глаз.
- Помню, когда мне было 7 лет, я нашла у сестры в комнате какие-то странные штуки. Мягкие, продолговатые, плоские. Она тогда сильно разозлилась на меня за то, что я взяла ее вещи без спроса, а потом все-таки рассказала мне, что это такие новые «закладки» для книг. Ну я ей и поверила. Стащила пару штук, взяла с собой в школу и подарила одноклассникам, которые думали, что я продвинутая и модная, раз уж у меня такие классные «закладки» для книг. Правда, в тот же день учительница заметила их у нас, отобрала и собрала экстренное родительское собрание на вечер. Мама до сих пор говорит, что это было самое веселое родительское собрание из всех, на которых она была. Обсуждали, почему прокладки у детей вместо книжных закладок.
- Первое собрание, знакомство с директором, обсуждение адаптации первоклашек. Очень адекватная женщина, спокойно и доступно объясняла, как помочь детям мягко войти в школьный режим. И вот в самом конце, когда директор предложила задать вопросы, одна мама поднимает руку и говорит: «Можно вопрос? Сегодня мой сын ел плов и сказал: «Целая тарелка риса и только один кусок мяса! А мой ребенок привык есть мясо каждый день и побольше!» На что другие мамы выкрикнули: «Дома будете есть мясо!» И я сижу и думаю: вы серьезно?
- Отправила мужа на первое собрание дочери. Там всех опрашивали, кто кем работает и чем может помочь школе. На следующий день все мамочки жаловались, что классная нашла, как их припрячь. А у меня — ничего. Спрашиваю мужа, отчего так, а он ехидно улыбается и заявляет, что сказал, что у него жена — юрист и занимается гражданским правом. И как мне, менеджеру по маркетингу, поддерживать эту легенду еще лет десять?
Очень просто. Покупаете учебник по гражданскому праву, штудируете его, и если классный руководитель попросит вас о помощи школе, то приводите подходящую цитату из учебника.
- Дочь ходит в 3-й класс. Пришла на родительское собрание, нам раздали тетрадки, чтобы мы посмотрели на почерк и успеваемость ребенка. И тут вижу: на замечание «Плохо» дочь отвечает: «Э». Было еще такое: на «Старайся» дочь ответила: «Окей».
- Когда мне было лет 5, мама пошла на родительское собрание в детский сад в преддверии 8 Марта. Воспитательница решила огласить перед всеми родителями результаты так называемого «детского опроса» на тему «Как твой папа помогает маме по дому». Один ребенок говорит, что папа моет посуду, другой — полы, третий — готовит обед. А я встала и сказала: «Папа маме моет спину!» Мама говорит, что ей никогда так не было стыдно.
- Первое родительское собрание. Учительница попросила родителей занять места своих детей. Подхожу к парте дочери, а на моем месте уже сидит незнакомый мужчина, место рядом свободно. Я села с ним рядом. Ну, думаю, наверное, это папа Катиного соседа по парте, познакомиться надо, все-таки дети вместе учатся. Стала ему представляться: «Я Катина мама!» Его ответ меня ввел в шоковое состояние: «А я Катин папа!» Только потом я сообразила, что в классе четыре Кати.
- Вечером у младшего родительское собрание. Сейчас забирал его из школы, выслушал ряд предупреждений о том, чему верить, что не стоит брать во внимание, а что вообще сущее недоразумение и больше не повторится, честное слово.
«Царица наук».
- Отправили на собрание бабушку. Надо было сдать деньги на выпускной из началки. Через три часа звонит: «Все прошло отлично, в субботу тебя ждут». Спрашиваю, кто меня ждет, сдала ли она деньги. А бабушка в ответ на голубом глазу: «10 тысяч? Слишком большая сумма. Я сказала, что ты свой вклад едой внесешь и стол накроешь. Что там 20 детей накормить». Офигеть, бабуля, теперь будешь мне помогать.
Что за чушь? С каких это пор нормально принимать решения за другого человека?
- У меня старшая дочка — Маша — во 2-м классе. А младшая, Наташа, в садике. На собрании воспитатель рассказывает про Наташу и ко мне обращается: «Наташина мама». Я сижу, вообще не слушаю и не реагирую. Думаю: что все на меня вылупились? Забыла, что пришла в садик, отвлеклась на свои мысли и решила, что я в школе сижу. Думаю еще: кто это такая — Наташина мама? Я привыкла, что я — Машина мама. Кончилось тем, что я спросила у воспитателя: «А кто это такая — Наташина мама? У нас же нет никакой Наташи».
- Приехала вчера в детский садик на родительское собрание: короткая юбка, каблуки, прическа. Войду, думаю, как богиня соцсетей, пусть другие мамашки завидуют молча. Захожу в группу, а там... все точно такие же! Тридцать упакованных мам, которые старательно делают вид, что они «ну так, мимо проходили».
Это очередной раз подтверждает, что одеваются женщины друг для друга, а мужчины смотрят на то, что под одеждой.
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