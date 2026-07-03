15 историй с родительских собраний, читать которые на летних каникулах — сплошное удовольствие

Опытные родители знают, что каждый поход на собрание — непредсказуем. Никогда не знаешь, чем обернется очередной визит в школу или детский сад: долгим монологом учителя, внезапными финансовыми сборами или первоклассной комедией, сценарий которой нарочно не придумаешь. Можно получить как повод для гордости, так и порцию отборного испанского стыда. Мы собрали потрясающе забавные и яркие зарисовки о том, что на родительских собраниях взрослые умеют удивлять ничуть не меньше, чем иные непредсказуемые школьники.